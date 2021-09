Transcripción del

inglés: Arrezafe

Personas de toda índole

(políticos, profesores, periodistas…) repiten esta premisa de que,

en cualquier caso, no deberíamos ser críticos con el capitalismo,

básicamente porque no hay más que ver lo que éste ha hecho para

mitigar la pobreza.



De modo que, permitidme

ahora responder a tal premisa porque creo que está débilmente

fundamentada o, por decirlo de manera simple, es errónea. Y

permitidme explicar por qué.



Primero. Los capitalistas

se han resistido prácticamente a todos los esfuerzos que yo conozco

para acabar con la pobreza. Por eso, es insólito atribuirse el

merito de los logros a los que te has opuesto. Permitidme un ejemplo. En

Estados Unidos, los capitalistas se opusieron al salario mínimo

cuando fue aprobado hace 75 años. Y constantemente, desde entonces

hasta el presente, el Partido Republicano se ha esforzado

(desgraciadamente en estrecha colaboración del Partido Demócrata)

para evitar el aumento del salario mínimo, incluso estando en niveles

mínimos la tasa de inflación. Así pues, esa no es la manera de

mostrar tu interés o pretensión de aliviar la pobreza.



La razón por la que

tenemos un salario mínimo es que los sindicatos y la masa de

trabajadores presionaron mucho para conseguirlos. No es algo

atribuible de ninguna manera a los capitalistas. Lo mismo podemos

decir del aumento de sueldos y salarios, algo que, evidentemente, no

interesa a la clase empresarial capitalista. Dicho moderadamente, se

oponen a ello en cada oportunidad. Enfrentados al aumento salarial

conquistado por los trabajadores, ¿sabéis lo que hacen?

¡Por supuesto que lo sabéis!: Sacan la producción del país y la

llevan allá donde los salarios son más baratos, ¿no es así? Traen

inmigrantes desesperados que trabajen por menos dinero, y si ninguna

de esas estrategias funciona, reemplazan a las personas por máquinas.

Ésta no es manera de evitar la pobreza, esta es la manera de

garantizarla.



Y finalmente. Todos los

esfuerzos para mejorar las condiciones de los trabajadores, para

sacarlos de la pobreza, han sido rechazados por los capitalistas del

pasado y del presente. Cuando Franklin Roosevelt, bajo la presión de

los sindicatos y los trabajadores, estableció el sistema de

Seguridad Social en la década de 1930, ¿sabéis quién se opuso?,

déjame decirte: ¡la clase empresarial, las cámaras de comercio,

toda la clase capitalista (con pocas excepciones) se opusieron

frontalmente! Y en caso de que penséis que eso es historia pasada,

vayamos a la Francia moderna. A partir de diciembre del año pasado,

millones de franceses salieron a las calles a protestar ¿por qué?,

por el empeño de su presidente, el señor Macron, de hacerle el

trabajo a la clase capitalista de Francia, queriendo bajar las

pensiones de los trabajadores. Eso no es una contribución a la

superación de la pobreza, es todo lo contrario. Así pues, ¿de qué

va esta extravagante afirmación respecto a la disminución de la

pobreza que los capitalistas pretenden que les reconozcamos, cuando

la disminución de la pobreza ha tenido que hacerse por encima y en

contra de su resistencia?