–

De parte de A Las Barricadas October 5, 2022 172 puntos de vista

El 16 de septiembre de 2022, la polic铆a de la Patrulla de Orientaci贸n en Teher谩n asesin贸 a una mujer de 22 a帽os; supuestamente, ella no estaba usando el hiyab de acuerdo con la pol铆tica estatal iran铆. En respuesta, personas de todo Ir谩n han salido a las calles durante casi dos semanas, enfrent谩ndose a la polic铆a y abriendo espacios de libertad ingobernable. Para muchos en Ir谩n, parece que est谩 en marcha un proceso revolucionario.

En colaboraci贸n con el Colectivo 98, un grupo anticapitalista y antiautoritario centrado en las luchas en Ir谩n, pudimos entrevistar a feministas iran铆es y kurdas sobre la situaci贸n. El Colectivo 98 deriva su nombre de 鈥淎ban鈥 98, el levantamiento que se extendi贸 por Ir谩n en noviembre de 2019, a帽o 1398 seg煤n el calendario iran铆. En el siguiente texto, exploran el significado hist贸rico de esta ola de rebeli贸n y las fuerzas que la desencadenaron.

La mujer cuya muerte provoc贸 este movimiento es m谩s conocida como Mahsa Amini, gracias a los informes de noticias y los hashtags de las redes sociales. De hecho, su nombre kurdo es Jina; este es el nombre por el que su familia, amigos y todo el Kurdist谩n en Ir谩n la conocen. Los kurdos en Ir谩n, al ser una minor铆a 茅tnica, a menudo eligen un 鈥渟egundo nombre鈥 persa para ocultar su identidad kurda. En kurdo, Jina significa vida, un concepto pol铆tico que aparece en el lema que las mujeres kurdas han popularizado en zonas kurdas de Turqu铆a y Rojava desde 2013, y que se ha convertido en el estribillo central de este ciclo de luchas: Jin, Jian, Azad卯 [鈥渕ujer, vida, libertad鈥漖.

Desde la revuelta en Ir谩n hasta las protestas contra la guerra en Rusia, desde la defensa de Exarchia hasta las huelgas estudiantiles en protesta por las pol铆ticas anti-trans en Estados Unidos, resistir al patriarcado es fundamental para enfrentar al capitalismo y al Estado. Una victoria en Ir谩n impulsar铆a una serie de luchas similares en otras partes del mundo.

Para mantenerse al d铆a con los desarrollos en Ir谩n, recomendamos SarKhatism/ y Blackfishvoice en Telegram (ambos en farsi) y los sitios web de Slingers Collective y Kurdistan Human Rights Network (ambos en ingl茅s).

Jina significa vida: Jina Mahsa Amini.

– – – – – – –

鈥El principio del fin鈥 es la expresi贸n utilizada en un comunicado emitido el 25 de septiembre de 2022 por 鈥淟os maestros que buscan justicia鈥 sobre el actual ciclo de luchas en Ir谩n, una semana despu茅s del asesinato de Mahsa/Jina Amini. Esta frase capta lo que est谩 en juego en este momento hist贸rico. Implica que los proletarios en las calles, especialmente las mujeres y las minor铆as 茅tnicas, ven muy cerca el fin de los 44 a帽os de dictadura isl谩mica. Han entrado en una fase expl铆citamente revolucionaria en la que no hay m谩s soluci贸n que la revoluci贸n.

El levantamiento de diciembre de 2017-enero de 2018 represent贸 un punto de inflexi贸n en la historia de la Rep煤blica Isl谩mica, cuando millones de proletarios de todo el pa铆s en m谩s de 100 ciudades se rebelaron contra la oligarqu铆a gobernante, diciendo 鈥渂asta鈥 a una vida gobernada por la miseria, precariedad, dictadura, autocracia islamista y represi贸n autoritaria. Era la primera vez que la sociedad, especialmente los estudiantes de izquierda en Teher谩n, expresaban la negaci贸n del sistema en su conjunto: 鈥溌eformistas, intransigentes, el juego ha terminado!鈥.

Durante los 煤ltimos cinco a帽os, todo el pa铆s ha estado en llamas. Se podr铆a decir que arde por los dos lados: entre los disturbios cr贸nicos a nivel nacional y las luchas organizadas que involucran a maestros, estudiantes, enfermeras, jubilados, trabajadores y otros sectores de la sociedad 1 . Los docentes, por poner un solo ejemplo, han movilizado seis manifestaciones y huelgas masivas en los 煤ltimos seis meses, cada una en m谩s de 100 ciudades. Los l铆deres y destacados activistas de este movimiento han sido arrestados y ahora est谩n en prisi贸n, pero el movimiento magisterial contin煤a moviliz谩ndose.

Estos dos niveles de lucha, el levantamiento espont谩neo de masas y las formas m谩s organizadas de resistencia, est谩n interrelacionados. Cada ciclo de lucha es cada vez m谩s intenso y 鈥渕ilitante鈥 que el anterior, y las brechas temporales entre los ciclos son cada vez m谩s cortas.

Sin embargo, la muerte de Mahsa/Jina ha desatado algo cualitativamente diferente, que debe considerarse una ruptura con el per铆odo hist贸rico que se inici贸 con el levantamiento de diciembre de 2017-enero de 2018.

El ciclo anterior de levantamientos fue provocado por intrigas expl铆citamente econ贸micas (aumento de los precios de los combustibles al triple en noviembre de 2019, por ejemplo 2 ) y dirigida contra la miseria generalizada engendrada estructuralmente por el neoliberalismo autoritario en los 煤ltimos 30 a帽os. La crisis econ贸mica y la dur铆sima diferenciaci贸n de clases en Ir谩n no es simplemente resultado de las sanciones de EE.UU. 鈥攃omo nos quiere hacer creer el pseudo-antiimperialista鈥 ni es simplemente resultado de los ajustes estructurales impuestos por el Fondo Monetario Internacional tras la guerra Ir谩n-Irak en la d茅cada de 1990. Si bien estos son factores absolutamente importantes, vemos los problemas sociales no simplemente en t茅rminos abstractos y 鈥渆xternos鈥, sino m谩s bien como el resultado de un proceso hist贸rico m谩s profundo y duradero en el que la oligarqu铆a gobernante ha despojado a muchas poblaciones, precarizado el trabajo, mercantilizado varios dominios de reproducci贸n social, y sindicatos brutalmente reprimidos, sindicatos 3

No debemos subestimar los efectos catastr贸ficos y destructivos de las sanciones de EE. UU. y la UE en la vida cotidiana de las personas en la conjetura actual, ni queremos minimizar la relevancia de las historias pasadas de “semicolonialismo” en Ir谩n hasta el presente. No podemos olvidar la participaci贸n del Partido Laborista en el Reino Unido en el golpe de Estado de 1953, dise帽ado por la Agencia Central de Inteligencia, para derrocar al primer ministro elegido democr谩ticamente, Mohammad Mossadegh, quien defendi贸 la nacionalizaci贸n de la industria petrolera en Ir谩n. Fueron precisamente intervenciones imperialistas como esta las que proporcionaron las condiciones sociales para el surgimiento de islamistas como Jomeini, quien secuestr贸 la revoluci贸n progresista de 1979 y estableci贸 una dictadura autocr谩tica 4 . M谩s bien, nuestra posici贸n es una negaci贸n pol铆tica que opera con la l贸gica de ni/ni, criticando a la Rep煤blica Isl谩mica y a los Estados Unidos y sus aliados al mismo tiempo. Esta doble negaci贸n es fundamental para formar solidaridades genuinamente internacionales y para la causa del internacionalismo mismo 5 .

Ahora, a pesar de todos los ciclos de luchas y formas de organizaci贸n pol铆tica de los 煤ltimos cinco a帽os, esta vez es diferente, porque los disturbios son provocados por el asesinato de Jina Amini, una mujer de etnia kurda, debido al hiyab obligatorio, el r茅gimen estructural. pilar de la dominaci贸n patriarcal en la Rep煤blica Isl谩mica desde la Revoluci贸n de 1979. La dimensi贸n 茅tnica y de g茅nero de este asesinato estatal ha cambiado la din谩mica pol铆tica en Ir谩n, dando lugar a acontecimientos sin precedentes.

Primero, el hecho de que las protestas comenzaran en Kurdist谩n, en Saghez, la ciudad natal de Jina, donde naci贸 y fue enterrada, jug贸 un papel crucial en lo que sucedi贸 despu茅s. Kurdist谩n tiene una posici贸n peculiar en la historia de los movimientos pol铆ticos y las luchas sociales contra la Rep煤blica Isl谩mica. Despu茅s de la Revoluci贸n de 1979, cuando la mayor铆a de los persas en Ir谩n dijeron 鈥渟铆鈥 a un refer茅ndum sobre la creaci贸n de una Rep煤blica Isl谩mica, Kurdist谩n dijo un rotundo 鈥渘o鈥 (ver esta foto hist贸rica). Jomeini declar贸 la guerra 鈥攎谩s precisamente, 鈥淛ahad鈥濃 en Kurdist谩n. Lo que sigui贸 fue una lucha armada entre el pueblo kurdo (y los partidos de izquierda kurdos) y la Guardia Revolucionaria (es decir, las fuerzas islamistas que tomaron el poder y secuestraron la revoluci贸n). Muchos izquierdistas no kurdos tambi茅n se unieron a Kurdist谩n en ese momento, porque vieron a Kurdist谩n como el “煤ltimo basti贸n” para defender: la geograf铆a social en la que quedaba la posibilidad de realizar los ideales progresistas y de izquierda de la Revoluci贸n. Aunque Kurdist谩n fue derrotado despu茅s de casi una d茅cada de lucha armada y muchas otras formas de organizaci贸n pol铆tica, Kurdist谩n nunca se arrodill贸 ante la Rep煤blica Isl谩mica.

De ah铆 que una de las consignas que surgieron tras el asesinato de Jina fue 鈥淜urdist谩n, Kurdist谩n, el cementerio de los fascistas鈥. Inmediatamente despu茅s del asesinato de Jina, fueron las mujeres kurdas las que comenzaron a corear 鈥淛in, Jian, Azad卯鈥 (Mujeres, Vida, Libertad), el famoso eslogan originalmente cantado por las mujeres kurdas en Turqu铆a y m谩s recientemente en Rojava (el Norte y el Norte). -partes orientales de Siria). En Ir谩n, este eslogan ahora se ha extendido m谩s all谩 de Kurdist谩n por todo el pa铆s hasta el punto de que el movimiento actual, que de hecho es una revoluci贸n feminista, se conoce con este nombre, 鈥淛in, Jian, Azad卯鈥 6 .

V铆deo manifestantes coreando 鈥淜urdist谩n, Kurdist谩n, el cementerio de los fascistas鈥

Entre los tres t茅rminos del eslogan, el segundo, Jian [Vida], tiene algunas caracter铆sticas llamativas. Mientras que Jin [mujeres] se refiere a la liberaci贸n de g茅nero y Azad卯 a la autonom铆a y el autogobierno, Jian recuerda ante todo al nombre de la m谩rtir simb贸lica del movimiento, Jina Amini (como en kurdo, Jina tambi茅n significa vida). En la tumba de Jina, su familia inscribi贸 la siguiente oraci贸n: “Querida Jina, no est谩s muerta, tu nombre se convierte en el C贸digo”. Se convirti贸 en el s铆mbolo universal de todos los m谩rtires anteriores, lo que representa a todos los dem谩s Jinas cuyas vidas son arruinadas por la Rep煤blica Isl谩mica, tanto directa como indirectamente, debido a su g茅nero, clase, sexualidad o la destrucci贸n de su entorno ecol贸gico.

Hay un componente existencial en este movimiento, que tambi茅n se expresa en Twitter (con #Mahsa_Amini o #Jina_Amini) entre los usuarios iran铆es que relatan c贸mo sus vidas y las vidas de sus amigos y familiares han sido desperdiciadas durante los 煤ltimos 44 a帽os: torturados , encarcelados tanto en formas extrajudiciales como en juicios espect谩culo, sus vidas desperdiciadas fuera de la prisi贸n en la vida cotidiana sin ninguna posibilidad de ser plenamente actualizadas. Vidas que no vivieron, como dijo el fil贸sofo alem谩n Theodor Adorno [Das Leben lebt nicht] 7 . Sin embargo, este recuerdo melanc贸lico del pasado est谩 orientado hacia el futuro, con la aspiraci贸n de acabar finalmente con la Rep煤blica Isl谩mica zombie que drena nuestras energ铆as vitales y procesos vitales. Hay un futuro que reclamar, un futuro en el que nadie ser谩 asesinado a causa de su g茅nero o su cabello, en el que nadie ser谩 torturado y nadie sufrir谩 la pobreza: una sociedad sin clases gobernada por un genuino y no solo libertad formal (aunque no todos comparten ese 煤ltimo objetivo).

Porque, 驴qu茅 significa la lucha de clases, sino recuperar la vida en su totalidad liber谩ndola de las formas en que ha sido colonizada por la acumulaci贸n capitalista y todas las dem谩s formas de dominaci贸n que la sostienen y la aseguran?

El miedo a plantar cara a un monstruoso r茅gimen autoritario que no hace gala de ning煤n principio se ha convertido en su contrario: rabia, poder y solidaridad. Las clases oprimidas nunca han estado tan unidas desde la Revoluci贸n de 1979. Los videos que muestran la hermandad entre mujeres, unidas contra las fuerzas represivas mis贸ginas, han puesto la piel de gallina a todos 8 . Las solidaridades establecidas entre el llamado 鈥渃entro鈥 y la 鈥減eriferia鈥 en todo el pa铆s, as铆 como entre minor铆as 茅tnicas tradicionalmente opuestas (entre los kurdos y los turcos en la provincia de Azarbaiy谩n Occidental) no tienen precedentes. El coraje y la determinaci贸n de los j贸venes para construir barricadas y luchar con sus propias manos o adoquines contra la polic铆a son asombrosos y admirables.

Calle Satarkhan en el oeste de Teher谩n, alrededor de las 00:15 del primero de Mehr (uno de los meses del calendario iran铆), 23 de septiembre de 2022.

Como clase social oprimida, dominada y explotada por encima de todos, las mujeres est谩n al frente de la transformaci贸n del miedo en rabia, la subordinaci贸n en subjetividad colectiva, la muerte en vida. Las mujeres manifestantes se quitan valientemente las bufandas, las agitan en el aire y las queman en las barricadas en llamas instaladas para impedir la violencia policial 9 . No hay nada m谩s empoderador que quemar bufandas en Ir谩n: es como quemar una esv谩stica bajo el r茅gimen de Hitler en la d茅cada de 1930. Contrariamente a los informes de los medios corporativos occidentales, las protestas en Ir谩n no son simplemente sobre la 鈥減olic铆a de la moralidad鈥, sino que representan un rechazo a las relaciones sociales, pol铆ticas y jur铆dicas estructurales que reproducen sistem谩ticamente el patriarcado capitalista combinado con c贸digos islamistas.

Como relaci贸n social, Hijab significa un conjunto de elementos constitutivos de la Rep煤blica Isl谩mica. Primero, visto simb贸licamente, el hiyab obligatorio representa el r茅gimen del patriarcado en su conjunto. La pr谩ctica obligatoria de velar el cuerpo les recuerda a diario a las mujeres que tienen una posici贸n inferior dentro de la sociedad, que son el segundo sexo, que sus cuerpos son estructuralmente propiedad de la familia, sus hermanos, padres, parejas masculinas y, por supuesto, por los patrones y el estado. En segundo lugar, Hijab tambi茅n representa la autoridad religiosa y autocr谩tica que es capaz, o al menos, fue capaz鈥攄e imponer c贸digos de vestimenta isl谩micos en los cuerpos de las clases gobernadas, especialmente en las mujeres. No al Hiyab significa desafiar radicalmente la autoridad y la legitimidad de la Rep煤blica Isl谩mica en su conjunto. En tercer lugar, y desde un punto de vista internacional, el hiyab como 鈥渧irtud isl谩mica鈥 tambi茅n es entendido por las clases dominantes como el representante m谩s importante del 鈥渁ntiimperialismo鈥. As铆 como Adolf Hitler emple贸 sistem谩ticamente la esv谩stica para expresar ideol贸gicamente la “prosperidad” y el “bienestar” de una sociedad gobernada por el nacionalsocialismo, la Rep煤blica Isl谩mica ha impuesto el hiyab a las mujeres para transmitir la impresi贸n de que la sociedad iran铆 est谩 constituida por la realizaci贸n de virtudes e ideales isl谩micos y, por lo tanto, fundamentalmente opuestos al imperio occidental y sus valores morales y normas sociales.

Inmediatamente despu茅s de la Revoluci贸n, el 8 de marzo de 1979, decenas de miles de mujeres marcharon por las calles de Teher谩n contra la imposici贸n del Hiyab obligatorio, coreando 鈥淥 un pa帽uelo en la cabeza o una herida en la cabeza鈥 y 鈥淣o hicimos una revoluci贸n para volver atr谩s鈥, refiri茅ndose al aspecto reaccionario del Hiyab obligatorio que apunta a 鈥渄ar marcha atr谩s鈥 a las ruedas de la historia. En ese momento, los medios islamistas y Jomeini etiquetaron a las feministas y otras mujeres en las calles como simpatizantes del imperialismo que se suscrib铆an a la 鈥渃ultura occidental鈥. Tr谩gicamente, nadie escuch贸 las voces de las mujeres ni prest贸 atenci贸n a sus advertencias, ni siquiera los izquierdistas que, catastr贸ficamente, le dieron una prioridad ontol贸gica a la lucha contra el imperialismo, relativizando y minimizando todas las otras formas de dominaci贸n como 鈥渟ecundarias鈥. Hoy, cuando las mujeres queman bufandas en las calles y toda la sociedad rechaza enf谩ticamente el hiyab obligatorio, esto sacude toda la autoridad patriarcal y autocr谩tica hasta la m茅dula, junto con la legitimidad pseudo-antiimperialista de la Rep煤blica Isl谩mica. Estos son los pilares del dominio de clase en Ir谩n y toda la poblaci贸n los rechaza. La rep煤blica isl谩mica ya est谩 muerta en la mente de su gente; ahora el pueblo debe matarlo en la realidad.

Seamos claros: quemar bufandas no es un gesto de derecha orientado hacia una islamofobia fascista. Nadie est谩 desafiando la religi贸n de nadie. M谩s bien, es un gesto que proclama la emancipaci贸n del hiyab obligatorio , que controla los cuerpos de las mujeres. El hiyab no tiene nada que ver con la 鈥渃ultura de la mujer鈥 en el Medio Oriente, como insin煤an algunos pensadores poscoloniales. En el contexto de la Rep煤blica Isl谩mica, el Hiyab es un m茅todo de dominaci贸n de clase, una parte integral del patriarcado capitalista y debe ser criticado sin concesiones.

Como relaci贸n social hist贸ricamente espec铆fica, el capitalismo tiene la capacidad de emplear relaciones sociales 鈥渘o capitalistas鈥 al servicio de su propia acumulaci贸n y reproducci贸n. La religi贸n, como el patriarcado, no es cosa del pasado; no es un residuo anacr贸nico que yace bajo la superficie de la sociedad moderna sin efectividad social. En una sociedad capitalista como Ir谩n, la dominaci贸n de clase en su conjunto est谩 mediada y codificada a trav茅s de c贸digos isl谩micos. El Hijab obligatorio ha sido un elemento crucial en el patriarcado de la Rep煤blica Isl谩mica que ha marginado a las mujeres y controlado sistem谩ticamente sus cuerpos. Esto tambi茅n ha llevado a una divisi贸n dentro de la clase trabajadora en el sentido amplio del t茅rmino a trav茅s de jerarqu铆as de g茅nero y dominaci贸n interpersonal.

Los pseudo-antiimperialistas que piensan que la gente de la calle son simplemente marionetas de Israel, Arabia Saudita y los Estados Unidos no solo privan a la gente de su agencia y subjetividad de una manera t铆picamente orientalista al presuponer una 鈥渆sencia abstracta鈥 para una sociedad como Ir谩n, tambi茅n reproducen el discurso y la pr谩ctica reaccionarios de la propia Rep煤blica Isl谩mica. Comprender esto es crucial para la solidaridad internacional con las mujeres en Ir谩n y las clases oprimidas en general. Sorprendentemente, incluso las mujeres musulmanas religiosas que visten vestidos isl谩micos como el chador han rechazado enf谩ticamente el hiyab obligatorio y han apoyado este movimiento en las calles y las redes sociales.

Con las mujeres al frente de las luchas que luchan valientemente contra el aparato represivo del Estado, la Rep煤blica Isl谩mica nunca ha parecido tan d茅bil. La pregunta no es 鈥渜u茅 hacer鈥, sino 驴c贸mo terminarlo?

Kurdist谩n inici贸 las protestas e introdujo consignas feministas y antiautoritarias. Esto cataliz贸 a los estudiantes 鈥攅l sector social que siempre est谩 al frente de los eventos pol铆ticos鈥 en las universidades, especialmente en Teher谩n, a organizar protestas y expandir el levantamiento a trav茅s de sus asambleas y huelgas de brazos ca铆dos. Al igual que COVID-19, en el lapso de tiempo de los dos d铆as posteriores a la muerte de Jina, el levantamiento se extendi贸 por todo el pa铆s; Hasta el momento, las clases oprimidas han luchado con u帽as y dientes contra las fuerzas represivas del r茅gimen en m谩s de 80 ciudades del pa铆s.

Porque hemos entrado en una etapa expl铆citamente revolucionaria, los conflictos callejeros entre los manifestantes por un lado y la polic铆a y Basij(la organizaci贸n de milicias del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Isl谩mica), por el otro, se han vuelto menos 鈥渦nilaterales鈥 que antes. La gente se ha dado cuenta de que, con cooperaci贸n social, solidaridad y pr谩ctica, ellos tambi茅n pueden agotar las fuerzas represivas y finalmente acabar con ellas. Los j贸venes especialmente est谩n aprendiendo varios m茅todos de autodefensa, como hacer un 鈥渢ornillo de clavos hecho a mano鈥 que pincha la llanta de las motocicletas de la polic铆a y les impide moverse libremente para realizar ataques. Los m茅dicos independientes est谩n anunciando sus n煤meros de tel茅fono m贸vil en Internet para ayudar a los heridos en las protestas, ya que ir al hospital suele ser peligroso. Tambi茅n hay llamados a la 鈥渙rganizaci贸n vecinal鈥, una estructura local para conectar a quienes viven en la misma 谩rea.

Dado que el aparato ideol贸gico del gobierno se ha vuelto disfuncional para la mayor parte de la sociedad, el medio principal a trav茅s del cual la Rep煤blica Isl谩mica contin煤a reproduci茅ndose es el aparato represivo que, solo durante este levantamiento, ya ha matado a 80 personas y arrestado a miles de manifestantes 10 . No olvidemos que esto ocurri贸 durante un apag贸n de Internet, un m茅todo brutal que la Rep煤blica Isl谩mica ha empleado repetidamente en el pasado, especialmente durante el levantamiento de noviembre de 2019 鈥擜baan-e-Khoonin [鈥淣oviembre sangriento鈥漖鈥 cuando 鈥渓as autoridades cerr贸 Internet durante cuatro d铆as consecutivos, transformando el pa铆s en una gran caja negra, masacrando a la gente con impunidad鈥 11 . Jina Amini tambi茅n representa y recuerda a los cientos de m谩rtires que fueron asesinados en ese momento 12 . Aquellos que apoyan a la Rep煤blica Isl谩mica sobre la base de que es una fuerza antiimperialista en la geopol铆tica global ignoran convenientemente que asesina a su propia gente en las calles, los encarcela ilegalmente y los tortura para obtener confesiones falsas.

Ahora, despu茅s de diez d铆as, las perspectivas de este ciclo de levantamiento espont谩neo de masas dependen de las formas m谩s organizadas de resistencia, especialmente la huelga de trabajadores, maestros y estudiantes. En Ir谩n, a diferencia de las sociedades capitalistas m谩s avanzadas, los sindicatos y sindicatos no est谩n integrados en el sistema capitalista. Los sindicatos no pretenden simplemente realizar sus propias demandas particulares, lo que dificulta la formaci贸n de un movimiento m谩s radical. M谩s bien, buscan transformaciones fundamentales que las clases dominantes ven como una amenaza existencial. Esta es la raz贸n por la que cientos de sindicalistas y sindicalistas (docentes, estudiantes, trabajadores, jubilados activistas) se encuentran actualmente en prisi贸n, algunos de ellos torturados.

En los 煤ltimos cuatro d铆as, ha habido muchos llamados a una 鈥渉uelga general鈥 por parte de estudiantes y maestros progresistas y tambi茅n de algunos militantes an贸nimos que produjeron videos de agitaci贸n usando canciones revolucionarias producidas despu茅s de la Revoluci贸n de 1979. Los trabajadores petroleros tambi茅n han amenazado con ir a la huelga si la Rep煤blica Isl谩mica contin煤a reprimiendo las protestas en las calles 13. Si esto sucede, toda la din谩mica cambiar谩.

Lo cierto es que el levantamiento necesita una nueva energ铆a, un evento que le permita continuar, ya que es muy dif铆cil sostener un levantamiento as铆 en el d铆a a d铆a durante un largo per铆odo de tiempo. En t茅rminos m谩s generales, m谩s all谩 de las exigencias inmediatas del presente, el derrocamiento de la Rep煤blica Isl谩mica depende en gran medida de cuestiones organizativas cruciales que requieren no solo un “intelecto colectivo”, sino tambi茅n tiempo para ponerlo en pr谩ctica mediante ensayo y error. El eslab贸n perdido es una relaci贸n org谩nica entre el levantamiento espont谩neo de masas y otras formas organizadas de lucha. Esto implica que cada lado de esta relaci贸n se organice m谩s internamente, a trav茅s de la formaci贸n de organizaciones locales-pa铆s y acciones m谩s coordinadas entre los sindicatos y sindicatos.

Lo m谩s importante 鈥攜 esto es crucial para la solidaridad internacional鈥 es necesario promover las tendencias radicales dentro del movimiento, mientras que los elementos reaccionarios deben ser criticados. La revoluci贸n que busca la sociedad no es simplemente una revoluci贸n pol铆tica en la que la Rep煤blica Isl谩mica autocr谩tica sea desplazada por otra forma pol铆tica, digamos, m谩s democr谩tica-liberal, tambi茅n es revoluci贸n social en la que no s贸lo se transforman las subjetividades individuales de las personas sino tambi茅n las m谩s importantes estructuras sociales. Medios corporativos en Occidente (por ejemplo, BBC Persian e Iran International), as铆 como activistas famosos como Masih Alinejad (que trabaja con las fuerzas m谩s conservadoras de los Estados Unidos, las que est谩n a favor de prohibir el aborto y el 鈥渃ambio de r茅gimen鈥 por la v铆a de la intervenci贸n militar), est谩n haciendo todo lo posible para promover las tendencias reaccionarias dentro del movimiento, reduciendo todo el problema a la cuesti贸n de los 鈥渄erechos humanos鈥. Representan err贸neamente las relaciones sociales que emergen de las estructuras de las sociedades capitalistas como meramente jur铆dicas. Su propaganda manipuladora retrata una alternativa reaccionaria, inyectando dosis de 鈥渓ealtad鈥 en la imaginaci贸n popular:

La gente en las calles no es tonta; no le dan mucha importancia a esta narrativa. Es importante que nuestros camaradas internacionalistas de todo el mundo apoyen las tendencias radicales y las consignas del movimiento, oponi茅ndose a la di谩spora lealista que est谩 difundiendo el nacionalismo llevando a las manifestaciones la bandera de Persia antes de la revoluci贸n de 1979.

El problema no es s贸lo c贸mo derrocar a la Rep煤blica Isl谩mica, sino c贸mo defender la revoluci贸n y sus fuerzas progresistas despu茅s de su derribo. Cuanto m谩s apoyo reciban las fuerzas radicales y los elementos progresistas, m谩s f谩cil ser谩 defender la revoluci贸n contra las fuerzas reaccionarias. La Rep煤blica Isl谩mica juega un papel crucial en la acumulaci贸n global de capital (a trav茅s del suministro de materias primas como el petr贸leo y el gas) y tambi茅n en las relaciones de poder geopol铆ticas en el Medio Oriente. Claramente, los poderes regionales y globales har谩n todo lo posible para dar forma al proceso revolucionario y su resultado para alinearse con sus propios intereses econ贸micos y geopol铆ticos. Solo con fuertes solidaridades internacionales apoyando a las tendencias m谩s radicales dentro del movimiento, la futura revoluci贸n podr铆a mantenerse contra las fuerzas reaccionarias del lealismo, contra las intervenciones geopol铆ticas y contra la integraci贸n violenta a los circuitos globales de acumulaci贸n.

El futuro est谩 marcado por las incertidumbres. Sin embargo, la lucha de clases desde abajo y contra todas las formas de dominaci贸n seguir谩 siendo una fuerza material importante en el curso de la historia del capitalismo. De eso estamos seguros.

Ap茅ndice: Feministas de izquierda kurdas sobre el levantamiento feminista en Ir谩n

Una declaraci贸n escrita y firmada por feministas de izquierda de Kurdist谩n sobre la actual insurrecci贸n feminista en Ir谩n.

Est谩s escuchando nuestra voz desde Kurdist谩n. Esta es una voz colectiva de izquierdistas y feministas marginadas de una geograf铆a cuya historia est谩 marcada por la discriminaci贸n, el encarcelamiento, la tortura, la ejecuci贸n y el exilio. Este ha sido el caso desde los primeros d铆as de la Revoluci贸n de 1979. Somos mujeres kurdas y personas queer que heredamos una historia no solo llena de violencia sino tambi茅n de lucha y resistencia. Siempre hemos tenido que luchar en m煤ltiples frentes: en un campo de batalla, contra el patriarcado de hombres kurdos y no kurdos, y en el otro, contra el fundamentalismo islamista del r茅gimen y la imposici贸n de su jerarqu铆a de g茅nero. Contra las feministas machistas venimos luchando muy duro para articular la opresi贸n de g茅nero en su interseccionalidad con las diversas formas de dominaci贸n que nos imponen como minor铆a 茅tnico-nacional.

Hoy, todos somos testigos de una revoluci贸n feminista en Ir谩n en t茅rminos de forma y contenido. El eslogan kurdo de 鈥淛in-Jiyan-Azad卯鈥 (鈥淢ujeres-Vida-Libertad鈥) se ha convertido en el estribillo central de este ciclo de luchas, d谩ndole una nueva y fresca vida. Expresamos nuestro apoyo incondicional a las luchas del pueblo iran铆, especialmente a las luchas valientes e imparables de las mujeres en las calles. Dado que el levantamiento actual nace del asesinato de Jina Amini por feminicidio estatal, nos gustar铆a nombrar este levantamiento en honor a Jina: 鈥渆l movimiento de Jina鈥 [鈥渆l movimiento por la vida鈥漖. El nombre Jina en kurdo significa tanto vida como dador de vida, record谩ndonos a Jiyan, el t茅rmino medio del eslogan que ahora se canta en todas partes. Para nosotros, Jina es un nombre apropiado porque creemos que 鈥淏erxwedan jiyan e鈥 [una referencia al eslogan kurdo, “la vida es resistencia”].

Este levantamiento no solo ha elevado la cuesti贸n de la opresi贸n sexual y de g茅nero a una preocupaci贸n p煤blica, sino que tambi茅n ha demostrado en la pr谩ctica c贸mo las formas de opresi贸n de g茅nero, 茅tnicas y de clase pueden articularse de manera radical, es decir, como interrelacionadas entre s铆. Esta articulaci贸n pol铆tica ha permitido a los manifestantes formar un frente fuerte y unido contra la dictadura, el islamismo pol铆tico, el chovinismo, el patriarcado y la dominaci贸n del capital. Aquellas mujeres y personas queer que han llevado las luchas sociales del llamado 谩mbito 鈥減rivado鈥 al 谩mbito 鈥減煤blico鈥, del 谩mbito dom茅stico a las calles, son una aut茅ntica inspiraci贸n para nosotras, pues han demostrado que la liberaci贸n del patriarcado, el estado y el capital est谩n profundamente entrelazados.

No olvidemos que nos encontramos en una coyuntura cr铆tica, un punto de inflexi贸n crucial en la historia. Jina se ha convertido en nuestro c贸digo com煤n, uni茅ndonos en estas circunstancias dif铆ciles y multifac茅ticas. Nos vemos como parte de los movimientos sociales que buscan justicia por el asesinato de todos los Jinas, especialmente del movimiento feminista y de izquierda que se opone al femicidio y al asesinato queer, al mismo tiempo que se posiciona contra los 鈥渘acionalismos excluyentes鈥 (ya sea del lado de los izquierda o derecha).

鈥淛in鈥擩iyan鈥擜zad卯鈥 apareci贸 originalmente en las luchas de las mujeres kurdas en Turqu铆a y recientemente se convirti贸 en uno de los principales esl贸ganes en Rojava; en Ir谩n, se extendi贸 en un abrir y cerrar de ojos a todos los rincones de todo el pa铆s. Lo inspirador de la consigna es que puede superar las fronteras hist贸ricamente establecidas por las fuerzas coloniales e imperialistas en el Medio Oriente, tal como lo han hecho los kurdos, una naci贸n sin estado, en la regi贸n, especialmente las mujeres kurdas. Tomamos esta unidad transnacional y transfronteriza como indicativa de la fuerza del movimiento de mujeres kurdas, de hecho, como un presagio brillante. As铆 como nos vemos como una parte integral de las protestas de mujeres y las comunidades queer en Ir谩n, tambi茅n utilizamos la acumulaci贸n de experiencias hist贸ricas de mujeres y personas queer en otras partes de Kurdist谩n en Irak, Turqu铆a y Siria. 鈥淛in-Jiyan-Azad卯鈥, tradicionalmente utilizado en el funeral de los m谩rtires kurdos, ahora se canta en el funeral de nuestra m谩rtir, Jina Amini. Esto nos permite hablar del poder, la subjetividad y el coraje de las mujeres en su lucha contra las fuerzas patriarcales impulsadas por la muerte y la esclavitud.

Provocado por el feminicidio estatal de Jina, el levantamiento actual se convirti贸 r谩pidamente en un movimiento contra el hiyab obligatorio en particular y a favor del derrocamiento del r茅gimen en general. El movimiento ha sido capaz de desafiar, de hecho deconstruir, las narrativas e im谩genes predominantes que representan a las mujeres kurdas, as铆 como a las mujeres de otras etnias en Ir谩n, en dos aspectos espec铆ficos. Primero, la tergiversaci贸n racista de los nacionalistas de las mujeres de minor铆as 茅tnicas como simples marionetas en manos de partidos pol铆ticos sin agencia propia. En segundo lugar, la visi贸n occidental orientalista de las mujeres de Oriente Medio.

Las represiones y atrocidades del r茅gimen no son nuevas para nadie. Desde su establecimiento violento tras la Revoluci贸n de 1979, la respuesta de la Rep煤blica Isl谩mica a todos los conflictos sociales siempre ha sido la represi贸n, es decir, el encarcelamiento y el asesinato de los manifestantes. Como muchas otras personas en Ir谩n, cientos de mujeres y activistas feministas han sido arrestadas durante las 煤ltimas dos semanas y ahora est谩n en prisi贸n. Las mujeres y las personas queer, sin embargo, han demostrado que el miedo ya no puede impedirles participar en los diversos movimientos que crecen en la sociedad. Pueden y ya se han convertido en los pioneros del derrocamiento de dictadores y oligarcas masculinos en la regi贸n en su conjunto.

Lo que est谩 sucediendo ahora en Ir谩n promete el comienzo de una nueva era hist贸rica de lucha contra la violencia, el fundamentalismo y la privaci贸n del derecho a la vida. Nos consideramos parte de este movimiento, invitando a los grupos de izquierda y feministas/queer de toda la regi贸n y el Sur Global a unirse a nosotros en esta guerra. Hacemos un llamado a las feministas kurdas, turcas, 谩rabes y baluchis para que se unan a nosotras para redefinir la interseccionalidad de las diversas formas de dominaci贸n que se nos imponen a todos de manera progresiva, es decir, m谩s all谩 de las formulaciones patriarcales de la opresi贸n 茅tnica. Tambi茅n hacemos un llamado a las feministas anticapitalistas y antirracistas en “Occidente” y otras partes del mundo para que apoyen nuestra causa y est茅n a nuestro lado. Los ideales de libertad y emancipaci贸n no pueden realizarse sin reclamar el derecho a nuestra vida; esto es precisamente lo que resuena en Jin-Jiyan-Azad卯. Nuestra revoluci贸n feminista est谩 siguiendo muy de cerca esta consigna, exigiendo as铆 una solidaridad genuinamente global para su realizaci贸n en la pr谩ctica.

Otras lecturas

– El coraz贸n palpitante del movimiento obrero en Ir谩n: sobre el neoliberalismo y la resistencia en Ir谩n

– El pan de la libertad, la ense帽anza de la liberaci贸n: una entrevista con un maestro sobre el movimiento de maestros por Colectivo 98 (farsi)

– Pseudo-Anti-Imperialismo iran铆

– Hay una cantidad infinita de esperanza, pero no para nosotros

1.- Para conocer los antecedentes del levantamiento de noviembre de 2019, consulte la declaraci贸n del Colectivo 98 en la revista Roar, firmada por m谩s de 100 mil militantes, activistas y acad茅micos. Para un an谩lisis del neoliberalismo en Ir谩n, lea esto.

2.- Para m谩s informaci贸n sobre el levantamiento de noviembre de 2019, ver el texto que el Colectivo 98 escribi贸 en su primer aniversario.

3.- Para m谩s informaci贸n sobre la cuesti贸n del pseudo-antiimperialismo, lea esto.

4.- John Newsinger, The Blood Never Dried: A People’s History of the British Empire (Londres: Bookmarks Publication, 2006), ‘Iranian Oil’, p谩gs. 174-77. Asef Bayat, Revolution Without Revolutionaries: Making Sense of Arab Spring (Standford, California: Stanford University Press, 2017), p谩gs. 2-7.

5.- Ver la carta abierta del Colectivo 98 a ACTA, una de las plataformas de izquierda m谩s importantes de Francia, que public贸 un art铆culo catastr贸ficamente ideol贸gico desde el punto de vista del pseudo-anti-imperialismo en el elogio de Ghassem Suleimani, el general militar de la Guardia Revolucionaria: que no solo reprimi贸 a los disidentes en Ir谩n, sino que tambi茅n desestabiliz贸 Irak, Siria y, de hecho, toda la regi贸n.

6.- Para obtener m谩s perspectiva sobre este eslogan, consulte la entrevista que RadioZamaneh realiz贸 con los activistas de izquierda dentro de Ir谩n que llamaron a una huelga general.

7.- Theodor Adorno, Minima Moralia: Reflexiones sobre una vida da帽ada.

8.- Vea la famosa foto tomada en Teher谩n, unos minutos despu茅s de la medianoche, en la que tres mujeres, d谩ndose la mano, agitan sus cicatrices en el aire detr谩s de barricadas en llamas.

9.- Vea, por ejemplo, este video viral en el que las mujeres queman sus bufandas y bailan alrededor de un fuego. Para algunas feministas iran铆es, esto recordaba a las brujas antes del surgimiento del capitalismo.

10.- Para obtener estad铆sticas que detallan los asesinatos y arrestos en Kurdist谩n, consulte este informe.

11.- Como se comenta en el comunicado que apareci贸 a trav茅s de la revista ROAR.

12.- 304 a 1500 El n煤mero real de v铆ctimas no est谩 claro. Amnist铆a Internacional confirma que al menos 304 personas murieron, mientras que Reuters informa de 1500 personas.

13.- Para un an谩lisis de la reciente huelga de los trabajadores petroleros, v茅ase Iman Ganji y Jose Rosales, 鈥The Bitter Experience of Workers in Iran 鈥擜 Letter from Comrades鈥.