De parte de ANRed January 11, 2023 183 puntos de vista

En 2010, el abogado y escritor Alberto Sarlo comenz贸 a ofrecer charlas en la Unidad de M谩xima Seguridad N潞 23 de Florencio Varela. Trece a帽os despu茅s, el Pabell贸n 4 tiene actividades culturales todos los d铆as y hasta su propia editorial. Por Movimiento Etiop铆a para ANRed

Mi茅rcoles a mi茅rcoles, durante m谩s de una d茅cada, Sarlo fue sumando herramientas a sus charlas de filosof铆a: clases de boxeo (es entrenador matriculado), alfabetizaci贸n, talleres de historia, m煤sica y pintura, y una verdadera gesta: la fundaci贸n de la primera editorial cartonera carcelaria de la Argentina, llamada Cuenteros, Verseros y Poetas, compuesta por 56 alumnos del pabell贸n y el propio Sarlo.

鈥淢i tarea es totalmente ad honorem y nuestra editorial no tiene fines de lucro: regalamos nuestros libros 鈥揹etalla Sarlo鈥. Alrededor de 32.500 ejemplares fueron donados a comedores de Quilmes, Florencio Varela y a la C谩rcel de mujeres de Olmos. Los costos de las computadoras, los libros, las impresoras, los guantes y las bolsas de boxeo corren por mi cuenta y no acepto donaciones de nadie. De esa manera me siento m谩s libre para que los chicos puedan publicar lo que quieran鈥.

En una de las obras, llamada Ni una menos en el Pabell贸n 4, se crearon historias de ficci贸n para combatir el machismo imperante en el 谩mbito carcelario y para reflexionar sobre las violencias de g茅nero en la sociedad. Ese y todos los libros pueden leerse de manera gratuita en la p谩gina cuenteros-verseros.com.ar.

Adem谩s de la filosof铆a y la literatura, el boxeo fue, para Sarlo, otra parte importante del 茅xito del proyecto. 鈥淓s un deporte que impone mucha disciplina y tiempo de entrenamiento, lo cual aleja a los presos de las drogas鈥, sostiene.

Aunque existen muchos proyectos culturales dentro de las c谩rceles, Sarlo considera que el suyo se diferencia por dos razones: 鈥淢is clases y actividades no se desarrollan un 谩reas especiales, sino dentro del pabell贸n, logrando que sean constantes y no dependan de permisos o transacciones con algunos guardias. Nuestra biblioteca tambi茅n est谩 dentro del pabell贸n de m谩xima seguridad, a diferencia de otras bibliotecas que est谩n a cientos de metros de distancia, con varios controles de guardiac谩rceles. O sea: inalcanzables鈥.

Adem谩s de la ubicaci贸n de las actividades, Sarlo marca diferencias pol铆ticas con otros proyectos: 鈥淓l Estado debe estar dentro de los pabellones, no puede dejarlos librados al autogobierno. Yo me enfrento y denuncio al Ministerio de Justicia y a los jueces c贸mplices, mientras que otros proyectos prefieren asociarse al Servicio Penitenciario para aparecer en los medios de comunicaci贸n bajo una idea de caridad que personalmente repudio鈥. Puede leerse m谩s sobre el proyecto en la p谩gina de Facebook 鈥淓ditorial Cuenteros, Verseros y Poetas鈥.