–

De parte de Materiales February 19, 2023 98 puntos de vista

鈥淢谩s que entremezclarse la espontaneidad con la defensa de Castillo, o la independencia pol铆tica de clase con su subordinaci贸n a un caudillo, nos parece que el proceso actual, con todas sus limitaciones, es un momento crucial. No tanto por los fines del movimiento, sino por lo que este constituye en t茅rminos de experiencia y aprendizaje para la clase trabajadora鈥.

El 7 de diciembre de 2022 es destituido de su cargo como presidente del Per煤 Pedro Castillo, luego de que intentara cerrar el Congreso, en medio de disputas de la casta pol铆tica y sus diferentes instituciones, asumiendo en su reemplazo la entonces vicepresidenta Dina Boluarte (quien pertenece al mismo partido pol铆tico de izquierda -Per煤 Libre- que el presidente destituido). Esto desencaden贸 con el pasar de los d铆as una oleada de protestas que hasta el d铆a de hoy mantienen un nivel muy alto de conflictividad social, dejando ya a m谩s de 60 personas asesinadas a manos de una extremadamente brutal represi贸n estatal, con varias masacres a su haber (la m谩s sangrienta hasta ahora, la de Juliaca, ocurrida el pasado 9 de enero, que cobr贸 la vida de al menos 18 manifestantes).

Ser铆a un grave error encasillar el actual movimiento tras la sola defensa del expresidente: la agudizaci贸n de la lucha de clases en la regi贸n peruana expresa, con sus l铆mites, el hast铆o por las asfixiantes condiciones de vida en general de la poblaci贸n y la institucionalidad pol铆tica.

En este sentido, compartimos esta entrevista al grupo Editorial Ande[1] -a quienes agradecemos que se tomaran el tiempo de respondernos- que entrega informaci贸n crucial y un l煤cido an谩lisis de la situaci贸n en dicha regi贸n, contextualizando nacional e internacionalmente el actual ciclo de protestas, explicando su g茅nesis, evaluando sus l铆mites y proyecciones, aclarando el panorama de la lucha de clases en general, incluyendo las pugnas internas de la clase capitalista y sus representantes pol铆ticos de derecha e izquierda.

Alentamos su lectura, discusi贸n y difusi贸n.

***

1- Desde Chile, los sectores antagonistas hemos seguido con atenci贸n las noticias que llegan desde Per煤, que impresionan por lo masivo de las movilizaciones y el alto nivel de represi贸n estatal. En particular, hace unas semanas se llev贸 a cabo la denominada Marcha de los Cuatro Suyos. 驴En qu茅 consisti贸 茅sta, cu谩les fueron sus objetivos y alcances, y c贸mo se ha dejado sentir la represi贸n?

Saludamos el inter茅s en querer desentra帽ar el proceso de lucha de clases que se viene desarrollando en estos 煤ltimos meses en el Per煤 y tambi茅n agradecemos por la entrevista. Es muy cierto que el nivel de represi贸n se ha agudizado, siendo mayor que los registrados en a帽os recientes en otros pa铆ses de Am茅rica Latina. La represi贸n en Per煤, nos parece, solo es superada por la que se dio en Colombia, en el contexto de las protestas de 2021 contra la reforma tributaria de Iv谩n Duque. Aunque vale precisar que en Per煤 bordeamos los 2000 heridos y m谩s de 60 muertos en solo 2 meses, mientras que la masacre en Colombia se extendi贸 por m谩s de 1 a帽o cuando todav铆a se reprim铆an a miembros de la primera l铆nea. De continuar o recrudecerse la represi贸n estatal como hasta ahora se ha visto, esta se podr铆a f谩cilmente analogar con la que ejercieron las dictaduras latinoamericanas de los 70鈥檚.

Una aclaraci贸n. La Marcha de los Cuatro Suyos se llev贸 a cabo en el 2000 contra la dictadura c铆vico militar de Alberto Fujimori. Justamente por eso a la marcha actual del 19 de enero se le denomin贸 2.陋 Marcha de los Cuatro Suyos. La raz贸n es muy general: en ambas fechas hubo una concentraci贸n masiva de movilizaciones de regiones del interior del Per煤 a la capital Lima y luchaban contra pol铆ticos que asumen de forma expl铆citamente autoritaria la gesti贸n del poder estatal. Tambi茅n se la llam贸 鈥淭oma de Lima鈥, aunque nos interesa se帽alar que los aspectos fundamentales de la lucha no tienen mucho que ver con tales etiquetas.

La marcha fue en primer lugar diversificada, masiva y desorganizada. Se compon铆a en esencia por la clase trabajadora del campo y la ciudad, y estudiantes. El proletariado de las regiones de Puno, Ayacucho, Arequipa, Cusco, Apur铆mac, se traslad贸 a Lima d铆as antes de la marcha siendo interceptado y amedrentado por la polic铆a en las carreteras o distritos camino a la capital. A pesar de esas trabas, la inmensa mayor铆a de las delegaciones lleg贸 a su destino. Aproximadamente se movilizaron 50 mil manifestantes en Lima. Hubo al menos tres rutas de marcha. Una que se trasladaba al parque Kennedy, es decir, a Miraflores, un distrito que es conocido por ser el centro de operaciones y lugar de residencia tradicional de un sector amplio de la burgues铆a lime帽a. Otra ruta delineada por la Confederaci贸n General de Trabajadores del Per煤 (CGTP), que consist铆a en hacer un pasacalle por las avenidas Grau, Abancay, y Nicol谩s de Pi茅rola para, finalmente, retornar a la plaza 2 de mayo. Otro gran flujo de manifestantes autoconvocados se dirig铆a al Congreso, que se encontraba resguardado por la polic铆a nacional, y que por eso termin贸 enfrentando a las fuerzas del orden en los cruces de las avenidas Abancay y Nicol谩s de Pi茅rola.

El poco nivel organizativo se reflej贸 en la dispersi贸n de las marchas y las distintas rutas, pero principalmente a que no se formul贸 una estrategia ni objetivo com煤n. En muchos casos los grupos se limitaban a completar las rutas trazadas; en otros los manifestantes se aproximaban a los recintos de los medios de comunicaci贸n o cerca de las casas de pol铆ticos o burgueses para demostrar su descontento. Un contingente mayor buscaba llegar al Congreso.

Respecto a la represi贸n, es importante se帽alar que esta se concentra y se ha concentrado en la sierra sur del pa铆s. En Lima hubo una represi贸n fuerte, pero no hubo aniquilamiento directo de la clase trabajadora como en Juliaca, Ayacucho o Andahuaylas. S铆 hubo decenas de detenidos. En otras regiones como Cusco, Puno y Arequipa hubo intentos de toma de aeropuerto. Y en esta 煤ltima regi贸n incluso hubo un fallecido.

2- 驴Cu谩les son los antecedentes de esta ola de protestas que parece ir en ascenso? 驴C贸mo eval煤an este movimiento dentro del contexto mundial de crisis, marcado actualmente por la guerra y el reciente ciclo de revueltas?

El escenario de luchas actuales en el Per煤 se desarrolla como un momento de la lucha de clases a nivel mundial, que est谩 determinada por la crisis del capital. Observamos una recesi贸n t茅cnica por dos trimestres consecutivos principalmente en los ramos productivos de pa铆ses imperialistas como EEUU, Alemania e Inglaterra. De igual forma, se genera tasa de desempleo en ramos espec铆ficos del sector de hidrocarburos, mineros, de plantas de gas y de petr贸leo, teniendo en cuenta el aumento del empleo en el sector de servicios. Se presentan tambi茅n altas tasas de inflaci贸n, principalmente en los sectores de alimentos y viviendas, aspectos que golpean m谩s duramente a la clase trabajadora. Ligado a esto, la guerra interimperialista, inmanente a la crisis, conduce al incremento del precio del petr贸leo y del gas generando un efecto domin贸 en los precios de los productos en todo el mundo. La escasez de fertilizantes se traduce en una menor producci贸n en los sectores agr铆colas a nivel mundial, mientras que las grandes empresas vinculadas al proceso y venta de combustible y a la banca quiebran o entran en crisis.

Per煤 es un pa铆s que depende de la importaci贸n de los combustibles, fertilizantes y alimentos; por otro lado, su econom铆a primario exportadora le hace sensible a los choques econ贸micos externos. As铆, todo este incremento de los precios viene afectando directamente los costos de vida de su poblaci贸n. Por ejemplo, al subir el costo de transporte toda mercanc铆a transportada sube sus precios. La falta de fertilizantes conduce a una menor producci贸n y sus altos costos incrementan el precio de los productos agr铆colas. Conjuntamente, su moneda se ve devaluada, entre otros factores, por el incremento de la inflaci贸n y la subida de las tasas de inter茅s por la Reserva Federal de EE. UU., teniendo sus efectos m谩s agudos los meses pasados. A esto podemos sumar que el impacto de la guerra ha tra铆do un efecto inverso al esperado, reduciendo el precio de los minerales. Todo esto ha generado un incremento de la inflaci贸n en m谩s de 2 puntos, llegando al nivel m谩s alto en 26 a帽os con 8.46% y superior al 15% en alimentos. Esto genera que productos tan b谩sicos para el consumo de la clase trabajadora como la papa, por ejemplo, incrementen su precio en m谩s de un 100%. El crecimiento del Producto Bruto Interno en el 2022 ha ido decreciendo con un baj贸n de 3,8% hasta un 1,7% en el 煤ltimo trimestre.

En ese escenario se ubica el proceso de luchas interburguesas dentro del Estado que se han desarrollado de forma m谩s di谩fana desde el 2016. Esto se visualiza muy bien con la destituci贸n de presidentes y en el enfrentamiento entre los poderes del Estado. Ese proceso arrastra a la clase trabajadora a tomar posici贸n por las fracciones burguesas. Sin embargo, en el 2020 se present贸 un escenario donde el proletariado de la agroexportaci贸n de la costa sur y norte del pa铆s se levant贸 en un paro. Fue un paso de las pugnas interburguesas a un proceso claro de lucha de clases. La causa directa fue el intento de ampliar un r茅gimen laboral de las agroexportadoras que se instal贸 en el gobierno de Fujimori (2000) y que solo flexibiliza y precariza al proletariado. Contratos temporales, uso de services, nula estabilidad laboral, salarios reducidos, etc., son caracter铆sticas de este r茅gimen laboral. Sin embargo, este proceso estuvo vinculado a la pandemia, donde vimos n铆tidamente como el Estado beneficiaba abiertamente a la burgues铆a y, del mismo modo, a las disputas interburguesas en el Per煤 que dejaban ver la corrupci贸n e intereses de los representantes de la burgues铆a en el Estado. No solo se trataba de un estallido de lucha de clases vinculado de forma temporal, sino de forma esencial. Estas disputas entre la burgues铆a allanan un escenario propicio para que las luchas del proletariado estallen. Un escenario similar se presenta ahora. Hemos pasado de las pugnas interburguesas a la lucha de clases, donde el proletariado busca derrocar a representantes de la burgues铆a en el Estado, aunque por el momento solo sea un cambio de tales representantes.

3- En los primeros d铆as, el movimiento parec铆a expresarse con distinta intensidad en las provincias respecto a Lima. 驴Qu茅 explicar铆a esto? 驴C贸mo ha ido desarroll谩ndose este fen贸meno?

Las luchas han sido m谩s activas en las regiones fuera de Lima, al inicio y ahora mismo. Los trabajadores de las regiones m谩s convulsas como Apur铆mac mantienen ingresos mensuales de S/. 714 o de Puno con un ingreso medio de S/. 805. Esto es equivalente a 189 y 213 d贸lares al mes, respectivamente, aunque al ser la media es seguro que tales ingresos sean incluso menores para la gente m谩s pobre. En las regiones de la sierra sur peruana tambi茅n resalta la alta tasa de anemia en ni帽os, con una incidencia de alrededor del 50% en Apur铆mac y Ayacucho y de un 70% en Puno. Estos trabajadores explotados y precarizados en el proceso de acumulaci贸n del capital imperialista vinculado a las mineras son los que salen a las calles a luchar. La indignaci贸n fue creciendo de sur a norte, empujada por los trabajadores de la sierra sure帽a, los cuales tienen una gran historia de lucha, poco a poco se fue convocando a distintos sectores y regiones, el movimiento se fue ampliando incluyendo la propia Lima, tradicionalmente conservadora.

4- Hemos visto que la prensa burguesa ha sido particularmente hostil con las manifestaciones (鈥淓sto es terrorismo鈥, 鈥淧olic铆a pone el pecho por el Per煤鈥, 鈥淓s violencia pol铆tica, no es protesta social鈥, son algunos de los titulares que se han visto luego de la marcha hacia Lima). 驴Hay elementos espec铆ficos que expliquen este comportamiento o solo es continuidad de su rol tradicional criminalizador?

La prensa actual en el Per煤, como en gran parte de Am茅rica Latina, es controlada y concentrada por un pu帽ado de familias. El Grupo El Comercio de la familia Mir贸 Quesada controla aproximadamente el 80% de la prensa escrita y un dominio en la lector铆a digital con un 28% de los medios disponibles en ese sector. En dos de sus peri贸dicos m谩s medi谩ticos como son Per煤 21 y Trome se ha acusado directamente de terroristas a los trabajadores que protestan. El medio de extrema derecha Willax, perteneciente a la corporaci贸n Erasmo Wong, es incluso m谩s recalcitrante al 鈥渢erruquear鈥, llamando abiertamente a 鈥渄isparar a la cabeza鈥 de los manifestantes. Desde esa cantera de grupos de prensa constituyente e 铆ntimamente vinculada a la gran burgues铆a del Per煤, se viene difundiendo la idea de que cualquier persona que se manifiesta es un v谩ndalo o terrorista. Esa postura no es sino la expresi贸n de sus intereses de clase 鈥渢radicionales鈥 en un momento de agudizaci贸n de la lucha de clases. As铆 como los niveles represivos se han agudizado frente a la irrupci贸n del proletariado, el papel de la gran prensa ha tenido un movimiento an谩logo, intentando darle legitimidad a la represi贸n estatal frente a la opini贸n p煤blica. Entonces, el principal elemento para explicar la postura de la gran prensa es el propio proceso de lucha y el espanto que genera en los sectores burgueses la acci贸n directa de los trabajadores.

5- 驴Cu谩l ha sido la participaci贸n de las minor铆as revolucionarias, anarquistas o comunistas, durante el desarrollo de estas jornadas?

En Lima hemos comprobado la participaci贸n de anarquismos liberales, de comunismo tradicional de los PCs y organizaciones socialdem贸cratas en general. Ciertamente, hay unas minor铆as de extrotskistas, mao铆stas de la vieja guardia que han dejado sus antiguas posturas y asumen una posici贸n revolucionaria. Adem谩s, hay nuevas organizaciones que tienen acercamiento a lecturas de la izquierda comunista germano holandesa e italiana, remozadas con influencia de la Neue Marx-Lekt眉re y sus distintas vertientes. Despu茅s han estado participando individualidades anarquistas y marxistas con posici贸n de clase, pero muy dispersas. Aunque, lamentablemente, en general, el grueso de las organizaciones en la marcha es de tendencia reformista y pregonan como m谩xima medida la Asamblea constituyente.

6- 驴Cu谩l ha sido el papel jugado por las organizaciones m谩s tradicionales como los partidos de izquierda, sindicatos u organizaciones ind铆genas?

La mayor铆a de partidos de izquierda en el Per煤 se han caracterizado desde anta帽o por una pr谩ctica y un programa parlamentarista y reformista. Este proceder se vino reflejando en el apoyo constante al gobierno de Castillo, el cual en ning煤n momento represent贸 alternativa alguna 鈥攃omo toda alternativa burocr谩tica y parlamentarista鈥 para la clase trabajadora. Baste recordar las luchas de marzo-abril que se libraron en Jun铆n, Ica, Cajamarca y otras regiones, con motivo de la crisis econ贸mica desatada por la guerra ruso-ucraniana y la correlativa subida de precios de combustibles y fertilizantes. El expresidente hizo caso omiso a las demandas de los trabajadores, tild谩ndolos de azuzadores pagados por la derecha, en lo cual le siguieron algunos partidos de izquierda como Izquierda Socialista; mientras, la mayor铆a de ellos 鈥 como Patria Roja, ML 19 y Movimiento por la Unidad Popular鈥 comprendi贸 los sucesos en t茅rminos de una 鈥渢raici贸n鈥 de Pedro Castillo hacia las promesas de una Asamblea Constituyente y una real alternativa popular y de izquierdas, con una menci贸n tangencial o nula del contexto econ贸mico mundial y mucho menos del proletariado como sujeto revolucionario.

Esta visi贸n estrecha de la izquierda se ha manifestado nuevamente en las luchas actuales. A un nivel te贸rico, encuentran como motor de las luchas actuales un proceso de democratizaci贸n que ha surgido 鈥渄esde abajo鈥, que tiene como fines la total inclusi贸n de todos los miembros de la sociedad en el juego de la democracia, cuya expresi贸n ser铆a la convocaci贸n a nuevas elecciones y la tan aclamada 鈥攄e la manera m谩s euf贸rica y reiterativa por estos partidos exclusivamente鈥 Asamblea Constituyente. A un nivel pr谩ctico, han venido diseminando sus proclamas parlamentaristas en las marchas y queri茅ndose apropiar y orientar a su antojo el impulso subversivo de los trabajadores. Como se puede apreciar en los procesos pol铆ticos de Chile y Colombia, la canalizaci贸n de las luchas en una salida parlamentarista 鈥攑or medio de una Asamblea Constituyente o por medio de la elecci贸n de un nuevo presidente de izquierdas, respectivamente鈥 no hace m谩s que atenuar y aplacar los esfuerzos de los trabajadores, he ah铆 su verdadera naturaleza: son la izquierda del capital, reformista, conciliadora de las clases 鈥攃uando no negadora de la existencia de las clases鈥, que no busca la emancipaci贸n de los trabajadores.

En cuanto a los sindicatos, guardan una relaci贸n 铆ntima con los partidos de izquierda antes descritos. Tal es el caso de la Confederaci贸n General de Trabajadores del Per煤 (CGTP), la cual a lo largo de estos procesos de lucha ha mantenido el mismo discurso de la Asamblea Constituyente e incluso tante贸 la posibilidad de participar de una Reuni贸n de Acuerdo Nacional con la presidenta Dina Boularte, la cual muy probablemente se hubiera efectuado de no ser por la masacre de 18 protestantes en Juliaca, Puno. Salta a la vista la radicalidad de los trabajadores, quienes se levantaron y se organizaron por sus propios medios, a lo cual por la misma fuerza de las circunstancias se suma la izquierda reformista y los sindicatos alineados con ella.

7- 驴Cu谩l es la composici贸n del movimiento? 驴Qu茅 tan heterog茅neo es? 驴Tiene rasgos de autonom铆a y espontaneidad o se encuentra limitado al apoyo a Pedro Castillo? 驴O en qu茅 medida ambas cosas se entremezclan?

En t茅rminos geogr谩ficos el movimiento es encabezado mayoritariamente por trabajadores del campo y la ciudad provenientes de las regiones de la sierra central y sur del pa铆s. La movilizaci贸n en la capital es m谩s bien peque帽a y tiende a estar conformada por estudiantes universitarios y sectores movilizados por los partidos pol铆ticos de la izquierda reformista, adem谩s de peque帽os colectivos de orientaci贸n diversa y autoconvocados. Estos 煤ltimos son los m谩s activos en las tareas de autodefensa que se dan en los enfrentamientos con la polic铆a. En t茅rminos generales la mayor铆a de los manifestantes son trabajadores (ocupados o desocupados, rurales o citadinos). Donde s铆 se manifiesta cierta heterogeneidad es en las diversas consignas que se agitan y en la perspectiva estrat茅gica que se defiende. Las principales consignas son: la convocatoria de nuevas elecciones, que supondr铆a un cambio del poder ejecutivo y legislativo; la convocatoria a una Asamblea Constituyente, y la renuncia de Dina Boluarte. Inicialmente hubo sectores m谩s vinculados al exgobierno que agitaban 鈥攜 contin煤an agitando鈥 el pedido de liberaci贸n de Pedro Castillo y su restituci贸n como presidente de la rep煤blica. Con el pasar del tiempo este pedido ha ido perdiendo fuerza, pues la tendencia predominante es un descontento generalizado hacia el funcionamiento de las instituciones burguesas. La limitaci贸n principal reside en que la cr铆tica de la institucionalidad y de los partidos pol铆ticos burgueses todav铆a no alcanza a reconocer el papel que cumple en la reproducci贸n de la miseria el reformismo y la izquierda del capital. Eso le da cierto margen de maniobra a pol铆ticos como Pedro Castillo en su intento de capitalizar el descontento de los trabajadores. Pero de ninguna forma puede afirmarse que la movilizaci贸n se limita a apoyarlo. Esta confusi贸n ocurre porque la salida de Pedro Castillo efectivamente fue el detonante de las movilizaciones. Pero ser铆a un error limitarse a este acontecimiento y no analizar el contexto general marcado por la crisis y una descomposici贸n creciente de las instituciones burguesas. M谩s que entremezclarse la espontaneidad con la defensa de Castillo, o la independencia pol铆tica de clase con su subordinaci贸n a un caudillo, nos parece que el proceso actual, con todas sus limitaciones, es un momento crucial. No tanto por los fines del movimiento, sino por lo que este constituye en t茅rminos de experiencia y aprendizaje para la clase trabajadora.

8- 驴Hacia d贸nde es m谩s probable que se dirija el movimiento? 驴Cu谩les son sus proyecciones? 驴Posee perspectivas comunistas que pudieran desarrollarse?

Hablar de una perspectiva comunista que dirija el actual proceso en el Per煤 es una exageraci贸n y una imposibilidad a corto plazo, debido a las condiciones ideol贸gicas de la clase trabajadora y de la feroz criminalizaci贸n contra el comunismo y las ideas revolucionarias. Sin embargo, el Per煤 es un pa铆s de extremos, si por un lado la derecha parasitaria se hizo del poder por m谩s d茅cadas que en otros pa铆ses de Am茅rica Latina, dejando nulo margen de acci贸n 鈥攊nclusive a las salidas reformistas鈥; por otro lado, nuestra historia de luchas se ha caracterizado por agrupaciones radicales que se alzaron contra el Estado. El terreno pol铆tico peruano ha sido poco propicio para el desarrollo de progresismos duraderos, entre otras cosas, por el nivel de vinculaci贸n entre las burgues铆as y los imperialismos y porque la violencia capitalista es demasiado profunda. Este panorama desalentador ha ido revirti茅ndose en las 煤ltimas marchas en el Per煤 porque lo que se termina cuestionando, m谩s all谩 de las aspiraciones reformistas, es al Estado y a la propia propiedad burguesa. Es decir, el movimiento de la lucha de clases en el Per煤 expresa voces conscientes de lo esencial. En este contexto nace nuestra agrupaci贸n, s贸lida de principios y con objetivos claros; creemos, desde nuestra experiencia, que la clase trabajadora exige y precisa el desarrollo necesario de una v铆a revolucionaria que solo es posible mediante su asociaci贸n como clase.

9- Respecto a la casta pol铆tica, 驴c贸mo se encuentra 茅sta frente a la crisis? 驴Est谩 fraccionada? 驴Hay partidos o grupos que apoyen las manifestaciones? 驴Hay una clara diferenciaci贸n puntual entre izquierda y derecha?

La casta pol铆tica en el Per煤 se encuentra aparentemente dividida. Es decir, si bien hay sectores de la derecha e inclusive de la 鈥渆xtrema derecha鈥 fujimorista que respaldan el adelanto de elecciones y la salida de Dina Boluarte, en t茅rminos pr谩cticos, todos, incluidos los partidos de izquierda, quieren encauzar la movilizaci贸n trabajadora por cauces institucionales. Mientras unos proponen Asamblea Constituyente y otros solamente elecciones, y se enfrascan en 鈥済randes pol茅micas鈥 en el parlamento por esas diferencias que se presentan como antagonismos irreconciliables; en t茅rminos reales, todos los partidos pol铆ticos quieren restaurar la tranquilidad pol铆tica que garantice la plena continuidad de la acumulaci贸n de capital. De ah铆 se explica que no solo la izquierda apoye las manifestaciones y que se tenga a centristas e inclusive liberales participando de la movilizaci贸n. Eso s铆, haciendo 茅nfasis en la necesidad de no atentar contra la propiedad privada y el respeto a la autoridad. En ese sentido es que se puede afirmar que no existen diferencias sustantivas, aunque a nivel inmediato efectivamente las haya.

11- 驴C贸mo podr铆a ser efectiva la solidaridad internacional contra la represi贸n brutal y el eventual desarrollo de perspectivas anticapitalistas dentro del movimiento en la regi贸n peruana?

La lucha de clases es un fen贸meno mundial porque el modo de producci贸n capitalista mismo lo es; la ofensiva de este modo de producci贸n ha ido creciendo y convirtiendo en elementos de acumulaci贸n todas las esferas en las que nos desarrollamos. Somos conscientes de que la lucha del proletariado brota en distintos espacios y regiones, dadas las consecuencias de la crisis mundial. Tal solidaridad internacional debe expresarse en la unidad de los trabajadores al interior de sus pa铆ses y a trav茅s de la formaci贸n de v铆nculos entre sus sectores m谩s organizados, pues, a pesar de que existen mediaciones concretas en las naciones, las causas de nuestra lucha se encuentran en las tendencias y contratendencias del modo de producci贸n capitalista. El proletariado peruano ha ido clarific谩ndose en el proceso de lucha con la mejora de sus m茅todos de lucha y el perfeccionamiento de sus organizaciones; no obstante, a煤n se ha impuesto el reformismo como la principal salida a la crisis debido a la continuidad difusiva de las tareas democr谩tico-burguesas que han realizado durante los 煤ltimos 50 a帽os. Frente a ello, una verdadera solidaridad internacional de los grupos revolucionarios debe contribuir a develar el fracaso de la socialdemocracia en sus intentos de instalar y divulgar salidas ilusorias a la clase proletaria y, por otro lado, posicionarse contra la violencia policial y las pol铆ticas injerencistas de los imperialismos. Plantear las cosas en sus reales t茅rminos es contribuir con el camino necesariamente revolucionario de los trabajadores a nivel mundial.

Redacci贸n terminada:

Domingo 29 de enero

[1] https://www.editorialande.com/. El grupo se presenta como 鈥渦na editorial comunista que traduce, edita, imprime y publica libros de distintos g茅neros y saberes de diferentes partes del mundo, siempre vinculados a pensar la sociedad y buscar transformarla鈥.