NO ES SEQU脥A, ES SAQUEO

Consumir Robafont (Bonafont) es ser co虂mplice del SAQUEO DIARO de + 1鈥400鈥00 litros de agua de los veneros del volca虂n Iztacci虂huatl.

En Me虂xico, 23 de los 32 estados esta虂n en una condicio虂n alta o EXTREMADAMENTE ALTA de quedarse sin reservas de agua potable (D铆a Cero). Puebla es un de ellos, el estado en donde la criminal transnacional francosuiza Danone (duen虄a de Robafont) ROBA a diario el agua a m谩s de 6000 familias, para venderla en envases pla虂sticos de un solo uso que se acumulan en islas oceanicas con ma虂s de 1鈥600鈥000 km2 (m谩s de 16 veces la superficie total de Corea del Sur, 4 veces la de Alemania, y el doble que la de Turqu铆a).

Si como yo quieres solidarizarte con las miles de familias poblanas que hoy NO TIENEN ACCESO a su agua potable, deja de comprar y consumir este producto del saqueo, robo y corrupcio虂n.

No es un problema ajeno que concierna so虂lo a las familias poblanas, o a las mexicanas. El saqueo, la destruccio虂n y depredacio虂n de la Tierra es una avasalladora realidad que no debe dejar indiferente a nadie. Porque ma虂s temprano que tarde afectara虂 (sino que ya) irreversiblemente directamente tu vida y la de quienes amas.

El BOICOT es una de las armas ma虂s poderosas que como ciudadani虂a organizada tenemos para tumbar dictadores, criminales y multinacionales saqueadores explotadoras.

Est谩 claro que la soluci贸n no es comprarle a la competencia, Ciel (Caca-Cola) o a Nestl茅, sino dejar de consumir agua embotellada