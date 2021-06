–

De parte de Red Nacional De Medios Alternativos June 9, 2021 5 puntos de vista

Dos a帽os atr谩s, las autoridades de la Universidad de R铆o Negro daban a conocer que las docentes y lxs estudiantes que hab铆an participado de la toma del vicerrectorado, que concluy贸 con el violento ingreso y represi贸n por parte de gendarmer铆a nacional, ser铆an sancionadxs, y cumplieron: las docentes fueron exoneradas y lxs estudiantxs no pudieron seguir cursando. Pero fueron por m谩s: hay una causa penal en su contra, que podr铆a llevarlxs a la c谩rcel por organizarse y luchar. El juicio estar铆a pr贸ximo a realizarse.

Victoria Naffa, una de las docentes exonerada y adem谩s procesada en esta causa penal, relat贸 a El Zumbido que 鈥渓a toma del vicerrectorado fue una de las tantas tomas que se dieron de manera simult谩nea en el 2018 en lo que se llam贸 la 鈥榬ebeli贸n educativa de 2018鈥, que ten铆a como ejes centrales el reclamo por mayor presupuesto para las universidades nacionales junto con el aumento salarial docente鈥 y detall贸 que 鈥渁 nivel local lo que se dio en la UNRN es lo que entendemos que fue el primer intento de organizaci贸n dentro de la universidad, una de las primeras experiencias de lucha en una universidad, que no solamente es muy nueva sino que es de las m谩s conservadoras y privatistas que existen en el pa铆s, lo que de alguna manera puede explicar el car谩cter de la criminalizaci贸n y la respuesta punitiva y de pretensi贸n disciplinadora, no solo del proceso judicial que hoy nos est谩 por llevar a juicio, sino tambi茅n que abri贸 procesos sumariales contra dos docentes y estudiantes por haber participado en esta medida de lucha que culmin贸 en las exoneraciones para las docentes y en la expulsi贸n de los estudiantes鈥.

La toma dur贸 tres meses y finaliz贸 porque las fuerzas represivas de gendarmer铆a nacional entraron a desalojarla violentamente a pedido de la misma gesti贸n que hoy gobierna la universidad y que avanz贸 posteriormente con todas las aristas criminalizadoras.

Las docentes exoneradas no solo perdieron su trabajo en la universidad, sino que la sanci贸n se extendi贸 a la privaci贸n de ejercer como docentes en cualquier nivel educativo del 谩mbito p煤blico, al tiempo que les exigi贸 un pago por 鈥渄a帽o patrimonial鈥 que, como no pod铆an afrontar ni ten铆an bienes embargables, las dej贸 inhibidas de realizar cualquier modificaci贸n en sus bienes hasta que se realice el juicio. Lxs estudiantxs, por su parte, recibieron la prohibici贸n de acercarse a la UNRN por el plazo de cinco a帽os, siendo que a algunxs incluso les quedaban pocas materias para recibirse, aunque en el marco del castigo se les ofreci贸 acordar una cl谩usula de 鈥渙ferta de perd贸n鈥 con el compromiso de no volver a organizarse dentro de la universidad, con el objetivo de garantizarse paz y obediencia dentro de la casa de altos estudios.

En agosto del a帽o pasado, en medio de la pandemia, la causa penal contra las dos docentes y seis estudiantes se elev贸 a juicio: 鈥渆l proceso de criminalizaci贸n se inici贸 por la denuncia de las propias autoridades de la universidad ante la justicia federal, ante el juez Hugo Greca, y a partir de ah铆 cada acci贸n de protesta que desarroll谩bamos desde la asamblea interclaustro en la que nos organiz谩bamos derivaba en una nueva denuncia penal, ya sea iniciada por la universidad o de oficio por el propio juzgado鈥, cont贸 Naffa: 鈥llegamos a tener en simult谩neo m谩s de cinco causas penales contra miembros de la asamblea; la mayor铆a de esas causas, m谩s all谩 de usurpaci贸n, eran causas por da帽o agravado o por resistencia o atentado a la autoridad, que son figuras recurrentes en lo que es la acci贸n de la justicia para criminalizar las luchas sociales鈥. Remarc贸 que la que est谩 por elevarse a juicio es la causa principal, la de la toma, 鈥渆n la que no solamente se nos imputa la usurpaci贸n, sino tambi茅n se nos imputa la coacci贸n agravada, que es un delito que tiene una pena no excarcelable, porque el m铆nimo es de 5 a帽os y el m谩ximo es de 10, lo que significa que por haber realizado una medida de lucha podamos llegar a ir presas y esto es lo que de alguna manera se va a decidir en los pr贸ximos meses, cuando se desarrolle el juicio que ya tiene tribunal constituido鈥.

Al tiempo que se persigue a lxs estudiantxs y docentes protagonistas de la rebeli贸n estudiantil de 2018 en R铆o Negro, sucede lo mismo en C贸rdoba, donde 27 estudiantxs deber谩n afrontar un proceso judicial penal por haber mantenido una toma en el mismo contexto.

隆Absoluci贸n ya de lxs estudiantes y docentes de la UNRN y la UNC!