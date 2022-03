️️El comité de empresa informa

RiseUp4Rojava evalúa la actual situación político-militar de Rojava

Open Arms: El juzgado de Ragusa resuelve no proceder contra la Jefa de misión y el Capitán

Los desaparecidos que habitan el Open Arms

Mensaje de solidaridad internacionalista con las personas rebeladas en EE.UU. # Message of internationalist solidarity with the revolted peoples in te USA

“They are Literally Killing Us” – Call for a National Caravan for a Dignified Life for Indigenous Peoples

Against repression by the bad governments in support of the escuela normal mactumactzÁ in chiapas and of the tepehuano and wixÁrika peoples in jalisco

Stop the Repression of the Indigenous Peoples of Mexico!

RiseUp4Rojava convoca a participar en la Semana de Acción por Kobane

RiseUp4Rojava celebra el 6º aniversario de la victoria de Kobanê

#RiseUp4Rojava analiza los actuales acontecimientos políticos en Kurdistán

Declaración de Riseup4Rojava sobre la huelga de hambre de Florian