De parte de La Peste April 12, 2021

Revista: Perú – El miedo a unxs opresorxs, y la complacencia a otrxs

Elecciones presidenciales 2021

Cuando se creía que ya habia quedado claro lo del “mal menor”, pero no fué así, o quizás el miedo pudo más. El miedo a vivir en carne propia un escenario extremo de represión, y es comprensible pues mucha gente que está metida en diversos movimientos sociales (incluídos anarquistas) no ha probado en carne propia cómo es vivir diariamente reprimidx por el sistema escapando del sistema y sus guardias o sus controles y cámaras. O vivir fuera de la legalidad en toda práctica cotidiana desde el no portar una tarjeta de bus de registro personal, o no poseer una cuenta bancaria, o no poseer una cuenta en g-mail que solo funciona al anexar el chip (del movil al correo) que solo se compra (al menos oficialmente) dando tus datos reales.