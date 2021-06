–

El CAI, Consejo Asesor Indígena, organización de base del pueblo mapuche, autónoma y de pensamiento libre, informa a pu peñi, pu lamngen de nuestro pueblo y a la sociedad en general que, en estas semanas de los últimos días de mayo y los primeros días de junio de 2021, integrantes de la comunidad mapuche Kom Kiñe Mu y de otras comunidades que integran el CAI: Nehuen Tuain Kom, Costa de Ñorquincó y Fitamiche, Comunidad, Lof Sayhueque Colitoro, comunidad Carrilafquen, continúan con la tarea de desalambrar.

Comunicado de prensa

4 de junio de 2021

Más de 30 años de lucha y la reparación histórica sigue siendo una deuda.

Aferrados a la conciencia de pueblo y de la organización seguimos desalambrando.

Se trabajó en el sector llamado planiza alta donde por segunda vez se desalambró y se retiraron postes. Se continua con el tramo que va de la planiza al río Chubut, todo a pesar de las condiciones climáticas propias de la zona de la cordillera, con nevadas, escarchilla y vientos, ante la mirada amenazante de los empleados del terrateniente y en el transcurso del segundo año de la pandemia. En medio de la vigencia de estereotipos vigentes como son la demonización, la violencia institucional y el silenciamiento, soportando a los especuladores que se muestran en la etapa final del conflicto con la ambición de beneficiarse tratando de apropiarse de una lucha que nunca le fue propia, alineándose a la acción del Estado que hostiga y violenta a los integrantes de la comunidad Mapuche Kom Kiñe Mu.

Sumando a esto la falta de respuesta a las diferentes presentaciones ante la justicia, no porque no haya delitos sino porque está claro que es política de Estado, despojar y poner en manos del capitalismo los territorios de los pueblos indígenas.

Exigimos la palabra oficial que debe pronunciarse acerca de la venta ilegal de tierra y la extranjerización. Los funcionarios estatales que nos piden pruebas para poder asumir su responsabilidad…las pruebas son de público conocimiento y las venimos denunciando desde 1997 aproximadamente.

La falta de aplicación de las leyes vigentes, que entre otras cosas determina la responsabilidad del Estado de realizar la consulta previa, libre e informada en toda acción que nos involucra, afecta no sólo a una comunidad, sino a un pueblo que tiene conciencia y memoria y que resiste el exterminio.

Nosotros sabemos del poder de la naturaleza que se muestra imponente con la nieve, la escarcha, la humedad constante y que hoy también le pone freno a la ambición de los especuladores. Alambrados y cabañas que construyeron y pretenden construir dentro del territorio de la comunidad, con el consentimiento y complicidad del Estado que les otorga permisos de ocupación precario, y títulos fraudulentos.

Sabemos que la ambición no tiene límites, lo que no sabemos es hasta dónde los gobiernos estarán dispuestos a violar pactos internacionales que con compromiso asumió el Estado. Hasta cuando seguirá utilizando a los especuladores que intentan beneficiarse de nuestros años de lucha, hasta cuando permitirá que el poder económico del Qatarí, Lewis y otros se apropien de territorios no sólo de la comunidad, sino de una amplia zona de frontera, de altas cumbres, con vegetación natural y cerros nevados que dan agua, recurso vital, a ríos y arroyos que atraviesan luego la provincia de Rio Negro y Chubut.

La comunidad KKM determina que todo esto sigue provocando un daño físico, psicológico, económico, político, cultural a nuestra organización porque se ataca constantemente nuestro Cüme Felén.

Seguiremos la lucha que por años nuestros mayores sostuvieron con su presencia, los que permanecieron y permanecen en el territorio. Estos años de lucha se llevan parte de nuestras vidas, pero en un andar sereno, conscientes que intentamos de no traicionar la memoria de nuestro pueblo.

Hoy fortalecidos, estamos en el tiempo donde la naturaleza renueva sus fuerzas, en un nuevo ciclo del tiempo y donde los kuifiquecheyem estarán presentes marcando el camino a seguir. A pesar de todos los intentos de exterminio, asimilación, y dominación, nuestra memoria histórica está viva y en este WIÑUY TRIPAN ANTU será momento de compartir en NUTRAM, escuchar GULAM (consejos) de los KIMCHE (sabios) para ser KUME CHE (buena gente), NOR CHE (ser justo), NEWEN CHE (tener fuerza interior) y KIMCHE (ser sabio). Somos un pueblo libre, de conciencia y memoria, hemos sido violentados, han tratado de exterminarnos. Hoy como nuestros ancestros, defendemos el territorio que nos permite la existencia como Pueblo Nación Mapuche.

¡!!Marichi Weu Marichi Weu Marichi Weu!!!

CAI – Consejo Asesor Indígena Curru Leufu (Rio Negro) Puel Mapu (Argentina)

