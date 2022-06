–

El mi茅rcoles pasado a la 1 de la ma帽ana muri贸 un operario en un yacimiento petrolero en R铆o Negro, cuando colocaba una v谩lvula de presi贸n. V铆ctor V谩zquez ten铆a 32 a帽os, dos hijos, y diez a帽os de experiencia en el rubro, trabajaba para Rakiduamn, empresa contratada por la operadora del 谩rea, YPF. 鈥淗an implementado un sistema que no produce puestos de trabajo y pone en riesgo la vida de los trabajadores, ahorran plata por un lado y entierran trabajadores por el otro鈥, denunciaron desde el Sindicato de Petr贸leo y Gas Privado. Por Radio Gr谩fica.

Marcelo Rucci, Secretario General del Sindicato de Petr贸leo y Gas Privado de R铆o Negro, Neuqu茅n y La Pampa cont贸 a Radio Gr谩fica que desde el gremio 鈥ven铆amos denunciando que si no se respetan los protocolos de seguridad iba a ocurrir otra tragedia. Y sucedi贸鈥. 鈥Hace poco tiempo dos compa帽eros murieron asfixiados con gas, despu茅s dos compa帽eras sufrieron mutilaciones por golpes de gas鈥, agreg贸.

En cinco a帽os ya murieron 11 personas mientras realizaban sus tareas trabajo. 鈥淵a ven铆amos diciendo que en R铆o Negro no se trabajaba con la seguridad requerida y 茅ste fue el desenlace鈥, sostuvo el sindicalista al tiempo que lament贸 que al realizar las denuncias correspondientes ante el poder judicial 鈥渢erminamos judicializados nosotros鈥. 鈥淣os dijeron que no dej谩bamos trabajar, ya hab铆amos dicho que iba a ocurrir un accidente hace dos semanas y la justicia toma una posici贸n muy corporativa. Esto tiene que hacer recapacitar porque la vida de un trabajador vale mucho m谩s que un metro c煤bico de petr贸leo o de gas鈥.

Y remarc贸: 鈥淣os vamos a constituir como querellantes. Ten铆amos las suficientes pruebas para decir que esto iba a pasar e hicieron o铆dos sordos, esto no va a quedar en la nada, vamos a llevar esto hasta lo 煤ltimo porque hay una vida que se perdi贸, un hombre que fue a buscar sus sustento diario para sostener a su familia y vuelve en un caj贸n. No va a ser posible Vaca Muerta si no se hace con responsabilidad y seguridad, de nuestra parte, las empresas y el gobierno鈥.

En esa misma l铆nea aclar贸 que 鈥渃uando se trabaja con presi贸n la actividad tiene que ser supervisada por alguien de seguridad e higiene o alg煤n inspector, est谩 en los libros de procedimiento que todas las empresas, son las reglas de oro. Pero en la rutina diaria no se cumple y este fue un caso. Los compa帽eros estaban solos trabajando de noche con poca iluminaci贸n, sin supervisi贸n, sin dotaciones completas, todo con el af谩n de empezar a poner a producir los pozos de petr贸leo鈥, explic贸 el referente gremial.

Por otro lado, se帽al贸 que desde la pandemia las productoras empezaron a implementar 鈥渦n sistema nuevo para que los trabajadores sean mensualizados. A ellos les conviene econ贸micamente hacerlo porque a las empresas que contratan, las contratan por tareas que hay que hacer en el momento, lo que ha llevado a que haya despidos, empresas fundidas. Y por sobre todas las cosas, al tener desconocimiento del lugar donde los van a mandar, terminamos con estas fatalidades鈥.

Por 煤ltimo, critic贸 que el sistema de contrataci贸n actual 鈥渘o produce puestos de trabajo y pone en riesgo la vida de los trabajadores, ahorran plata por un lado y entierran trabajadores por el otro. A las pruebas me remito: Hace algunos a帽os tuvimos 8 muertos en 9 meses鈥.

