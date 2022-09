.

Ediciòn Septiembre 2022 – Año 16 Número 186 –

SUMARIO:

-CHILE: ¿NUEVA CONSTITUCIÓN O NUEVO SISTEMA? Chile: Nueva Constituciòn o nuevo sistema?

-El poder de la resistencia

-Castillo en el aire ¿Crisis de gobernabilidad o crisis capitalista?

-Kukamas y Urarinas bloquearon río Marañon para exigir al gobierno atención a la agenda indígena

-Comuneros de Catacaos desbaratan intento fraudulento de transferir tierras

-Rojava: “Una verdadera revolución no puede producirse por un cambio de Poder”

-En territorio de la Nación Wampis: Educaciòn y Autonomìa

-Chile: Dentro del Estado todo, fuera de él nada…

-Gobiernos progresistas y territorios indígenas

-Mapuche por la Autodeterminación

-Cauca_Colombia

Carta al mundo: Esta es nuestra casa para vivir y luchar II

-Guatemala. Denuncian amenaza de desalojos

a más de cien familias campesinas

-México_Puebla: Primera Asamblea Nacional por el Agua y la Vida

-México: “Levantamientos populares: Lo que está pendiente

-Venezuela: La fiesta de la libertad es desde abajo

-México: A 19 años los Caracoles Zapatistas siguen

Resistiendo, construyendo autonomía

-Segovia: Universidad de Verano de Anticapitalistas

-Palestina: Gaza, crònica desordenada de una matanza… más

-Perú: La feria agropecuaria EXPO TARPUY

México_Guadalajara Seminario “Levantamientos populares: Lo que está pendiente – ¿O está empeorando?” Del 12 de mayo al 23 de junio del presente año, se llevó a cabo el seminario que llevó por nombre “Levantamientos populares: Lo que está pendiente – ¿O está empeorando?”, organizado por Pueblos en Camino, Cátedra Jorge Alonso, Universidad de Guadalajara y El CIESAS, teniendo como epicentro virtual la ciudad de Guadalajara, México. Participantes de distintos territorios de América Latina y más allá de ella relataron de esta manera el sentido del mismo: “Cumplimiento de una vocación: palabra y presencia en torno al fuego de una convocatoria: “Levantamientos populares: Lo que está pendiente – ¿O está empeorando?” Ámbito circular de escucha profunda. Una mesa inaugural y 6 seminarios frente a desafíos enormes, en el espacio abierto por la Cátedra Jorge Alonso 2022. Nos preparamos, recordamos, cosechamos, nos escuchamos y aportamos tejiendo delante del espejo de la rebeldía que reclama reconocer-nos ante lo que nos somete, habita y pretende exterminarnos como brutos. Desde rebeldías tejedoras de territorios; hijxs de la Madre Tierra. Entregamos la escucha, los aportes y el tejido. Desafío pendiente: la certeza de la destrucción y muerte. Que la vida deje de ser apenas una posibilidad incierta, una utopía. Aportamos voces de levantamientos desde los pueblos de la tierra ancestral, hasta encarar tiranías populares y las mafiocracias fascistas en ascenso. Persistencia, extensión y penetración del referente neutro desde conquistadores que hasta aquí y ahora cambian de máscara y disfraz. Referente neutro tan presente como invisible que define y condiciona todo lo posible, bueno, malo; violencia del poder, relaciones sociales, normalidad. Farsa-realidad de estados que surge y perpetuamos. Negada la libertad de las mujeres y así, de la humanidad toda sometida a jerarquías mezquinas y mediocres de ganancias y cargos sostenidos con violencia, entusiasmo, leyes y mentiras. Nos asumimos siendo en ese referente neutro; lo aceptamos… no lo reconocemos. Contra ese referente que no es neutro nos levantamos. Verlo, superarlo, vencerlo, es lo que está pendiente y empeora cada vez que buscamos lo posible: salir hacia adentro. Alimentarnos y liberarnos con la Madre Tierra. Ser siendo territorios. Sentido y esencia de los levantamientos: lo pendiente. Sabiduría de la escucha compartida, brotan desafíos, prioridades, dilemas, principios, contradicciones. Desde la fiesta y el goce a pesar de todo; ¡Cómo no! Aportes para desafiarnos a reconocer lo pendiente desatando la potencia vital para levantarnos tejiendo hasta liberarnos. Un seminario con-textos, fiesta y convocatoria humilde, digna. Abrazarnos con la ternura-coraje para exigirnos rebeldes -memoria de nuestros levantamientos y aprendizajes– luchando por “una segunda oportunidad sobre la tierra” Lucha Indigena tuvo acceso a las transcripciones de este intercambio que proximamente darán vida a un maravilloso libro digital e impreso con el mismo nombre, y cuyas intervenciones publicaremos en éste y los siguientes números. Comenzando por Juancho La Rosa Velasco, activista e investigador, educomunicador, conuquero y comunario. Juancho es de Paraguaná, ancestral territorio kaketí, vivió muchos años en la Cuenca Occidental del Lago de Maracaibo, donde se comprometió con las luchas territoriales de los pueblos barí, añuu, yukpa y wayuu. Actualmente vive en la cuenca del Rio Tuy, Miranda, al norte de la cuenca, en la comunidad campesindia de El Naranjal. Es parte de la organización indígena Wainjirawa-uain, que es una organización para la educación autónoma de los pueblos, una educación como organización para la resistencia o la re-existencia. También es parte de la experiencia territorial “El Agua Nos Une” desde hace 10 años.

