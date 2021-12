–

Sobre la Lof Quemquemtrew pesaba una orden de desalojo para el día 23 de diciembre, pero Andrea Reile, abogada de la comunidad, logró frenarla. El lunes 27 se realizó una audiencia ante el Tribunal de Impugnación, con la presencia de Raile, Soraya Maicoño como vocera de la Lof, la defensa de los empresarios Osvaldo y Rolando Rocco, Nélson Avalos por la APDH del Noroeste de Chubut, Orlando Carriqueo de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche, y la abogada del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) Mariana Katz. Allí, el juez Gregor Joos invocó a llegar a un acuerdo entre las partes para evitar el uso de fuerzas represivas en el territorio recuperado de Cuesta del Ternero, y dispuso un cuarto intermedio hasta el jueves 30. «El abogado de la familia Rocco sostiene que el diálogo se puede dar de manera paralela pero siguen reclamando el desalojo. Entonces, el juez a cargo dispuso que la fiscalía de investigación comunique un mecanismo alternativo de resolución del conflicto. Si no se llega a ese acuerdo, él tomará la decisión de si confirma el desalojo o si dice que no es legal», explicó Mariana Katz, abogada del Serpaj. Por ANRed.

Desde que la lof Quemquemtrew comenzó con su recuperación territorial, allá por el mes de septiembre, ha debido luchar no sólo contra quienes se dicen dueños de su territorio, sino también contra las distintas formas de hostigamientos, amenazas y represiones, que inclusive llegaron a producir un herido y un muerto. Y luego de pasar por todas estas violencias, se llegó también a la lucha jurídica con el acompañamiento de organizaciones de derechos humanos, sociales y de mucha gente preocupada y solidaria con el reclamo mapuche.

Según informaron desde Kay Pacha, el Equipo Pueblos Originarios del Servicio Paz y Justicia (Serpaj), «en principio había una orden de desalojo para el día 23 de diciembre, pero la abogada de la comunidad pudo frenarla y el pasado día lunes 27 se realizó una audiencia ante el Tribunal de Impugnación, con la presencia de la abogada de la comunidad, de la querella, es decir de los Rocco, de la APDH del noroeste de Chubut, Nelson Avalos, de Orlando Carriqueo de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche, de Soraya Maicoño, vocera de la Lof, y de otras personas, entre ellas, nuestra compañera abogada del SERPAJ, Mariana Katz».

«Algo que sorprendió gratamente, es que el juez que llevaba adelante la audiencia, el Dr. Gregor Joos, invocó el artículo 14, para que jueces y fiscales propongan un acuerdo entre las partes para evitar el uso de fuerzas represivas – ampliaron desde el Kay Pacha – Este juez dispuso un cuarto intermedio hasta el jueves 30 y pidió que ambos abogados, de la defensa y la querella, expresen a quienes proponen para que integren una mesa de diálogo».

En entrevista con Kay Pacha, Mariana Katz, abogada del Serpaj, explicó los alcances de la resolución del juez: «se llamó a un cuarto intermedio por 48 horas en el cual van a disponer a través de la fiscalía, que va a ser la que tenga que llevar adelante un mecanismo de conciliación o mesa de diálogo a los fines de dar solución al tema. La cuestión en sí es que, concretamente, el abogado de la familia Rocco, la querella, quien hizo la denuncia contra la comunidad, sostiene que el diálogo se puede dar de manera paralela pero siguen reclamando que se cumpla con el desalojo. Entonces el juez a cargo dispuso que la fiscalía de investigación, de acá hasta el jueves a la 12 del mediodía, le comuniquen un mecanismo alternativo de resolución del conflicto. Y si no se llega a ese acuerdo, ya él tomará la decisión de si él confirma el desalojo o si dice que no es legal«, destacó.

En tanto, el mismo lunes 27 por la tarde tuvo lugar una conferencia de prensa organizada por la APDH de la zona, con la presencia de algunas de las personas nombradas y otras representantes de organizaciones y de medios de comunicación alternativos. Con respecto a la misma, Katz contó: «se hizo una descripción de lo que había ocurrido. Se denunció el incumplimiento del Estado argentino en cuanto a sus obligaciones de en materia de los derechos humanos de los pueblos indígenas. En cuanto al poder judicial de la provincia de Río Negro, se referenció que tiene cierta parcialidad o falta de objetividad por parte de las autoridades judiciales en cuanto al manejo e este caso y lo que tiene que ver con el relevamiento técnico jurídico catastral que la justicia no le pidió al INAI. Y lo que se acordó, una fue la propuesta hecha por Orlando Carriqueo, que describió la situación no solamente de esta comunidad sino generalizada en la provincia de Río Negro, donde contó que hace más de 10 años que no se lleva adelante el relevamiento, que el provincia está muy reticente a cumplir con la Ley 26160, que no tiene todavía firmado el convenio con el INAI. Frente a esa situación, y que no es la única comunidad que está con orden de desalojo, lo que le pidió Orlando a los organismos de derechos humanos es que se le pida una entrevista a la gobernadora Arabela Carreras, a los fines de poder hablar con ella para que pueda de alguna manera disponer o encamine el diálogo», detalló la abogada.

La otra línea que se acordó es avanzar nuevamente con un reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que sería «a los fines de que dé respuesta a la solicitud de medida todavía pendiete de resolución, ya que lo que dispuso la CIDH luego de los hechos ocurridos en septiembre de este año, es un pedido de información al Estado argentino, otorgándole un período de siete días para que puedan contestar este informe. Y este plazo ya esyá más que vencido. Y frente a eso la CIDH debería dar una respuesta a la solicitud de la medida cautelar realizada por el doctor Salgado y Orlando Carriqueo en nombre del Parlamento Tehuelche Mapuche de Río Negro. Y nosotros, como organismo, acompañamos e incluso hemos presentado notas ante la CIDH», remarcó Katz.