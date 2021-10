–

De parte de CGT Correos Madrid October 27, 2021 86 puntos de vista

El a帽o pasado Correos dio instrucciones de que los carteros deb铆an sacar a reparto todos los env铆os, fuese cual fuese la cantidad y sin l铆mite alguno. Sabemos que no hay 鈥減roblema鈥 en sacar todos los env铆os a base de una cantidad desproporcionada de rutas, porque las sacas las lleva al buz贸n el rutero en un furg贸n. Pero es de l贸gica pensar 驴y que pasa a la vuelta?. El rutero solo lleva las rutas, no las trae de vuelta. Por tanto, si se dan instrucciones a un cartero de que saque a reparto todo, se corre el riesgo de que no pueda repartirlo todo y que tampoco pueda traer f铆sicamente todo lo que no ha repartido. Sobre todo si te mandan sacar una cantidad elevada de paquetes pesados y voluminosos. Precisamente fue lo que le ocurri贸 a un cartero del distrito 38, y la direcci贸n de la empresa, lejos de actuar de una forma comprensiva y autocritica, procedi贸 imponiendo una falta leve al compa帽ero.

El compa帽ero impugn贸 en los juzgados la falta leve. Alegaron lo l贸gico, que no pudo repartir todos los env铆os que ten铆an asignados, porque era una cantidad muy elevada, y que f铆sicamente no pudo traer de vuelta dos de las sacas de ruta. No fue un acto de desobediencia, ni mala fe, negligencia y/o descuido. Fue un problema derivado de una orden contradictoria, y de la elevada carga de trabajo. Problemas de los que no tiene culpa el cartero, quien adem谩s no neg贸 los hechos. Reconoci贸 lo evidente: que no le cab铆a en el carro.

Por tanto, no se han producido hechos susceptibles de sanci贸n.

La sentencia indica que 鈥渓a mera voluntad sancionadora de la empresa鈥 no basta para sancionar y se dicta la 鈥渞evocaci贸n de la sanci贸n impuesta鈥. En primer lugar queremos dar la enhorabuena al compa帽ero. Adem谩s, como no puede ser de otra manera nos alegramos de esta sentencia porque es una victoria para todos los trabajadores de Correos. Por nuestra parte seguiremos multiplicando los esfuerzos para que este y otros tantos tipos de abusos empresariales en reparto dejen de suceder.