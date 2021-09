–

September 24, 2021

El gobierno de R铆o Negro envi贸 a la Legislatura un paquete de proyectos de ley anunciados como 鈥渧erdes鈥. Uno de ellos propone la creaci贸n de un sistema de compensaci贸n por emisiones de gases de efecto invernadero. Alcances, intenciones y dudas.

Por Leonardo Salgado y Mart铆n 脕lvarez Mullally.

A fines de agosto, la gobernadora Arabela Carreras envi贸 a la Legislatura de R铆o Negro una serie de proyectos; uno que propone la elaboraci贸n de un plan que regule y fomente la movilidad sostenible, otro sobre etiquetado de viviendas y un tercero que contempla la creaci贸n de un sistema de compensaci贸n para los grandes emisores. En esta oportunidad, analizaremos la iniciativa que obligar铆a a los grandes emisores a 鈥渃ompensar su huella de carbono mediante la plantaci贸n, cuidado y mantenimiento de una cantidad determinada de especies arb贸reas nativas鈥.

El proyecto sobre compensaciones tiene como alcance a 鈥渜uienes realizan alguna de las actividades que generan emisiones de gases de efecto invernadero por encima de los niveles que fije la reglamentaci贸n鈥. La secretaria de Ambiente y Cambio Clim谩tico, Dina Migani, parece reconocer que las petroleras son una de las principales destinatarias de esta norma. La propuesta no define c贸mo se estimar谩n las emisiones, pero puede inferirse que ser铆a en base a lo que las petroleras declaren en concepto de venteo de gas quemado e incidentes en sus locaciones. Esas emisiones que, seg煤n Migani, habr铆an alcanzado en 2020 el equivalente a unas 260.000 toneladas de di贸xido de carbono (CO2), ser铆an tasadas en relaci贸n al precio internacional del CO2 para estimar el monto que las petroleras deber铆an destinar a proyectos de forestaci贸n.

El art铆culo uno del proyecto establece que la compensaci贸n ser谩 proporcional a las emisiones declaradas. Por lo tanto, en principio, las grandes emisoras no estar铆an obligadas a compensar la totalidad de sus emisiones. Por ejemplo, si una empresa emite 100 y compensa 80, y al a帽o siguiente emite 60 y compensa 48, estar铆a guardando la proporcionalidad, compensando en ambos casos el 80% de lo emitido. Si la idea del gobierno fuera compensar la totalidad de las emisiones, la redacci贸n del art铆culo hubiera sido otra.

Otro interrogante en relaci贸n a este proyecto tiene que ver con la posibilidad de las compa帽铆as petroleras de trasladar el coste de la compensaci贸n al precio del combustible, dado que ya existe en Argentina un impuesto al CO2 incluido en el precio del combustible. Tambi茅n quedan dudas sobre si estas empresas podr铆an recortar inversiones, personal, salarios, horas extras, como mecanismo para transferir ese coste (1). En la Uni贸n Europea (EU), se calcula que entre un 20 y un 100% de los costes de los bonos de carbono comprados por las empresas de generaci贸n el茅ctrica (2) fue trasladado al precio final (3).

驴Qu茅 hay detr谩s del proyecto del gobierno ?

En febrero de 2021, el subsecretario de Recursos Forestales de R铆o Negro, Fernando Arbat, hizo declaraciones en relaci贸n a la reforestaci贸n de las 谩reas incendiadas durante enero y febrero en la zona de El Bols贸n: 鈥淓l mensaje tiene que ser claro y decir con sinceridad que la remediaci贸n reci茅n podr谩 ser dentro de dos a帽os, a trav茅s de un plan que hay que trazar ahora y proyectar, por lo menos, a cinco o seis a帽os鈥 (4). El proyecto de compensaci贸n de emisiones presentado a la Legislatura parece ser ese plan al que se refer铆a Arbat.

Sin embargo, la plantaci贸n de 谩rboles nativos que plantea el proyecto gubernamental nunca podr谩 compensar las emisiones de las petroleras: en el mejor de los casos, podr谩 compensar la p茅rdida de bosques talados o incendiados, pretender lo contrario es una maniobra enga帽osa.

El ciclo del carbono consiste en dos subciclos menores interconectados. Uno es el llamado ciclo lento o geol贸gico y el otro es el ciclo r谩pido o biol贸gico. En el primero, el carbono de las rocas es liberado a la atm贸sfera a trav茅s de las erupciones, o a los r铆os a trav茅s de la meteorizaci贸n de las rocas, para pasar por los oc茅anos donde se acumula para volver finalmente a la corteza. En el segundo, el carbono de la atm贸sfera es absorbido por las plantas v铆a fotos铆ntesis e incorporado a las cadenas tr贸ficas, para luego ser devuelto a la atm贸sfera en forma de CO2 mediante la respiraci贸n y la degradaci贸n de la materia org谩nica a cargo de los descomponedores. Como las superficies boscosas son limitadas, los 谩rboles jam谩s podr谩n absorber la totalidad, o una parte importante, de ese carbono extra que aportan las emisiones antropog茅nicas y que corresponde al ciclo geol贸gico.

Esto motiva una pregunta que va al fondo de la cuesti贸n: 驴es una buena estrategia apostar fuerte a la plantaci贸n de 谩rboles para capturar el CO2 antropog茅nico en un contexto de severa crisis clim谩tica?

En primer lugar, no existe acuerdo cient铆fico sobre cu谩nto CO2 podr铆an efectivamente absorber los bosques. Bonnie Waring, investigadora del Grantham Institute perteneciente al Imperial College London, sostiene que los ecosistemas terrestres pueden albergar vegetaci贸n adicional como para absorber entre 40 y 100 gigatoneladas (5) de carbono de la atm贸sfera. El problema, sostiene Waring, es que actualmente se arrojan a la atm贸sfera unas 10 gigatoneladas de carbono al a帽o, alcanz谩ndose en 2019 el r茅cord de 43 gigatoneladas de CO2 (6). Waring tambi茅n se帽ala que los bosques establecidos naturalmente contienen m谩s especies de plantas y animales que los bosques plantados, y concluye: 鈥渓os ecosistemas terrestres nunca podr谩n absorber la cantidad de carbono liberada por la quema de combustibles f贸siles (7).

Por su parte, James Dyke, de la Universidad de Exter, Robert Watson y la Universidad de East Anglia, Wolfgang Knorr y Lund, reconocen que la plantaci贸n de 谩rboles para absorber carbono requerir铆a enormes cantidades de agua, y que poner 谩rboles hace que la superficie sea m谩s oscura y, por lo tanto, absorba m谩s energ铆a del sol, haciendo aumentar las temperaturas (8).

El problema de los incendios no es un asunto menor. Basta un gran incendio como el que se produjo en El Bols贸n durante enero y febrero de 2021 para liberar de golpe todo el CO2 capturado hasta ese momento, volviendo, el mejor de los casos, la absorci贸n a foja cero.

Por 煤ltimo, por supuesto, los 谩rboles no capturan metano (CH4) ni ning煤n otro gas de efecto invernadero que no sea CO2. Los bosques no entienden de equivalencias.En suma, la ley de compensaci贸n de emisiones presentada por el gobierno de R铆o Negro no solo es de dudosa eficacia, sino que no atiende el fondo del problema: la necesidad urgente de descarbonizar la econom铆a y dejar atr谩s el petr贸leo y el gas.

1- Quien contamina paga (y mucho): el coste del CO2 se dispara a niveles r茅cord y amenaza la recuperaci贸n

2- The Carbon Sink es una forma de conocer y compensar la huella de carbono

3-驴Qu茅 son los derechos de emisi贸n? As铆 se incentiva a las empresas a reducir el CO2

4-El Bols贸n: se define plan de reforestaci贸n de 谩reas afectadas

5-Una gigatonelada equivale a mil millones de toneladas.

6-Tons of CO2 emitted into the atmosphere

7-There aren鈥檛 enough trees in the world to offset society鈥檚 carbon emissions 鈥 and there never will be

8-Climate scientists: concept of net zero is a dangerous trap

Fuente: https://opsur.org.ar/2021/09/20/rio-negro-luz-verde-para-seguir-contaminando/