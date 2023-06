–

¿Cuál es la puerta verdadera y cuál es la puerta falsa para entrar con una cámara en el universo de la puta?

¿Llegar con un letrero que lo nombre como trabajo sexual y con eso saldar la primera deuda para satisfacer a los regulacionismos?

¿Llegar con un letrero que lo nombre como opresión patriarcal que hay que abolir y con eso saldar la primera deuda para contentar a los abolicionismos?

Revolución Puta recorre ese universo con, por y desde ellas reclamando un único lugar de legitimidad irrenunciable que no asume deudas pendientes con nadie; es el lugar de la palabra en primera persona.

Con integrantes de organizaciones OMESPRO La Paz y OMESPRO Santa Cruz como protagonistas directas y constructoras del relato, usamos una palanca simbólica para trasladar las discusiones centrales del universo puta a un espacio político y poético.

La película está estructurada en cuatro cortos temáticos: “Los saberes de la Puta”, “La puta y el trabajo”, “la puta y el Estado” y “Testamento”. Con estos cuatro cuerpos tejemos un largometraje, pero sin dejar de darles a cada uno una estructura propia que les puede permitir volar con alas propias.

En estos tiempos de mutación en que las imágenes pertenecen simultáneamente a diferentes espacios de lenguaje, les presentamos una producción que no es ortodoxa, que no ha sido producida para “festivales de cine” sino para imaginarios sociales. Tiene la vocación y la versatilidad de invadir todo tipo de espacios menos el de las redes porque no hemos querido ceñirnos a su panóptico cuyo guardia de seguridad nos censurará de inmediato.

¿Tiene sentido hacer una producción cinematográfica el siglo XXI que no será admitida por las redes sociales? ¿Qué imágenes tan extremas puede llegar a tener una producción audiovisual censurable por Facebook donde caben todos los odios y todas las violencias?

Quizás por ese mismo motivo es interesante, es convocante e inquietante haber producido una poética visual que no podrá ser engullida por las redes. Podrás verla en todas partes, menos en tu celular.

Revolución Puta no termina de cumplir con los parámetros estrictamente cinematográficos, sino que los trasciende como manifiesto político fílmico en primera persona sin renunciar a la construcción de un relato poético visual.

¿Y lxs espectadores?

“Sin plata y sin trabajo…Quiero verte en mi lugar”

Es uno de los versos del Himno de las putas cantando verdades que es la canción central de la película compuesta por 60 mujeres del oficio y musicalizada por las inigualables Cumbia Queer.

Este verso indica el lugar del espectadxr en esta producción, un lugar revuelto donde te convertirás en puta, policía y cliente según qué situación.

Revolución Puta no es la oportunidad que estabas esperando para mirar a la puta desde un lugar cómodo; hemos girado la cámara hacia a tí, para construir esa otra extraña situación en la que eres el/la mirada. Ahora la cuestionada eres tú.

María Galindo (La Paz, 1964) “Soy puta, soy lesbiana, soy boliviana. Solo puedo existir construyendo alianzas prohibidas entre estas posiciones discursivas y políticas que se supone que están en contradicción entre sí. Hablo desde el lugar de la tortura y la violencia, pero no para dar testimonio, sino para imaginar la felicidad desde una posición de desobediencia “. Estas son palabras de autointroducción de María Galindo, artista, intérprete, activista, escritora y la co-fundadora del colectivo boliviano Mujeres Creando. Poniendo en conversación las prácticas y conocimientos subalternos de las mujeres indígenas y las tradiciones políticas y literarias del anarquismo, el punk y el feminismo no blanco, Maria Galindo ha creado durante los últimos 15 años una práctica artística radical.