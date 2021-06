–

June 30, 2021

La comunidad Lof Cayunao, que lleva adelante una recuperaci贸n territorial desde el s谩bado 26 de junio en un sitio sagrado donde hay un cementerio mapuche y en el cual la cooperativa de obra y servicios p煤blicos (Coopetel) instal贸 un proyecto de forestaci贸n, anunci贸 que contin煤a con la recuperaci贸n. Adem谩s, inform贸 que el lunes 28 personal de la cooperativa junto a tres m贸viles de la Polic铆a de R铆o Negro se hicieron presentes en el lugar y llevaron algunas de sus pertenencias, que hab铆an dejado fuera de la tranquera en el camino vecinal. Tambi茅n, denunciaron que un sujeto que no lograron identificar se mostr贸 violento. Por el hecho, se mostraron en alerta: 芦queremos hacer responsable de cualquier acto malicioso que nos pueda llegar a suceder, al se帽or Juan Carlos Mart铆nez, actual presidente de la cooperativa, quien se ha expresado p煤blicamente con comentarios racistas hacia el pueblo Mapuche禄. Adem谩s, informaron que se encuentran 芦bien y con mucho newen禄 (fuerza), y agradecieron 芦a los medios de comunicaci贸n alternativos por la difusi贸n禄. Por ANRed.

As铆 lo informaron en un comunicado publicado este lunes 28 de junio: 芦desde el territorio de Arroyo las minas, Arroyo la Horqueta y Alto r铆o Chubut, informamos con respecto a la recuperaci贸n del territorio despojado por Coopetel, que en el d铆a de la fecha vino gente de la cooperativa de obra y servicios p煤blicos (Coopetel), acompa帽ado por tres m贸viles de la polic铆a de R铆o Negro. Se llevaron las cosas que hab铆amos dejado fuera de la tranquera en el camino vecinal禄.

La comunidad mapuche tambi茅n denunci贸: 芦desde la ruka pudimos observar a una persona que se comportaba de manera violenta (pateaba cajas y arrojaba cosas para dentro de la tranquera). No identificamos a la persona, creemos que puede llegar a ser una persona ligada a la cooperativa. Por tal motivo, queremos hacer responsable de cualquier acto malicioso que nos pueda llegar a suceder, al se帽or Juan Carlos Mart铆nez, actual presidente de la cooperativa, quien se ha expresado p煤blicamente con comentarios racistas hacia el pueblo Mapuche禄, remarcaron.

As铆 mismo, relataron: 芦el d铆a que est谩bamos juntando las cosas, que hab铆an en la ruka, encontramos un arma de fuego (rifle calibre 22). Para nuestra seguridad, ya que en el we hay ni帽os, no la dejamos con el resto de las cosas, ser谩 entregada a quien corresponda en el momento oportuno, ya que el arma en este momento ya no est谩 en el we de la recuperaci贸n芦, aclararon.

La aclaraci贸n no est谩 de m谩s, dado que no quieren que se instale medi谩ticamente en El Bols贸n que est谩n armados, una de las maniobras desinformativas habituales que se utilizan en varias provincias para deslegitimar las recuperaciones territoriales mapuches para, finalmente, justificarse y avanzar con una respuesta represiva y desalojo.

Finalmente, la Lof Cayunao inform贸 芦a toda la gente que nos est谩 acompa帽ando en esta recuperaci贸n territorial que nos encontramos bien y con mucho newen禄 (fuerza), y agradecieron a 芦los medios de comunicaci贸n alternativos por la difusi贸n y pedimos disculpas por no poder dar una nota en forma directa por falta de se帽al禄, finaliza el comunicado.