De parte de Indymedia Argentina April 14, 2021 13 puntos de vista

En Río Negro el Poder Judicial está a punto de consumar una acusación penal contra cuatro integrantes del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) por sus tareas de militancia barrial.

“El hecho de que la justicia federal, cuyos representantes cobran sueldos de privilegio, persiga a una organización social compuesta casi en su totalidad por mujeres que dedicamos nuestros días a tareas comunitarias”, señalaron, “no hace más que evidenciar la selectividad del sistema penal y su lugar en la reproducción de las desigualdades”.

Denuncian que la Policía Federal realizó tareas de inteligencia encubierta en los barrios y escuchas teléfonicas contra la organización.

Compartimos el comunicado del FOL:

CONTRA LA PERSECUCIÓN POLÍTICA Y LA CRIMINALIZACIÓN DE QUIENES NOS ORGANIZAMOS

El jueves 15 de abril nos movilizamos al juzgado federal de Fiske Menuco-General Roca

La justicia federal de Fiske Menuco, Río Negro, consuma esta semana un acto de persecución política y criminalización contra el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y ataca, de esta manera, al conjunto de los movimientos sociales. El jueves 15 de abril cuatro compañeres, militantes barriales, serán acusades por delitos graves desconociendo la importancia de la organización barrial para sobrevivir en tiempos de crisis y precariedad.

El 19 de febrero de 2020 fueron allanadas las casas de dos compañerxs del FOL. La orden solicitaba secuestrar todo elemento vinculado a la organización. Aquella tarde se desplegaron dos operativos en los que rodeadxs de policía federal lxs compañerxs vieron cómo se llevaban de sus viviendas anotaciones, cuadernillos de formación, banderas, elementos de trabajo personal como computadoras y celulares, incluso a una de las compañeras se le secuestró su documento de identidad. Esa fue la manera en que conocimos que se llevaba adelante una investigación desde el año 2017, que tenía como fiscal a Alejandro Moldes y como juez a cargo a Hugo Greca, ambos reconocidos en la región por estar a cargo procesos de criminalización de quienes luchamos. Entre las medidas de investigación llevadas adelante se encuentran también escuchas telefónicas a integrantes de la organización y tareas de inteligencia de manera encubierta en los barrios donde llevamos adelante nuestro trabajo cotidiano llevadas adelante por efectivos de la policía federal.

Desde 2017 la justicia federal investiga a una organización social bajo las carátulas de extorsión, asociación ilícita, defraudación a la administración pública e instigación a cometer delitos ¿Qué significa esto? Que jueces y fiscales conocidos en la región por su conservadurismo y perspectiva anti organizaciones, pretenden encuadrar lo que hacemos cotidianamente, nuestra forma de auto-organizarnos, como si fueran delitos. Figuras penales de gravedad, no asociadas a la protesta social, sino que atentan directamente con la posibilidad de auto organizarnos como parte de la clase trabajadora excluida de los mercados formales de trabajo. El hecho de que la justicia federal, cuyos representantes cobran sueldos de privilegio, persiga a una organización social compuesta casi en su totalidad por mujeres que dedicamos nuestros días a tareas comunitarias, y vemos en la organización una forma de colectivizar nuestras necesidades, nuestros dolores y nuestras potencias, no hace más que evidenciar la selectividad del sistema penal y su lugar en la reproducción de las desigualdades y, aunque suene paradójico, de las injusticias.

La clara persecución política se evidencia en una reconstrucción de los hechos que niega el proceso de organización colectiva, las instancias asamblearias de resolución, para adjudicar la responsabilidad del funcionamiento de la organización en un par de compañeres. Así como también en que el abogado denunciante sea Nicolás Suarez Colman, una figura política del macrismo, gestión que multiplicó la pobreza y precariedad de la vida de quienes sobrevivimos gracias a nuestro trabajo.

Enmarcar como delitos nuestro hacer, nuestras sensibilidades solidarias, la estructuración que nos permite sostenernos cotidianamente no merece más que un profundo repudio, la demostración de toda nuestra bronca organizada. Atendiendo además que la gravedad de este proceso radica en que pretende asociar lo que hacemos con la ilegalidad, y esto representa un atentado contra todos los movimientos sociales y nuestras experiencias de trabajo barrial.

Porque estamos profundamente convencidxs de que somos esenciales en los barrios más empobrecidos, porque organizarnos nos fortalece y nos dignifica frente a la política punteril que nos quiere pasivxs receptores de falsas promesas, porque encontrándonos entre compañeres ponemos en pie respuestas ante de las necesidades, porque somos capaces de no perder la sensibilidad cuando nuestrxs vecinxs sufren el abandono de los gobiernos, es que decimos ORGANIZARNOS NO ES DELITO, y convocamos a las organizaciones sociales, políticas, feministas, de derechos humanos, a los partidos políticos, a los sindicatos y a compañeres de lucha en general a solidarizarse con esta situación y a repudiar el accionar criminalizador de la justicia federal emplazada en la localidad.

Por todo esto, desde el FOL les invitamos a sumarse el día de la indagatoria. Nos encontramos el jueves 15 de abril a las 9 horas en Avenida Roca y Tucumán para marchar al edificio de la Justicia Federal en San Martín y España.

Contactos de prensa:

Elizabeth (2942 41-4146)

Guillermina (2996 31-7418)

FRENTE DE ORGANIZACIONES EN LUCHA

Adhieren:

