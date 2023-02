–

La antrop贸loga Rita Segato hizo un an谩lisis sobre el crimen que cometieron ocho compa帽eros de rugby de Zarate cuando asesinaron a Fernando Baez Sosa a la salida de un boliche en Villa Gessel. Desde una perspectiva de genero y poder, Segato considera que 鈥渆s m谩s importante para ellos (los asesinos) quedar adentro del sistema de poder del sistema de la masculinidad aun perdiendo la libertad para siempre, aun matando. Y les parece que es m谩s interesante el estatus masculino y ser miembros de la horda dominante鈥. Asi mismo destaca que el veredicto condenatorio a los autores del crimen 芦est谩 relacionado con una necesidad social禄 ya que 鈥渓a gente est谩 desesperada porque vio un acto insoportable, descripto una y otra vez, es dif铆cil no cargarse con rencor鈥. A su vez asegura: 芦La sociedad debe trabajar sobre la estructura de la masculinidad, porque es el primer pelda帽o, la plataforma, que luego se va a reproducir para siempre. Es la plataforma del poder鈥. Por ANRed

Esta semana se llev贸 a cabo el juicio contra un grupo de rugbiers por el asesinato de Fernando Baez Sosa, un joven que en enero de 2020 se fue de vacaciones con su novia y amigos a Villa Gesell, una de las ciudades de la costa bonaerense m谩s populares entre los j贸venes. Como resultado del juicio que se llevo a cabo este verano ocho varones fueron condenados como coautores y part铆cipes necesarios del asesinato que tomo gran relevancia medi谩tica.

Hasta el momento del proceso judicial no hubo expresiones de arrepentimiento por parte de los acusados ni de sus familias, sino que incluso la estrategia de la defensa fue mostrarlos como victimas. 鈥淎 nosotros nos conden贸 la sociedad antes que cualquier juez o fiscal禄 expres贸 Maximo Thomsen, uno de los condenados a cadena perpetua. Rita Segato, antrop贸loga analiz贸 que 鈥渓a gente est谩 desesperada porque vio un acto insoportable, descripto una y otra vez, es dif铆cil no cargarse con rencor鈥. En ese sentido, la autora de un texto cl谩sico como Las estructuras elementales de la violencia, puntualiz贸: 鈥淓l rencor profundo que existe con relaci贸n a un crimen como este, por una raz贸n muy simple, porque es un crimen del poder鈥. Y es que, por solo citar un detalle del caso, despu茅s de asesinar a Fernando de manera coordinada y previendo el momento en que la polic铆a se hab铆a ido del lugar, los ocho compa帽eros de rugby fueron a comer hamburguesas a un local comercial mientras se relam铆an la sangre de su cuerpo.

Por su parte, Oscar, el padre de Martin Castellucci, un joven asesinado por un patovica en la puerta de un boliche en Lanus en 2006 dijo que el caso le hizo acordar al que atraves贸 y destac贸 que 芦ninguno de los ocho padres pidieron perd贸n a la familia de Fernando, hay que modificar conductas sociales porque los pibes reproducen el modelo que maman禄. En ese sentido, desde una perspectiva de g茅nero, Rita Segato, analiza que 鈥渆s m谩s importante para ellos quedar adentro del sistema de poder del sistema de la masculinidad. Es m谩s importante para ellos, aun perdiendo la libertad para siempre, aun matando. Y les parece que es m谩s interesante el estatus masculino y ser miembros de la horda dominante鈥.

La autora de El sistema penal como pedagog铆a de la irresponsabilidad reconoce: 鈥Yo misma que soy una persona que trabaja con violencia, no puedo no decir que siento rencor profundo con relaci贸n a esos miserables. Mentir铆a. No, porque la raz贸n me dice que la c谩rcel鈥 qu茅 s茅 yo. La c谩rcel es un desastre禄. Por eso, lejos del binarismo con el que se plantean ciertos debates en torno al veredicto desde perspectiva punitivista o antipunitivista, Segato plantea que 鈥La noci贸n de responsabilidad penal es insuficiente, tenemos que hablar de la responsabilidad filos贸fica, 茅tica, moral, que es otro tipo de responsabilidad, no la responsabilidad penal meramente, que es m铆nima, que es absolutamente un problema de contabilidad, un art铆culo n煤mero tal, tantos a帽os, tantos meses, con agravantes, con atenuantes, una calculadora. No sirve esa noci贸n de responsabilidad, necesitamos otras鈥.

Frente al funcionamiento de las unidades penales como sistema penal Rita explic贸: 芦La c谩rcel ense帽a la irresponsabilidad, y no la responsabilidad禄, por eso postula que es importante que 芦la sociedad tiene que trabajar activamente, no solo para ponerlos en la c谩rcel para siempre, tambi茅n tiene que trabajar activamente para deshacer la estructura de la masculinidad, porque es el primer pelda帽o, la plataforma, que luego se va a reproducir para siempre. Es la plataforma del poder鈥.

En este sentido, Rita Segato considera que poder y g茅nero son inseparables para analizar el caso Fernando B谩ez Sosa. 芦Porque si no existiera una estructura de g茅nero, una estructura de la masculinidad, ese crimen no se habr铆a cometido. 驴Qui茅n es el culpable? La culpabilidad suprema est谩 en un mundo que no es capaz todav铆a de desmontar el mandato de masculinidad鈥.

En ese punto la antrop贸loga analiza que fue ese mandato de masculinidad opera bajo una corporaci贸n masculina: 芦la fratia, la cofrad铆a, la Hermandad masculina禄, esa estructura 芦es representada cabalmente por este grupo de boludos, que para mostrar que pertenecen hacen cualquier cosa que el macho alfa les manda y se mandan la estupidez m谩s grande de su vida鈥, sintetiza.

De esta manera, la escena del crimen es claramente patriarcal: 鈥淐ausaron dolor extremo a un joven que estaba en absoluta inferioridad de condiciones. Eran como 8 contra uno, que est谩 arrodillado, 隆qu茅 gran haza帽a! El poder est谩 representado ah铆, es una estructura dramatizada. Es un teatro del poder clar铆simo芦.

Por este motivo, para Rita no hay otra soluci贸n que la sociedad trabaje activamente para deshacer esa estructura patriarcal que de otra manera se ir谩 reproduciendo hasta el infinito gracias tambi茅n a la cobertura medi谩tica sin perspectiva de g茅nero.

Por 煤ltimo, Rita Segato se mostr贸 compleja ante un panorama que ella viene trabajando y advirtiendo hace tiempo. 鈥淗ace tantos a帽os que escribo sobre masculinidad, que la gente me saluda por la calle, me agradece por lo que escribo. Pero a veces me produce una especie de perplejidad, porque no se da cuenta de que pr谩cticamente todo lo que dije habla de la estructura que genera el asesinato de Fernando B谩ez Sosa, ese doloroso episodio de la historia argentina鈥,

En este sentido, la investigadora y autora de obras como La escritura en el cuerpo de las mujeres y Pedagog铆as de la crueldad consider贸: 芦Esto es un crimen de g茅nero y es clar铆simo que lo es, aunque la v铆ctima no es una mujer. Pero el perpetrador act煤a de acuerdo a una estructura de g茅nero, que es cl谩sica de la masculinidad鈥.