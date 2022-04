CGT continúa comprometida con la revolución social del confederalismo democrático del norte y este de Siria, ¡Kurdistán, paz y libertad!

Conviene diferenciar siempre entre lo urgente y lo importante, porque aunque ambas valoraciones pueden confluir, en numerosas ocasiones, lo que los medios de comunicación ponen en la palestra de lo urgente, no es siempre lo importante para el cambio social que promovemos. Ejemplo de ello es la revolución social de Rojava, o del confederalismo democrático del norte y este de Siria.

Si bien en estos días, el éxodo de refugiadas y refugiados sirios ha vuelto a visibilizarse, a la luz de la flagrante diferencia de trato a los refugiados ucranianos que, como los anteriores, huyen de una guerra que no han buscado, no ha sido para reconocer la vergüenza que supone que la €uropa fortaleza del capital continúe deteniendo a las y los refugiados sirios en campos de concentración en Grecia y Turquía, a la intemperie, a merced de las fuerzas fascistas que incendian campos de refugiados y sin reconocerles el derecho de asilo que igualmente merecen como seres humanos. Y ello, además, vanagloriándose del enorme esfuerzo desplegado para cobijar a los huidos de la guerra en Ucrania, a fin de cegar la mirada de la clase trabajadora que podría revolverse contra sus gobiernos por tal hipócrita gestión de lo importante, lo humanitario.

Pues bien, la Revolución social de Rojava continúa desde el minuto cero -y ya son más de 10 años de guerra en Siria-, acogiendo a las, les y los desplazados sirios que han optado por las tierras del confederalismo democrático como zona de refugio. Y ello además de recibir a los cientos de miles de desplazados internos de las regiones de Afrin, Serekaniye y Gire Spi, cuyo éxodo ha sido provocado por el socio turco de la OTAN, quien, al mismo tiempo, recibe miles de millones de euros por retener en sus fronteras a los refugiados sirios. Así, Europa financia la guerra de Turquía en el norte y este de Siria y hace negocio vendiéndole las armas que provocan el aumento de refugiados.

La Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (AANES) mantiene, además, varios campos de refugiados de los combatientes del vencido Estado Islámico y sus familias, que acogen a unas 80.000 personas –el 70% menores-, así como diferentes centros de detención de peligrosos yijadistas de ISIS. A pesar de llevar años pidiendo a la comunidad internacional una solución a esta situación, sigue sin realizarse, ni plantearse siquiera, un esfuerzo serio para solventarla. Estos campos y centros de detención son una bomba de relojería a punto de estallar, como ya se demostró el pasado mes de enero con el intento de fuga de 4.000 miembros de ISIS de la prisión de al-Sinaá, en la ciudad de Hasakah, gestionada por la AANES.

Y al silenciado ingente esfuerzo de acogida, en medio de su autodefensa y autogestión, los pueblos del norte y este de Siria en resistencia, defendidos por sus brigadas de autodefensa, continúan poniendo en evidencia el silencio de la denostada geopolítica mundial, continuando en su ejemplo de revolución viva.

No resulta fácil dar una respuesta solidaria y efectiva desde esta €uropa en recesión, que sufre lacónica los diferentes embates capitalistas que continúan desangrando a la clase trabajadora a través de sus contratos basura, los incrementos del gasto de los insumos que precisa para sobrevivir y el esfuerzo que hace para acoger a las, les y los refugiados ucranios, mientras calibra día a día cómo va a sufragar los gastos de la gasolina, el diésel, la luz, el gas, la comida, la ropa y el calzado que necesita para vivir.

Desde CGT, continuamos apoyando y visibilizando la revolución social de Rojava y del confederalismo democrático en el norte y este de Siria. Hace algunas semanas, nos sumamos a la campaña de visibilización contra los feminicidios del Estado turco, en concreto, para exigir verdad y justicia en el asesinato de Sara, Rojbîn y Ronahî, el 9 de enero de 2013 en París. Además de las peticiones explícitas dirigidas a las autoridades francesas, la sede de la Confederación exhibió la pancarta de la campaña promovida por Women Defend Rojava Madrid para visibilizar esta justa demanda.

Del mismo modo, CGT se solidariza con la campaña de exigencia de libertad a las, les y los presos políticos kurdos, encarcelados en su mayoría en las prisiones de la interesada Turquía y la República Islámica de Irán.

Esta campaña comenzó el pasado 28 de marzo y se mantendrá durante todo el mes de abril1. Entre los casos que se visibilizan en la campaña se encuentra el llamamiento de Hatice Durak, para que insten a la administración turca a liberar a su hija, encarcelada desde 2015 por interpretar canciones kurdas de contenido político.

Según recoge Rojava Azadí Madrid, “la madre de la música kurda Nudem Durak, encarcelada desde 2015, hace un llamamiento a todos los artistas, músicos y funcionarios de Estados extranjeros, para que insten a las autoridades turcas a liberar a su hija, que padece graves problemas de salud, como bocio y osteólisis.

En declaraciones a Jin News, Hatice Durak afirma que el único delito que ha cometido Nudem Durak ha sido cantar en su lengua materna, el kurdo, y entonar canciones kurdas.

«Eso es todo. La encarcelaron sólo por su trabajo», ha declarado. «No hizo nada malo, no infringió ninguna norma. Sólo cantaba, y en realidad no sólo canciones kurdas, sino a veces también turcas».

Hatice señala el deterioro de la salud de su hija; sufre de bocio, un debilitamiento de los huesos debido a la osteólisis y problemas de visión. Y añade: «Están sometidas a mucha opresión en sus celdas. No quieren dejarnos saber a qué se enfrentan por su orgullo, pero nosotros lo sabemos igualmente. Basta con saber que sus celdas son registradas por los guardias todos los días y que cada vez las registran a fondo. Meten sus manos en todos los objetos, libros, notas, en lo que quieren. Intentan intimidar a las presas y molestarlas como pueden. Una vez incluso me dijo que no son capaces de dormir por la noche debido a estos registros». Ha agradecido la campaña de solidaridad internacional que han apoyado muchos intelectuales, músicos, actores y políticos de varios países. «Aprecio mucho y envío mi respetuosa gratitud a todas las personas que han hecho llamamientos por la libertad de Nudem. Pido amablemente a todos los artistas, músicos, personas destacadas y a los Estados que insten al Gobierno turco a liberar a Nudem de la cárcel».

Entre las personas que se han sumado a la campaña de solidaridad con Nudem Durak, pidiendo su libertad, figuran el pensador y lingüista estadounidense Noam Chomsky, el director de cine británico Ken Loach, el músico Peter Gabriel, la leyenda del rock británico Roger Waters, los actores estadounidenses Mark Ruffalo y John Cusack, la actriz inglesa Maxine Peake, el antropólogo estadounidense David Graeber, la activista política estadounidense Angela Davis y el economista griego Yanis Varoufakis.

Todo el mundo puede expresar sus sentimientos sobre la situación que rodea a Nudem Durak en Twitter bajo el hashtag #FreeNudemDurak. Nudem Durak también tiene su propia página de Twitter: #FreeNudemDurak ¡Libertad para todos los presos y presas políticas!

Mientras continuamos denunciando el secuestro del Estado turco, Rojava Azadi Madrid nos recuerda también que las vidas de las y los menores importan.

“El Colegio de Abogados de Diyarbakır ha publicado su informe titulado «Violaciones de los derechos del niño por vehículos blindados, minas y restos del conflicto–guerra». Preparado por los miembros del Centro de Derechos del Niño del Colegio de Abogados Özlem Ender, Şoreş Deniz Tuğrul, Ömer Sansarkan y Murat Aba, el informe se compartió con el público en una conferencia de prensa en la Sala de Conferencias Tahir Elçi. El informe del Colegio de Abogados con sede en la provincia de Diyarbakır, de mayoría kurda, en el sureste de Turquía, arroja luz sobre las muertes y lesiones de niños como consecuencia de los choques de vehículos blindados y las explosiones de minas y restos de guerra en el período de 10 años comprendido entre 2011 y 2021. El informe muestra que el número de muertes de niños causadas por vehículos blindados, minas y restos de guerra ha aumentado significativamente en las provincias orientales y sudorientales de mayoría kurda del país. El informe del Colegio de Abogados de Diyarbakır abarca el proceso de resolución de la cuestión kurda (2013-2015), así como los años anteriores al proceso y sus consecuencias. Las conclusiones del informe demuestran que después de 2015 ha habido más muertes de niños en la región. Llamando la atención sobre la impunidad en los procesos judiciales subsiguientes, el informe comparte información sobre los expedientes y las sentencias judiciales relativas a las muertes de Efe Tektekin, que fue atropellado por un vehículo blindado en Diyarbakır el 11 de septiembre de 2019; los hermanos Muhammed Yıldırım y Furkan Yıldırım, que fueron atropellados por un vehículo blindado que derribó el muro de su casa mientras dormían en Silopi, en Şırnak, el 4 de mayo de 2017; y Helin Hasret Şen, que murió por el fuego abierto desde un vehículo blindado en Sur, en Diyarbakır, el 12 de octubre de 2015. Los procesos judiciales terminaron en la impunidad de los autores, según el informe”.

CGT continuará implicada en la defensa y visibilización de la lucha del pueblo kurdo y llama a la sociedad civil a continuar informándose y defendiendo la Revolución Social de Rojava.

1 rojavaazadimadrid.org