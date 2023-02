–

De parte de Centro De Medios Libres February 16, 2023 263 puntos de vista

PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO

15 de febrero de 2023

Un mes: 2 plantones, 3 conferencias de prensa, 5 posicionamientos de instancias internacionales, 6 acciones urgentes, 10 posicionamientos de congresistas mexicanos y europeos, m谩s de una docena de movilizaciones, 20 mil 629 firmas en Change.org, miles de voces exigiendo justicia y verdad, sin embargo, ninguna acci贸n contundente del Gobierno Mexicano.

A un mes de la desaparici贸n de Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio D铆az Valencia, ambos defensores del territorio y de los derechos de los pueblos originarios, es alarmante que no existan indicios ni avances en el caso. A pesar de que la exigencia y la preocupaci贸n escal贸 hasta las instancias internacionales, el gobierno mexicano se mantiene omiso incluso por encima del dictamen de la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Acci贸n Urgente emitida por la Organizaci贸n de las Naciones Unidas.

Son las familias y las personas defensoras de derechos humanos quienes se movilizan y accionan desde la costa hasta las ciudades para exigir la b煤squeda y presentaci贸n con vida de Ricardo y Antonio. Esa voluntad mantiene una luz de esperanza para encontrarlos 铆ntegros. Sin embargo, el actuar de las autoridades mexicanas nos ha llevado a cuestionar y a confirmar la existencia de un estado criminal coludido con empresas y delincuencia organizada, cuya prioridad no es la vida ni la protecci贸n.

La actuaci贸n de los gobiernos estatales de Michoac谩n, Colima y del Gobierno Federal ha sido omisa y hasta c贸mplice, aunado a que las acciones emprendidas por la Fiscal铆a General de la Rep煤blica (FGR) y la Comisi贸n Nacional de B煤squeda (CNB) resultan insuficientes. Es imprescindible emprender acciones de investigaci贸n sobre el rol de la Guardia Nacional y el Ej茅rcito, presentes en la zona de desaparici贸n, as铆 como a los distintos grupos armados que inciden en la regi贸n. Resulta urgente atender con seriedad las denuncias previas sobre amenazas dirigidas a los defensores por parte de miembros de la empresa Ternium.

Es por ello que exhortamos a todas las autoridades a asumir su responsabilidad desde instituciones como la CNB, FGR, la Fiscal铆a General del Estado de Michoac谩n, la Fiscal铆a General del Estado de Colima, la Secretar铆a de Gobernaci贸n y la Presidencia de la Naci贸n.

Las desapariciones forzadas de Ricardo y Antonio son responsabilidad del Estado y no solo generan obligaciones de investigaci贸n y b煤squeda, sino que requieren que se asuman las responsabilidades pol铆ticas y comerciales pertinentes.

Es inadmisible, vergonzoso y preocupante que los gobiernos de Colima, Michoac谩n y de la misma Federaci贸n se escondan bajo la excusa de la presencia de la delincuencia organizada, mientras contin煤an haciendo negocios con la empresa minera Ternium cuyas actividades han generado un riesgo inaceptable para aquellos que dedican su vida a la defensa del medio ambiente y el territorio.

Exigimos la b煤squeda y presentaci贸n inmediata de Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio D铆az Valencia. A un mes de inacci贸n gubernamental, familiares, amig@s, organizaciones, colectiv@s, individu@s, redes, y personas acad茅micas nos mantenemos firmes en la demanda: 隆Presentaci贸n con vida ya!

#TodosxporRicardoyAntonio

Firman:

Familiares y amig@s de Ricardo Lagunes y Antonio D铆az

Familia Wallace Ram铆rez

Familia Ram铆rez Walle

Familia Ram铆rez Lara

Organizaciones, colectiv@s:

Alianza Am茅ricas

Aluna Acompa帽amiento Psicosocial, AC

Asesor铆a y Defensa Legal Sureste

Asociaci贸n por la Paz y los Derechos Humanos Taula per M猫xic

Centro de Derechos Humanos Fray Mat铆as de C贸rdova A.C.

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolom茅 de Las Casas

Cl铆nica Internacional de Derechos Humanos, Escuela de Derecho, Universidad de Seattle,

Comunicaci贸n e Informaci贸n de la Mujer A.C. (CIMAC)

Colectivo de Derechos Humanos Yopoi, Argentina;Global Rights Advocacy

Comit茅 Colima: 500 a帽os de luchas

Coordinadora de Lucha Indigena y Popular de Oaxaca (CLIP)

Coordinadora Nacional de Usuari@s en Resistencia (CONUR)

Colectivo Red Desaparecidos

Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)

Movimiento Socialista del Poder Popular

Movimiento de Pueblos Originarios en Resistencia (MOPOR)

Museo del Hambre, Argentina

Organizaci贸n Nacional del Poder Popular

Tochan Sue帽os y Realidades, AC

Redes:

Grupo de Trabajo Sobre Pol铆tica Migratoria-GTPM: Aldeas Infantiles SOS M茅xico, I.A.P.; Alianza Am茅ricas; American Friends Services Committee; Asylum Access M茅xico (AAMX) A.C.; Casa del Migrante Saltillo (Frontera con Justicia A.C.); Centro de Derechos Humanos Fray Mat铆as de C贸rdova, A.C.; Coalici贸n Pro Defensa del Migrante de Baja California; Comisi贸n Mexicana de Defensa y Promoci贸n de los Derechos Humanos; Fundaci贸n Appleseed M茅xico, A.C.; DHIA. Derechos Humanos Integrales en Acci贸n, A.C.; IMUMI Instituto para las Mujeres en la Migraci贸n; Iniciativa Ciudadana para la Promoci贸n de la Cultura del Di谩logo, A.C.; INSYDE Instituto para la Seguridad y la Democracia; M3 Movimiento Migrante Mesoamericano; REDIM Red por los Derechos de la Infancia en M茅xico; Sin Fronteras, IAP; Servicio Jesuita a Refugiados; SMR Scalabrinianas: Misi贸n con Migrantes y Refugiados; Leticia Calder贸n, Analista en temas migratorios; Brenda Vald茅s; Elba Coria; Manuel 脕ngel Castillo, Investigador; Gloria Ciria Vald茅z Gardea, fundadora y coordinadora del Seminario Ni帽ez Migrante; IDC International Detention Coalition (Observadoras). Claudia Mart铆nez Medrano, Jocel铆n Mariscal Agreda y Melissa A. V茅rtiz Hern谩ndez, Secretar铆a T茅cnica.

鈥 Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos 鈥淭odos los Derechos para Todas y Todos鈥 -Red TDT- (Integrada por 84 organizaciones de derechos humanos en 23 estados de la Rep煤blica): Academia Hidalguense de Educaci贸n y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de M茅xico); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompa帽amiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de M茅xico); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de M茅xico); Asociaci贸n Jalisciense de Apoyo a los Grupos Ind铆genas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociaci贸n para la Defensa de los Derechos Ciudadanos 鈥淢iguel Hidalgo鈥 (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. 鈥淗aciendo Camino鈥 (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Cat贸licas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de M茅xico); Centro de Capacitaci贸n y Defensa de los Derechos Humanos e Ind铆genas, Asociaci贸n Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro 鈥淔ray Juli谩n Garc茅s鈥 Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de M茅xico); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Crist贸bal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos 鈥淒on Sergio鈥 (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos 鈥淔ray Bartolom茅 de Las Casas鈥, A. C. (San Crist贸bal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos 鈥淔ray Francisco de Vitoria O.P.鈥, A. C. (Ciudad de M茅xico); Centro de Derechos Humanos 鈥淔ray Mat铆as de C贸rdova鈥, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos 鈥淛uan Gerardi鈥, A. C. (Torre贸n, Coah.); Centro de Derechos Humanos 鈥淢iguel Agust铆n Pro Ju谩rez鈥, A. C. (Ciudad de M茅xico); Centro de Derechos Humanos de la Monta帽a, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz 鈥淏ety Cari帽o鈥, A.C. (Tatahuicapan de Ju谩rez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonal谩, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Ju谩rez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (Le贸n, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de M茅xico); Centro de Derechos Ind铆genas 鈥淔lor y Canto鈥, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Ind铆genas A. C. (Bachaj贸n, Chis.); Centro de Investigaci贸n y Capacitaci贸n Propuesta C铆vica A. C. (Propuesta C铆vica) (Ciudad de M茅xico); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de M茅xico); Centro de Reflexi贸n y Acci贸n Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos 鈥淔ray Juan de Larios鈥, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de M茅xico); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH Jos茅 Mar铆a Morelos y Pav贸n, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos 鈥淏artolom茅 Carrasco鈥, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (M茅rida, Yuc.); Ciudadan铆a Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torre贸n, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de M茅xico); Colectivo Educaci贸n para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Crist贸bal de Las Casas, Chis.); Comisi贸n Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisi贸n de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuac谩n, A.C. (Tehuac谩n, Pue.); Comisi贸n de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisi贸n Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisi贸n Regional de Derechos Humanos 鈥淢ahatma Gandhi鈥, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comit茅 Cerezo (Ciudad de M茅xico); Comit茅 Cristiano de Solidaridad Monse帽or Romero (Ciudad de M茅xico); Comit茅 de Defensa de las Libertades Ind铆genas (Palenque, Chis.); Comit茅 de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comit茅 de Derechos Humanos 鈥淔r. Pedro Lorenzo de la Nada鈥, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comit茅 de Derechos Humanos 鈥淪ierra Norte de Veracruz鈥, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comit茅 de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de M茅xico); Comit茅 de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comit茅 de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comit茅 de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comit茅 de Derechos Humanos y Orientaci贸n Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comit茅 de Familiares de Detenidos Desaparecidos 鈥淗asta Encontrarlos鈥(Ciudad de M茅xico); Comit茅 Sergio M茅ndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultor铆a T茅cnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de M茅xico); Estancia del Migrante Gonz谩lez y Mart铆nez, A.C. (Quer茅taro, Qro.); Frente C铆vico Sinaloense. Secretar铆a de Derechos Humanos (Culiac谩n, Sin.); Fundaci贸n para la Justicia y el Estado Democr谩tico de Derecho (Ciudad de M茅xico); Indignaci贸n, A. C. Promoci贸n y Defensa de los Derechos Humanos (M茅rida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de M茅xico); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnol贸gico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Ind铆genas por la Conservaci贸n, Investigaci贸n y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensor铆a de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de M茅xico); Promoci贸n de los Derechos Econ贸micos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de M茅xico); Proyecto de Derechos Econ贸micos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de M茅xico); Proyecto sobre Organizaci贸n, Desarrollo, Educaci贸n e Investigaci贸n (PODER) (Ciudad de M茅xico); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoac谩n); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potos铆); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusi贸n Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jur铆dico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acci贸n con Pueblos Migrantes AC (San Crist贸bal de las Casas, Chiapas).

Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en M茅xico (integrada por 400 mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos que desarrollamos nuestra labor en 27 entidades del pa铆s).

Red de Abogadas y Abogados por la Soberan铆a Alimentaria (Redasa)

Acad茅mic@s:

鈥 Shantal Meseguer Galv谩n. Universidad Veracruzana Intercultural

鈥 Roberto Leonardo Cruz Nu帽ez. Encargado de la Coordinaci贸n de la Maestr铆a en Defensa de los Derechos Humanos de la Universidad Aut贸noma de Chiapas.

Individu@s:

Floridalma P茅rez

Gabriel Morales Hern谩ndez

Juliana Mer莽on

Marcos Ezequiel Filardi, abogado de derechos humanos, Argentina

Miguel Agust铆n L贸pez Moreno

ANEXOS:

Recuento de acciones e inacci贸n del Estado Mexicano:

En un mes se realiz贸: un plant贸n de familiares frente a Palacio Nacional en donde se logr贸 que el Presidente de la Rep煤blica posicionara el tema en la conferencia matutina; un plant贸n de comuneras y comuneros en Aquila, Michoac谩n; una primera Acci贸n Urgente en Change.org con 20 mil 629 firmas; una serie de Acciones Urgentes desde diferentes agrupaciones como la Organizaci贸n Mundial Contra la Tortura (OMCT), el Centro de Derechos Humanos de la Monta帽a Tlachinollan, el CDH Fray Bartolom茅 de las Casas, Alianza Americas, Front Line Defenders, as铆 como del Comit茅 contra la Desaparici贸n Forzada (CED), de la Organizaci贸n de las Naciones Unidas; acciones de protesta en la Ciudad de M茅xico y descentralizadas en diferentes estados como Colima, Michoac谩n, Veracruz, Chiapas, Yucat谩n, protestas internacionales en Nueva York y Espa帽a; la entrega de cartas a consulados mexicanos ubicados en Chicago, Alabama y Florida; las medidas cautelares otorgadas por la CIDH; diversas cartas de personas acad茅micas dirigidas a las autoridades; protestas virtuales, posicionamientos de personas congresistas tanto en M茅xico como en la Uni贸n Europea y una Acci贸n Urgente establecida por el Comit茅 contra las desapariciones forzadas de Naciones Unidas.

A pesar de las m煤ltiples movilizaciones y posicionamientos, el Gobierno mexicano se ha mantenido en un estado de quietud, permanencia y solapamiento de la criminalidad, en una sordera institucional y en un cobijo a otros poderes pol铆tico-empresariales. Una estrategia de Estado que busca apostar al olvido del caso.

Habitamos un pa铆s con m谩s de 111 mil personas desaparecidas, sin embargo, el ritmo de las operaciones para encontrar a las v铆ctimas se mantiene subsumido a la decisi贸n y a los procedimientos burocr谩ticos de las instancias nacionales de b煤squeda y de protecci贸n a personas defensoras, sin que existan mecanismos claros de coordinaci贸n a nivel estatal y federal, para localizarlas con vida.

Derechos humanos violados:

De acuerdo con el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU y con el Protocolo de Estambul, este crimen de lesa humanidad no solo vulnera los derechos fundamentales de las personas desaparecidas, sino tambi茅n los de sus familiares y allegados, ocasion谩ndoles da帽os profundos en varias dimensiones de su vida (f铆sica, psicol贸gica, social, econ贸mica) y les mantiene en un estado de sufrimiento permanente, el cual es considerado como una forma de tortura.

Por otro lado, la empresa Ternium, el actor econ贸mico m谩s poderoso en la zona, no responde adecuadamente a los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, que establecen la responsabilidad de respetar y el deber de debida diligencia exacerbada frente a impactos graves relacionados directamente con su actividad. En este caso la empresa deb铆a actuar de forma inmediata, no solo para reducir el riesgo en los defensores, sino para coadyuvar y usar toda su influencia y poder para encontrarlos.

Publicado originalmente en la p谩gina de la RED TDT: https://redtdt.org.mx/archivos/17990

