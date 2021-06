–

De parte de La Peste June 2, 2021 85 puntos de vista

No vamos los revolucionarios en pos de una quimera: vamos en pos de la realidad. Los pueblos ya no toman las armas para imponer un dios o una religi贸n, los dioses se pudren en los libros sagrados; las religiones se desl铆en en las sombras de la indiferencia. El Cor谩n, los Vedas, la Biblia, ya no esplenden: en sus hojas amarillentas agonizan los dioses tristes como el sol en un crep煤sculo de invierno.

Vamos hacia la vida. Ayer fue el cielo el objetivo de los pueblos: ahora es la tierra. Ya no hay manos que empu帽en las lanzas de los caballeros. La cimitarra de Al铆 yace en las vitrinas de los museos. Las hordas del dios de Israel se hacen ateas. El polvo de los dogmas va desapareciendo al soplo de los a帽os.

Los pueblos ya no se rebelan, porque prefieren adorar un dios en vez de otro. Las grandes conmociones sociales que tuvieron su g茅nesis en las religiones, han quedado petrificadas en la historia. La Revoluci贸n francesa conquist贸 el derecho de pensar; pero no conquist贸 el derecho de vivir, y a tomar este derecho se disponen los hombres conscientes de todos los pa铆ses y de todas las razas.

Todos tenemos derecho de vivir, dicen los pensadores, y esta doctrina humana ha llegado al coraz贸n de la gleba como un roc铆o bienhechor. Vivir, para el hombre, no significa vegetar. Vivir significa ser libre y ser feliz. Tenemos, pues, todos derecho a la libertad y a la felicidad.

La desigualdad social muri贸 en teor铆a al morir la metaf铆sica por la rebeld铆a del pensamiento. Es necesario que muera en la pr谩ctica. A este fin encaminan sus esfuerzos todos los hombres libres de la tierra.

He aqu铆 por qu茅 los revolucionarios no vamos en pos de una quimera. No luchamos por abstracciones, sino por materlalidades. Queremos tierra para todos, para todos pan. Ya que forzosamente ha de correr sangre, que las conquistas que se obtengan beneficien a todos y no a determinada casta social.

Por eso nos escuchan las multitudes; por eso nuestra voz llega hasta las masas y las sacude y las despierta, y, pobres como somos, podemos levantar un pueblo.

Somos la plebe; pero no la plebe de los Faraones, mustia y doliente; ni la plebe de los C茅sares, abyecta y servil; ni la plebe que bate palmas al paso de Porfirio D铆az. Somos la plebe rebelde al yugo; somos la plebe de Espartaco, la plebe que con Munzer proclama la igualdad, la plebe que con Camilo Desmoulins aplasta la Bastilla, la plebe que con Hidalgo incendia Granaditas, somos la plebe que con Ju谩rez sostiene la Reforma.

Somos la plebe que despierta en medio de la francachela de los hartos y arroja a los cuatro vientos como Un trueno esta frase formidable: 隆Todos tenemos derecho a ser libres y felices!. Y el pueblo, que ya no espera que descienda a alg煤n Sina铆 la palabra de Dios grabada en unas tablas, nos escucha. Debajo de las burdas telas se inflaman los corazones de los leales. En las negras pocilgas, donde se amontonan y pudren los que fabrican la felicidad de los de arriba, entra un rayo de esperanza. En los surcos medita el pe贸n. En el vientre de la Tierra el minero repite la frase a sus compa帽eros de cadenas. Por todas partes se escucha la respiraci贸n anhelosa de los que van a rebelarse. En la obscuridad, mil manos nerviosas acarician el arma y mil pechos impacientes consideran siglos los d铆as que faltan para que se escuche este grito de hombres: 隆rebeld铆a!

El miedo huye de los pechos: s贸lo los viles lo guardan. El miedo es un fardo pesado, del que se despojan los valientes que se averg眉enzan de ser bestias de carga. Los fardos obligan a encorvarse, y los valientes quieren andar erguidos. Si hay que soportar alg煤n peso, que sea un peso digno de titanes; que sea el peso del mundo o de un universo de responsabilidades.

隆Sumisi贸n! es el grito de los viles; 隆rebeld铆a! es el grito de los hombres. Luzbel, rebelde, es m谩s digno que el esbirro Gabriel, sumiso.

Bienaventurados los corazones donde enraiza la protesta. 隆Indisciplina y rebeld铆a!, bellas flores que no han sido debidamente cultivadas.

Los timoratos palidecen de miedo y los hombres serios se escandalizan al o铆r nuestras palabras; los timoratos y los hombres serios de ma帽ana las aplaudir谩n. Los timoratos y los serios de hoy, que adoran a Cristo, fueron los mismos que ayer lo condenaron y lo crucificaron por rebelde. Los que hoy levantan estatuas a los hombres de genio, fueron los que ayer los persiguieron, los cargaron de cadenas o los echaron a la hoguera. Los que torturaron a Galileo y le exigieron su retractaci贸n, hoy lo glorifican; los que quemaron vivo a Giordano Bruno, hoy lo admiran; las manos que tiraron de la cuerda que ahorc贸 a John Brown, el generoso defensor de los negros, fueron las mismas que m谩s tarde rompieron las cadenas de la esclavitud por la guerra de secesi贸n; los que ayer condenaron, excomulgaron y degradaron a Hidalgo, hoy lo veneran; las manos temblorosas que llevaron la cicuta a los labios de S贸crates, escriben hoy llorosas apolog铆as de ese tit谩n del pensamiento.

Todo hombre -dice Carlos Malato- es a la vez el reaccionario de otro hombre y el revolucionario de otro tambi茅n.

Para los reaccionarios -hombres serios de hoy- somos revolucionarios; para los revolucionarios de ma帽ana nuestros actos habr谩n sido de hombres serios. Las ideas de la humanidad varian siempre en el sentido del progreso, y es absurdo pretender que sean inmutables como las figuras de las plantas y los animales impresas en las capas geol贸gicas.

Pero si los timoratos y los hombres serios palidecen de miedo y se escandalizan con nuestra doctrina, la gleba se alienta. Los rostros que la miseria y el dolor han hecho feos, se transfiguran; por las mejillas tostadas ya no corren l谩grimas; se humanizan las caras, todav铆a mejor, se divinizan, animadas por el fuego sagrado de la rebeli贸n. 驴Qu茅 escultor ha esculpido jam谩s un h茅roe feo? 驴Qu茅 pintor ha dejado en el lienzo la figura deforme de alg煤n h茅roe? Hay una luz misteriosa que envuelve a los h茅roes y los hace deslumbradores. Hidalgo, Ju谩rez, Morelos, Zaragoza, deslumbran como soles. Los griegos colocaban a sus h茅roes entre los semidioses.

Vamos hacia la vida; por eso se alienta la gleba, por eso ha despertado el gigante y por eso no retroceden los bravos. Desde su Olimpo, fabricado sobre las piedras de Chapultepec, un J煤piter de zarzuela pone precio a las cabezas de los que luchan; sus manos viejas firman sentencias de canibales; sus canas deshonradas se rizan como los pelos de un lobo atacado de rabia. Deshonra de la ancianidad, este viejo perverso se aferra a la vida con la desesperaci贸n de un n谩ufrago. Ha quitado la vida a miles de hombres y lucha a brazo partido con la muerte para no perder la suya.

No importa; los revolucionarios vamos adelante. El abismo no nos detiene: el agua es m谩s bella despe帽谩ndose.

Si morimos, moriremos como soles: despidiendo luz.

Ricardo Flores Magon

Este art铆culo fue escrito en San Francisco, California, en julio de 1907, y publicado en el mismo mes en Los Angeles, Cal., en un peri贸dico llamado Revoluci贸n.

Despu茅s se volvi贸 a reimprimir en el n煤mero 5 de Regeneraci贸n, del 1潞 de octubre de 1910.

Fuente: http://www.antorcha.net