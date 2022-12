–

De parte de La Peste December 14, 2022 101 puntos de vista

El siguiente texto constituye un fragmento del libro La Guerra de ordenamiento mundial: El fin de la soberan铆a y las transformaciones del imperialismo en la era de la globalizaci贸n [Weltordnungskrieg: Das Ende der Souver盲nit盲t und die Wandlungen des Imperialismus im Zeitalter der Globalisierung]. Trata acerca de la pulsi贸n de muerte y la l贸gica de autoaniquilaci贸n transversal al proceso de modernizaci贸n y sus sujetos -y, por supuesto, a sus clases sociales-. Lo hemos traducido porque consideramos que es un aporte fundamental a la comprensi贸n cr铆tica e integral de la violencia y la subjetividad en nuestra 茅poca de cat谩strofes (Nota de necplusultra.noblogs.org)

Evidentemente, cabe preguntarse c贸mo es posible que Enzensberger caiga desde un an谩lisis que no deja de ser l煤cido hacia una ignorancia tan voluntaria y en una coexistencia pac铆fica con la no resoluci贸n de 鈥渟ituaciones dif铆ciles鈥. Al fin y al cabo, la alternativa a la intervenci贸n militar occidental contra los procesos de barbarizaci贸n, inducidos por la propia relaci贸n global del capital, no es el repliegue, sin perspectivas, en la supuesta competencia de resoluci贸n en el propio patio trasero, sino precisamente la extensi贸n de la cr铆tica social, que ya s贸lo puede formularse en el contexto global, a las formas insostenibles del sistema moderno de producci贸n de mercanc铆as y su subjetividad (estructuralmente 鈥渕asculina鈥). El paradigma de la lucha de clases, inmanente a la forma, debe ser sustituido por el paradigma de la cr铆tica del contexto de la forma com煤n, y transversal a las clases, de una socialidad negativa moderna basada en la monetarizaci贸n y la competencia an贸nima, as铆 como en la relaci贸n de disociaci贸n sexual.

驴Cu谩l es entonces el origen de la reticencia, y no s贸lo de Enzensberger, a adoptar esta cr铆tica de la forma? La raz贸n debe residir en el hecho de que esta cr铆tica m谩s amplia y categ贸rica de la modernidad tendr铆a que abandonar todo el terreno conocido hasta ahora. Toda la cr铆tica social anterior, y no s贸lo la del movimiento obrero en sentido estricto, en el marco del movimiento de ascenso y expansi贸n del capitalismo, se refer铆a positivamente al sistema de ideas de la Ilustraci贸n burguesa del siglo XVIII y, por tanto, a la constituci贸n del sujeto burgu茅s. Este sujeto, siempre pensado como primordialmente masculino, deb铆a actuar de forma emancipadora precisamente a trav茅s de su forma, sea cual fuese su disfraz ideol贸gico. No s贸lo la llamada nueva izquierda hered贸 del viejo movimiento obrero este tendencioso mundo imaginario, categorialmente en forma de mercanc铆a, sino que tambi茅n, y especialmente, la intelligentsia alemana de posguerra lo invoc贸 contra la fatalidad de la historia alemana. Ilustraci贸n, sujeto, pol铆tica, democracia: eso eran Marx y los profetas.

Hoy en d铆a es a煤n m谩s dif铆cil llegar a la conclusi贸n de que la historia alemana y el nacionalsocialismo eran parte integrante de la historia del capitalismo mundial, que en el interior de esa forma ya no hay ninguna alternativa que pueda connotarse positivamente, y que lo que est谩 en el coraz贸n de la miseria mundial actual es la propia forma del sujeto burgu茅s moderno, que se ha tornado absolutamente disfuncional y sin soluci贸n posible. Ahora, en los l铆mites de la Ilustraci贸n burguesa y de la reproducci贸n de la forma mercanc铆a, la verdadera metaf铆sica de la modernidad se revela en su forma m谩s repugnante. Una vez que el sujeto burgu茅s ilustrado se ha despojado de sus ropajes, se hace evidente que bajo esos ropajes no hay NADA: que el n煤cleo de este sujeto es un vac铆o; que es una forma 鈥渆n s铆 misma鈥, sin ning煤n contenido. Lo que Enzensberger quiere hacer ex贸tico es su propio ser social, como sujeto de la Ilustraci贸n burguesa (y evidentemente masculino). Cuando cree que describe el exotismo de lo 鈥渋ncomprensible鈥, est谩 retratando la metaf铆sica de la propia modernidad occidental: 鈥淟o que da a la guerra civil actual una cualidad nueva e inquietante es que se lleva a cabo sin ning煤n compromiso, que literalmente carece de causas鈥 (ib铆d., p. 35). Pero precisamente, este horror no es lo ajeno, lo externo; por el contrario, lo que sale a la luz en 茅l es s贸lo lo m谩s 铆ntimo del sujeto de la mercanc铆a, el dinero y la competencia, la esencia del ciudadano democr谩tico. La nada de la que hablamos es el vac铆o absoluto del 鈥渟ujeto autom谩tico鈥 (Marx) de la modernidad, que se autovaloriza.

Es que la forma-valor que se expresa en el dinero, y que, como abstracci贸n real metaf铆sica y objetivada, domina la existencia moderna como un dios secularizado y cosificado, y de la cual la metaf铆sica de la ciudadan铆a democr谩tica no es m谩s que el reverso, no tiene 鈥渆n s铆鈥 ning煤n contenido sensible o social; existe en este mundo como fuerza negativa, pero no es de este mundo. Detr谩s de las luchas de intereses, aparentemente tan racionales, y de la aparente voluntad de autoafirmaci贸n de los individuos abstractos, se encuentra el vac铆o metaf铆sico del valor. Personas como Beck y Enzensberger prefieren no tomar nota de esta cabeza de Gorgona del vac铆o desconectado del mundo en el centro de la modernidad. Pero es precisamente esta monstruosidad metaf铆sica la que emerge por detr谩s de la m谩scara del, alegremente individualizado, 鈥済estor de s铆 mismo鈥 de la posmodernidad.

En un clima mundial de competencia de aniquilaci贸n mutua, de amenaza permanente a la existencia social y, al mismo tiempo, de una precaria riqueza monetaria especulativa que puede desvanecerse en cualquier momento, florece una voluntad de aniquilaci贸n difusa, que act煤a m谩s all谩 de las 鈥渟ituaciones de riesgo鈥 externas, y que es tan abstracta y tan vac铆a de contenido como la forma social que constituye la base del proceso de valorizaci贸n del capital. La forma 鈥渧alor鈥 y, por tanto, la forma 鈥渟ujeto鈥 (dinero y estado), es por su esencia metaf铆sica autosuficiente, y sin embargo tiene que 鈥渆xteriorizarse鈥 en el mundo real; pero s贸lo para regresar siempre a s铆 misma. Esta expresi贸n metaf铆sica del movimiento aparentemente banal de valorizaci贸n (y, bajo el aspecto sensible y social, de hecho, terriblemente banal) constituye el verdadero tema de toda la filosof铆a de la Ilustraci贸n, muy evidente en Kant y especialmente en Hegel, que retrat贸 de forma precisa y afirmativa la forma dial茅ctica del movimiento de este 鈥減roceso de exteriorizaci贸n鈥 de un vac铆o metaf铆sico en el mundo real.

En esta autosuficiencia, todav铆a como movimiento necesario de exteriorizaci贸n y, en 煤ltima instancia, de autoreferencialidad de las formas vac铆as metaf铆sicas del 鈥渧alor鈥 y del 鈥渟ujeto鈥, reside un potencial de destrucci贸n del mundo, ya que la contradicci贸n entre el vac铆o metaf铆sico y la 鈥渞epresentaci贸n obligatoria鈥 del valor en el mundo sensible s贸lo puede resolverse en la nada y, por tanto, en la aniquilaci贸n. El contenido vac铆o del valor, del dinero y del Estado tiene que exteriorizarse sin excepci贸n en todas las cosas de este mundo para poder representarse como real: desde el cepillo de dientes hasta la emoci贸n m谩s sutil, desde el objeto utilitario m谩s sencillo hasta la reflexi贸n filos贸fica o la transformaci贸n de paisajes y continentes enteros. La vida y la muerte, todos los seres humanos y toda la naturaleza s贸lo sirven a esta capacidad de autorrepresentaci贸n multiforme del vac铆o social metaf铆sico del capital y del Estado.

En este movimiento interminable del fin-en-s铆-mismo metaf铆sico (las metas de los deseos de los individuos que compiten entre s铆 est谩n incluidas en este proceso jer谩rquicamente superior de autorreflexi贸n del 鈥渟ujeto autom谩tico鈥), las cosas de este mundo y los deseos de los individuos no son reconocidos por su cualidad intr铆nseca, sino que por el contrario se les quita 茅sta para convertirlos en meras 鈥済elatinas鈥 (Marx) del vac铆o metaf铆sico, integr谩ndolos as铆 en la forma del valor siempre igual a s铆 mismo (desde una perspectiva superficial: 鈥渆conomizarlos鈥, es decir, convertirlos en un simple e indiferente material del movimiento de valorizaci贸n).

Esto da lugar a un doble potencial destructivo: uno 鈥渃om煤n鈥, por as铆 decirlo cotidiano, que siempre resulta del proceso de reproducci贸n del capital, y otro final, por as铆 decirlo, cuando el 鈥減roceso de externalizaci贸n鈥 se topa con l铆mites absolutos. La metaf铆sica real del sistema moderno de producci贸n de mercanc铆as destruye parcialmente el mundo, como 鈥渆fecto colateral鈥 de su 鈥渆xitosa鈥 exteriorizaci贸n; y se convierte en una voluntad absoluta de destruir el mundo en cuanto ya no puede representarse a s铆 misma en las cosas del mundo. Se podr铆a hablar as铆 de una pulsi贸n de muerte de la humanidad moderna constituida de manera capitalista, que tambi茅n tiene un origen sexualmente especificado. En el centro de la filosof铆a de la Ilustraci贸n est谩 su expresi贸n ideal, el culto a la abstracci贸n vac铆a de 鈥渦na forma en cuanto tal鈥 (Kant).

Esta l贸gica de aniquilaci贸n puede manifestarse banalmente en el curso perfectamente normal de los negocios, por ejemplo, en la destrucci贸n de las condiciones naturales de la vida por la externalizaci贸n de los 鈥渃ostes鈥 de la econom铆a empresarial, en el abastecimiento deficiente de alimentos y ayuda m茅dica en grupos enteros de poblaci贸n por falta de 鈥渇inanciabilidad鈥, en la innecesaria muerte masiva de beb茅s y ni帽os peque帽os en regiones de pobreza global, etc.

No obstante, la misma l贸gica de la aniquilaci贸n puede tambi茅n manifestarse de manera inmediata como una explosi贸n de violencia y, en ese acto, provocar esa disoluci贸n de la conciencia de s铆 mismo que puede observarse no s贸lo en los frentes de batalla de las guerras capitalistas, sino tambi茅n en los grandes estallidos de crisis a lo largo del S. XX. Hoy en d铆a, esta disoluci贸n del yo parece convertirse en el principio que preside el mundo. La voluntad de aniquilaci贸n final del sujeto metaf铆sicamente constituido se dirige finalmente contra ese sujeto mismo, en la medida en que es de este mundo, es decir, sensiblemente existente. Y no es en absoluto una casualidad que, en esta org铆a de autodestrucci贸n, la esencia 鈥渕asculina鈥 de tal sujeto vuelva a irrumpir en la superficie de forma bastante evidente.

Naturalmente, no es el vac铆o metaf铆sico real del valor, de la forma social del movimiento del capital, el que act煤a inmediatamente 鈥渟obre鈥 el sujeto, sino que esta acci贸n de crisis, esta transici贸n hacia la violencia sin l铆mites, se produce a trav茅s de la transmisi贸n de formas de socializaci贸n y mecanismos ps铆quicos. Aqu铆 se revela precisamente la tan festejada individualizaci贸n posmoderna, que en realidad no es m谩s que la forma m谩s exacerbada de la subjetividad abstracta (separada) del ser humano constituida a la manera capitalista, hasta el grado de abandono total, como forma de transici贸n a la p茅rdida absoluta del yo, en la que se desarrollan los mecanismos ps铆quicos de la pulsi贸n de muerte hasta su manifestaci贸n inmediata, como describe convincentemente el cient铆fico social y psic贸logo penitenciario G枚tz Eisenberg: 鈥淟os conflictos sociales se reprivatizan y se espesan en un espacio an铆mico interior, inadecuado para la absorci贸n de tales energ铆as. Es demasiado estrecho. La infelicidad encarcelada no puede detenerse, busca una salida [鈥. Por detr谩s de las im谩genes de las humillaciones sufridas surgen actualmente im谩genes de la propia vida pasada, que vienen de la infancia, pero que s贸lo se revelan ahora. Actuando como un amplificador, las experiencias de ofensas y rechazos muy antiguos se suman a las humillaciones presentes, d谩ndoles as铆 su peso [鈥. La energ铆a emocional reunida en su interior se difunde, se recompone en otros lugares, se desplaza y forma nuevas conexiones [鈥. El mundo interior se transforma en un caleidoscopio de fragmentos que se entrelazan, creando im谩genes cada vez m谩s grotescas y aterradoras. Parcelas psic贸ticas de la personalidad, que todos llevamos dentro como seres s贸lo 鈥減arcialmente socializados鈥 (Mitscherlich), pasan a primer plano, ganando as铆 una especie de hegemon铆a ps铆quica. Se va acumulando un odio arcaico hacia los objetos que nos persiguen por dentro y por fuera, la percepci贸n se vuelve borrosa, el mundo se oscurece, hasta que finalmente todo se convierte en un objeto 鈥渕aligno y persecutorio鈥. La calma y el autodominio ahora s贸lo funcionan con mucho esfuerzo; son algo impactante. Las fantas铆as paranoides comienzan a llenar la totalidad del campo visual interno. Ahora s贸lo queda un 煤ltimo impulso, y la mec谩nica de la perdici贸n entra en acci贸n鈥 (Eisenberg 2002, p. 24 y ss.).

La abstracci贸n de esta voluntad de aniquilaci贸n refleja la doble autocontradicci贸n de la relaci贸n del capital: por un lado, apunta a la aniquilaci贸n de los 鈥渙tros鈥, aparentemente con el prop贸sito de autopreservarse a cualquier precio; por otro lado, es tambi茅n una voluntad de autoaniquilaci贸n, que ejecuta el sinsentido de la propia existencia en la econom铆a de mercado. En otras palabras: el l铆mite entre el asesinato y el suicidio se est谩 desdibujando. Mucho m谩s all谩 del 鈥渞iesgo鈥 de la competencia, se trata de una furia de aniquilaci贸n tan ilimitada que la distinci贸n entre el yo y los dem谩s empieza a desaparecer, lo que de nuevo puede considerarse un mecanismo ps铆quico: 鈥淧ara escapar de la propia cat谩strofe narcisista y ahuyentar los insoportables sentimientos de miedo, impotencia y desamparo, el yo interior se vuelve del rev茅s, escenific谩ndose de forma asesina y suicida. Puede ocurrir que la conservaci贸n de la autoestima y la integridad de la personalidad constituyan una motivaci贸n m谩s importante del comportamiento humano que la protecci贸n de la propia supervivencia. Antes de que las tensiones internas destruyan el yo, el criminal destruye partes del mundo exterior en una especie de defensa preventiva [鈥. La rabia destructiva del ni帽o peque帽o que se siente abandonado, irrespetado y desesperado, y que por tanto le gustar铆a mucho destrozar todo lo que le rodea, est谩 limitada por su falta de fuerza f铆sica; pero esa misma rabia explosiva es otra cosa en el cuerpo de un adulto, que puede tener acceso a armas, autom贸viles e incluso aviones鈥 (Eisenberg, ibidem, pp. 25 y ss.).

El yo abstracto del sujeto del dinero se disuelve en la competencia de la crisis final, trayendo hacia la luz lo esencial de lo que siempre ha estado latente en su interior, es decir, el vac铆o de su existencia, que equivale a la autodestrucci贸n. En los colapsos cada vez m谩s frecuentes de las relaciones socioecon贸micas provocados por el mercado mundial de la globalizaci贸n, en el proceso de descomposici贸n de sociedades enteras, resulta imposible que los individuos se definan a s铆 mismos mientras sigan movi茅ndose dentro de la forma social dominante (lo que hasta ahora han hecho de forma espont谩nea). La verborrea democr谩tica s贸lo puede aumentar y avivar la rabia, porque ella misma no es m谩s que una expresi贸n hip贸crita y piadosa de la misma l贸gica de la aniquilaci贸n del ser humano y de la naturaleza.

Los fen贸menos de autoperdici贸n y autoaniquilaci贸n que Enzensberger describe en la juventud masculina, han devenido actualmente universales en muchos aspectos. Por un lado, no son s贸lo los autores de los actos inmediatos de aniquilaci贸n y autoaniquilaci贸n (m谩s frecuentes de a帽o en a帽o) los que representan esta p茅rdida de s铆 mismos. Los autores evidentes de actos de violencia son s贸lo la punta del iceberg, el fen贸meno manifiesto de un estado de la sociedad mucho m谩s extendido. A cada asesino suicida le corresponden miles y millones de otros con sentimientos similares, pero que (todav铆a) no han pasado a los actos, sino que juegan con ellos en su imaginaci贸n, o los descargan en los correspondientes productos medi谩ticos (el mero hecho de que tales productos, los llamados videojuegos de alta violencia y otras numerosas formas de su glorificaci贸n medi谩tica de la violencia, puedan fabricarse en t茅rminos de lucrativa producci贸n en masa es una clara se帽al de lo profundamente que afecta este problema a la sociedad).

En segundo lugar, no s贸lo los vencidos declarados, como los de las banlieues o los de Mogadiscio, se matan unos a otros o cortan conscientemente el hilo que les une a la vida. La guerra civil molecular tambi茅n tiene lugar, y con especial incidencia, entre los j贸venes aislados en la pseudonormalidad de los que ganan sueldos superiores a la media, los ganadores de la crisis y los fan谩ticos de la decencia, cuya indigencia mental y p茅rdida de s铆 mismos no se diferencia en nada a las de los asesinos juveniles de los suburbios degradados. El culto al asesinato y a la violaci贸n, considerados como un deporte, al igual que el culto al suicidio escenificado, tambi茅n abunda en los barrios chic de R铆o de Janeiro, Nueva York o Tokio. El ya proverbial Amok y posterior autoejecuci贸n en las High-school estadounidenses es un producto de la imaginaci贸n de los v谩stagos de las clases medias acomodadas. Y tambi茅n los terroristas suicidas palestinos o de Sri Lanka son, por regla general, provenientes de 鈥渂uenas familias鈥.

Finalmente, cabe esclarecer que no se trata de la irrupci贸n de capas m谩s antiguas de una cultura premoderna que, bajo la apariencia de la modernidad capitalista y la universalidad global, se har铆an patentes en los 鈥渆xcluidos鈥, por ejemplo, bajo la forma del islamismo que prolifera en el mundo musulm谩n. Aunque el sistema 煤nico, universal, de la metaf铆sica real del capital global tenga una coloraci贸n cultural diferente en las distintas regiones del mundo, seg煤n las pautas de las tradiciones ancestrales, las concepciones religiosas, los comportamientos sociales y est茅ticos, etc., esta coloraci贸n, esta diferencia cultural, no constituye lo esencial, el n煤cleo profundo, en relaci贸n con el cual la constituci贸n e integraci贸n capitalista en el mercado mundial no ser铆a m谩s que una especie de barniz meramente exterior. La situaci贸n es precisamente la contraria. Tras siglos de historia de adaptaci贸n al capitalismo y tras la imposici贸n de la relaci贸n de capital como relaci贸n mundial inmediata, es la misma y 煤nica forma universal de sujeto, que 鈥渆ncarna鈥 el vac铆o metaf铆sico del valor id茅ntico en todas partes, la que constituye el yo interior de los individuos, como una esencia totalmente incolora e incluso sin cualidades, representando ya la diferencia cultural s贸lo un barniz exterior, casi folcl贸rico.

Por eso tambi茅n las 鈥渂ombas vivientes鈥 (Enzensberger, ibidem, p. 36) que deambulan por el mundo del capital globalizado son los productos m谩s aut茅nticos de ese mismo mundo: sujetos id茅nticos de la misma metaf铆sica real, en la que se ha vuelto manifiesta la pulsi贸n de muerte propia de esta socializaci贸n negativa. Los perpetradores de las masacres en las high schools de Estados Unidos y los terroristas suicidas isl谩micos est谩n m谩s unidos por su forma de sujeci贸n, y por tanto por sus actos, que separados por sus diferentes planos de fondo culturales.

Lo que es evidente en los autores de las masacres tambi茅n se aplica a los terroristas suicidas, que aparentemente est谩n m谩s influenciados por motivos ideol贸gicos. Tambi茅n entre ellos, como ya hab铆a identificado Hannah Arendt en la generaci贸n perdida de la 茅poca entre las dos guerras mundiales, la predisposici贸n a sacrificar su propia vida no tiene 鈥渆l menor parecido con lo que solemos entender por idealismo鈥. Los motivos religiosos que, no por casualidad, han sustituido a las ideolog铆as modernas propiamente dichas, son una expresi贸n de esa p茅rdida universal de s铆 mismo, que lleva al 鈥渄eseo apasionado de organizar la propia vida seg煤n conceptos desprovistos de todo sentido鈥, para acabar tir谩ndola como un pa帽uelo usado.

La locura religiosa que se extiende por todo el mundo y que, tambi茅n en Occidente, ha dado lugar a innumerables sectas (incluidas incluso las 鈥渟ectas suicidas鈥 declaradas) ya no tiene ning煤n tipo de coherencia; se compone sincr茅ticamente de todo tipo de elementos religiosos extraviados y se enriquece con los productos de la descomposici贸n de las ideolog铆as del pasado, desde el culto a Hitler hasta la 鈥渕isa negra鈥. El absurdo culto del mal corresponde a la pulsi贸n de muerte en el centro vac铆o de la raz贸n ilustrada, que es puesto al descubierto.

Este proceso ya se hab铆a iniciado en la 茅poca de las guerras mundiales y s贸lo se interrumpi贸 con el 煤ltimo impulso del desarrollo fordista despu茅s de 1945. De hecho, el nazismo puede considerarse una especie de precursor o prototipo de la mezcla venenosa de ideas que hoy circula por todo el mundo en diversas recetas. Tambi茅n los nazis mezclaron su patol贸gica 鈥渧isi贸n del mundo鈥 a partir de motivos seudoreligiosos inconexos, mitos arcaicos sint茅ticos, ideolog铆as modernas y productos secundarios del pensamiento de las ciencias naturales asociado al auge del capitalismo. Tambi茅n los nazis se caracterizaron por el culto a la 鈥渕asculinidad鈥 violenta espec铆ficamente moderna y sus respectivos c贸digos. E incluso para los nazis, no se trataba, o al menos no s贸lo, de intereses imperiales, sino tambi茅n de una furia de aniquilaci贸n con todos los contornos de un fin en s铆 mismo, que culmin贸 en una org铆a de autoaniquilaci贸n y autoinmolaci贸n.

Hoy, sin embargo, el mismo contexto motivacional ya no es nacional y espec铆ficamente alem谩n, sino global y universal; el v茅rtigo asesino ya no se organiza como un Reich nacional e imperial, sino en el contexto del 鈥渋mperialismo global ideal鈥 y en la dispersi贸n molecular por todo el globo terrestre.

El 茅nfasis exacerbado en los actos cultuales externos, tanto en las sectas occidentales como entre los islamistas, remite al mismo vac铆o de contenido. Si las antiguas religiones siempre tuvieron como tel贸n de fondo la reproducci贸n de las civilizaciones agrarias, nada de eso puede verificarse ya para las ideas zombis de estas nuevas 鈥済eneraciones perdidas鈥, ahora globales, para las que no puede haber futuro en su constituci贸n capitalista. Por otra parte, el 鈥減lano de fondo de los intereses鈥 de las anteriores ideolog铆as modernas de la historia del ascenso del capitalismo ya no puede establecer ninguna coherencia ideal. El propio 鈥渋nter茅s鈥 deviene salvaje y se descompone, y con 茅l la ideolog铆a, que tambi茅n es despojada de todo contenido coherente.

La codicia del 茅xito en el mercado de los v谩stagos de las minor铆as ganadoras de la globalizaci贸n y la codicia de la econom铆a de saqueo de las 鈥渕ercanc铆as occidentales鈥 en las regiones en colapso se transforman inmediatamente en el vac铆o del desinter茅s total del joven sujeto masculino del amok y del suicidio. McDonald鈥檚 y la Yihad constituyen, de hecho, las dos caras de una misma moneda, incluso mucho m谩s horribles que las descritas por Benjamin Barber en su libro 鈥淐oca-Cola y la Guerra Santa鈥 (Barber 1996). La 鈥渟ed de muerte鈥 no es un motivo espec铆ficamente isl谩mico, sino, m谩s bien, el grito universal de desesperaci贸n de una humanidad que se autoejecuta en su forma mundial capitalista. Y los autores son, en un 90 o casi 100 por ciento, hombres en competencia violenta, tanto al final como al principio de esta extraordinaria 鈥渃ivilizaci贸n鈥.

Fragmento del libroLa Guerra de ordenamiento mundial: El fin de la soberan铆a y las transformaciones del imperialismo en la era de la globalizaci贸n [Weltordnungskrieg:Das Ende der Souver盲nit盲t und die Wandlungen des Imperialismus im Zeitalter der Globalisierung]

Traducci贸n: Pablo Jim茅nez C.

Fuente: https://necplusultra.noblogs.org