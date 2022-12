–

De parte de La Oveja Negra December 17, 2022 152 puntos de vista

Cuando llegan noticias de países lejanos, pese

a las diferencias culturales y geográficas, hay cuestiones

estructurales que identificamos rápidamente. Así, nos

reconocemos en quienes se rebelan contra el orden establecido en

distintas partes del planeta .

Mediante noticias, panfletos y textos nos

acercamos a las revueltas en Irán. Asumiendo el carácter

internacional de la lucha de clases, presupuesto de la agitación por

una revolución mundial contra el Capital.

Mahsa Amini, una joven kurda de 22 años que

estaba de vacaciones en Teherán con su familia, fue detenida el 13

de septiembre por la Gasht-e Ershad, “Patrulla de Guía” también

conocida como Policía de la moral. La joven fue acusada de usar el

hiyab “de forma inapropiada” y llevada a un centro de detención

para ser reeducada. Dos horas después fue trasladada en coma a un

hospital donde murió el 16 de septiembre. La policía declaró un

repentino ataque al corazón. Sus familiares fueron testigos de una

golpiza en la detención y vieron como ella perdía el conocimiento.

El sábado 17, ya durante el funeral en

Saqez, comenzaron las protestas con un grupo de mujeres kurdas que se

quitaron el velo, y algunas lo quemaron. Al día siguiente las

manifestaciones se extendieron a ciudades de todo el país.

Diferentes sectores de trabajadores fueron entrando en huelga, gran

parte de los comercios cerraron en apoyo a las protestas y

desde entonces diversas expresiones de lucha se

suceden de manera ininterrumpida.

“¡Muerte al dictador!” en referencia a

Alí Jamenei, “líder supremo de Irán”, ha sido el lema más

gritado junto a “¡Jin, jiyan, azadî!” (¡Mujer, vida,

libertad!). Esta última consigna en kurdo es un acto de solidaridad

por parte del resto de Irán hacia la región kurda, fronteriza con

Irak y Turquía. Jina (“la que da vida”), es el nombre kurdo que

los padres de Mahsa no pudieron ponerle hace 22 años en la localidad

de Saqez.

En tanto reproductoras de la población, las

mujeres son la vida y la vida emana de ellas, están en el centro de

las sociedades y son el punto de partida de todos los procesos de

producción. La

República Islámica ha entendido tan bien el significado y el peso

de esta asignación que busca reducir a la mujer a una propiedad, de

la que el hiyab es el título. La

cuestión abierta, en un contexto de lucha internacional del

movimiento de mujeres, es poder avanzar en el cuestionamiento de la

división sexual sin seguir necesariamente los parámetros liberales

de occidente. No se trata

simplemente de igualdad, sino de subvertir la propia división.

La situación de las mujeres fue el

detonante de una revuelta que se desarrolla y potencia a partir de

las insoportables condiciones de vida que vive el proletariado en

Irán y sus innumerables antecedentes de lucha.

Y es justamente a partir de estas luchas que vamos comprendiendo la

implicación (no intersección) entre las asignaciones de género y

la explotación, entre la producción y la reproducción.

En Irán, dado el régimen confesional

establecido por la llamada “revolución islámica” de 1979, el

control y la represión se imponen de forma religiosa. Desde la

instauración del actual régimen se han sucedido diversas

modalidades de esta “Policía de la moral”. Las fuerzas

represivas fieles al régimen se encuentran deslegitimadas y

desmoralizadas, y cada vez son más las mujeres y niñas que se

muestran orgullosas sin el hiyab acompañadas de las sonrisas

cómplices y alentadoras de los transeúntes.

Desde hace 43 años un régimen burgués de

características islámicas gobierna Irán. Se trata de una República

Islámica que, tras la caída del sha Reza Pahleví, combina una

teocracia islámica con democracia representativa, a través de una

compleja red de instituciones electivas y no electivas. El poder está

concentrado en el Líder supremo, cargo ocupado por Jomeini entre

1979 y 1989, y por Jamenei desde 1989 a la actualidad.

Irán se encuentra frente a un relativo

aislamiento internacional, y crecientes dificultades internas por las

características de su desarrollo económico.

Una particular gestión del Capital

Renta de la tierra (petróleo y gas

fundamentalmente), industria improductiva, inflación elevada,

devaluación y tipos de cambio paralelos, salarios reales a la baja,

altos niveles de desempleo, de trabajo informal y de la denominada

población sobrante, subvenciones y ayudas estatales (tanto a

proletarios como empresas), lo cual implica un gran desarrollo de la

corrupción. Ciertas características de la economía iraní nos

suenan familiares desde estas tierras.

Pero no toda economía rentista asume de la

misma forma las limitaciones que supone. El populismo, la injerencia

del Estado y sus redes clientelares, se reproduce en el caso iraní

de una forma extrema, donde la religión cumple un papel fundamental.

Todos los Estados tienen un cierto peso

económico y actividades productivas; hay empresas en las que los

Estados se constituyen como accionistas mayoritarios o incluso

industrias de propiedad estatal, pero la propia República

Islámica se ha convertido en una relación productiva por la forma

en que ha evolucionado. Es el punto de partida y el punto final,

determina la propiedad del Capital y elige el camino de su

crecimiento. Al estar basado en las rentas del petróleo, su

existencia se vuelve más difícil e improductiva para grandes

sectores de la economía, ya que dificulta el “normal” desarrollo

de la actividad económica basado en la competitividad.

Es en este marco que debemos comprender las

diferentes fracciones de la burguesía iraní. Empecemos por aquellos

con mayor historia, como el sector de los grandes comerciantes

denominados bazaris, burgueses dedicados al comercio que,

frente a una producción local defectuosa orientada al mercado

interno, se han enriquecido sideralmente a partir de gestionar la

importación con generosas bonificaciones del Estado. La renta

petrolera se ha utilizado en gran parte para importar bienes de

consumo y equipos, con los bazaris de intermediarios.

Por otro lado, a partir de las propiedades

expropiadas tras la revolución de 1979 y su sostenimiento posterior

a través de la renta, se han constituido poderosas fundaciones

religiosas denominadas bonyads, que además de conservar su

función clientelar mediante la asistencia a los pobres, se han

convertido en consorcios de empresas exentas de impuestos que

dependen directamente del “Líder Supremo”. Se estima que estas

fundaciones controlan alrededor del 20% del PBI, buscando garantizar

el apoyo al régimen.

Desde 1990, se aplicó lentamente una

privatización de las empresas estatales y una relativa apertura del

comercio exterior cuyo resultado fue la creación de una burguesía

que vive y se enriquece bajo la tutela del Estado. La mayoría de las

veces, los beneficiarios de estas “transferencias de propiedad”

son los directivos de estas empresas, antes estatales.

La República Islámica, además del

ejército regular iraní, cuenta desde su creación con un ejército

paralelo de mayor jerarquía y fidelidad al régimen denominado

Guardia Revolucionaria o Pasdaran, que cuenta a su vez con

milicias estrictamente paramilitares como el Basij. Los jerarcas de

estas organizaciones se vieron notablemente beneficiados por la

“privatización” de los ‘90, siendo ahora propietarios de

grandes industrias del petróleo, gas, acero, construcción y

comunicaciones, entre otras. A su vez, como contratistas privados se

benefician de gigantescas licitaciones de proyectos de

infraestructura como represas que quedan a medio hacer, sumando al

derroche y deterioro del medio ambiente. Alrededor del 30% de la

economía se encuentra bajo su control y mantienen estrechas

relaciones con las bonyads.

El proletariado y sus luchas

El proletariado en Irán se halla entre el

mercado informal de trabajo, el campesinado, jóvenes desempleados,

empleados estatales rasos (dispuestos a soportar la degradación de

sus salarios mientras el aparato administrativo siga siendo la

garantía de su empleo), una masa de desempleados estructurales que

dependen de las fundaciones religiosas o de su participación en las

milicias, los trabajadores de los servicios (40% de la población

activa) divididos entre su dependencia de los bazaris y la visión de

su futuro en la apertura y liberalización de todo el comercio, una

minoría empleada en las principales industrias orientadas a la

exportación (las únicas competitivas en términos internacionales),

los empleados en las industrias dedicadas al mercado interno

(empresas que sólo deben su supervivencia a la perpetuación de una

economía que vive de las subvenciones discrecionales y que, por

tanto, está intrínsecamente ligada al nacionalismo económico).

También existen divisiones “étnicas” entre persas, árabes,

kurdos y tribus nómadas.

Los trabajadores vinculados al sector de los hidrocarburos, dada

su importancia fundamental en la economía iraní, se encuentran bajo

relaciones de explotación particulares. Este sector ha sufrido

varias reformas laborales en pos de la flexibilización a partir de

la década del ‘90, trastocando por lo tanto su funcionamiento y

desatando diversos conflictos. De este modo,

existen organizaciones de trabajadores contratados del petróleo, que

se han integrado a la revuelta, yendo a la huelga en reiteradas

ocasiones desde principios de octubre.

Al margen de este sector y otros puntuales

como la siderurgia, los trabajadores de la industria son por lo

general empleados por empresas dedicadas a la producción para el

mercado interno. Este funciona fundamentalmente a partir de la

distribución de renta en forma de subsidios y asistencia social, por

lo que la función de los salarios como reguladores entre las

distintas esferas de la producción a través del consumo queda

completamente desdibujada. El salario y el poder adquisitivo queda

desconectado de la acumulación. De este modo, los salarios son

aplastados y no hay un interés de la burguesía por elevar la

productividad. Su competitividad en términos internacionales es nula

(algo muy parecido a la mayor parte de la industria argentina). En

dicho marco, se producen innumerables conflictos por aumentos

salariales y demoras en los pagos. En el contexto actual se han

desarrollado numerosas huelgas por estos reclamos, por las

condiciones laborales y en solidaridad con la revuelta en diversas

industrias (autopartes, automotrices, siderurgia, electrodomésticos,

etc.), así como también en el sector servicios, como las huelgas de

camioneros y conductores de ómnibus.

Sin duda la generalización de la huelga en

la producción y distribución y el cierre masivo de comercios son un

salto cualitativo en las situaciones de revuelta. Pero el

estallido encuentra su origen en el ámbito de la reproducción

social, por el empeoramiento de la vida en general y la constante

represión, que atraviesa a todos

los sectores del proletariado.

Las revueltas masivas, entonces, han detonado en los últimos

años por el empeoramiento general de las condiciones de vida.

Entre noviembre de 2019 y enero de 2020

estallaron manifestaciones en todas las ciudades importantes por el

aumento del 50% al 200% de los precios de los combustibles y, por

tanto, de los precios de los productos de primera necesidad. La

represión fue brutal, con un saldo de más de 1000 muertos según

algunas fuentes. Las violentas acciones de los manifestantes se

tradujeron en la destrucción de 731 sucursales de bancos

gubernamentales, incluido el banco central de Irán, nueve centros

religiosos islámicos y estatuas del líder supremo Alí Jamenei, así

como el ataque de al menos 50 bases militares gubernamentales.

En mayo de este año el gobierno puso fin

al precio subvencionado del pan, lo cual produjo aumentos de hasta un

300%, en el marco de una inflación anual de alrededor del 40%.

Se desataron diversas manifestaciones, entre las cuales se atacaron

bases de las milicias islámicas Basij con un saldo de varios

muertos, heridos y detenidos. Por otra parte, el derrumbe de un

edificio comercial en Abadán tuvo como consecuencia la muerte de más

de veinte personas, lo que provocó nuevos disturbios contra el

régimen y la corrupción. A partir de junio las manifestaciones

relacionadas con la supervivencia fueron cotidianas en Teherán. Este

es el contexto en el que hay que situar los acontecimientos

posteriores al asesinato de Mahsa.

Sobre la cuestión de las mujeres

Mahsa Amini se ha convertido en un símbolo

de la lucha del mismo modo que en Estados Unidos George Floyd,

asfixiado indefenso en el suelo por la policía del país más

occidental y democrático del mundo, se convirtió en el símbolo de

protestas y revueltas.

Los estallidos sociales tienen su historia.

Remontémonos a febrero de 1979. El régimen del sha, socavado por

diversas revueltas desde el año anterior y una huelga general

especialmente violenta, se derrumbó en pocos días bajo los golpes

de una insurrección. El “gobierno revolucionario” que le sucedió

estuvo en gran medida en manos de los islamistas, bajo la autoridad

tutelar del Gran Ayatolá.

El 7 de marzo de 1979 el Ayatolá Jomeini

denunció el carácter occidental del Día Internacional de la Mujer

y declaró que, a partir de ese momento, las mujeres iraníes debían

llevar velo y no maquillarse. La ofensiva sobre el velo es

cultural, religiosa y fundamentalmente política. Trata de afirmar el

poder existente, de dar ejemplo y de obligar a las demás fuerzas

políticas a retroceder.

El 8 de marzo decenas de miles de mujeres,

100.000 según las estimaciones más generosas, en su mayoría

jóvenes y sin velo, circularon por la capital. Cabe señalar la

participación de hombres en las manifestaciones.

“Imponernos de nuevo el velo es

inaceptable” señalaban miles de mujeres, pero las reivindicaciones

también evocaban la cuestión de las guarderías gratuitas, el

derecho al aborto o la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Se

pudo escuchar que “la libertad no es occidental ni oriental, es

universal”. La noche del 8 de marzo las autoridades anunciaron que

prohibirían el aborto y la píldora anticonceptiva, y pondrían fin

a la Ley de Protección de la familia promulgada en 1967 y revisada

en 1975. Esta era una de las normas más progresistas de la región:

otorgaba a las mujeres el derecho a solicitar el divorcio y garantías

sobre la custodia de los hijos, elevando la edad del matrimonio a 18

años y regulando la poligamia, entre otras legislaciones que

contribuían a mejorar la situación de las mujeres.

Nadie lo hubiera imaginado, pero al día

siguiente las manifestaciones se reanudaron de forma más o menos

espontánea durante cinco días. Fueron la primera expresión de

oposición al nuevo régimen. Pero si a partir del 11 de marzo se

podía oír “¡Abajo Jomeini, es un dictador!”, tal clarividencia

era entonces inaudible para la masa de la población, incluida la

izquierda y no solo la iraní.

No se trataba ni se trata de un velo como

accesorio femenino ocasional, sino del símbolo más evidente que

vincula a las mujeres y a sus familias con la República Islámica y

la cultura que conlleva. Es la

manifestación más evidente que permite reconocer a los “propios”

de los “ajenos”.

A la vez que se mantienen y refuerzan estas

tradiciones, durante el régimen islámico creció progresivamente la

incorporación de las mujeres al mercado laboral (aunque su

participación se mantiene muy por debajo de la de los hombres),

aumentó notablemente la escolarización de las niñas, así como la

proporción de mujeres en la educación superior ronda el 60% (muchas

de ellas con dificultades de conseguir trabajo). La tasa de

natalidad, por su parte, bajó de 6 a 2 hijos por mujer. Es

importante no perder de vista que, bajo el manto religioso y la gran

cantidad de restricciones que este supone para las mujeres, las

modalidades de reproducción de la fuerza de trabajo se desarrollan

con aspectos similares a las del resto de las llamadas “economías

en desarrollo”.

Religión

Muy a menudo el régimen iraní se reduce a

su dimensión religiosa. La instauración de la República Islámica

en abril de 1979 aumenta la confusión. Ceñirse a esta observación

nos impide comprender las razones de aquel levantamiento, vinculado a

la crisis mundial del Capital y su desarrollo. El vasto movimiento

que nació y creció en el transcurso de 1978 queda así

frecuentemente eclipsado; sin embargo, fue este movimiento el que, a

fuerza de huelgas, manifestaciones y disturbios, hizo caer el régimen

del sha en 1979.

La religión aboga por el orden y el

desorden, exalta un absoluto que es

difícilmente compatible con las medias tintas y el respeto a los

poderes fácticos, mientras que requiere que hagamos la paz,

obedezcamos a la ley y nos reconciliemos con los ricos. Como

el cristianismo, el islam es un conquistador convertido en

establishment. Se nutre de la guerra

y de la paz. Por su parte, el llamado gobierno islamista moderado de

Turquía es duro con el modo de vestir, pero no lleva el arcaísmo a

la gestión de la industria y gestiona la economía según los

estándares liberales “occidentales”. Representan dos modos

capitalistas de administrar su economía nacional.

La religión, la política y la economía

vinculan a los individuos definidos por y dentro de un modo de

producción particular. El populismo, bajo su forma religiosa o

incluso peronista, no se alza simplemente en nombre del “pueblo”

como si dicha comunidad de intereses interclasistas estuviese dada al

interior del capitalismo a la espera de que los estrategas de la

política encuentren la manera de representarla. En

conclusión, los populismos se establecen produciendo al pueblo.

En el caso iraní, lo propio fue posible a partir de la religión.

Así se alzó un particular populismo que ha logrado, aunque de

manera inestable, perdurar.

La revuelta continúa

La

revuelta continúa, se extiende y profundiza a pesar de la dura

represión.

Nombramos algunos sucesos de las últimas semanas,

aunque es imposible abordar sintéticamente todo lo que viene

ocurriendo.

El 17 de noviembre la casa natal del ayatolá

Jomeini (convertida en museo) fue incendiada por manifestantes. En

una filtración de noviembre, jefes de las fuerzas paramilitares

Basij admiten que la policía está desmotivada y no está pudiendo

contener la revuelta, que las huelgas de comerciantes de mediados de

noviembre fueron masivas (más del 70% del país), que sus sedes son

frecuentemente atacadas, al igual que las oficinas de los

parlamentarios con cócteles molotov, mientras que miembros del clero

son burlados públicamente con insultos y “robos de turbante”.

Hacia fines de noviembre el gobernador de

Teherán ha sido destituido y sustituido por un antiguo general del

ejército revolucionario Pasdaran, lo que trae el recuerdo de

maniobras similares en los últimos días del sha. Simpatizantes del

régimen lentamente comienzan a sumarse a las protestas. Vuelve a la

memoria el proceso de revueltas de más de un año iniciado en 1978,

con un movimiento que se construye a sí mismo a su propio ritmo.

En un régimen caracterizado por su inmenso

aparato represivo, está claro que la revuelta no se puede proponer

una victoria militar. Por ello el desmembramiento, deserción y

rebelión de sus miembros se vuelve fundamental como freno a la

represión y posibilidad de victoria. Por lo pronto, el gobierno

inició conversaciones con Rusia en caso de necesitar apoyo militar

(recordemos su accionar en Siria de los últimos años).

Desde el

comienzo de la revuelta hasta el 7 de diciembre al menos 458

personas, entre ellas 63 menores de edad, fueron asesinadas por el

Estado, según cifras de Iran Human Rights. A

estas muertes hay que sumar detenciones, torturas, enjuiciamientos y

condenas: de acuerdo con organismos internacionales de derechos

humanos, hay más de 18.000 personas detenidas, once de las cuales

fueron sentenciadas a la pena de muerte. Para el 12 de diciembre ya

son dos los manifestantes ahorcados públicamente con el objetivo de

infundir el miedo. En las regiones del Kurdistán y el Baluchistán

iraníes las protestas son incesantes y reprimidas de manera brutal,

con armamento de guerra.

Respecto a las huelgas, agregamos que muchos

de sus partícipes y referentes están siendo duramente perseguidos,

y los trabajadores hacen uso de diferentes tácticas menos visibles

para perjudicar la producción, como los sabotajes. Los jubilados

también se han hecho presentes con sus demandas particulares, debido

a sus escasas pensiones y sus deficientes coberturas de salud.

A fines de

noviembre la selección de fútbol de Irán quedó fuera de Qatar

2022 y hubo festejos en aquel país. Tras cada derrota, se sucedieron

concentraciones con consignas contra el régimen.

Entre las informaciones más recientes, se

ha iniciado en Irán otra serie de protestas, manifestaciones y

huelgas de tres días de duración para el 5, 6 y 7 de diciembre.

Estas convocatorias, que se lanzan por intervalos irregulares,

las realizan jóvenes de los barrios de

una ciudad y son replicadas por otros barrios y ciudades para

convertirse en una convocatoria nacional. La idea es correr la voz

por todos los medios imaginables: octavillas distribuidas a mano o

lanzadas desde los edificios a la multitud, notas manuscritas

repartidas bajo las puertas o dejadas en los limpiaparabrisas de los

autos, pintadas, manifestaciones por la noche de pequeños grupos.

Sea cual sea la forma que adopte este

movimiento, lo cierto es que el proletariado iraní está haciendo

todo lo posible por librarse de este régimen, abriéndose paso entre

la represión y complejas contradicciones sociales. Más allá de

expresar nuestra solidaridad y afirmar la necesidad de revolución

social, no podemos estimar cuál será el resultado de este

estallido. Tras

sus primeros meses, lo que parece seguro es que no va a detenerse,

confirmando que la división sexual

capitalista y sus respectivas asignaciones no son cuestiones que

deben superarse “después de la revolución”, sino que son un

motivo para hacer la revolución.

* * *



Para el presente artículo nos hemos basado en gran medida (incluso con extractos o reescrituras) en:

* * *



Ilustración

de tapa: «Así fue asesinada Qorat-al-Aïn»,

collage que el surrealista iraquí Abdul Kader El Janabi dedicó a

Fátimih Baraghání, más conocida como Tahirih, erudita, poeta y

teóloga babí que vivió en el Irán de la primera mitad del siglo

XIX. La imagen y la historia nos la han hecho llegar miembros del

Grupo Surrealista de Madrid. En 1848 Tahirih se quitó el velo

públicamente frente a una asamblea repleta de hombres. Fue

encarcelada, sentenciada a muerte y cuatro años más tarde fue

estrangulada en 1852 con su propio velo. Se le

atribuye haber citado este verso en el momento de su martirio:

«Podéis matarme tan pronto como queráis, pero no podréis parar la

emancipación de la mujer».