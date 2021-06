–

De parte de Arrezafe June 2, 2021 3 puntos de vista

[transcripción]

Los palestinos

comunes y corrientes se levantaron porque ustedes les negaron

derechos básicos. Yo he vivido allí, era apartheid, era racismo,

endémico y absolutamente podrido. A las pocas semanas de mi estancia,

me sorprendió el ver cómo tratan ustedes a los palestinos. ¿Y, no

es un hecho que la ley del retorno, que es la ley básica del Estado

israelí, es una ley de apartheid racista porque confiere derechos a

los judíos que niega a los palestinos? Que permite, por ejemplo, que

si yo fuera judío y nunca hubiera pisado Israel, podría reclamar la

ciudadanía mañana mismo, pero seis millones de personas, cuyos

orígenes están en lo que ahora ustedes llaman Israel, que fueron

expulsados por la fuerza en 1947/48, no tienen ese derecho. ¿No es

esa parte de la razón por la que los palestinos están en conflicto

con los israelíes, porque ustedes les niegan el derecho a regresar a

sus hogares, a sus tierras y a sus aldeas, legítima reclamación,

amparada por el derecho internacional, de regresar, derecho que

ustedes les niegan? ¿Por qué les niegan ese derecho? ¿Y por qué

le dan ese derecho a otras personas que no tienen ninguna conexión

con la tierra, la llamen Israel o Palestina? ¿Por qué siguen

ustedes acaparando tierras? Si se toman en serio Oslo [tratado] y la

solución de dos estados, ¿por qué continúan ocupando tierras que,

según dicho acuerdo, son tierras designadas como tierras palestinas?

500.000 personas desplazadas, la mayoría de las cuales tras el

acuerdo de Oslo. Ustedes han permitido que eso suceda. ¿Por qué

permiten que esto suceda si han acordado seriamente la entrega de

esas tierras a los palestinos?

Es absolutamente extraordinario…

y… embajador… ¿no nos está tomando simplemente por idiotas a

los que puede decir descaradamente; “nos tomamos en serio la

paz, pero mientras nos tomamos en serio la paz vamos a apoderarnos de

la tierra palestina”? Y usted espera que los palestinos se

sienten tranquilamente, que no hagan nada al respecto y que el mundo

admita que esa es una forma aceptable de comportarse. Usted preguntó

anteriormente “¿Qué soluciones constructivas podríamos

tener?” Ahora bien, usted sabe lo que ha estado pidiendo el

pueblo palestino, mucho menos incluso de lo que algunas personas

pedirían, porque yo personalmente creo que se debería desmantelar

todo el sistema del apartheid, pero lo que han pedido los palestinos

es que cese el asedio de Gaza, solo el cese del asedio de Gaza.

Dejarles que tengan aeropuertos, que un gobierno al que no votan no

les dicte sobre lo que puede entrar y salir de sus territorios, si

tendrán energía, si tendrán agua limpia, si tendrán medicamentos.

¿Qué les hace pensar que ustedes pueden poseer armas nucleares, el

cuarto ejército más grande del mundo y esta destrucción sobre el

pueblo de Gaza, pero que ellos no tienen derecho a defenderse ni

soberanía sobre su territorio? ¿Como justifican eso? ¿Cómo

justifican ese doble rasero? Y por ultimo, embajador. Personas como

el obispo Tutu, Nelson Mandela, y ciertamente yo, describimos su

estado como un estado de apartheid, con diferentes leyes para las

personas según su raza o religión. Ahora … ¿no es el caso …

que … por ejemplo, en los puestos de control que van a Cisjordania

hay una entrada si eres israelí o europeo y otra entrada si eres

árabe? Sólo porque eres árabe. Si usted entrara en Europa, le

detuvieran y le dijeran “¿Es usted judío? Ah, no señor, no

puede usted pasar por la misma entrada que los irlandeses o los

europeos porque es usted judío”. Usted llamaría a eso racismo y

apartheid, pues sí, eso es lo que ustedes practican con sus puestos

de control, sus barreras militares y su muro del apartheid. ¿Cómo

se puede justificar eso?

Richard

Boyd Barrett