En el territorio comunitario de la Lof Newen Kurruf en cercan铆as de Catriel se produjo el d铆a 6 de junio de 2021 un derrame de petr贸leo en el 脕rea denominada por el Estado como 脕rea Hidrocarbur铆fica Agua Salada, Bater铆a 3 explotada por la Empresa Tec-Petrol.

09/06/2021

El derrame tiene una extensi贸n de 1500 metros aproximadamente y si bien en este momento est谩 solucionada la rotura del oleoducto, reci茅n pasada las 48 horas se trabaja en la remediaci贸n con una cuadrilla de tres personas, insuficiente para la magnitud del derrame.

La Empresa Tec-Petrol hist贸ricamente ha desconocido la presencia de la Comunidad Newen Kurruf en este lugar, a pesar de que la ocupaci贸n ancestral, actual, tradicional y p煤blica del territorio se remonta al a帽o 1896 cuando la Tribu Catriel se asienta con acuerdo del Estado Nacional en este lugar. Es tal el desconocimiento, que nunca le informan a la Comunidad los trabajos a realizar, como no lo hace la Secretar铆a de Estado de Energ铆a de R铆o Negro, tampoco la Secretar铆a de Medio Ambiente de la Provincia.

Hay m谩s de 40 pozos petroleros en explotaci贸n, oleoductos, gasoductos, perforaci贸n de agua y tendido de red el茅ctrica dentro del territorio comunitario. Sin embargo la comunidad no tiene acceso a ninguno de estos servicios, m谩s bien solo han tenido perjuicios, pues han perdido animales y desde hace m谩s de 17 a帽os que los trabajos de explotaci贸n han dejado a la comunidad sin acceso al agua. Deben transportar agua para los animales y para consumo humano desde un campo cercano.

A pesar de haber presentado proyectos en el Permer y Pisear, notas de pedidos de captaci贸n de agua al DPA sin respuesta y tampoco fueron seleccionados para proyectos productivos. La discriminaci贸n y el racismo son evidentes en los organismos del Estado Provincial, aun as铆 la comunidad se ha mantenido como hace 130 a帽os en el territorio.

Con una orden de desalojo judicial sobre la comunidad, los animales que pierde todos los a帽os por falta de agua, y la necesidad econ贸mica por la baja producci贸n que lleva a parte de la comunidad a buscar sustento fuera del territorio en trabajos asalariados, Newen Kurruf contin煤a esperando que se concluya el relevamiento territorial de la ley 26160 que se inici贸 en septiembre de 2019, responsabilidad del gobierno Nacional.

Mientras el gobierno provincial de Juntos Somos R铆o Negro encabezado por Arabela Carreras se niega a firmar el convenio de relevamiento territorial de la Ley 26160, las empresas petroleras, mineras, forestales e inmobiliarias avanzan sobre los territorios comunitarios.

Hoy m谩s de 100 comunidades en la provincia de R铆o Negro est谩n esperando que se concluya el relevamiento territorial, otras 60 comunidades esperan la entrega del T铆tulo Comunitario que nunca llega y todas las comunidades esperan que se respete la Consulta Previa Libre e Informada por parte de los gobiernos para llevar adelante cualquier proyecto que las afecte.

En un marco de inseguridad territorial que afecta a todas las comunidades, es una irresponsabilidad de parte de los gobiernos no concluir el relevamiento que prevee la ley 26160, y es una irresponsabilidad por parte del poder judicial no reconocer el derecho ind铆gena. Implica no cumplir con la Constituci贸n Nacional y los tratados internacionales.

Ante estas situaciones no hay m谩s opci贸n que fortalecer los lazos comunitarios, resistir los atropellos y denunciar al Estado Provincial de R铆o Negro, y al Estado Nacional ante los organismos internacionales como la Corte Interamericana.

La necesidad de un territorio libre de contaminaci贸n, libre de la codicia empresarial es una necesidad de las comunidades pero fundamentalmente es un derecho que nos asiste por ser preexistentes a la construcci贸n del Estado.

Defendemos el territorio porque somos parte del territorio. Marichiweu, marichiweu!!!!!!

Territorio Comunitario de Catriel 8 de junio de 2021.

Mesa Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de R铆o Negro.

Contactos:

Adhieren en apoyo las comunidades y referentes

