May 11, 2021

鈥淎 m铆 me insultan sistem谩ticamente, todos los d铆as delante de todos los compa帽eros, me han amenazado de muerte, me han agredido, contactan con mis amigos para conseguir fotos m铆as privadas, nos han perseguido para saber d贸nde viviemos鈥 no es solo presi贸n pol铆tica o medi谩tica, sino personal鈥. As铆 ha explicado Fernando, rider y delegado sindical de UGT en Glovo, la situaci贸n a la que se enfrentan diariamente los repartidores de empresas de plataforma que se han sindicado y apoyado las negociaciones de la Ley Rider. Lo ha hecho en una rueda de prensa donde UGT ha presentado el informe An谩lisis de la presi贸n pol铆tica y social de las plataformas de reparto.

El sindicato denuncia que estas empresas han ido creando asociaciones en torno a grupos de trabajadores afines, dispuestos a defender este modelo liberal y abusivo, intentando legitimar la desregulaci贸n laboral de las plataformas con las personas repartidoras. Ante la crisis generalizada del mercado laboral, 鈥渓as plataformas han logrado generar un escenario donde el trabajo precario y fraudulento parece una opci贸n viable. Esto les ha permitido plantear que la regulaci贸n ser铆a una amenaza para la 煤nica fuente de ingresos a la que pueden acceder los repartidores y repartidoras鈥, dicen desde UGT.

Las presiones no solo vienen por parte de las empresas de plataforma, sino que estas han acudido a buscar apoyos entres los propios repartidores, encargados ahora de ser lo que amenazan o acosan p煤blicamente a sus compa帽eros

Pero, tal y como explicaba Fernando, las presiones no solo vienen por parte de la patronal o de las empresas de plataforma, sino que estas han acudido a buscar apoyos entres los propios repartidores, encargados ahora de ser lo que amenazan o acosan p煤blicamente a sus compa帽eros que han apoyado las negociaciones o han demandado que se les concedan los derechos que merecen, tal y como se帽ala la sentencia del Tribunal Supremo contra los falsos aut贸nomos de septiembre del a帽o pasado. Para ello, denuncia el sindicato, la patronal de estas empresas, Adigital, hizo un informe donde explicaba que, si efectivamente les obligaban a cumplir la ley, pr谩cticamente el 80% de los repartidores perder铆a su fuente de ingresos. Desde ese momento, han ido surgiendo asociaciones de trabajadores que defend铆an a ultranza el modelo creado por las plataformas, intentando impedir cualquier introducci贸n de normas m铆nimas en el sector. Bajo ese objetivo, han estado dispuestas a utilizar todo tipo de medios, 鈥渃ayendo deliberadamente en la persecuci贸n y represi贸n sindical鈥, lamentan en UGT.

Para Fernando, este problema 鈥渕谩s all谩 de un problema laboral, es democr谩tico, ya que estas empresas lo que pretenden es acabar con el contrato social, el imperio de la ley y el estado de bienestar鈥 y denuncia que para ello funcionan como verdaderas mafias al servicio de Glovo, Deliveroo y Uber. 鈥淓l problema es que son matones los que hacen el trabajo sucio y no las empresas, que est谩n muy bien asesoradas鈥, lamenta. 鈥淪e crean cuentas falsas y un nivel de preparaci贸n de estas campa帽as que raya el crimen organizado鈥.

Demasiado tiempo para las empresas

De ser aprobada ma帽ana, la nueva Ley Rider concede a las empresas un periodo de adaptaci贸n. Si pasa el tr谩mite este martes y se publica en el BOE el mi茅rcoles, la ley entrar铆a en vigor el 12 de agosto. Un tiempo que les da las plataformas 鈥渕ucho tiempo para ‘desconectar’ a todo el mundo que quieran鈥, ha explicado el secretario de Pol铆tica Sindical de UGT, Gonzalo Pino. En ese plazo, los 20.000 riders que deber铆an ser asalariados aut贸nomos desde que el 25 de septiembre del pasado a帽o el Tribunal Supremo as铆 lo determin贸, tendr谩n que pasar otra vez por el mismo proceso y est谩n en riesgo de ser despedidos.

鈥淓sos meses que le han dado a las plataformas es mi tiempo, mi salario, mi cotizaci贸n, se le regala mi vida a las empresas鈥, Fernando, rider y sindicalista en Glovo

鈥淣os alegrarnos de que la ley se ponga en marcha ma帽ana, servir谩 para que en el futuro no se cometan los mismos abusos, pero no podemos callarnos y tenemos que decir que todos los trabajadores que deber铆an ser dados de alta como asalariados tras la sentencia del Supremo tienen que volver a empezar todo el proceso鈥, ha lamentado Pino, que ha explicado que han tenido reuniones con todos los grupos pol铆ticos en las que han defendido que la ley no se debe modificar ya que todo cambio 鈥渟er谩 ir a peor鈥.

Desde su experiencia personal como rider, Fernando es m谩s claro: 鈥淓sos meses que le han dado a las plataformas es mi tiempo, mi salario, mi cotizaci贸n, se le regala mi vida a las empresas鈥.

Estrategia planeada

Otra de las l铆neas de denuncia del nuevo informe de UGT se帽ala que todas las acciones de estas empresas llevan una misma l铆nea estrat茅gica: 鈥淓s una campa帽a deliberada para seguir moviendo los m谩rgenes entre los que es el trabajador asalariado y el aut贸nomo, para seguir transformando la ley y los derechos de los trabajadores en su favor鈥, ha afirmado Felipe D铆ez, delegado sindical del sindicato en Deliveroo y una de las personas que ha realizado el estudio.

D铆ez ha explicado c贸mo la patronal ha presionado e insistido a muchos riders a participar en las asociaciones que est谩n haciendo lobby contra la regulaci贸n y a manifestarse en contra de esta, bajo los argumentos de que las personas que exig铆an una mejora de las condiciones laborales y ser considerados trabajadores por cuenta ajena 鈥渘o son representativos del total y que el Estado no ten铆a el conocimiento para regular una industria como esta鈥. Incluso, explica el sindicalista y rider, enviaron un texto para que los riders se dieran de baja de la demanda colectiva y que afirmaran que quer铆an seguir siendo aut贸nomos.

