De parte de ANRed February 5, 2022 5 puntos de vista

La provincia patag贸nica fue noticia por el intento megaminero y la consiguiente reacci贸n popular. A mediados del siglo XIX colonizadores y expedicionarios destacaron la vida que brotaba en torno a una zona que hoy pretenden sea extractivismo y latifundio. Por Adri谩n Moyano.

Ninguno de los jinetes que llegaba desde el norte experiment贸 mayores emociones al divisar el r铆o. En el diario de viaje que llevaba uno de ellos, las observaciones se detienen en los distintos grosores de la arena adyacente, no hay algarab铆a ni desaz贸n alguna ante la cercan铆a del agua. Es m谩s, el lamento que estamp贸 George Claraz remite al hambre, antes que a la sed: 鈥淪e nos escaparon en varios lugares avestruces鈥. En la ma帽ana del 12 de diciembre de 1866, cuando se aprestaban a retomar la marcha, los viajeros hab铆an bebido t茅. Horas despu茅s, dieron con 鈥渆l valle del Chubat鈥 donde llam贸 la atenci贸n del suizo 鈥渦n pico que parece estar formado por pizarra acerada, cuyas capas se elevan en forma muy empinada y casi vertical. Los indios llaman a este pico Yastetc. Seg煤n ellos, ese es el nombre de la bolsa que poseen los brujos, y dicen que van hasta all铆 en busca de la sustancia que usan para embrujar y matar a la gente鈥. Al menos, es lo que entendi贸 el viajero, quien leg贸 su experiencia escrita en alem谩n. Finalmente, el peque帽o contingente se detuvo a la vista de las aguas y los sauces, en un lugar que consign贸 como Yanehapeto, que significar铆a 鈥渆l paso, el vado鈥 porque precisamente permit铆a el cruce. Rodolfo Casamiquela y otros etn贸logos, supusieron que se trataba del actual Paso de Indios.

A fines de esa primavera, el Chubut presentaba 鈥渁penas media cuadra, y no es m谩s ancho que el Saane junto a Friburgo鈥, compar贸 Claraz. Esa medida de longitud equival铆a a poco menos de 130 metros, quiere decir que el brazo del r铆o se limitaba a 65; pero alrededor, la vida bull铆a. Adem谩s de sauces, el observador se refiri贸 en voces mapuches, tehuelches o castellanas, al 谩rbol 鈥渒emel鈥, a una 鈥渙rtiga grande鈥, al paico, lengua de vaca, apio cimarr贸n, ca帽as, gram铆neas, quinoa, b谩lsamo y paja. 鈥淓l r铆o tra铆a agua turbia y conten铆a peque帽os caracoles, de los que junt茅 tres; se desliza en meandros y tiene aqu铆 y all谩, peque帽as islas, como el r铆o Negro. Los rincones son buenos y tienen mucho pasto. Pero el suelo bueno termina pronto鈥. Juzg贸 que 鈥渓a planta m谩s valiosa del r铆o es una trepadora鈥 de flores amarillas cuyas 鈥渞a铆ces se parecen a la mandioca dulce鈥 y que 鈥渢ostadas en ceniza caliente tienen el mismo gusto que las papas dulces y casi el de las casta帽as鈥. Otro tanto suced铆a si se herv铆an. 鈥淟os indios dicen que antes no exist铆a, pero que un d铆a sus antepasados la plantaron. Desde entonces se multiplicaron solas鈥.

驴Qu茅 鈥渋ndios鈥? El diario de Claraz es m谩s bien escueto al introducir a sus compa帽eros de viaje, a quienes el autor hab铆a conchabado en Carmen de Patagones. Menciona a un Hern谩ndez, que era sobrino del jefe g眉n眉na k眉na Sinchel y mestizo. Respond铆a a ese nombre por ser hijo de un militar rosista y una mujer 鈥渢ehuelche del norte鈥. Se expresaba en tres lenguas: aonekko 鈥榓鈥檌en, mapuzungun y g眉n眉n a yaj眉ch (tehuelche, araucano y pampa, Claraz dixit). Contratado en primer t茅rmino, pidi贸 que fuera de la partida su suegro Manzana, a quien el suizo defini贸 como pampa que tambi茅n hablaba tehuelche.

Antes de las dos incorporaciones, ya trabajaba para 茅l Vera, quien ser铆a Rufino, de quien incluso hay dos fotograf铆as posteriores. En sus leyendas, se le asigna identidad 鈥渁wkache valdiviano鈥. El 15 de noviembre, 鈥渞ez贸 su oraci贸n muy temprano. Ayer se enlazaron vacas para conseguir leche. Ante todo, se derrama un poco de leche como ofrenda para el dios鈥, interpret贸 el europeo. Un evidente pichi llellipun (peque帽a rogativa) mapuche. Tambi茅n formaba parte del grupo Huinca o Curruhuinca, a quien el diario denomina as铆, indistintamente. De sus conversaciones con el empleador, se deduce que los mapuche eran profundos conocedores de la cordillera y ten铆an relaciones con la gente de Rewke Kura, por entonces longko principal en la cuenca del r铆o Alumin茅 (Neuqu茅n). En el presente, San Mart铆n de los Andes se levanta sobre antiguos dominios de los Kurruwingka. Los Vera constituyen otra comunidad significativa.

De prosperar la zonificaci贸n minera que intent贸 imponer el gobierno de Chubut en diciembre de 2021, el tramo del r铆o que recorrieron Curruhuinca, Vera, Hern谩ndez, Manzana y Claraz a fines de 1866 y comienzos de 1867, se ver铆a afectado. En el esquema de las megamineras y las administraciones afines, la Comarca de la Meseta Central se extiende por el 75 por ciento de la Cuenca del Chubut, aproximadamente, unos 40 mil Km2. Es el 谩rea donde se intent贸 dar luz verde a las corporaciones con la sesi贸n de la Legislatura que mereci贸 el levantamiento del pueblo chubutense, m谩s expresiones de solidaridad en R铆o Negro. Para el dise帽o empresarial-estatal, los parajes que se dejaron cruzar por centenares de caravanas g眉n眉na k眉na y aonik enk o albergaron tolder铆as desde tiempos inmemoriales, conforman zonas de sacrificio.

En febrero de 1870, un contingente much铆simo m谩s numeroso que se integraba por centenares de hombres y mujeres con sus respectivas tropillas de caballos, arrib贸 al 鈥渂razo principal del Chubut鈥. Se trataba de una columna plurinacional, que conformaban familias aonik enk, g眉n眉na k眉na y mapuche. Inserto entre las primeras, iba otro europeo: George Musters. El ingl茅s se maravill贸 un poco m谩s que el suizo, al dar con el r铆o: 鈥淟as orillas del lado meridional llamaban la atenci贸n porque estaban ribeteadas por una especie de hierba pampeana, mientras que en la parte norte se alzaban unos cuantos 谩rboles, junto a los cuales se plantaron los toldos鈥.

El forastero estableci贸 en 鈥渦nas cuantas yardas鈥 el ancho del Chubut y describi贸 que era 鈥渇谩cilmente vadeable鈥, aunque en algunos pozones, los caballos deb铆an nadar. 鈥淟a vanguardia de los cazadores cruz贸 primero y algunos, o porque no conoc铆an los vados o porque no quer铆an servirse de ellos, se dieron un ba帽o nadando junto a sus caballos鈥. Por entonces, los hombres de los tres pueblos consagraban buena parte de su d铆a a la caza mientras la caravana avanzaba hacia el norte, en direcci贸n a la ruka del gran Sayweke, donde iba a celebrarse un concurrido parlamento. La enfermedad de unas de las autoridades aonik enk oblig贸 a que viajeros y viajeras permanecieran varios d铆as en el lugar, al que Musters consign贸 como Chupatchush. El ge贸grafo Ra煤l Balmaceda lo ubic贸 al noreste de Leleque, es decir, en la Comarca de los Andes de la -por ahora- frustrada Zonificaci贸n Minera. Campos que son propiedad de la Compa帽铆a de Tierras del Sud Argentino, o sea, del Grupo Benetton. 鈥淓l detalle m谩s notable que pod铆a observarse en las cacer铆as era la abundancia de armadillos, de los que cada cazador tra铆a con frecuencia dos o tres. La pesca abundaba tambi茅n en el r铆o y los pescados eran t茅rmino medio, de mayor tama帽o de los que se hab铆an sacado anteriormente鈥, celebr贸 el brit谩nico.

El 18 de febrero se avist贸 humo, al norte de la tolder铆a. Se trataba de un aviso. Por la tarde, 鈥渓leg贸 un chasque trayendo consigo un par de botellas de aguardiente para Quintuhual, as铆 como la noticia de que las cosas marchaban bien en el campamento de Foyel鈥. Kintuwal era el longko mapuche con cuya gente, los tehuelches del sur y del norte se hab铆an encontrado donde hoy se erige el aeropuerto de Esquel. El remitente era una de las autoridades m谩s destacadas entre los mapuche que resid铆an cerca del Nahuel Huapi y el Limay. Ante las novedades, 鈥渆l 21 reanudamos la marcha por una alta meseta quebrada por numerosos barrancos, que parec铆a haber sido barrida por una inundaci贸n鈥, describi贸 Musters. Al anochecer, la caravana pernoct贸 en cercan铆as de Cushamen, otro nombre hist贸rico de resonancias contempor谩neas.

D铆as despu茅s, en alg煤n punto sito entre los arroyos Chenqueniyen y Las Bayas (R铆o Negro), mientras disfrutaba de su hospitalidad, el marino dialog贸 con Foyel. El hijo de Paillakan se mostr贸 partidario de mantener relaciones pac铆ficas con chilenos y argentinos, por cuestiones comerciales. Musters presumi贸 de reproducir textualmente algunos de sus pareceres: 鈥淒ios nos ha dado estos llanos y colinas para vivir en ellas; nos ha dado el guanaco, para que con su piel formemos nuestros toldos, y para que con la del cachorro hagamos mantas con que vestirnos; tambi茅n nos ha dado el avestruz y el armadillo para que nos alimentemos. Nuestro contacto con los cristianos en los 煤ltimos a帽os nos ha aficionado a la yerba, el az煤car, a la galleta, a la harina y a otras regal铆as que antes no conoc铆amos, pero que nos han sido ya casi necesarias. Si hacemos la guerra a los espa帽oles, no tendremos mercado para nuestras pieles, ponchos, plumas, etc.; de modo que en nuestro propio inter茅s est谩 mantener con ellos buenas relaciones, aparte de que aqu铆 hay lugar de sobra para todos鈥.

Catorce a帽os despu茅s, Foyel y su familia m谩s toda su gente, ca铆an prisioneras del Ej茅rcito Argentino en arroyo Genoa (Chubut). Conocieron el cautiverio y las humillaciones en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. 脡l pudo sobrevivir, pero varios de sus afectos no.

Algo m谩s de 100 a帽os despu茅s unos pocos cristianos poseer铆an no s贸lo aquellos 鈥渓lanos y colinas鈥, sino una extensi贸n de 900 mil hect谩reas. 驴C贸mo imaginar que el Proyecto Navidad de la Panamerican Silver y otros aspirar铆an a destruir aquellos dones que otorgara la generosidad de Futra Chaw (Padre Grande)? Latifundio y zonas de sacrificio donde por milenios, desbord贸 la vida. Antes, hab铆a 鈥渓ugar de sobra para todos鈥.

Fuente: EED