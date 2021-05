Yo Ricardo D铆az Moreno con NIS: xxxxxxxxxx vengo a decir que estoy preso en el C.P de Zuera, que habiendo venido del C.P Albocasser por haberme metido en un altercado por separar en una pelea que dos internos estaban reventando a un chaval y estando trabajando en el Ofis me han metido primer grado por la cara y habiendo tres carceleros dando por mi la cara, me han metido el Art. 75.1 por la cara y ahora estando en el modulo 6 me cambiaron sin motivo alguno, enga帽谩ndome como que salia para el modulo 6, me cogen y me esposan a la fuerza y me traen a rastras desde la galer铆a C a la D que es una galer铆a de castigo y una vez estando all铆, me cogen y me quitan la ropa, las zapatillas y me dejan puesta una camiseta de verano, en calzoncillos y descalzo con un colch贸n lleno de mierda y despu茅s de pasar todo el dia en estas condiciones en pleno invierno,

me vienen a la hora de la cena con mis pertenencias y en dicha celda que me encontraba, carec铆a de cable de antena para poder ver la TV y con las mismas me toca aguantar despu茅s una gran discusi贸n con los carceleros, teniendo que chinarme con el cristal de la ventana y precisando de 18 grapas para cerrarme los cortes y ah铆 es cuando viene el Jefe de Servicios y me sacan a curas, me curan y el Jefe de Servicios, Don Francisco Cadena al Jefe de modulo, Don Manuel del modulo 16 de aislamiento y pregunt谩ndole si tu me tienes man铆a, me contesta que no me va a decir que no. Los hechos ocurrieron desde las 09:00h de la ma帽ana a las 21:00h de la noche del pasado dia 27-01-2021 y los hechos de Albocasser fueron el 09-10-2020 a las 17:00h de la tarde, a dia de hoy que me han aplicado el Art.75.1. Despu茅s me dieron la conducci贸n en primer grado para el C.P de Zuera y por los hechos de aqu铆, me han metido 6 sanciones, 3 de 30 d铆as de privaci贸n de paseos cada una y 3 sanciones de 14 d铆as de aislamiento cada una y tambi茅n me rompieron la radio CD.

Yo me quiero unir al colectivo de presxs en lucha y doy mi consentimiento para que sea publicado todo esto, me encuentro con el compa X en la misma galer铆a y estamos lxs cuatro compas que salimos juntxs al patio y un compa que esta en primera fase tambi茅n esta aqu铆 por el mismo guardia, llamado Jefe de modulo, Don Manuel y ese funcionario es el que mas abusos hace de poder a sus anchas cuando se bebe la botellita de vino el y sus compa帽eros.

Quiero que todo lo expresado se publique en las redes sociales y por todos los sitios posibles. Yo estoy en prisi贸n por robos con fuerza y atracos, soy Antisistema total y mi compa X es el que me ha explicado de vuestra existencia y quiero estar en el colectivo de presxs en lucha y me escrib谩is para estar en contacto con vosotrxs y con todos los colectivos.

隆Me despido con un abrazo fraternal y un saludo a todxs!鈥

Zuera, 12-03-2021