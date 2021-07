–

La censura de la asamblea en los supuestos de revocaci贸n supone una p茅rdida de confianza con la actuaci贸n de los/as representantes que no requiere otra justificaci贸n que la propia voluntad revocatoria y alcanza no s贸lo a los/as titulares sino tambi茅n a los/as suplentes o sustitutos/as de las mismas candidaturas si estos han sido incluidos en el orden del d铆a.

La cuesti贸n planteada consiste en determinar la potestad de la asamblea de trabajadores para revocar la designaci贸n de los/as suplentes de un comit茅 de empresa. La pretensi贸n de la demanda de que se anule la decisi贸n de la asamblea de trabajadores que revoca la designaci贸n del suplente de un comit茅 de empresa, implicar铆a que, revocado el mandato del delegado de personal titular por la misma asamblea, el suplente pasar铆a necesariamente a ocupar ese puesto, sin que los/as trabajadores/as all铆 reunidos pudieran, a su vez, manifestar su voluntad contraria a esta situaci贸n.

Para el Tribunal Supremo nada de ello puede resultar de una interpretaci贸n congruente de la ley, como ya se ha sostenido en la doctrina previa. Se帽ala el Tribunal Supremo que la revocaci贸n atribuida a la asamblea no es una decisi贸n causal que exija una motivaci贸n determinada. Se trata m谩s bien de una p茅rdida de confianza o desacuerdo con la actuaci贸n de los representantes que no requiere otra justificaci贸n que la propia voluntad revocatoria. Pues bien, la p茅rdida de confianza puede alcanzar no s贸lo a los titulares sino tambi茅n a los suplentes o sustitutos de las mismas candidaturas, ya que se puede suponer o presumir que tales sustitutos o suplentes se han solidarizado o han colaborado en mayor o menor medida en la actividad representativa de la candidatura en la que fueron presentados. Es 茅sta justamente la situaci贸n a la que responde la previsi贸n de revocaci贸n total de unos y otros. Adem谩s, los/as suplentes de las candidaturas electorales a representantes de los/as trabajadores/as no se pueden considerar tampoco ajenos a la representaci贸n en funci贸n; no en vano, el ET les llama a sustituir autom谩ticamente a los/as representantes titulares cuando, por cualquier causa, se hubiera producido una vacante en el 贸rgano representativo.

Conforme a la normativa de aplicaci贸n, la asamblea de trabajadores es la facultada para poner fin al mandato del 贸rgano de representaci贸n legal al completo y para provocar, as铆, la posibilidad de promover un nuevo proceso electoral. Y ello porque si la revocaci贸n total se considera uno de los supuestos reglamentarios de promoci贸n de nuevas elecciones de representantes es porque se admite la hip贸tesis de la necesidad de cubrir un vac铆o de representaci贸n, vac铆o que no existir铆a de mantenerse el mandato de los/as suplentes elegidos/as en la ronda anterior de elecciones.