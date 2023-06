–

De parte de Gatos Sindicales June 28, 2023 138 puntos de vista

La subrogaci贸n de trabajador@s de AtoS Spain a Atos Holding Iberia tambi茅n ha implicado, evidentemente, el traspaso de Delegad@s de CGT y del resto de secciones sindicales.

Algun@s han podido ser sustituid@s por l@s siguientes candidat@s de la lista presentada en las 煤ltimas Elecciones Sindicales celebradas en el Centro de Trabajo correspondiente, o no si ya no quedaban m谩s candidat@s, o simplemente no ha habido posibilidad de sustituci贸n al estar el mandato expirado.

A continuaci贸n puedes ver la RLPT de AtoS Spain en mayo despu茅s del traspaso a Atos Holding, junto a la comparaci贸n con la anterior ocasi贸n que publicamos esta informaci贸n: En total se ha perdido 13 Representantes… y la mayor p茅rdida la hemos tenido en CGT.