De parte de Portal Libertario OACA May 5, 2021 59 puntos de vista

El dilema en las elecciones presidenciales Perú 2021 Segunda Vuelta

Esta revista pretende ser un aporte para que nuestras ideas traspasen el entorno anárquico o libertario, y lleguen a la población que por diversos motivos no conoce otras vías fuera de los gobiernos, claro que también hay quienes la conocen pero no se atreven porque culturalmente se ha mostrado esas vías como peligrosas y hasta suicidas. Y hay otro grupo que conoce las vías y no las desea aplicar porque también dentro de las poblas hay gente acomodada o gente que quiere a llegar a ese escalón. Entonces así pretendemos esparcir estas ideas, y discukpen si falta aún claridad en el mensaje, pues no somos oradores ni queremos serlo 🙂

Históricamente podemos ver que tanto la derecha como la izquierda han ejercido dictadura, y también desde los partidos que se consideraban ser otra alternativa es decir ni se consideraban de derecha ni de izquierda. Astutxs.

Además todo gobierno es dictadura, porque deciden por nosotrxs y porque si rechazamos sus mandatos nos envían la represión. Pero todo eso se normaliza al llamarse algunos: gobiernos democráticos que según sus conceptos lo son por el hecho que según esos gobiernos contamos con instituciones y mecanismos que nos escuchan y nos dan la oportunidad de revertir sus mandatos pero sólo si es por la vía legal y acorde a sus principios de gobernabilidad. Desde luego esto es solo una ilusión porque en la práctica no es así, y sobre todo cuando esas instituciones y mecanismos actúan de manera apática cuando los reclamos provienen de la llamada clase baja. Ante los reclamos de la llamada clase alta, el escenario y las ganas son diferentes, además casi nunca las decisiones del Estado y del Capital les perjudica porque de hecho son parte de ello, pero aún así hay escasez veces en que sus decisiones les perjudican. Ahí interviene 2 factores, demostrar que tan pudiente e influyente se es, para obtener la llamada justicia. Porque hasta en la clase alta hay subclases que sobre todo son creados por intereses de las élites de las élites. Un ejemplo la construcción de un Condominio en las arribas de Las Casuarinas que terminaba perjudicando a lxs vecinxs de ahí, protestaron pero las obras no paralizaron. Solo en esos casos esos grupos de personas sienten por un tiempito en carne propia el atropello estatal y empresarial que la clase baja siente casi toda su vida.

Debemos entender ya que El Estado y El Capital no existen para servirnos, sino que existe para que nosotrxs seamos lxs sirvientxs.

Lxs funcionarixs estatales y privados no viven por nosotrxs, viven de nosotrxs.

Saludos y fuerzas a todxs lxs prisionerxs de toda especie