–

De parte de Indymedia Argentina June 9, 2021 102 puntos de vista

Desde el territorio de la Comunidad Mapuche Las Huaytekas siendo consecuentes con lo acordado en Trawn de comunidades mapuche, militantes mapuche y organizaciones ambientales el pasado 23 de mayo, comunicamos que desde el día de la fecha, la comunidad ejercerá el exclusivo control territorial sobre el sector conocido como Chucao Forestal. Por un lado, para frenar el avance del alambrado eléctrico de Alberto Roemers en esta zona, y además para evitar la concreción de un millonario proyecto que el Servicio Forestal Andino pretende realizar.

07/06/2021

Desde este momento, no se permitirá el acceso a ningún empleado o funcionario del Servicio Forestal Andino porque han demostrado en infinitas ocasiones que son los facilitadores incondicionales de la entrega de este territorio a cualquier empresariado que se les presente.

Cabe destacar, que en esta fracción, la provincia de Río Negro taló un amplio sector del bosque nativo milenario para reemplazarlo por plantaciones de pino. Y aún, en la actualidad, continúa habilitando permisos para sacar enormes cantidades de leña nativa a sus allegados. Sumado al proyecto que pretenden emplazar.

Con respecto a Alberto Roemers, uno de los 10 argentinos más ricos del país, dueño del famoso laboratorio; está extendiendo su usurpación con un alambre eléctrico en territorio de esta comunidad, con clara aceptación de la provincia.

Evidentemente sobran los motivos, para que esta comunidad ponga fin al entramado inmobiliario que vienen desarrollando estas corporaciones y el Estado.

Reafirmamos nuestra ancestralidad mapuche en nuestros territorios, por ello resistiremos hasta las últimas consecuencias.

En defensa de nuestros pu Ngen Ko ka pu Ngen Mapu,

¡Fuera Servicio Forestal Andino!

¡Fuera Secretaría de recursos forestales!

¡Fuera EMFORSA!

¡Fuera Arbat!

¡Fuera Roemers!

MARICHI WEU!!! MARICHI WEU!!! MARICHI WEU!!! MARICHI WEU!!!

( Información anexa)

REAFIRMACIÓN TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD LAS HUAYTEKAS EN EL SECTOR DEL CHUCAO FORESTAL

La Comunidad Mapuche las Huaytekas reafirma su posesión territorial sobre el sector denominado “El Chucao Forestal”, ubicado en el Paraje El Foyel, entre el Río Foyel y el Cordón Serrucho, ingresando por la ex Ruta Nacional 258 (camino viejo).

Dicho sector forma parte de la reivindicación territorial realizada por esta comunidad en el año 2009 y forma parte también, de las 2000 has que le fueron despojadas a las Lof Buchile/Oyarzo- Calfú y Quesada/Aravena, entre los años 1970- 1985, por Carlos Sastre Inchauspe y Nicolás Pisarenko; José Luis Chalela, Carlos Maizón, EMFORSA, Servicio Forestal Andino, Dirección de Bosques y el Empresario Forestal Juan Carlos Parente. Todos ellos vinculados al PLAN DE COLONIZACIÓN FORESTAL a cargo de los ingenieros Francisco Ciarlo, Cabral, Pérez Castelli entre otros funcionarios de la Dirección de Bosques en aquel momento.

Esta reafirmación territorial está relacionada, por un lado, con la extensión de un nuevo alambrado eléctrico que realizó Alberto Roemers, sobre este sector (Chucao Forestal) y por otro lado, con la Subsecretaria de Recursos Forestales (ex Dirección de Bosques), organismo a cargo de Fernando Arbat, quien en los últimos meses, además de no dar respuesta a lo denunciado oportunamente por esta comunidad sobre la tala de bosque nativo y la extracción de leña por parte de uno de sus empleados, pretende desarrollar -sin el consentimiento de la comunidad- un proyecto de 1millón de pesos, destinado a la introducción de mejoras (alambrados, viviendas, etc.) en la zona del Chucao Forestal. Para lo cual, según información extra oficial, Arbat, en breve se acercaría al lugar con una comitiva de EMFORSA para ver los pormenores del proyecto. (Fernando Arbat se desempeña como subsecretario de la Secretaría de recursos forestales- exdirección de bosques-, jefe del Servicio Forestal Andino y presidente de EMFORSA.)

Cabe aclarar, que el nuevo alambrado eléctrico realizado por Roemers, encierra alrededor de mil hectáreas, superficie que se suma a las 4800 hs de campo sin título que éste le compró hace menos de dos años a Carlos Sastre Inchauspe y a Nicolás Pisarenko, quienes a su vez, le compraron a Nely Lanfré de Casado. Este campo, es vecino de la propiedad de Emir de Qatar y de algunas de las fracciones de Lewis. Tierras regadas por los 9300 metros del Río Foyel y casi la totalidad del Arroyo Ushuaia (6500 metros). Hacia el Este, aguas arriba está el Rincón del Diablo, la vasta zona del coto de caza de los capitales cataríes que representa en la Argentina, Hugo Barabucci y en el lugar Andrés Saint Antonín. (Susana Lara 2020)

Este avance inmobiliario sobre el territorio mapuche, vinculado claramente con el accionar de la subsecretaria de recursos forestales y EMFORSA, es parte de las políticas de despojo territorial que viene impulsando ” Juntos Somos Rio Negro” a través de la gobernadora, Arabela Carreras para beneficiar a los multimillonarios y a Capitales extranjeros.

Por otra parte, desde la comunidad se considera importante aclarar, que la historia del despojo territorial en este sector, está íntimamente ligada al “Plan de Colonización Forestal” (1970-1985) que dió lugar al surgimiento de permisos de ocupación a favor de la Empresa Forestal Rionegrina S. A. (EMFORSA); del Servicio Forestal Andino, de Buchile Forestal S.A.; del Chucao Forestal S.A y de la Empresa Maderera Perito Moreno de Juan Carlos Parente en “sociedad” con Miguel Buchile; este último, fallecido en el año 2009 como consecuencia de su adicción al alcohol.

Juan Carlos Parente, fue uno de los tantos socios- patrones o amigos léidos que surgieron en aquella época, a raíz de la falta de recursos económicos que padecían las familias, entre ellas la familia Buchile, para afrontar las exigencias del PLAN DE COLONIZACIÓN FORESTAL a través del “Plan para Pequeñas Ocupaciones” Tal como lo describe el ingeniero Ciarlo en La Disposición Nº 017 de fecha 21/08/84, la que dice:

“Que en función del “Plan para Pequeñas Ocupaciones” (…) las áreas de aprovechamiento forestal y LIBRE DE BOSQUE NATIVO de cada predio deberán ser reforestadas a LOS FINES DE PODER ACCEDER A LOS TÍTULOS DE PROPIEDAD RESPECTIVOS.” Exigiendo a los ocupantes en el punto 5 -d de esta disposición que “para el 31 de marzo subsiguiente deberán poseer la parcela totalmente alambrada, desmontada y libre de desperdicios forestales (…) para implantar las forestaciones compensatorias.

“…que de no concretarse acarrearía SERIOS PERJUICIOS A TODO EL ECOSISTEMA CIRCUNDANTE”

Hoy, año 2021, las familias que componen esta comunidad mapuche, continúan ejerciendo la posesión ancestral, en carácter de “INTRUSOS”, en territorios invadidos por pinos y en total desigualdad frente a los multimillonarios que avanzan sobre el territorio. Situación que se repite en varias comunidades mapuche, entre ellas, las ubicadas en las nacientes del Río Alto Chubut. Lugar donde recientemente se DESARMÓ la casa donde ocasionalmente pernoctaban los empleados y alambradores de los empresarios Qataríes, representado por Hugo Barabucci.

Por resguardo de los PU Ngen ko, los territorios no se venden, se defienden.

MARICHIWEU, MARICHIWEU, MARICHIWEU, MARICHIWEU.

Fuente: https://www.elextremosur.com/nota/31065-la-comunidad-las-huaytekas-pone-freno-a-roemers-y-ejerce-control-sobre-chucao-forestal/