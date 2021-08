–

Ricardo Bussi será candidato a Senador representando a la provincia de Tucumán, por el partido Fuerza Republicana (FR) con miras a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) a realizarse el p´roximo 12 de septiembre. El actual legislador provincial, hijo del represor Antonio Bussi, fue denunciado en el 2020 por el delito de abuso sexual. «El 11 de mayo había ido a la Legislatura a reclamarle a Bussi que su partido había robado mis datos para abrir una cuenta bancaria de más de medio millón de pesos: me encerró en una oficina y me abusó sexualmente» manifestó la víctima, quien desde que realizó la denuncia sufre amedrentamientos en su hogar y un intento de secuestro. Por ANRed

Impulsado por el partido Fuerza Republicana (FR) el actual legislador por la provincia de Tucumán, Ricardo Bussi será candidato a Senador de cara a las próximas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) a realizarse el próximo 12 de septiembre.

El hijo del represor Antonio Bussi, fue denunciado en mayo del 2020 por una mujer cuya identidad ha sido reservada, por el delito de abuso sexual.

En diálogo con el medio Garganta Poderosa, Lupe (pseudónimo que utiliza la víctima) explicó: «El 12 de junio de 2020, denuncié por abuso sexual y usurpación de identidad a Ricardo Bussi, legislador y miembro de “Fuerza Republicana”, un partido político de Tucumán. Hoy, ese mismo hombre es candidato a senador de la Nación. El 11 de mayo había ido a la Legislatura a reclamarle a Bussi que su partido había robado mis datos para abrir una cuenta bancaria de más de medio millón de pesos: me encerró en una oficina y me abusó sexualmente».

Agregó «luego de la primera acusación, fui 10 veces más a radicar la denuncia porque este tipo violó todas las órdenes de restricción. Mi casa fue baleada por una camioneta cuya patente está a nombre del legislador, y también sufrí un intento de secuestro el pasado lunes 9 de agosto. Ese día, Bussi decidió hacer un acto de campaña en el jardín escolar de mi hija pequeña. Lo primero que hice fue sacarla de ahí, me fui corriendo a tomar un taxi y casi me lleva puesta una camioneta. Asustada, me subí al auto con mi beba y, durante un transcurso de 10 cuadras, la misma camioneta nos siguió. El taxista, preocupado, se ofreció a salir de testigo y me acompañó a hacer la denuncia en Tribunales, pero nadie me escuchó».

Lupe como tantas víctimas de la violencia machista ponen de manifiesto los pocos avances que encuentran en la justicia que debería defenderlas. Por ese motivo a modo de protesta decidió encadenarse a la Casa Rosada en Buenos Aires.

«Estoy encerrada en mi casa desde hace un año porque la causa no tuvo ningún avance y mi integridad física está en peligro. Ya no sé qué hacer, lo único que me garantiza el Estado es una muerte segura. Por eso tuve que viajar a Buenos Aires, no me quedó otra que encadenarme en la Casa Rosada para que me ayuden; si no me protege mi provincia y mi país, no sé qué me queda» explicó.

Finalmente manifestó: «es necesario que el Estado escuche a las víctimas; igual de importante es que los medios de comunicación trabajen estos temas con respeto. Hace poco, una radio local me llamó para hacer una nota, ¡y me puso al aire con mi abusador! Eso es perverso e inhumano. Para afrontar todo esto, me aferro al vínculo con mis hijas y al acompañamiento de todas las mujeres que están al lado mío. Antes de que este hombre tome un lugar de mayor poder, necesito, por favor, que alguien me escuche.