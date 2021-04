–

Nota introductoria; Para leer este texto hay que tener en cuenta que es un art铆culo anglosaj贸n basado en el contexto estadounidense. En dicho contexto, los grupos anarquistas y los movimientos sociales en general, tienen un recorrido m谩s largo, con distintas experiencias pr谩cticas y mayor profundidad y debate, sobre la justicia restaurativa y la b煤squeda de herramientas de resoluci贸n de conflictos al margen del estado. En este texto se citan autores que no conocemos mucho en el estado espa帽ol. Nombres a parte, dicho art铆culo es interesante porque puede atraer tanto a quienes mantienen posturas de rechazo hacia este tipo de resoluci贸n de conflictos, por considerarlas reformistas, dem贸cratas y/o facilmente recuperables institucionalmente, como a quienes conf铆an plena y 煤nicamente en estas herramientas para transformar la justicia y el complejo penitenciario global en general. Como creemos que ambos polos se pierden muchos matices por el camino, dicho art铆culo puede contribuir al debate sobre ello.



[Esta intervenci贸n es parte del primer n煤mero de la revista Abolition.]

Introducci贸n

La justicia restaurativa se ha popularizado en las 煤ltimas d茅cadas como una alternativa respetuosa y humana al encarcelamiento retributivo sancionado por el estado. Tanto abolicionistas como reformistas han elogiado este modelo de abordar retroactivamente el da帽o como una forma de desafiar el monopolio del estado sobre los conceptos de responsabilidad y justicia. La justicia restaurativa establece metas importantes para sus procesos, que se centran en que la v铆ctima y el delincuente vayan m谩s all谩 de una situaci贸n tr谩gica. Sin duda, la justicia restaurativa ha sido un nuevo desarrollo positivo en el pensamiento cr铆tico sobre el crimen. Sin embargo, quiero plantear algunos l铆mites distintos de este enfoque que deber铆an preocupar especialmente a los anarquistas y abolicionistas.

El objetivo de la justicia restaurativa es facilitar un espacio para el compromiso directo entre las v铆ctimas y los perpetradores de un delito que incluya a la comunidad en la que tiene lugar el delito. Seg煤n un defensor popular se trata de 鈥渦na opci贸n de hacer justicia ante la ocurrencia de un delito que prioriza la reparaci贸n del da帽o causado鈥. [1] Es beneficiosa para los involucrados porque ofrece una l铆nea de comunicaci贸n 煤nica que privilegia las voces de las personas m谩s afectadas por un delito. Es excepcionalmente poderoso porque tiene como objetivo ser la curaci贸n de todas las partes en lugar del dolor de una y la satisfacci贸n retributiva de la otra. Este proceso transformador est谩 en la pr谩ctica en San Quentin, facilitado por organizaciones como el Insight Prison Project (IPP) y su Victim Offender Education Group (VOEG). A fines del a帽o pasado, IPP recibi贸 la visita de una delegaci贸n de jueces de Nepal interesados 鈥嬧媏n implementar un programa similar all铆. Las personas encarceladas en San Quint铆n informaron a la delegaci贸n que el proceso de restauraci贸n fue muy transformador, ya que les permiti贸 ser perdonados por aquellos a quienes hab铆an da帽ado y cultiv贸 en ellos la capacidad de perdonarse a s铆 mismos [2].

El proceso dial贸gico facilitado por la justicia restaurativa tambi茅n incorpora la voz de la comunidad. La noci贸n de que la propia comunidad es una “parte interesada” en la restauraci贸n de un da帽o es fundamental, y los te贸ricos de la justicia restaurativa reconocen que el hecho de que el estado act煤e como la voz de la comunidad en los procesos judiciales borra las voces de los miembros reales de la comunidad que sufren da帽os como resultado de delitos particulares. [3] Esta idea ha motivado a las comunidades anarquistas a incorporar la justicia restaurativa en las pr谩cticas de lidiar con conflictos internamente, construyendo as铆 comunidades m谩s capaces y socavando la narrativa insistente de castigo y rehabilitaci贸n del estado. Escritores como Coy McKinney y Duane Ruth-Heffelbower han ido tan lejos como para etiquetar la justicia restaurativa como la “criminolog铆a anarquista” definitiva. Como la mayor铆a de las personas interesadas en la criminolog铆a cr铆tica, tengo muy pocas cr铆ticas que ofrecer a la justicia restaurativa en s铆 misma. No me atrever铆a a desafiar a sus practicantes, quienes en gran medida ensalzan el poder transformador que este proceso ha tenido en sus propias vidas. Sin embargo, persiste una narrativa que lleva la promesa de la justicia restaurativa a una conclusi贸n exagerada. Cada vez m谩s cr铆ticos del encarcelamiento masivo conf铆an en que la justicia restaurativa es una alternativa que reemplazar谩 o reformar谩 lentamente el monopolio estatal de la “justicia”. Es particularmente de la justicia restaurativa como una “alternativa” a la retribuci贸n estatal que sigo siendo esc茅ptico. A mis ojos, la justicia restaurativa no tiene dentro de s铆 un poder revolucionario ni remotamente suficiente para deshacer la ideolog铆a arraigada de la retribuci贸n, ni tiene ninguna promesa de desafiar verdaderamente el poder material del estado y el complejo industrial penitenciario. La justicia restaurativa es una pr谩ctica terap茅utica poderosa que crea curaci贸n para las personas y expone el estrepitoso fracaso de la empresa de rehabilitaci贸n del estado. Sin embargo, debemos dejar de verlo como una alternativa estructural que sustituir谩 al encarcelamiento. Aunque es una herramienta 煤til para socavar la narrativa retributiva del estado, es insuficiente para enfrentar los desaf铆os de la legalidad estatal cada vez m谩s invasiva y el encarcelamiento masivo.

驴Es la justicia restaurativa una 鈥渃riminolog铆a anarquista鈥?

Quiero situar mis preocupaciones dirigi茅ndolas hacia crimin贸logos anarquistas que est谩n depositando sus esperanzas abolicionistas en la justicia restaurativa. Coy McKinney ofrece un argumento convincente de que la justicia restaurativa es la m谩xima criminolog铆a anarquista. En esta secci贸n, esbozar茅 el argumento de McKinney al tiempo que sugerir茅 que es un tratamiento cada vez m谩s com煤n de la justicia restaurativa en los c铆rculos cr铆ticos.

Las cr铆ticas de McKinney al status quo abren un espacio para la concepci贸n alternativa de la justicia que ofrece la restauraci贸n. McKinney comienza su argumento demostrando que el estado deriva gran parte de su poder y la legitimidad percibida del consentimiento o la complicidad del p煤blico en general. 鈥淧arte de la existencia y legitimidad del estado se debe al reconocimiento mental que le asignamos. Si todo el mundo cambiara su pensamiento hacia una cosmovisi贸n en la que el estado no era deseado y, en cambio, buscara vivir sin su autoridad, el poder y la existencia del estado se ver铆an cr铆ticamente socavados “. [4] Para despojar nuestro consentimiento del estado, entonces , es el principal recurso que los anarquistas y autonomistas tienen en su contra. Esta visi贸n de la acci贸n pol铆tica, seg煤n McKinney, salva al anarquismo de su eterna desgracia de ser visto como una subcultura que aboga por la “violencia y el caos”. Anarquistas como McKinney creen que el estado puede ser derrotado difundiendo modelos de responsabilidad comunitaria y colocando nuestro poder y energ铆a colectivos en otras cosas que no sean la confrontaci贸n directa y el antagonismo.

Una de las formas en que podemos desprendernos del estado es practicando y defendiendo la justicia restaurativa. 鈥淓l sistema de justicia penal seguir谩 funcionando de la forma en que lo ha hecho, siempre que sigamos dando su consentimiento y participando en 茅l. Si tomamos una posici贸n colectivamente y retiramos nuestro consentimiento del sistema, y en su lugar redirigimos la forma en que manejamos el conflicto a un enfoque restaurativo, el sistema de justicia penal se volver谩 irrelevante 鈥. [5] Para desempoderar al estado y liberarnos a nosotros mismos, todo lo que se necesita es el despojo colectivo del consentimiento de sus estructuras y operaciones. En otras palabras, la confrontaci贸n violenta con el estado es innecesaria y a menudo contraproducente, pero las alternativas creativas que limitan nuestra dependencia del estado son nuestras mayores herramientas revolucionarias.

La justicia restaurativa es un m茅todo mediante el cual despojamos del consentimiento de las instituciones estatales, en este caso, tribunales, jueces y c谩rceles. Demuestra que la rendici贸n de cuentas y la integridad de la comunidad se pueden lograr de manera m谩s efectiva y con mayor humanidad sin el estado. Al hacerlo, la justicia restaurativa se convierte en una alternativa al encarcelamiento masivo. Busca socavar el monopolio estatal de la justicia y la rendici贸n de cuentas. Tener este poder en su n煤cleo es lo que, para McKinney, hace de la justicia restaurativa la criminolog铆a anarquista definitiva. A continuaci贸n, plantear茅 una serie de preocupaciones sobre este punto de vista.

Justicia restaurativa y posibilidad revolucionaria

McKinney no est谩 solo en su afinidad por la justicia restaurativa. Los especialistas en resoluci贸n de conflictos como Duane Ruth-Heffelbower tambi茅n describen el proceso restaurativo como una criminolog铆a esencialmente anarquista. Angela Davis sugiere que la justicia restaurativa jugar谩 un papel importante en llenar el vac铆o que se supone debe dejar la abolici贸n del complejo industrial penitenciario. [6] Critical Resistance, quiz谩s la principal organizaci贸n abolicionista en los Estados Unidos, aboga por los procesos de justicia restaurativa y transformadora como una estrategia para cambiar la narrativa retributiva. [7] Como se mencion贸 anteriormente, las personas encarceladas se est谩n beneficiando de las pr谩cticas de justicia restaurativa dentro de San Quint铆n.

McKinney representa el peligro persistente de exagerar el poder de la justicia restaurativa a nivel estructural. El error est谩 en atribuirle las promesas de abolici贸n y el fin de la legalidad estatal. En su discusi贸n cuasi anarquista de la justicia restaurativa, Ruth-Heffelbower traiciona la realidad de que no hay nada esencialmente anarquista o antiautoritario en la justicia restaurativa.

Aunque organizadas por la autoridad central y operadas por agentes de la autoridad central, las pr谩cticas restaurativas de Nueva Zelanda siguen siendo anarquistas. La pr谩ctica central utilizada en Nueva Zelanda y en la mayor铆a de los otros lugares por los profesionales de RJ es un di谩logo entre v铆ctimas y delincuentes dirigido por un facilitador con otras partes interesadas presentes. Las decisiones tomadas por el grupo al trabajar para satisfacer las necesidades de la v铆ctima y brindar al delincuente la oportunidad de rendir cuentas a la comunidad no hacen referencia a la ley, ni la aplicaci贸n por parte de la autoridad central es una caracter铆stica clave. S贸lo cuando el delincuente se niega a rendir cuentas al grupo, la autoridad central est谩 dispuesta a hacer cumplir las leyes castigando al delincuente [8].

驴Qu茅 hemos ganado con la justicia restaurativa si confiamos en el estado, si no para facilitarlo, para mantenernos al margen y hacer cumplir su pr谩ctica? Esta visi贸n es a la que nos abrimos cuando abogamos por la justicia restaurativa como un nuevo estado o aparato estructural. Al igual que la educaci贸n en general, la justicia restaurativa es una empresa poderosa que de ninguna manera es inmune a la cooptaci贸n estatal. La justicia restaurativa es revolucionaria exactamente y solo en este sentido.

La justicia restaurativa cultiva el poder de los individuos y fortalece las conexiones sociales entre ellos. Al hacerlo, sus practicantes afirman su propia humanidad y reconocen la humanidad de alguien a quien han da帽ado o de alguien que les ha hecho da帽o. Las personas encarceladas tienen su culpa cosificada todos los d铆as por sus condiciones materiales y la narrativa que rodea y justifica esas condiciones. La justicia restaurativa es un modo mediante el cual las personas encarceladas y criminalizadas pueden salvar su autoestima de un sistema que constantemente les est谩 robando. As铆, se les abre la posibilidad de salvar su agencia como actores pol铆ticos. Pero todo el empoderamiento y la salvaci贸n que ofrece la justicia restaurativa depende de que su participaci贸n no sea forzada o coaccionada.

La justicia restaurativa puede salvar la subjetividad de sus practicantes de los mecanismos de culpa y muerte social, pero no es el arma con la que esos mecanismos pueden ser destruidos. No es una praxis revolucionaria por derecho propio. Es poderoso en lo que ofrece a quienes lo practican. Sin embargo, no hay nada incrustado en una pr谩ctica como esta que constituya un desaf铆o directo a los poderes materiales del complejo industrial penitenciario y el estado policial estadounidense.

Problematizando las categor铆as de criminalidad

Una raz贸n crucial por la que los abolicionistas deber铆an sospechar de la justicia restaurativa como alternativa estructural se vuelve m谩s obvia a la luz de las proporciones de los diversos delitos por los que se encarcela a las personas. Seg煤n datos de 2012, el 53,8% de los reclusos encarcelados en jurisdicciones estatales fueron acusados 鈥嬧媎e delitos clasificados como violentos. Solo el 26,2% cumpl铆a condena por cargos de asesinato, agresi贸n sexual u homicidio involuntario [9]. Estos son cr铆menes que sin controversia pensamos que son muy graves, ya que son de naturaleza interpersonal y crean da帽os irreparables en t茅rminos materiales. Si incluimos 鈥渁gresi贸n agravada y simple鈥 en nuestra categor铆a de delitos interpersonales muy graves, la proporci贸n aumenta al 37,3%. Adem谩s, lo importante de esta minor铆a de delitos es que aparentemente no se complican con las relaciones de propiedad.

Estos delitos interpersonales son el tipo de delitos que m谩s preocupan a la justicia restaurativa. Para citar a sus te贸ricos fundadores, 鈥淟a justicia restaurativa no est谩 destinada principalmente a delitos ‘menores’ o infractores por primera vez. . . . La experiencia ha demostrado que los enfoques restaurativos pueden tener el mayor impacto en los casos m谩s graves. Adem谩s, si los principios de la justicia restaurativa se toman en serio, la necesidad de la justicia restaurativa es especialmente clara en estos casos 鈥. [10]

En t茅rminos estrictamente num茅ricos, tenemos aqu铆 una raz贸n para preocuparnos por el potencial de la justicia restaurativa para ser un alternativa que reemplazar铆a el encarcelamiento. Los tipos de delitos para los que se ha desarrollado la justicia restaurativa y en los que contin煤a enfoc谩ndose representan menos de la mitad de la poblaci贸n encarcelada.

Sin embargo, las cifras son mucho menos significativas que las relaciones impl铆citas en estas categor铆as. La cifra anterior no da cuenta de robo (13,7%), ni refleja delitos no violentos relacionados con la propiedad (18,8%). [11] Entonces, seg煤n los datos del estado, el 32,5% de las personas encarceladas en este momento est谩n imputadas por delitos en los que la propiedad fue el factor central. El resto de los delitos son delitos relacionados con las drogas y delitos de “orden p煤blico”.

En 鈥淟ey y autoridad鈥, Peter Kropotkin nos transmite una influyente cr铆tica anarquista de la propiedad y que se帽ala las relaciones jer谩rquicas inherentes a esta mayor铆a de los llamados delitos. Centra su cr铆tica en la afirmaci贸n de que, tras la ca铆da del feudalismo, la tarea de legislar fue transferida a la burgues铆a. As铆, observa, “la mayor parte tiene un solo objetivo: proteger la propiedad privada, es decir, la riqueza adquirida por la explotaci贸n del hombre por el hombre”. Se帽ala adem谩s que el resto de las leyes cumple la funci贸n secundaria de mantener y reforzar el poder y el control del Estado. [12]

Estas leyes secundarias incluyen aquellas que penalizan los desaf铆os directos contra el orden social: leyes sobre matices y obstrucci贸n del espacio, quiz谩s leyes que rigen el uso y venta de drogas y, ciertamente, leyes que especifican el poder y, a menudo, la inmunidad de los organismos gubernamentales, incluidos la polic铆a. Kropotkin considera que la funci贸n de estas leyes es secundaria porque ayudan a lograr la funci贸n principal de la ley. Esa funci贸n principal es el mantenimiento del dominio de los propietarios y la jerarqu铆a creada por las relaciones econ贸micas bajo el capitalismo.

Jeff Ferrell sugiere una forma de pensar sobre nuestra comprensi贸n de la criminalidad a la luz de esta observaci贸n fundamental, 鈥渓os crimin贸logos anarquistas argumentan que la naturaleza pol铆tica (y pol铆ticamente inequitativa) de la ley estatal y la criminalizaci贸n estatal significa que los actos delictivos bajo tal sistema tambi茅n deben conllevar cierto grado de significado pol铆tico. 鈥漑13] Ferrell sugiere entonces que repensemos la distinci贸n que asumimos entre criminalidad pol铆tica y criminalidad est谩ndar o apol铆tica. Los ejemplos de Ferrell son aquellos que ya tienen una textura pol铆tica y son generalmente familiares para las escenas anarquistas, 鈥渆scritura de graffiti, actuaciones art铆sticas y musicales ‘obscenas’, transmisiones de radio piratas, huelgas laborales ilegales, violaciones del toque de queda, hurto en tiendas, uso de drogas, cruce callejero, gangbanging, pirater铆a inform谩tica “. [14]

Sin embargo, 驴por qu茅 deber铆amos detenernos all铆? Impl铆cito en la cr铆tica anarquista del capitalismo, ejemplificada aqu铆 por Kropotkin, est谩 el reconocimiento de que las relaciones de propiedad son relaciones de poder que refuerzan la jerarqu铆a de clases, y la ley de propiedad existe para proteger esas relaciones al servicio de la clase dominante. De esta forma, planteo que al menos el 32,5% de la poblaci贸n encarcelada est谩 conformada por presos pol铆ticos si no fuera por otra raz贸n que sus 鈥渄elitos鈥, independientemente de su origen o intenci贸n, fueron desaf铆os directos a las relaciones de propiedad que se crean. y aplicada al servicio de la burgues铆a. Participar en la justicia restaurativa en estos casos es problem谩tico, incluso hip贸crita, para los anarquistas. Hacerlo es intentar restaurar las mismas relaciones de dominaci贸n a las que nos oponemos.

La justicia restaurativa es m谩s obviamente inaplicable en estos 煤ltimos casos de delitos de drogas y delitos de 鈥渙rden p煤blico鈥 de los que el Estado es la supuesta v铆ctima. Entonces, desde una perspectiva anarquista, la justicia restaurativa es solo una forma de manejar los delitos que es apropiada para una subsecci贸n minoritaria de personas que han sido clasificadas como criminales. E incluso en esos casos, la justicia restaurativa, si seguimos esperando que sustituya estructuralmente al complejo industrial penitenciario, corre el riesgo de ser corrompida por la fuerza o coerci贸n estatal o en beneficio del Estado.

Prioridades radicales: confrontaci贸n con el Estado

Si la justicia restaurativa, como se se帽al贸 anteriormente, se practica en beneficio de las v铆ctimas y los delincuentes por igual, 驴por qu茅 deber铆amos sospechar tanto de su expansi贸n, incluso si eso implica alg煤n compromiso en t茅rminos de supervisi贸n o aplicaci贸n del estado? Quiz谩s, si la justicia restaurativa florece como una alternativa estructural, entonces, cada vez m谩s, solo aquellos delincuentes para los que es apropiada ser铆an objeto de encarcelamiento. 脡sta no es la visi贸n del anarquista ni del abolicionista, pero habr铆a que admitir que constituir铆a un gran paso en esa direcci贸n.

Asegurar este impulso leg铆timo de comprometerse al servicio de objetivos m谩s importantes requiere una discusi贸n sobre lo que es el estado. Aunque McKinney reconoce bien las graves injusticias de la empresa punitiva del estado, insiste en que su poder se deriva de nuestro consentimiento. Sostiene que la retirada colectiva de ese consentimiento es suficiente para provocar su desaparici贸n.

Para presionar el punto del consentimiento, perm铆tanme discutir brevemente dos ideas opuestas sobre este concepto de la llamada Ilustraci贸n. McKinney sigue una larga tradici贸n de fil贸sofos pol铆ticos liberales que afirman una relaci贸n causal o justificativa entre el consentimiento de los gobernados y la organizaci贸n y comportamiento de los que est谩n en el poder. De hecho, John Locke, en una de las articulaciones formativas del liberalismo, propone esta misma comprensi贸n del origen del poder gubernamental. Esta comprensi贸n del poder se basa en la idea de que el consentimiento puede darse t谩citamente; la idea liberal es que ofrecemos nuestro consentimiento t谩cito a los poderes de gobierno al continuar viviendo dentro de sus jurisdicciones ostensibles. [15] Por tanto, es prudente recordarnos la importancia de una concepci贸n s贸lida del consentimiento.

En sus cr铆ticas al ideal de gobierno de Locke, David Hume plantea dos criterios para una concepci贸n m谩s genuina del consentimiento que resultar谩n instructivos aqu铆. Hume dice, primero, que el consentimiento solo est谩 presente cuando uno est谩 facultado para tomar una decisi贸n. No se dir铆a, en el ejemplo de Hume, que alguien consiente en obedecer las leyes de la gravedad. Cualesquiera que sean los sentimientos que podamos tener sobre este fen贸meno f铆sico, no tenemos otra opci贸n al respecto, por lo que no hay consentimiento. En segundo lugar, m谩s all谩 de la mera posibilidad de elecci贸n, Hume afirma que el consentimiento es genuino solo en presencia de alternativas viables. Alguien que se despierta a bordo de un barco que fue llevado a bordo sin su conocimiento, siempre tiene la opci贸n de arrojarse al mar. [16] Que no lo hicieran constituir铆a un consentimiento t谩cito para estar a bordo del barco en el sentido de Locke. Sin embargo, no es as铆 como pensamos sobre el consentimiento en ninguna aplicaci贸n del mundo real.

Alternativamente, lo que McKinney puede estar sugiriendo es que la autoridad del estado, como toda autoridad, es tan real como el grupo colectivo la reconoce o permite que sea. Sin embargo, esto no reconoce todos los mecanismos materiales e ideol贸gicos que operan perpetuamente para mantener el poder. La misma discusi贸n sobre la justicia restaurativa se deriva de la realidad de que casi 2,3 millones de personas est谩n actualmente encarceladas en instalaciones de EE. UU., Estados Unidos tiene una fuerza policial extremadamente militarizada a nivel nacional y una asombrosa presencia militar en todo el mundo. Este no es un hegem贸n que desaparecer谩 por nuestra voluntad colectiva de dejar de reconocerlo. En el mejor de los casos, esta observaci贸n puede ser un paso crucial en una red de t谩cticas y estrategias diversas para antagonizar y desempoderar la hegemon铆a estatal.

Las cr铆ticas de Ferrell proporcionan una gu铆a adicional aqu铆 para explicar la naturaleza del estado como una entidad que es esencialmente la ant铆tesis del consentimiento. En primer lugar, observa que la legalidad estatal es, en cierto sentido, una rueda autopropulsada, que siempre se extiende y justifica su propia expansi贸n, 鈥渓a legalidad estatal constituye una especie de c谩ncer burocr谩tico que crece sobre s铆 mismo, que produce un cuerpo burocr谩tico en constante expansi贸n y aduladores legales empleados para ofuscarlo e interpretarlo 鈥. [17] El derecho crece y sigue creciendo en la mayor铆a de los casos con la m谩s m铆nima pretensi贸n de participaci贸n de los gobernados. A medida que avanza esta expansi贸n, mayores proporciones de la vida social comienzan a caer bajo la prescripci贸n y determinaci贸n de la ley. Adem谩s, como se se帽ala en el Consentimiento de fabricaci贸n de Noam Chomsky, los desarrollos recientes en la tecnolog铆a de la comunicaci贸n y los medios de comunicaci贸n han creado una situaci贸n en la que la ilusi贸n de la elecci贸n se ha vuelto especialmente poderosa [18]. Por lo tanto, dada la creciente ubicuidad de la legalidad estatal, el consentimiento t谩cito se retiene f谩cilmente mientras se excluye la posibilidad del consentimiento genuino, en el sentido de Hume.

Por lo tanto, el estado no es una estructura inerte que pueda ser f谩cilmente despojada de su poder mediante la desinversi贸n del consentimiento popular. Es m谩s bien una fuerza viva y din谩mica que, en connivencia con los intereses del capital, contin煤a colonizando la experiencia humana. Debe oponerse de una manera igualmente activa y din谩mica. La justicia restaurativa brinda a las comunidades anarquistas una herramienta para construir relaciones de poder y responsabilidad sin el estado, y brinda a las v铆ctimas de la violencia estatal una forma de rehumanizarse. La justicia restaurativa bien puede ser una herramienta poderosa contra el complejo industrial penitenciario, pero no es una alternativa. Como alternativa estructural al complejo industrial penitenciario, la justicia restaurativa es, en el mejor de los casos, una forma para que el estado reempaquete su opresiva especulaci贸n y la venda como progreso. La justicia restaurativa es buena, hermosa y humana solo mientras est茅 fuera de la estructura de poder.

En la historia de los colonos en el continente, solo unos pocos han consentido el poder y la expansi贸n del estado y su dominaci贸n colonial. Decirle colectivamente que no ahora es un gesto pasivo donde se necesita una fuerza activa. Es sumar voces a un coro de resistencia que tiene siglos de antig眉edad. Anarquista es la orientaci贸n hacia el mundo que reconoce este aspecto esencialmente corrosivo del poder estatal, y para alguna jerarqu铆a en principio. La respuesta que se necesita es una organizaci贸n radical y militante, no solo contra las c谩rceles sino tambi茅n contra toda la opresi贸n y dominaci贸n de la estructura de poder neocolonial-hetero-patriarcal-supremacista-blanca-capitalista. Es deber del anarquista y de todos los radicales oponerse priorizando el desmantelamiento de estas jaulas. Deber铆amos estar difundiendo propaganda de palabra y de hecho hasta que todos est茅n lo suficientemente enojados como para luchar. El trabajo del anarquista es vivir contra el mundo en el que estamos por el sue帽o del mundo que queremos. Que estemos siempre atentos a cualquier cosa que nos pida comprometernos, reducir la velocidad o trabajar en nuestro interior. La liberaci贸n comienza en ideas y abstracciones, pero debe convertirse en una lucha material contra enemigos concretos.

Acerca del autor: Peter Kletsan (un seud贸nimo) est谩 formado en filosof铆a y es s贸lo un acad茅mico perif茅rico, a veces ense帽a cursos de colegios comunitarios y dedica el resto de su tiempo a la organizaci贸n pol铆tica local. Peter es un miembro activo del cap铆tulo de Oakland del Comit茅 Organizador de Trabajadores Encarcelados.

[La imagen de arriba: Sin prisiones, sin polic铆as, toma el control de tu cuadra // Portland, OR, EE. UU., A trav茅s de Fuck Yeah Anarchist Banners]

