October 27, 2022

芦No queremos ricos, no queremos sacerdotes ni gobernantes; no queremos bribones que exploten las fuerzas de los trabajadores; no queremos bandidos que sostengan con ley a esos bribones, ni malvados que en nombre de cualquier religi贸n hagan del pobre un cordero que se deje devorar de los lobos sin resistencia y sin protesta. Por que cualquiera que este una pulgada arriba de nosotros es enemigo禄.

La caricatura internacional mexicana exprime sus clich茅s m谩s mercantilizables: las playas de Canc煤n, los tacos, el tequila, el d铆a de muertos鈥 pero detr谩s de esa turba cultural, se encuentra el M茅xico de abajo a la izquierda. Y desde ese lugar queremos rescatar a una de las figuras m谩s relevantes del anarquismo mexicano del que se cumple este a帽o el centenario de su muerte. Ricardo Flores Mag贸n era originario de un pueblecito de Oaxaca, en M茅xico, y muri贸 en una prisi贸n en Kansas, Estados Unidos, el 21 de noviembre de 1922. Si bien parece un personaje lejano en el tiempo, es un anarquista indomable cuya biograf铆a explica perfectamente la historia de las ideas revolucionarias en M茅xico a煤n a d铆a de hoy.

En relaci贸n directa con la actualidad, uno de los municipios aut贸nomos rebeldes zapatistas ubicado en la Sierra Lacandona de Chiapas fue bautizado en 1998 como 鈥楻icardo Flores Mag贸n鈥 por las comunidades ind铆genas tzeltales, estando su principal cabecera en Taniperla. All铆 se realiz贸 en la casa municipal un conocido mural que fue ametrallado y destruido por el Ej茅rcito Federal Mexicano al d铆a siguiente de su inauguraci贸n. El himno de ese municipio aut贸nomo versa sobre la lucha y la obra de Flores Mag贸n.

El actual gobierno mexicano ha utilizado este a帽o la excusa del centenario para domesticar su figura, y situarlo al nivel de un patriota mexicano. Con toda seguridad sabemos que actualmente Ricardo Flores Mag贸n estar铆a junto a las comunidades ind铆genas en rebeld铆a, en las luchas urbanas, contra el extractivismo; o quiz谩 habr铆a sido asesinado por ese mismo gobierno mexicano por defender la tierra y a los de abajo. Su vida y obra es intensa y extensa, su labor revolucionaria no solamente lo fue en la pr谩ctica, sino principalmente a trav茅s de sus escritos y su pensamiento anarquista reflejado en algunos peri贸dicos que hab铆a fundado como Regeneraci贸n.

Historia de tres hermanos de la dulce libertad鈥

El anarquismo ven铆a siendo la idea que m谩s calaba entre los campesinos y obreros mexicanos desde finales del siglo XIX, pese a la fuerte represi贸n de la dictadura de Porfirio D铆az. Las cooperativas laborales que surgieron fueron clausuradas, y solo permitidas bajo control gubernamental y mediante intermediaci贸n de hacendados. El anarquismo mexicano se vio catapultado gracias a los tres hermanos Flores Mag贸n: Ricardo, Enrique y Jes煤s; aunque m谩s tarde este 煤ltimo abandonar铆a la v铆a revolucionaria. Eran hijos de una familia de tradici贸n liberal: un militar e ind铆gena oaxaque帽o, y una mestiza poblana; ambos enfrentados al modelo conservador de la pol铆tica mexicana. Si bien los tres hermanos, muy influidos inicialmente por ese liberalismo ideol贸gicamente, superar谩n en el contenido sus postulados y abrazar谩n el anarquismo te贸rico y en la pr谩ctica. Ese camino rebelde contra toda clase gobernante y contra la mism铆sima Iglesia Cat贸lica, tendr谩 como consecuencia una vida revolucionaria muy fruct铆fera, si bien sufrieron tambi茅n una enorme represi贸n.

Ricardo y Enrique

Desde joven Ricardo Flores Mag贸n comenz贸 a dar m铆tines como estudiante, y fue continuadamente apresado en su juventud por la participaci贸n en disturbios estudiantiles contra la reelecci贸n del autoritario Porfirio D铆az. Sus primeros pasos en el periodismo fueron en 1893 publicando en el peri贸dico El Dem贸crata de oposici贸n al Porfiriato, escritos que precedieron a la fundaci贸n del peri贸dico que mantendr谩 desde 1900 y hasta su muerte en varias 茅pocas evitando la censura: Regeneraci贸n.

Ricardo Flores fue invitado al primer Congreso Liberal en 1900 en Ciudad de M茅xico, es detenido y perseguido tanto 茅l como la publicaci贸n peri贸dica que hab铆a fundado. En 1902 arrienda junto a su hermano el peri贸dico sat铆rico El hijo de El Ahuizote, por lo que ser铆an nuevamente encarcelados, prohibidos sus peri贸dicos y amenazado de c谩rcel cualquier editor que diera cabida a los escritos de los hermanos Flores Mag贸n. En 1904 aparece el diario Regeneraci贸n en los Estados Unidos por primera ocasi贸n en San Antonio, Texas, y un a帽o m谩s tarde a San Luis, Missouri. En 1907 aparecen en el peri贸dico Revoluci贸n, de Pr谩xedis Guerrero, por lo que fueron nuevamente apresados. Estos a帽os en el exilio estadounidense estar谩n marcados por continuas entradas a prisi贸n y traslados a otras c谩rceles de una ciudad a otra.

El Porfiriato y la prensa af铆n conservadora son quienes acu帽aron el termino de 鈥magonismo鈥 para llamar as铆 despectivamente a quienes compart铆an ideas con los hermanos Flores Mag贸n. Sin embargo, ellos nunca aceptaron esa denominaci贸n, y pensaron que surg铆a para confundir al pueblo a trav茅s del personalismo, estos hermanos siempre defendieron una acci贸n revolucionaria sin jerarqu铆as y su lucha era por la emancipaci贸n total. Si bien nacieron contra la dictadura porfirista, pronto analizaron que una estrategia revolucionaria deb铆a profundizar en las relaciones sociales, pol铆ticas y econ贸micas, m谩s all谩 de un simple cambio de administraci贸n.

El Partido Liberal Mexicano, la v铆a mexicana hacia el anarquismo revolucionario

Los primeros a帽os del siglo XX est谩n marcados por la evoluci贸n de su pensamiento hacia la fundaci贸n de un partido que enfrentase al Porfiriato y su sistema social autoritario mediante la v铆a revolucionaria. Inspir贸 una lucha de numerosas revueltas que se dieron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en M茅xico entre los obreros de la miner铆a y temprana industria, como fundamental precedente de la Revoluci贸n Mexicana iniciada en 1910. En otras, podr铆amos destacar la Huelga de la Cananea en 1906, o las textileras de Veracruz en R铆o Blanco en 1907, tratando de construir una visi贸n revolucionaria de conjunto. Se cre贸 el Partido Liberal Mexicano en 1905, donde perfilan una v铆a hacia el anarquismo partiendo de las condiciones sociales que se viv铆an en M茅xico. Esta organizaci贸n era el reflejo de la evoluci贸n ideol贸gica de los hermanos Flores Mag贸n, ya que supon铆a una entidad muy distinta que un simple partido pol铆tico de estilo parlamentario, era la organizaci贸n social con una propuesta horizontal para la revoluci贸n social mexicana y la expropiaci贸n de tierras.

Ricardo Flores Mag贸n que, ya junto con su hermano Enrique, sacaban de quicio al gobierno autoritario mexicano, y tambi茅n combat铆an desde el sur de Estados Unidos en el exilio, estuvieron implicados en la lucha social, influyendo notablemente en la Revoluci贸n Mexicana. El periodo de la Revoluci贸n Mexicana es una amalgama de diversas revueltas pol铆ticas, tomas de tierras, huelgas insurreccionales y comunidades ind铆genas construyendo nuevas alternativas de relaciones sociales. Ricardo Flores Mag贸n es todav铆a en la actualidad un eterno compa帽ero de viaje revolucionario para cualquier activista o estudiante que se inicia en el pensamiento cr铆tico mexicano. Es un pensamiento pol铆tico contextualizado en la realidad mexicana, en el lenguaje mexicano y que igualmente da forma a los principios anarquistas para el territorio mexicano y sus pueblos, dando un sentido de identidad distinto.

En 1905 crea una estrategia para preguntar a las bases del partido, una consulta nacional en comunicaciones directas y personales, a veces interceptadas por la polic铆a, y se crea un programa participativo, el programa magonista de 1906 de la Junta General del Partido Liberal. Como anarquista no cre铆a en las elecciones, ni los gobiernos; su organizaci贸n pol铆tica aspiraba a crear un movimiento social revolucionario. En 1910 reaparece Regeneraci贸n incitando a la rebeli贸n en armas en el mes de septiembre, para esas fechas Ricardo Flores Mag贸n ya hab铆a participado en tres intentos revolucionarios previamente, y en el norte se suma al nuevo proceso revolucionario, pero adem谩s en el sur se desarrollan acontecimientos inesperados para 茅l. Y es que en Morelos los campesinos y comunidades ind铆genas se han levantado en armas integrados en el Ej茅rcito Libertador del Sur de Emiliano Zapata, viendo en ella la revoluci贸n social, y no la revoluci贸n pol铆tica propuesta por Francisco Madero. Apoy贸 el zapatismo desde el exilio, y reconoce la necesidad de comunicaci贸n mutua, aunque Ricardo Flores Mag贸n no puede salir de los Estados Unidos, y pasa largas temporadas en la c谩rcel. Toda su vida pol铆tica es de rebeld铆a, y su muerte lenta, su asesinato privado de libertad se fragua por la insumisi贸n de su acci贸n revolucionaria.

Muerte y legado de Ricardo Flores: la Revoluci贸n se defiende cueste lo que cueste.

Enrique y Ricardo Flores mantienen el tono revolucionario de la publicaci贸n Regeneraci贸n a tenor de los acontecimientos en M茅xico. Se le debe reconocer su protagonismo en la Revoluci贸n Mexicana, por supuesto, pero no en la revoluci贸n institucionalizada y rentabilizada posteriormente, sino en la que el pueblo se levant贸 contra un sistema de dominaci贸n bajo el lema: Tierra y Libertad. Desde el sur de los Estados Unidos, continuaron con labores de agitaci贸n revolucionaria entrando en contacto con anarquistas estadounidenses del sindicato IWW (Industrial Workers of the World) que simpatizaban con el Partido Liberal Mexicano. Entre otros, el anarquista catal谩n Pere Esteve, sindicalista y editor de prensa obrera afincado en Nueva York, public贸 algunos art铆culos de Flores Mag贸n en sus semanarios obreros. Las tendencias de los hermanos Flores Mag贸n se hab铆an consolidado en posturas cercanas al comunismo libertario, influyendo notablemente la lectura de escritos de pensadores como Piotr Kropotkin, Errico Malatesta o 脡lis茅e Reclus.

En 1912, los hermanos Flores Mag贸n hab铆an sufrido una nueva detenci贸n junto a Librado Rivera y Anselmo Figueroa. En 1916, Ricardo es acusado de escribir art铆culos contra el presidente mexicano Venustiano Carranza y es detenido otra vez; dos a帽os m谩s tarde publica un manifiesto de la Junta de Organizaci贸n del Partido Liberal Mexicano, que incomoda mucho al gobierno. Permanecieron prisioneros hasta agosto de 1918, cuando un comit茅 para promover su libertad, impulsado por Emma Goldman y Alexander Berkman, consigui贸 reunir el dinero de la fianza. Sin embargo, ese mismo a帽o hab铆a publicado en Regeneraci贸n junto con Librado Rivera un manifiesto dirigido a los anarquistas del mundo, siendo ambos encarcelados nuevamente y sentenciados a veinte a帽os de prisi贸n, acusados de sabotear el esfuerzo b茅lico de los Estados Unidos, que participaba entonces en la Primera Guerra Mundial. Ricardo muri贸 en la c谩rcel, mientras Librado Rivera regres贸 a M茅xico, de hecho falleci贸 en la prisi贸n de Fort Leavenworth oficialmente de un paro card铆aco, aunque tras haber pasado por las m谩s penosas situaciones de salud en los 煤ltimos cuatro a帽os de vida. Existe incluso una versi贸n pr贸xima al c铆rculo familiar de Ricardo Flores que aseguran su asesinato debido a la persistencia continuada en continuar publicando escritos antigubernamentales.

La obra compilada y titulada como 鈥楨pistolario revolucionario e 铆ntimo鈥 re煤ne una selecci贸n de ochenta y ocho cartas escritas desde la c谩rcel en los Estados Unidos entre 1919 y 1922 de este anarquista mexicano. Estas cartas incluyen correspondencia de escritos fundamentalmente pol铆ticos, y otros no menos pol铆ticos, pero que tambi茅n nos dejan ver la parte m谩s personal de Ricardo Flores Mag贸n en sus 煤ltimos a帽os de vida. En particular, destacan las ep铆stolas con Mar铆a Talavera Brousse, pareja de Flores Mag贸n, originaria de Ensenada en el territorio mexicano de Baja California, y exiliada en distintas ciudades del sur de Estados Unidos. Aunque su correspondencia mutua ya se hab铆a iniciado desde julio de 1906, su relaci贸n sentimental se hab铆a fraguado durante bastantes a帽os, y el grado de complicidad personal y pol铆tica en los 煤ltimos a帽os les hab铆a vinculado a煤n m谩s.

Tanto ella como su hija de un anterior matrimonio, Luc铆a Norman, fueron mujeres de armas tomar, ya que madre e hija estuvieron dedicadas a la militancia anarquista en M茅xico y EE.UU. durante las primeras d茅cadas del siglo XX. En las protestas pol铆ticas reprimidas por las fuerzas policiales, se defend铆an con largos alfileres que llevaban en sus sombreros. Adem谩s, ambas estuvieron implicadas en sacar escritos clandestinamente de la c谩rcel en sus visitas a Ricardo Flores. Nos resulta completamente necesario concluir este art铆culo mencionando esta obra como legado p贸stumo, y la labor de la compa帽era de Ricardo Flores, porque en el impulso revolucionario de personajes como 茅l, tambi茅n influyen los apoyos, cuidados y relaciones personales que se generan. Ricardo Flores edit贸 numerosos peri贸dicos, revistas, obra literaria y teatral, particip贸 de huelgas y revueltas obreras, tambi茅n de la Revoluci贸n Mexicana, y acab贸 su vida sufriendo represi贸n por la acci贸n pol铆tica. Un referente mexicano en el anarquismo internacional, un indomable de estrategia y coraz贸n rebelde.