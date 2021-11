–

Aunque la encuesta de Riesgos Psicosociales FPSICO (dise帽ada por el INSST) se prorrog贸 hasta el 20 de octubre para conseguir una mayor participaci贸n en AtoS Spain, este a帽o ha sido s贸lo del 21% frente al 55% de la anterior, realizada en 2017.

Por puestos preventivos (engloban categor铆as que comparten riesgos en las actividades desarrolladas) administraci贸n/gesti贸n son los que m谩s participan con un 54%, frente a los que menos han participado t茅cnicos de comunicaciones/mantenimiento con un 4%.

El Servicio de Prevenci贸n concluye que, aunque no hay una normativa legal en la tasa de respuesta que garantice la representatividad, los datos no arrojan confianza y no se podr铆a pasar a la siguiente fase. Est谩n considerando repetir la toma de datos, valorando, adem谩s, utilizar otra herramienta que consiga aumentar la participaci贸n; la impresi贸n que llega es que se trata de un cuestionario largo, tedioso, repetitivo… y el problema si se utiliza otra herramienta distinta es que no se podr铆a hacer la comparativa con los datos de FPSICO recogidos en 2017.

Se quieren revisar los canales de comunicaci贸n para llegar a toda la plantilla, hacer una campa帽a de comunicaci贸n m谩s potente, intentar que no se solape en el tiempo con otra encuesta como ha ocurrido esta vez con la encuesta de GPTW, implicar m谩s a la plantilla… todo esto para conseguir una mayor participaci贸n.

Aunque esta vez la novedad fue que hubo sesiones informativas, la asistencia fue baja y los datos reflejan que la campa帽a de comunicaci贸n no ha sido eficaz.

La RLPT comenta la mala organizaci贸n de la campa帽a, el desconocimiento general de qu茅 es, en qu茅 consiste y para qu茅 sirve la encuesta de Riesgos Psicosociales, el largo tiempo que requiere contestar la encuesta, el solapamiento con la encuesta GPTW…

Los resultados hablan por s铆 solos, la baja participaci贸n demuestra que la empresa hace la encuesta por obligaci贸n legal y no porque est茅 interesada en la salud y bienestar de l@s trabajador@s.

Si no son capaces de detectar los problemas, dif铆cilmente podr谩n llevar a cabo actuaciones de mejora.