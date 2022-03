–

En el mundo del moderno sistema productor de mercanc铆as la pol铆tica es solo la continuaci贸n de la competencia econ贸mica por otros medios, como la guerra (de acuerdo con una frase de Clausewitz) es la continuaci贸n de la pol铆tica por otros medios. Esta identidad armonizada entre competencia, pol铆tica y guerra es la que implica la lucha por la hegemon铆a planetaria y escribe la historia del capitalismo.

La lucha inicialmente polic茅ntrica por el dominio mundial capitalista fue, en primer lugar, puramente europea y tuvo sus ra铆ces en la historia de la formaci贸n del modo de producci贸n capitalista en la Europa occidental y central. Desde el siglo XVI hasta el XIX se constituyeron simult谩neamente, con el moderno sistema productor de mercanc铆as, los estados nacionales territoriales europeos, cuyo concepto de naci贸n se expandir铆a al resto del mundo y determinar铆a toda la historia mundial hasta el fin el siglo XX. Surgir铆an, seguidamente, las gigantescas extensiones de las regiones extra-europeas, solo como espacios pol铆ticamente vac铆os y como manzana de la discordia en la expansi贸n colonial de Europa. El proceso europeo de construcci贸n de estados y naciones pronto se transform贸 en una escalada del conflicto por la hegemon铆a mundial de estas entidades capitalistas emergentes de base econ贸mico-nacional y nacional-estatal.

Una vez entablada la lucha por los territorios coloniales, y llevada a ultramar, el mercado mundial se identific贸, desde el inicio, con la guerra mundial. La carrera de los estados nacionales europeos por la hegemon铆a ten铆a que acabar de forma indecisa, porque, a partir de las condiciones iniciales, ninguno de ellos dispon铆a de una ventaja decisiva. Hasta el final del siglo XVIII, el papel de potencia dominante cambi贸 varias veces, coincidiendo con el del pionero en el proceso de desarrollo capitalista.

Durante gran parte del siglo XIX, Gran Breta帽a consigui贸 asumir la posici贸n de potencia mundial n潞 1, en la medida en que, por marcar el comp谩s de la industrializaci贸n, domin贸 la transformaci贸n decisiva sobre cuyos fundamentos comenz贸 a desarrollarse el modo de producci贸n capitalista. Pero la prosecuci贸n de Francia y sobre todo de Alemania en el desarrollo industrial hizo que este avance fuera solo tangencial a principios del siglo XX y restaur贸 una vez m谩s el equilibrio pol铆tico-militar de las potencias. En la 茅poca de las dos guerras mundiales industrializadas y de la crisis econ贸mica mundial del per铆odo entre ellas, y ligado a ellas, los Estados-naciones capitalistas europeos depredadores lucharon entre s铆 saliendo mortalmente agotados del campo de batalla. El mercado mundial entr贸 en colapso; el comercio mundial retrocedi贸 a un nivel solo comparable con el de finales de siglo XIX. Con esto surgi贸 el peligro de impedir la continuaci贸n del desarrollo capitalista en los mercados internos de las econom铆as nacionales y de los Estados replegados sobre s铆 mismos.

Este colapso causado por la lucha europea para el dominio capitalista mundial fue ya el preludio de un limite absoluto del moderno sistema productor de mercanc铆as. Pero fue solo el preludio. La oleada de cat谩strofes socio-econ贸micas mundiales de la primera mitad del siglo XX fue, en primer lugar, inducida pol铆tica y militarmente, o sea, en las formas marginales de las relaciones capitalistas, mientras que el espacio econ贸mico de maniobra del desarrollo capitalista mundial estaba todav铆a lejos de haberse agotado. Naturalmente esto no pod铆a reconocerse entonces al filo de los acontecimientos. Pero desde la perspectiva actual puede decirse que la 茅poca de las guerras mundiales y de la crisis mundial a ellas ligada, fue la 煤ltima cat谩strofe resultante de la implantaci贸n del modo de producci贸n capitalista (es decir, en el interior de un movimiento econ贸mico largamente ascendente), pero no su l铆mite interno absoluto, que marcase el fin del movimiento econ贸mico ascendente.

La Pax Americana: La lucha por el dominio capitalista mundial est谩 decidida.

Como consecuencia de la 茅poca de las guerras mundiales, el desarrollo resultante de la lucha fracasada de Europa por la hegemon铆a mundial capitalista estuvo esencialmente determinado por un impase pol铆tico-militar, y esto en un doble sentido.

Por un lado, las regiones dependientes o 芦subdesarrolladas禄 desde un punto de vista capitalista y situadas en la periferia del mercado mundial, aprovecharon las debilidades de los Estados europeos hegem贸nicos del centro del capitalismo, que sangraban y se lam铆an sus propias heridas, para sacudirse del dominio colonial de Europa y de su dependencia pol铆tica externa.

El primer paso de este movimiento de descolonizaci贸n y de 芦modernizaci贸n recuperadora禄, que atraves贸 todo el siglo XX, se produjo inmediatamente despu茅s de la Primera Guerra Mundial con la Revoluci贸n de Octubre en Rusia, sin duda la Revoluci贸n Francesa del Este. Es verdad que el Imperio de los zares formaba parte de las potencias europeas tradicionales y 茅l mismo se hab铆a robado un imperio colonial, aunque no en ultramar, sino como expansi贸n hacia el 谩rea continental de Euro Asia. Pero, al mismo tiempo, Rusia era ella misma tambi茅n periferia, sin una base industrial propia y, en muchos aspectos, se parec铆a en gran medida estructuralmente a las regiones coloniales y dependientes. Lenin vio siempre a la Revoluci贸n Rusa en el doble contexto de revoluci贸n colonial antieuropea, y de 芦modernizaci贸n recuperadora禄, con la idea de 芦aprender con Europa Occidental禄.

La orientaci贸n que se desprend铆a de esto, aunque enmascarada ideol贸gicamente de 芦socialismo禄 capitalista de estado, solo pod铆a ser la creaci贸n de una base industrial independiente y de un mercado interno en el marco del Estado nacional, para poder participar en el mercado mundial capitalista como sujeto nacional aut贸nomo. Y fue precisamente en esta perspectiva que el paradigma de la Revoluci贸n de Octubre irradi贸 para toda la periferia y transform贸 a la Uni贸n Sovi茅tica en 芦contrapunto禄 agregador de los retrasados hist贸ricamente en competencia con Occidente. Las simples masas de la poblaci贸n, territorios y recursos naturales, movilizados al modo capitalista estatal en el proceso represivo de la industrializaci贸n de la era de Stalin, transform贸 el contrapunto sovi茅tico, tambi茅n desde la perspectiva pol铆tico-militar, en contrapotencia mundial, a la que el centro europeo del capitalismo occidental, agotado por sus luchas desgarradoras por la hegemon铆a mundial, poco pod铆a oponer.

Pero el mismo proceso que llev贸 a lucha europea por la hegemon铆a capitalista mundial a terminar en un empate de sujetos nacionales agotados y desmoralizados, condujo tambi茅n al centro de poder capitalista Occidental a sufrir una transformaci贸n decisiva e irreversible. As铆 mismo, paralelamente a la emancipaci贸n pol铆tico-militar y a la 芦modernizaci贸n recuperadora禄 de todo el Este y Sur, los EEUU, de forma no totalmente desapercibida, pero en cierta manera a cuenta de las primeras potencias capitalistas centrales europeas, se transformaron en la nueva potencia mundial n潞 1.

El centro de poder del capitalismo se traslad贸 sobre el Atl谩ntico hacia Am茅rica del Norte. De forma muy parecida a la Uni贸n Sovi茅tica, solo que teniendo por base una tradici贸n totalmente diferente, claramente de competencia capitalista en vez de tradici贸n burocr谩tica estatalista, las simples masas de la poblaci贸n sumadas a una base industrial desarrollada hace mucho tiempo predestinaron a los EEUU, un coloso en comparaci贸n con las min煤sculas naciones europeas, para ser la potencia dirigente del capital.

El 谩mbito continental del territorio entre el Atl谩ntico y el Pac铆fico (como la mirada de Janus, desviada simult谩neamente, hacia Europa y hacia Asia), la aparente inagotabilidad de los recursos naturales, como en Rusia, y, al contrario de Rusia, el poder de compra acumulado, constituir铆an el mayor mercado interno del mundo hasta hoy d铆a.

Fue por eso que los desarrollos capitalistas m谩s importantes, los cambios de estructura social y las tendencias culturales y tecnol贸gicas partieron de forma creciente de los EEUU para alcanzar a todo el mundo en mayor o menor escala. No es sorprendente que el siglo XX haya sido considerado el 芦siglo americano禄 (en primer lugar, por Henry Lace en 1941, como observa el historiador norteamericano Paul Kennedy).

A partir de esta base creci贸 tambi茅n el poder militar de la potencia mundial ascendente, los EEUU, en una dimensi贸n hasta entonces desconocida. Las dos guerras mundiales solo pudieron decidirse a trav茅s de la intervenci贸n de los EEUU, y las potencias europeas 芦vencedoras禄 se vieron en una situaci贸n semejante a la de la Alemania vencida, no solo desde el punto de vista de los perjuicios sufridos, sino tambi茅n porque r谩pidamente fueron obligadas, m谩s o menos vergonzosa o indisciplinadamente, a colocarse bajo la protecci贸n feudal de los EEUU, para defender su 芦honra禄 imperial, en una situaci贸n en muchos aspectos semejante a las divas que, en una edad avanzada, sue帽an con los 茅xitos de los tiempos pasados de su juventud.

Al final de la Segunda Guerra Mundial, la superioridad de la nueva potencia mundial n潞 1 era tan impresionante bajo todo los aspectos que superaba las respectivas ventajas de las anteriores potencias europeas, solo dominantes temporalmente. No sin orgullo, escribe Paul Kennedy: 芦debido a que el resto del mundo, al final de la guerra, estaba tan agotado o se encontraba todav铆a en una situaci贸n de subdesarrollo colonial, la potencia americana 鈥 a falta de un concepto mejor 鈥 en 1945 estaba artificialmente tan elevada como, por ejemplo, Inglaterra en 1815. A pesar de ello, las dimensiones de hecho de su poder铆o, eran in茅ditas en n煤meros absolutos. En realidad, el crecimiento industrial en los Estados Unidos estuvo de 1940 a 1944 por encima del 15% anual, superior a cualquier otro per铆odo anterior o posterior. El nivel de vida y la productividad per capita eran superiores a los de cualquier otro pa铆s. Los Estados Unidos fueron el 煤nico pa铆s entre las grandes potencias que, con la guerra, se hicieron m谩s ricos 鈥 y, en realidad, mucho m谩s ricos 鈥 y no m谩s pobres禄 (Kennedy 1991/1987, pp. 533 y sigs).

Al final de la Segunda Guerra Mundial, dos tercios de las reservas de oro mundiales estaban guardados en Fort Knox, la caja fuerte de Washington. Y a esta absoluta superioridad monetaria correspond铆a la superioridad industrial: 芦en 1945, tres cuartas partes del capital invertido en todo el mundo y dos tercios de las capacidades industriales intactas se encontraban en los Estados Unidos禄 (Ott/Sch盲fer 1984, 420). Respaldada por esta abrumadora capacidad econ贸mica, emergi贸 desde la Segunda Guerra Mundial la 芦econom铆a de guerra permanente禄 de los EEUU, cuya industria de armamento, fuerza militar, desarrollo continuo tecnol贸gico del armamento y presencia militar global (hoy 65 pa铆ses en todos los continentes) se volvieron r谩pidamente inalcanzables para las restantes potencias del centro capitalista occidental.

Despu茅s de 1945, solo la Uni贸n Sovi茅tica, como contrapotencia mundial que congregaba a los pa铆ses hist贸ricamente atrasados, pudo dar respuesta, durante alg煤n tiempo todav铆a, as铆 como, inversamente, solo los EEUU, como primera potencia Occidental, en lugar de las potencias europeas abatidas, pudieron mantener en jaque el contra-sistema competitivo del capitalismo de estado y su poder de irradiaci贸n hacia la periferia.

Ya en el siglo XIX, el historiador y te贸rico social franc茅s Alexis de Tocqueville previ贸 correctamente esta constelaci贸n en un famoso y siempre citado pron贸stico: 芦Existen hoy sobre la tierra dos grandes pueblos, que, partiendo de situaciones diferentes, parecen perseguir los mismos objetivos: el Ruso y el Anglo-americano. Ambos se volvieron grandes desapercibidamente y en cuanto la mirada de los hombres se giraba hacia otras direcciones ellos surg铆an de repente en primera l铆nea de las naciones y el mundo tuvo conocimiento casi al mismo tiempo tanto de su nacimiento como de su grandeza. Todos los otros pueblos parec铆an haber alcanzado los l铆mites que les fueron impuestos por la naturaleza y solo existieron para mantenerse; por el contrario, ellos crecen, mientras los otros se estancan o solo contin煤an a duras penas; solo ellos marchan f谩cil y rapidamente por un camino cuyo fin todav铆a no puede ser vislumbrado. El americano lucha contra los obst谩culos que la naturaleza le impone; el ruso lucha contra los hombres. El uno lucha contra la selva y la barbarie; el otro lucha contra la civilizaci贸n armada con todas sus armas: de esta forma las conquistas del pueblo americano han sido hechas con el arado de los campesinos y las del ruso con la espada de los soldados. Para alcanzar sus fines, el primero se apoya en el beneficio personal y deja actuar a la fuerza y a la raz贸n del individuo, sin dirigirlo; el segundo re煤ne en cierta medida en cada hombre toda la fuerza de la sociedad. Para uno, el principal medio es la libertad, para el otro es la servidumbre. Sus puntos de partida son diferentes, sus caminos desiguales; en cambio, ambos parecen llamados por un designio secreto de la providencia para tener un d铆a en sus manos el destino de medio mundo禄. (Tocqueville, 1987, 1853, 615).

Lo que Tocqueville formula aqu铆 en el lenguaje del siglo XIX solo se vuelve realidad en el siglo XX: la divisi贸n del mundo entre los EEUU y la URSS y el paroxismo de la lucha por la hegemon铆a mundial en el marco del moderno sistema productor de mercanc铆as entre estas dos potencias que, en la 茅poca de la guerra fr铆a, fueron pertinentemente designadas como 芦superpotencias禄, en contrapunto con las anteriores grandes potencias y prepotencias mundiales; ambas en la misma medida y no por casualidad, eran estados federales multi茅tnicos de escala continental, que rebasaron el limitado concepto capitalista europeo de naci贸n en todas sus variantes.

Tocqueville comprendi贸 de forma aproximadamente correcta hasta, incluso, la estructura antag贸nica de estas dos potencias que, despu茅s de 1945 se expandi贸 conceptualmente como 芦conflicto de sistemas禄 y, en todo caso, la formul贸 de forma menos exagerada y sin las medias verdades de los protagonistas de ese antagonismo m谩s de un siglo despu茅s. El mundo actual es tan incapaz como el de los tiempos de Tocqueville de comprender el sistema de referencia categorial general de la moderna producci贸n de mercanc铆as, como forma social hist贸ricamente distinta (en vez de una ontolog铆a social ahist贸rica). Lo que ya para Tocqueville aparec铆a como antagonismo esencial son solo los dos polos de la socializaci贸n capitalista de mercado y estado; ambos igualmente represivos, pues al poder burocr谩tico no se le opone simplemente la 芦liberdad禄, sino solo la llamada liberdad de mercado, transformada en despotismo a trav茅s del imperativo de la competencia.

El capitalismo de estado fue, en realidad, la forma inicial de constituci贸n del modo de producci贸n capitalista; no solo en Rusia (ya desde el zarismo), sino tambi茅n en Europa Occidental y Central, fue esa forma con la que el modo de producci贸n se sobrepuso a la sociedad agraria del feudalismo. Lo que le confiere la peculiaridad 煤nica a la potencia capitalista de los EEUU -al lado del grado de desarrollo industrial y de la dimensi贸n continental de su mercado interno-, es que esta forma inicial de la transformaci贸n europea fue en este caso innecesaria y el capital pudo desarrollarse por tanto en formas sist茅micas avanzadas, totalmente liberado de una sedimentaci贸n hist贸rica de modos de producci贸n y culturas premodernas; los colonizadores europeos, liberados de las estructuras sociales de las que salieron, no solo pudieron partir de cero para un nuevo nivel de desarrollo, sino que destruyeron las sociedades de los ind铆genas, haciendo as铆 del 芦Nuevo Mundo禄, en cierto modo, la tierra virgen y el campo de experiencia 煤nico de la modernizaci贸n. Despu茅s de que, en el siglo XX, los capitales y el grado de industrializaci贸n de los EEUU sobrepasaran el nivel europeo, esta caracter铆stica hist贸rico-cultural espec铆fica dio un impulso suplementario a su ascensi贸n como superpotencia.

Comparando a las dos superpotencias, los Estados Unidos eran de lejos la sociedad m谩s avanzada en el campo del moderno sistema productor de mercanc铆as. Por eso, no pod铆a haber dudas sobre el resultado de la lucha final por el dominio capitalista mundial. Estas dudas solo surgieron porque fue atribuida a la Uni贸n Sovi茅tica, en cuanto sistema 芦socialista禄 supuestamente alternativo, una capacidad de resistencia y de desarrollo que realmente no ten铆a, precisamente porque su cualidad com煤n de sociedad productora de mercanc铆as determinada por el mercado mundial la coloc贸 fuera de un an谩lisis cr铆tico. Justamente por causa de esa forma de base com煤n, la Uni贸n Sovi茅tica nunca fue una alternativa hist贸rica, sino solo la contrapotencia mundial capitalista de los pa铆ses hist贸ricamente retrasados y, como tal, destinada a ser vencida un d铆a.

Esta derrota ocurri贸 tambi茅n y no en menor medida desde el punto de vista militar. Ni desde punto de vista de los capitales, ni desde el punto de vista cient铆fico y tecnol贸gico, la Uni贸n Sovi茅tica pod铆a aguantar la permanente carrera armament铆stica. As铆 como al contrasistema de capitalismo de estado no le fue posible hacer la transici贸n hacia la tercera revoluci贸n industrial, la de la micro-electr贸nica, para mantener en su conjunto las formas de reproducci贸n social, tambi茅n el poder铆o militar sovi茅tico qued贸 cada vez m谩s rezagado de los Estados Unidos en lo referente al armamento electr贸nico a trav茅s de sistemas de armamentos high tech. Por esto, en los a帽os 80 el capitalismo de estado del Este fracas贸 econ贸micamente en el mercado mundial, con cuyos criterios y modelos ten铆a que medirse como sistema productor de mercanc铆as, y de la misma manera acab贸 militarmente moribundo. El colapso total fue la consecuencia l贸gica.

Si la lucha polic茅ntrica de las antiguas potencias capitalistas europeas por la hegemon铆a mundial se transform贸, desde mediados del siglo XX, en una lucha bipolar, tambi茅n a finales del siglo XX se constituye una nueva estructura monoc茅ntrica y un sistema mundial capitalista bajo la exclusiva 茅gida de los Estados Unidos. No existe ninguna potencia, sobre la base de la sociedad del moderno sistema productor de mercanc铆as, que pueda rivalizar con los EEUU por la hegemon铆a mundial, ni desde el punto de vista de poder铆o militar y tecnol贸gico ni desde el punto de vista de la dimensi贸n econ贸mica y pol铆tica o del poder financiero.

Los EEUU son hoy realmente la 芦煤nica potencia mundial禄 como escribi贸 el polit贸logo norteamericano Zbigniew Brezinski (profesor de relaciones internacionales en Baltimore y consejero del 芦Centro de Estudios Estrat茅gicos Internacionales禄), en su libro de 1997 con ese t铆tulo sobre la hegemon铆a global de los Estados Unidos: 芦en la 煤ltima d茅cada del siglo XX la situaci贸n mundial se alter贸 profundamente. Por primera vez en la historia, un estado no euroasi谩tico se convirti贸 no solo en el 谩rbitro de las relaciones de poder euro-asi谩ticas, sino tambi茅n en la potencia dirigente en el 谩mbito mundial. Con el fracaso y despu茅s colapso de la Uni贸n Sovi茅tica, un pa铆s del hemisferio occidental, los Estados Unidos, se volvi贸 la 煤nica y en realidad primera potencia mundial禄 (Brezinski 1999, 15).

Esta nueva caracter铆stica de 煤nica superpotencia superviviente no estuvo determinada solo por las especiales cualidades hist贸ricas y por la dimensi贸n exterior de los EEUU, sino tambi茅n por la fase de desarrollo del capitalismo a finales del siglo XX. Solo la tercera revoluci贸n industrial de la micro-electr贸nica, en la que la contrapotencia mundial, la Uni贸n Sovi茅tica, fracas贸 por falta de capitales, hizo posible una potencia mundial en la acepci贸n plena del t茅rmino, o sea, con posibilidad de intervenci贸n directa global. Es cierto que las grandes expediciones militares contin煤an precisando de una amplia y dispendiosa log铆stica territorial, pero est谩 significativamente facilitada por la existencia de una tecnolog铆a de comunicaciones que cubre el mundo entero.

En tanto que las antiguas potencias europeas tienen que contentarse con expediciones militares pesadas e dif铆cilmente controlables, basadas en la industrializaci贸n cl谩sica, y que hoy parecen anticuadas (como nav铆os de guerra y ej茅rcitos de blindados), la m谩quina militar de los EEUU puede, en realidad y hasta un cierto punto, afirmarse como omnipresente y capaz de intervenir globalmente 鈥 y esto en el plano de la guerra entre ej茅rcitos regulares. Las grandes expediciones militares como las dos guerras por el ordenamiento mundial que siguieron a la ca铆da del capitalismo de estado (contra los restos de Yugoslavia y contra Irak) no solo son facilitadas sino tambi茅n complementadas con una capacidad de ataque hasta entonces inexistente. En vez de grandes operaciones terrestres o navales (por lo dem谩s, totalmente superfluas) pueden ser desencadenados ataques a茅reos muy flexibles y dirigidos por medio de la micro-electr贸nica.

Es verdad que, hasta cierto punto, ya la Alemania nazi fue vencida, en gran parte, debido a la impresionante superioridad a茅rea de los aliados desde 1944 y a la lluvia de bombardeos a茅reos (destrucci贸n de las industrias de guerra y de las l铆neas de abastecimientos, etc.), aunque ese no fue el 煤nico factor que decidi贸 la guerra. Por otra parte, las escuadrillas ten铆an que mantenerse esforzadamente en el radio de las bases. Si hasta mediados del siglo XX la traves铆a del Atl谩ntico era a煤n una aventura, hoy la fuerza a茅rea norteamericana puede alcanzar cualquier lugar del mundo a partir de su territorio en un tiempo r茅cord. Por otro lado, la observaci贸n por sat茅lite dirigida por medio de la micro-electr贸nica posibilita el ejercicio de un control permanente a partir del espacio, con una capacidad de resoluci贸n muy precisa, de todos los movimientos y operaciones en la superficie de la tierra en todo el globo como nunca hab铆a sido posible. En relaci贸n con la dimensi贸n continental de su territorio y con el poder de sus capitales, as铆 como con el avance de su tecnolog铆a de comunicaciones, el sistema de armamento high tech de los EEUU, sin competencia y en permanente desarrollo, cre贸 un nuevo tipo cualitativo de hegemon铆a global en el mundo de los estados capitalistas.

Tal superioridad conduce f谩cilmente a absolutizar la capacidad de control de la superpotencia americana y a elevar a 芦mito de armamento electr贸nico禄 la expansi贸n de las posibilidades de intervenci贸n basadas en la micro-electr贸nica, a pesar de que la capacidad de intervenci贸n directa en el 谩mbito global no es lo mismo que el control absoluto (lo que ser铆a una imposibilidad l贸gica y pr谩ctica). Antes de nada, y debemos insistir en este punto, la hegemon铆a pol铆tico-militar de los Estados Unidos se ejerce solo en el mundo de los Estados nacionales capitalistas y de los respectivos ej茅rcitos industriales 芦fordistas禄, o sea, en el plano 芦macro禄 de las relaciones internacionales capitalistas. En esta perspectiva, el ej茅rcito high tech de los EEUU tiene una superioridad inalcanzable y puede ganar cualquier guerra grande o peque帽a contra cualquier ej茅rcito de uno o varios Estados nacionales del mundo.

La 煤ltima potencia mundial en los l铆mites hist贸ricos del sistema.

La hegemon铆a de la 煤nica superpotencia superviviente, los EEUU, es aplastante, en comparaci贸n con las otras, as铆 llamadas, potencias del mundo capitalista, ya sea la Uni贸n Europea (UE), Jap贸n, Rusia en decadencia y tambi茅n militarmente degradada, o las seudo-potencias regionales, de Ir谩n a la India, pasando por Pakist谩n o hasta por China, supuestamente un coloso, cuya gigantesca masa de poblaci贸n est谩 en relaci贸n inversa con su poder econ贸mico y pol铆tico-militar. As铆 se revela una de las tendencias fundamentales de la evoluci贸n del capitalismo mundial, en el que las desigualdades, disparidades y atrasos irrecuperables en la capacidad de reproducci贸n del capital se vuelven tanto mayores cuanto menos oposici贸n enfrentan las relaciones del capital, convirti茅ndose en relaciones mundiales irreversiblemente directas y comenzando a desaparecer en muchos aspectos las fronteras nacionales.

Ir贸nicamente, los EEUU se han vuelto la insuperable potencia mundial n煤mero uno en el momento en que el modo de producci贸n capitalista, en cuanto tal, comenz贸 a agotarse. Mientras que las antiguas potencias europeas jugaron sus triunfos nacionales en 茅pocas determinadas de la ascensi贸n del sistema capitalista a sistema global, es decir, en el marco de la historia burguesa de la modernizaci贸n, la hegemon铆a de los EEUU surgi贸 ya en los limites del capitalismo en cuanto forma social de reproducci贸n. En este sentido, los EEUU no solo son la 煤nica potencia existente a finales del siglo XX, sino tambi茅n la 煤ltima potencia mundial. Es como en los cuentos de hadas: en el momento en que el sue帽o se realiza, se transforma en pesadilla y mentira, porque revela la fragilidad e incluso el absurdo de sus presupuestos.

El proceso en que se dio la continua ascensi贸n de los EEUU a 煤nica y 煤ltima superpotencia mundial fue simult谩neamente tambi茅n el proceso de desarrollo de la crisis del moderno sistema productor de mercanc铆as. Si la segunda revoluci贸n industrial, la del llamado 芦Fordismo禄 (automoci贸n, milagro econ贸mico), en la post-guerra, todav铆a pod铆a desencadenar una especie de 芦plan de desarrollo禄 mundial, en cambio la tercera revoluci贸n industrial, la de la micro-electr贸nica, agudiz贸 de tal manera la ca铆da del desarrollo en el 谩mbito global, que regiones enteras comenzaron a quedar excluidas de la capacidad de reproducci贸n capitalista.

Simult谩neamente, el proceso de crisis socio-econ贸mica, desde los a帽os 80, comenz贸 a devorar los centros del capital. La evaporaci贸n de la 芦sustancia de trabajo禄 del capitalismo ya solo puede ser enmascarada a trav茅s de la anticipaci贸n de rendimientos monetarios y beneficios futuros que en realidad nunca se verificar谩n, o sea, a trav茅s de un proceso que degenera en el endeudamiento global del conjunto de los sujetos econ贸micos (Estados, empresas, particulares) y a trav茅s de las burbujas especulativas en los mercados burs谩tiles, hist贸ricamente sin precedentes. El reciclaje de masas siempre crecientes del 芦capital ficticio禄 (Marx) en el circuito econ贸mico transform贸 la separaci贸n entre mercados financieros y econom铆a real en la condici贸n fundamental de la valorizaci贸n global del capital. El capital mundial alcanz贸 un grado de simulaci贸n que polariz贸 como nunca a la sociedad mundial: en uno de los polos se repite la pobreza de las masas y la miseria, y los procesos de colapso econ贸mico se suceden a cortos intervalos; en el otro polo florece una riqueza monetaria tan astron贸mica como sin sustancia, cuya fragilidad demuestra el car谩cter precario que asumi贸 el modo de producci贸n capitalista como tal.

La hegemon铆a monoc茅ntrica de los EEUU est谩 en el centro de esta contradicci贸n madura del capital mundial. Verdaderamente, la supremac铆a pol铆tico-militar de la 煤ltima superpotencia no puede ser anulada (es, en esta medida, 芦absoluta禄), pero, simult谩neamente, la pol铆tica como tal, incluso en su forma de pol铆tica mundial hegem贸nica, sufre una perdida de importancia en relaci贸n con los procesos econ贸micos mundiales, que se autonomizaron cr铆ticamente de una forma cualitativamente nueva. En este aspecto destaca, no en 煤ltimo lugar, el hecho de que el personal pol铆tico, en los EEUU como en todas partes del mundo, es de tercer nivel, comparado con las elites de las funciones econ贸micas. La 煤ltima potencia mundial se ve confrontada a una crisis tanto interna como externa que abarca el mundo entero y que, por su propia naturaleza, no puede ser contenida con una fuerza de tipo pol铆tico-militar.

Las contradicciones entre el car谩cter de potencia monoc茅ntrica de los EEUU y el car谩cter de crisis de la tercera revoluci贸n industrial, que, m谩s tarde o m谩s temprano, necesariamente conducir谩n a la prueba de fuego, en la medida en que la crisis destruya internamente el modo de producci贸n dominante, se vuelven evidentes desde muchos puntos de vista.

Las potencias pol铆ticas solo pueden existir y desarrollarse sobre la base de un fundamento estatal nacional, incluso cuando se trata de Estados que, debido al origen de sus ciudadanos, son grandes Estados multi茅tnicos de dimensi贸n continental. Este car谩cter de Estado nacional que incluso la 煤ltima superpotencia presenta est谩 sin embargo en contradicci贸n con la metamorfosis transnacional del capital debido al proceso de globalizaci贸n. Al mismo tiempo que la crisis estructural crea desempleo en masa y/o grandes sectores de bajos salarios, desmantela el Estado social, etc., se desvanece el poder de compra en los mercados internos nacionales y el capital est谩 obligado a expandirse de forma empresarial en el mercado mundial, con una din谩mica inaudita, para optimizar la ca铆da de los costos y, por otro lado, atraer el poder de compra hacia s铆 mismo, en cualquier parte del mundo donde todav铆a exista.

Esta transnacionalizaci贸n del capital y la fuga simultanea, decidida a煤n m谩s al nivel transnacional, para el nuevo capitalismo financiero simulado, es lo que socava los fundamentos econ贸micos del Estado nacional; y esto es v谩lido para la 煤ltima superpotencia, los EEUU. Tambi茅n el capital norteamericano se somete a la metamorfosis transnacional, volviendo de esa manera involuntariamente obsoleto el Estado potencia mundial.

Por otro lado, los EEUU, en cuanto son Estado nacional limitado, y a pesar de su estatuto de superpotencia, no pueden actuar directamente como Estado mundial, que estar铆a en situaci贸n de regular el sistema mundial 鈥 que se transforma en transnacional 鈥 de la econom铆a de crisis capitalista, como hasta aqu铆 los Estados nacionales regulaban sus econom铆as nacionales. As铆, la 煤ltima potencia mundial se ve arrastrada por los imperativos y formas de evoluci贸n de un proceso de crisis mundial que hace mucho tiempo ya no es controlable por medios pol铆ticos, y contra el cual su invencible ej茅rcito high tech solo puede reaccionar externamente y, en 煤ltimo an谩lisis, de forma inadecuada.

Que los EEUU solo son la potencia dominante de un sistema mundial sin salida, en s铆 mismo enfermo y envenenado, se demuestra por el estado en que se encuentra su propia econom铆a interna, bajo la direcci贸n del Estado. En el interior de los EEUU la riqueza monetaria se encuentra polarizada al m谩ximo, en el contexto del mundo occidental, y su destello econ贸mico es pura pacotilla. Pues los EEUU, contrariamente a la posici贸n de partida confortable y sin competencia que ten铆an al final de la segunda guerra mundial, son hoy d铆a el pa铆s del mundo con el mayor endeudamiento ya sea interno o externo. Su absoluta superioridad se concentra 煤nicamente en su poder铆o militar.

Podr铆a argumentarse que el flujo de capital-dinero proveniente de todo el mundo, originado por el proceso de endeudamiento fant谩stico de los EEUU, es precisamente el tributo que el mundo capitalista tiene que pagar a su potencia dominante. No se trata sin embargo de un tributo de tipo tradicional, como aquellos a los que estaban sujetos los 芦pueblos禄 o 芦naciones禄 vencidos o conquistados, sino de un flujo de capital-dinero transnacional privado que, como dinero-cr茅dito, coloca a la econom铆a norteamericana ante una exigencia peligrosa, porque puede ser retirado en cualquier momento (o 芦evaporar-se禄 debido a un crash financiero) y as铆 derrumbar todo el poder铆o de la potencia mundial.

Este peligro incluye, y no en 煤ltimo lugar, el propio aparato militar high tech, que devora permanentemente sumas astron贸micas y por eso depende de la savia del capital financiero transnacional. Se trata de una forma desviada de financiamiento, que deb铆a asentar un poder铆o econ贸mico nacional efectivo y aut贸nomo, que los EEUU perdieron hace ya mucho. El poder铆o militar, en su forma hasta cierto punto 芦natural禄, no tiene, por s铆 mismo, capacidad de sobrevivir, pues tambi茅n 茅l, como todo lo dem谩s en el mundo capitalista, tiene que pasar por el 芦ojo de la aguja禄 de la financiabilidad.

Esto no se aplica solo a las prestaciones del Estado social o a los cuidados m茅dicos, sino tambi茅n a los m铆siles crucero, a los bombarderos Stealth y a los portaviones. Desde un punto de vista puramente econ贸mico, el Estado social y el aparato militar no se distinguen, en ambos casos es necesario un financiamiento externo, a trav茅s del dinero que el Estado tiene que absorber. Y si hay que y a quien poner de rodillas con m铆siles y bombarderos de largo alcance, los mercados financieros internacionales ciertamente no forman parte de ese n煤mero. Si la bola financiera revienta, la soberan铆a militar mundial de los EEUU se ir谩 inmediatamente por los aires.

El coloso arrogante y repleto de m煤sculo militar que es la 煤ltima potencia mundial se asienta en pies de barro y no porque otro coloso pueda venir a derribarlo, sino solo porque el modo de producci贸n capitalista, que estuvo en la base de todas las potencias mundiales modernas, empieza a alcanzar su l铆mite absoluto. Los EEUU no pueden ser derribados por ninguna otra potencia mundial competidora, sino que ser谩n derribados por su l贸gica interna, o sea, por la l贸gica del dinero capitalista. La capacidad de control global de la 煤ltima potencia mundial desaparecer谩 juntamente con la seudo-civilizaci贸n del dinero.

Es por eso que ya no puede haber guerras mundiales del tipo de las guerras de la primera mitad del siglo XX, surgidas del hecho de la existencia de varias potencias de la misma talla para disputarse la hegemon铆a en el marco de un sistema polic茅ntrico. La estructura bipolar de la guerra fr铆a ya bloque贸 la posibilidad de este choque a trav茅s del 芦equilibrio del terror禄 at贸mico. La Uni贸n Sovi茅tica no pudo ser derrotada en una guerra mundial, pero fue anulada por la competencia econ贸mica, y degradada militarmente.

La hegemon铆a monoc茅ntrica de la 煤ltima potencia mundial ya no tiene competidores en este plano, y tampoco existe potencial para una guerra mundial entre grandes potencias de igual valor. Pero la competencia de crisis transnacional no permite la existencia de una 芦paz mundial capitalista禄 (lo que seria una contradicci贸n en los t茅rminos), mas por el contrario desencadena, como su continuaci贸n por otros medios, nuevas formas de conflictos armados, que ya no se sit煤an en el plano de los conflictos entre las grandes potencias ni pueden ser analizados con sus respectivas categor铆as. En esta nueva constelaci贸n de la crisis mundial se lleva a cabo una profunda metamorfosis cualitativa de la acci贸n imperial, que ya tuvo su inicio en la estructura bipolar de las superpotencias de la historia de la posguerra.

Del imperialismo nacional territorial al 芦imperialismo global ideal禄

A inicios del siglo XXI los EEUU no son solo la 煤ltima potencia mundial y, por otro lado, la 芦primera efectivamente禄 mundial, sino que asumieron un estatuto diferente del de todas las potencias imperiales anteriores. El car谩cter monoc茅ntrico de esta potencia mundial, que en el l铆mite hist贸rico del modo de producci贸n capitalista y que hasta cierto punto debe administrar todas las contradicciones globales, apunta hacia una transformaci贸n del imperialismo, en la que este ya no corresponde a su definici贸n anterior, sino que se traslad贸 a otro plano de contradicci贸n.

En lo m谩s alto de su poder铆o, la posici贸n de los EEUU deber铆a incluso aparecer 鈥 desde el punto de vista de la comprensi贸n v谩lida hasta mediados del siglo XX 鈥 como un 芦postimperialismo禄. La violencia, la brutalidad y el cinismo de las intervenciones y de su legitimaci贸n no se volver谩n ciertamente menores, pero el contenido se desprendi贸 cualitativamente del concepto originario de 芦imperio禄 moderno. A los tres estadios de evoluci贸n de la hegemon铆a pol铆tico-militar en el mundo moderno, el polic茅ntrico, el bipolar y el monoc茅ntrico, corresponde un proceso continuo de alteraci贸n del car谩cter del imperialismo, que refleja el paso de la fase de ascensi贸n e implementaci贸n del sistema mundial capitalista a la fase de madurez de su crisis.

En la 茅poca del antiguo imperialismo polic茅ntrico de las potencias industriales europeas (aproximadamente entre 1870 y 1945) se trataba sobre todo del reparto territorial del mundo en colonias nacionales y 芦zonas de influencia禄. Este nacional-imperialismo europeo cl谩sico estaba enraizado en el principio territorial del estado nacional burgu茅s, tal como estaba constituido en oposici贸n al principio din谩stico o personal de la sociedad agraria feudal. La expansi贸n territorial de los Estados nacionales capitalistas, ya iniciada a comienzos de la Edad Moderna, prosigue en gran escala sobre la base de la industrializaci贸n; su objectivo era la ampliaci贸n del control territorial. No era todav铆a un mercado mundial sin fronteras el que estaba en la base de esta evoluci贸n, ni una globalizaci贸n transnacional del capital, sino precisamente lo contrario, la formaci贸n del proceso de acumulaci贸n, crecientemente basada en la econom铆a estatal y centrada nacionalmente. La expansi贸n del movimiento econ贸mico asumi贸 por eso la forma de un esfuerzo por la simple constituci贸n de parciales y relativas 芦econom铆as mundiales禄 (en la pluralidad de las naciones), controladas por los 芦grandes imperios禄 nacionales.

Precisamente en este sentido, el debate sobre pol铆tica externa y pol铆tica social en todas las grandes potencias capitalistas europeas segu铆a el lema de una frase del general Friedrich von Bernhardi, de la 茅poca del k谩iser Guillermo II: 芦poder mundial o muerte禄 (citado por Gollwitzer 1982/2, 25). Como base para una orientaci贸n estrat茅gica se desarroll贸 en Alemania la llamada 芦Geopol铆tica禄, sobre todo con Karl Haushofer (1869-1946), que ascendi贸 en el 芦Reich禄 nacional-socialista a jefe de los creadores de consignas geoestrat茅gicas. Ya el t铆tulo de su obra en tres vol煤menes Poder y Tierra apunta al car谩cter territorial de la tendencia de expansi贸n imperial entonces vigente. En otro texto ejemplar de Haushofer se lee en consonancia con eso: 芦las grandes potencias son 鈥楨stados expansionistas鈥欌 por eso las vemos a todas surgir con grandes o peque帽os anexos de zonas de influencia, que pertenecen al concepto de gran potencia como la cola a los cometas鈥β(citado por Gollwitzer, Ib铆d., 562).

Uno de los conceptos centrales de esta expansi贸n territorial era el de 芦gran territorio禄, o sea, un imperio mundial parcial, dominado de forma nacional-imperial, sobre la base de una econom铆a capitalista de 芦gran territorio禄 coherente, que ya no podr铆a ser m谩s que la prolongaci贸n de una gran econom铆a nacional hacia las colonias, zonas dependientes y territorios simplemente anexados. El siniestro jurista y te贸rico social reaccionario Carl Schmitt, que hace mucho se coloc贸 al servicio de los nazis, elabor贸 oportunamente, en 1939 (con la 4.陋 edici贸n en 1941), el ensayo de teor铆a jur铆dica titulado El estatuto jur铆dico internacional del gran territorio y la prohibici贸n de la intervenci贸n de potencias extranjeras en su 谩mbito. Contribuci贸n para el concepto de imperio en el derecho internacional (citado por Gollwitzer, Ib铆d. p. 562).

Este concepto geopol铆tico de gran territorio, frecuentemente transformado vitaliciamente en 芦espacio vital禄, pertenec铆a tambi茅n, como es sabido, al vocabulario preferido de Hitler: Pueblo sin espacio era el t铆tulo del oportuno romance best-seller del popular escritor colonialista Hans Grimm (1926). Despu茅s de que el comercio mundial entre las grandes potencias en el per铆odo entre las dos guerras hubiera ca铆do profundamente, surgieron esfuerzos para conseguir una autarqu铆a nacional en ultramar, lo que ya desde el principio condujo al imperialismo cl谩sico. El objetivo de esta pol铆tica de autarqu铆a, como declar贸 al comienzo de los a帽os 30 en un congreso contra la econom铆a liberal el economista Wilhelm Gerloff, era 芦la creaci贸n de un espacio econ贸mico auto-suficiente desde el punto de vista de la producci贸n y del consumo, disponiendo de tanto espacio y de tantas riquezas que puede proveer todas las necesidades econ贸micas y culturales de sus miembros鈥 (Gerloff 1932, 13).

Que esta posici贸n no era simplemente motivada por rivalidades ideol贸gicas, se deduce de la estrategia pol铆tico-econ贸mica y de las maniobras pol铆ticas de los nazis. Werner Daitz, uno de los altos dirigentes econ贸micos del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes (NSDAP), formul贸 la tendencia aut谩rquica del nacional-imperialismo expresamente contra 芦el pensamiento judaico-materialista de los economistas liberales禄, cuyo 芦pensamiento de dinero contrario al pueblo禄 condujo la econom铆a alemana hacia la 芦econom铆a mundial禄, o sea, hacia 芦el comercio libre y la divisi贸n internacional del trabajo禄 en su perjuicio, durante la guerra mundial y en la crisis econ贸mica mundial. Daitz coloc贸 el programa aut谩rquico de los nazis de un imperio nacional aut贸nomo contra aquella orientaci贸n econ贸mica liberal para el mercado mundial: 芦el descubrimiento de nuevos espacios libres y de su poblaci贸n (colonizaci贸n)鈥 solo puede significar un fortalecimiento del crecimiento y de la fuerza vital de la economia p谩tria si no queda fuera de su disciplina y de su poder鈥 cada pueblo debe disciplinar a su direcci贸n econ贸mica de forma que las 煤ltimas reservas en alimentos y mat茅rias primas esten siempre dentro de sus muros禄 (Daitz 1938 I, 64 y sigs.).

Es en este sentido aut谩rquico que 茅l define tambi茅n el 芦gran espacio econ贸mico禄 europeo a formar por el Reich nazi bajo control alem谩n: 芦la Europa continental solo puede afirmarse entre las otras partes del mundo como unidad econ贸mica y cultural si, en caso de necesidad puede vivir de los recursos de sus pueblos y de su territ贸rio. Por eso, la Europa continental tiene que ser una unidad pol铆tica de Gibraltar a los Urales y del Cabo Norte hasta la isla de Chipre. Solo en este espacio existen todas las capacidades en productos agr铆colas y riquezas minerales que permiten a los pueblos del mismo, mediante cooperaci贸n, y con la ayuda de una tecnolog铆a avanzada, vivir de sus propios recursos禄 (Daitz 1938 II, 45 y sigs.).

No se trataba en modo alguno de un objetivo lejano o de un sue帽o de los estrategas nazis, sino que en el momento de la argumentaci贸n de Daitz, era ya una pol铆tica econ贸mica y externa determinada y efectiva, que, en lo esencial, fue aprobada y apoyada por la direcci贸n de los monopolios alemanes en su propio inter茅s, como la historiogr谩fica sobre este per铆odo esclarece: 芦la decisi贸n de Hitler de alcanzar una autarqu铆a al 100% dentro de cuatro a帽os sin mirar los gastos en los sectores de los combustibles, de la producci贸n de hierro y del caucho sint茅tico (buna), fue bien acogida por los principales l铆deres econ贸micos, por un lado por interes en los beneficios y, por otro, debido a las dificultades en reorganizar el mercado mundial a corto plazo. La industria del hierro, carb贸n y acero, habituada al proteccionismo estatal desde 1879, deseaba alargar su hegemon铆a continental, pues en el plano mundial no era competitiva, y ten铆a como ambici贸n pol铆tica, a semejanza de los panalemanes en la Primera Guerra Mundial, la creaci贸n de un gran espacio econ贸mico dominado por los alemanes en el centro de Europa禄 (Martin 1989, 203).

La pol铆tica de autarqu铆a de los nazis, por tanto, solo prosigui贸 la tendencia nacional-imperialista ya iniciada antes de la Primera Guerra Mundial. Pero el 芦Reich禄 alem谩n no sigui贸 esta l贸gica solo debido a la evoluci贸n especialmente nacionalista llevad a cabo desde la 茅poca imperial. Un pensamiento aut谩rquico vuelto hacia la creaci贸n de 芦econom铆as de gran territorio禄 de tipo nacional-imperial, se encuentra tanto en el per铆odo anterior a la guerra como en el per铆odo entre las guerras en todos los pa铆ses del centro capitalista, muy a pesar de que en el campo anglo-saj贸n seguramente no sea tan acentuado como en el r茅gimen nazi.

Lenin calific贸 el esfuerzo nacional-imperialista, de acuerdo con la situaci贸n real y el discurso imperial dominante, en su famoso ensayo El imperialismo, fase superior del Capitalismo (1917), como pol铆tica de anexi贸n territorial esencialmente: 芦vemos ahora que comienza una gigantesca 鈥榗arrera鈥 por la conquista colonial y que se agudiza en alto grado la lucha por la divisi贸n territorial del mundo鈥 La carrera de todos los estados capitalistas por las colonias a fines del siglo XIX, sobre todo desde la d茅cada del 80, constituye un hecho universalmente conocido de la historia de la diplomacia y de la pol铆tica exterior鈥 Lo caracter铆stico para el imperialismo consiste precisamente en la tendencia a la anexi贸n no s贸lo de las regiones agrarias, sino tambi茅n de las m谩s industriales (apetitos alemanes respecto a B茅lgica, los de los franceses en cuanto a la Lorena), pues, en primer lugar, el reparto definitivo de la Tierra obliga, al proceder a un nuevo reparto, a tender la mano hacia toda clase de territorios; en segundo lugar, para el imperialismo es sustancial la rivalidad de varias grandes potencias en la aspiraci贸n a la hegemon铆a, esto es, a apoderarse de territorios no tanto directamente para s铆, como para el debilitamiento del adversario y el quebrantamiento de su hegemon铆a鈥β (Lenin, 1979/71, 82 y sigs., 97).

Aunque el an谩lisis de Lenin parta de un concepto limitado y restringido de capital por la visi贸n marxista del movimiento obrero, que implica una falsa oposici贸n entre el capitalismo competitivo y el capitalismo llamado de monopolio, su caracterizaci贸n del imperialismo como pol铆tica nacional polic茅ntrica de anexi贸n corresponde ampliamente a las formas reales del desarrollo capitalista mundial de entonces. Esta 茅poca, que termin贸 en 1945, no fue sin embargo la 芦煤ltima y m谩s elevada fase del capitalismo禄, que Lenin, condicionado por su tiempo, no ve铆a bajo el aspecto de una crisis categorial de las formas econ贸micas, sino sobre todo como el colapso de la constelaci贸n hasta entonces en vigor del capitalismo mundial.

Mientras los EEUU se desarrollaban todav铆a a la sombra de las potencias europeas poli c茅ntricas, en lucha por la hegemon铆a mundial, es decir, en el siglo XIX y a principios del siglo XX, segu铆an, en todo caso, la l贸gica de una potencia imperial nacional en expansi贸n. Ya en 1823 el presidente norteamericano de talla, James Monroe, formul贸 la doctrina que tiene su nombre, de acuerdo con la cual los EEUU no tolerar铆an ninguna intervenci贸n europea en territorio norteamericano. La doctrina Monroe, que ten铆a como tel贸n de fondo la lucha por la independencia de Am茅rica Latina contra Espa帽a y que llev贸 a los EEUU a autoproclamarse como 芦potencia protectora禄 de la parte sur del continente, estableci贸 as铆 un precedente: no por casualidad Carl Schmitt se refiri贸 a ella en su ensayo El estatuto jur铆dico de gran territ贸rio y la prohibici贸n de intervenci贸n. Tampoco la pol铆tica nacional imperial de anexi贸n directa era ajena a los EEUU: en 1848, despu茅s de la guerra en que derrotaron a M茅xico, se llevaron Texas, Nuevo M茅xico y Calif贸rnia, juntamente con los yacimientos de oro all铆 localizados; en 1898, como consecuencia de la guerra contra Espa帽a, anexionaron las Filipinas, que solo en 1946 (despu茅s de la ocupaci贸n japonesa en la segunda guerra mundial) alcanzar谩n la independ锚ncia estatal.

Ya en la 茅poca del 芦milagro econ贸mico禄 y de la guerra fr铆a, en la cual los EEUU ascendieron a 煤nica potencia dirigente del capitalismo occidental, la situaci贸n se alter贸 radicalmente. Bajo el techo de la Pax Americana el estatuto de potencia mundial hizo, conjuntamente con el desarrollo del capital mundial, una metamorfosis decisiva, a partir de la cual la antigua pol铆tica expansionista de los imperios nacionales empez贸 a ser obsoleta. Como primera potencia mundial, en sentido literal, los EEUU ya no pod铆an ser una 芦potencia de expansi贸n territorial禄, y eso signific贸 para los Estados nacionales europeos, ahora dependientes, descender un grado m谩s en el activo como potencias abatidas. Esta metamorfosis fundamental fue determinada sobre todo por dos momentos, uno pol铆tico-militar, otro econ贸mico.

Por un lado, la guerra fr铆a bloqueada con la contrapotencia mundial de la 芦modernizaci贸n retrasada禄 ya no fue, desde el inicio, conducida al estilo de un control territorial, basado en la econom铆a nacional, sobre un determinado 芦imperio mundial禄 sino solo, ante todo, como una estrategia de orientaci贸n a largo plazo en una escala directamente global. Como 芦polic铆a mundial禄 con la misi贸n autoatribuida de anular el contraimperio del capitalismo de estado y 芦reino del mal禄 (Reagan), el imperialismo americano tuvo que volverse un 芦imperialismo global ideal禄, o sea, operar en el 芦meta-plano禄, para ir m谩s all谩 de la simple expansi贸n nacional.

En este sentido, no se trataba de una nueva constelaci贸n en el interior de la antigua l贸gica de los conflictos, sino del car谩cter transitorio del propio conflicto. La misma expresi贸n 芦polic铆a mundial禄, inicialmente usada en sentido cr铆tico, remite involuntariamente al hecho de tratarse de una opci贸n por un monopolio de control global apoyado militarmente, en vez del crecimiento exterior, como extensi贸n del propio territorio.

En este plano, ya no era decisiva una visi贸n orientada hacia un 芦gran territorio禄 imperial y su correspondiente 芦econom铆a nacional de gran territorio禄, sino la garant铆a global del modo de producci贸n capitalista como tal. Los EEUU se convirtieron as铆 en pura 芦potencia protectora禄 del capital, solo siendo aceptada en su forma occidental privada y competitiva y siendo las variantes del capitalismo de estado del Este y del Sur consideradas como principal enemigo perturbador.

La presi贸n era en el sentido de destruir la cortina de hierro y de 芦abrir禄 el mundo entero al movimiento del capital privado (cualquiera que fuera su nacionalidad), o sea, de producir un sistema capitalista mundial unitario. En este sentido, los EEUU fundaron la OTAN en 1949, cuyo 谩mbito organizativo servia para envolver directamente los Estados nacionales europeos -transformados mientras tanto en potencias de segundo o tercer grado- en las operaciones estrat茅gicas de los EEUU en cuanto 芦potencia protectora禄 del capitalismo mundial y para utilizarlos como 芦porta-aviones禄 del ej茅rcito norteamericano.

Pero como este estatuto de potencia mundial implicaba un 芦imperialista global ideal禄, y este ya no pod铆a identificarse con un inter茅s expansionista nacional imperialista, la contradicci贸n entre los EEUU, como Estado nacional, y los EEUU como potencia mundial de nuevo tipo, se volvi贸 claramente visible a trav茅s de crecientes perjuicios resultantes de este desacuerdo. Es verdad que los EEUU por costumbre siempre utilizaron inocentemente hasta hoy el concepto de 芦inter茅s nacional禄 para designar su actividad de 芦polic铆a mundial禄 y se sirvieron realmente de su posici贸n de potencia mundial, del papel del d贸lar como moneda mundial, etc., naturalmente tambi茅n en su propio inter茅s, siempre que fuera posible. A pesar de esto, los perjuicios sufridos en el transcurso de la guerra fr铆a por la potencia mundial -que al final de la segunda guerra mundial hab铆a alcanzado el estatuto de absoluta superpotencia econ贸mica-, como la reducci贸n de su cuota nacional en el mercado mundial, la ca铆da relativa de la productividad industrial y, finalmente, el enorme endeudamiento interno y externo, se deben en gran parte al peso del 芦consumo禄 pol铆tico-militar como 芦potencia mundial禄, improductivo desde el punto de vista capitalista.

Esta situaci贸n ha sido repetidamente descrita y objeto de reclamaci贸n, 煤ltimamente por Paul Kennedy, que traza analog铆as con las primeras potencias de la historia de la modernizaci贸n desde el siglo XVI (Kennedy, 1991/1987). El papel de 芦polic铆a mundial禄 o de 芦imperialista global ideal禄 permanece controvertido en el debate sobre la pol铆tica tanto externa como interna de los EEUU: solo que fue el desarrollo del capitalismo que conden贸 los EEUU a asumir ese papel.

Por otro lado, la antigua pol铆tica de anexi贸n territorial nacional imperialista se volvi贸 obsoleta, no solo en virtud de la constelaci贸n de la pol铆tica externa mundial durante la guerra fr铆a, con su estructura bipolar, sino tambi茅n debido al proceso econ贸mico interno del modo de producci贸n capitalista 鈥 en el que la unificaci贸n pol铆tica del capital privado a nivel mundial constituye el marco fundamental en gran medida creado por la superpotencia EEUU. Pues solo bajo el techo de la pax americana, se volvi贸 en gran medida real la nueva caracter铆stica estructural del capital, en cuanto a exportaci贸n de capital, apuntada por Lenin y Rudolf Hilferding.

Lenin vio la exportaci贸n de capital (en oposici贸n a la simple exportaci贸n de mercanc铆as) todav铆a en el contexto de la antigua constelaci贸n de las potencias expansionistas centradas en la econom铆a nacional. Pero en ese nivel de desarrollo, la exportaci贸n de capital no pod铆a asumir a煤n ning煤n papel relevante. En verdad, hasta 1913, el comercio mundial se desarroll贸 continuamente bajo el dominio de las econom铆as nacionales, pero las inversiones extranjeras (sobre todo en capital fijo) permanecieron limitadas casi totalmente a las colonias o zonas de influencia, por tanto al respectivo espacio imperial nacional. En la lucha polic茅ntrica de las grandes potencias europeas por la hegemon铆a capitalista otra cosa no hubiera sido posible.

Por el contrario en el marco de la pax americana despu茅s de la segunda guerra mundial, no solo el sistema mundial fue subsumido al concepto bipolar del 芦sistema de conflictos禄 entre capitalismo privado y capitalismo de Estado, sino que, al mismo tiempo, el hemisferio occidental estaba ya dirigido monoc茅ntricamente. Bajo la batuta pol铆tica de este monocentrismo fue posible crear las condiciones para un r谩pido crecimiento de la exportaci贸n de capital: principalmente, la posibilidad de exportar capital en una medida nunca vista en el 谩mbito de los propios pa铆ses capitalistas industriales desarrollados, o sea, de abrir grandes empresas de producci贸n en antiguos 芦pa铆ses enemigos禄. En este aspecto, la pax americana no signific贸 otra cosa que las grandes empresas multinacionales surgidas en este contexto comenzaron gradualmente a autonomizarse del marco de la econom铆a nacional. Se volvieron as铆 visibles los primeros contornos de la estructura de crisis de una nueva contradicci贸n entre el capital, por un lado, y la econom铆a nacional y el Estado nacional respectivo, por otro.

Del pacifismo nacional 芦de los hombres buenos禄 al belicismo global intervencionista

En el proceso de la globalizaci贸n empresarial, la ideologia del imperialismo americano transformado en 芦imperialista global ideal禄 sufri贸 una metamorfosis especial que la transform贸, en consonancia con el estatuto de los EEUU, en ideologia global del capitalismo privado occidental. En los EEUU existi贸 siempre, contra la antigua pol铆tica imperial de anexi贸n, una oposici贸n 芦de los hombres buenos禄, que se alimentaba de las ilusiones democr谩ticas sobre el car谩cter del capitalismo y se reclamaba del ideal burgu茅s (una 芦paz perpetua禄 kantiana entre naciones comerciantes) contra la realidad del capitalismo de entonces (guerras de rapi帽a nacional-imperialistas). Este pacifismo originalmente anti-imperialista se revel贸 en la posguerra progresivamente como una nueva legitimaci贸n del renovado papel de 芦polic铆a mundial禄 de los EEUU.

Si esta ideolog铆a era en la anterior constelaci贸n, esencialmente 芦aislacionista禄, es decir, dirigida contra las intervenciones externas de los EEUU, la nueva constelaci贸n, con los EEUU como 煤nica superpotencia occidental, pod铆a de repente pasar a funcionar como legitimaci贸n de intervenciones. Porque ahora ya no se trata, en primer lugar, de la expansi贸n de un 芦gran territorio禄 definido por el imperialismo nacional norteamericano, sino del mantenimiento global y de la expansi贸n del 芦principio禄 del capital privado y del liberalismo econ贸mico y de su marco de legitimaci贸n democr谩tica. El ideal burgu茅s pod铆a en este sentido ser llamado a dar cobertura a la realidad capitalista, todav铆a insatisfactoria, porque ya no se trataba de evidentes intereses nacionales de rapi帽a, sino del supuesto mantenimiento e implantaci贸n de la 芦paz mundial democr谩tica禄 contra los llamados 芦enemigos de la paz no democr谩ticos禄, definidos luego, en la estructura bipolar de las superpotencias, como 芦reino del mal禄 totalitario del Este y sus vasallos.

El nuevo papel de potencia mundial de los EEUU pod铆a por lo tanto ser asumido con un empe帽o casi religioso: la superpotencia occidental se transforma en propagandista global y hasta en misionera del modo de producci贸n y del modo de vida capitalista competitivo, incluyendo sus componentes culturales (芦American way of life禄). En este sentido, el Presidente Truman, despu茅s en 1947, puso de lado la doctrina Monroe, limitada a la perspectiva nacional imperialista, y, con la 芦doctrina Truman禄, prometi贸 la ayuda de los EEUU a los 芦pueblos libres amenazados en su libertad禄, lo que implicaba el intervencionismo en un meta- plano del sistema mundial, m谩s all谩 del simple inter茅s nacional expansionista.

Truman no oper贸 en un espacio ideol贸gicamente vac铆o. Solo prosigui贸 con el esp铆ritu de la ideolog铆a de la 芦comunidad de los pueblos禄, enraizada en el antiguo idealismo americano originalmente anti-intervencionista, tal como fue formulada por el Presidente norteamericano Woodrow Wilson (1856-1924) en su programa de catorce puntos de 1918, anticipaci贸n del posterior liderazgo doctrinal americano.

En esta construcci贸n idealista, correspondiente a la harmoniosa visi贸n del mundo de las tradicionales clases medias democr谩ticas, la competencia brutal y la lucha por la supervivencia en el mercado mundial fueron solemnemente redefinidas como colaboraci贸n pac铆fica entre Estados animados de buena voluntad y legitimados por la 芦soberan铆a popular禄; una interpretaci贸n cada vez m谩s falseadora de la realidad mundial del capitalismo, que apadrin贸 tanto la creaci贸n de la llamada Sociedad de Naciones (1920), sugerida por Wilson, como su renovaci贸n al final de la segunda guerra mundial como Organizaci贸n de las Naciones Unidas (ONU).

Que la Uni贸n Sovi茅tica, como contrapotencia mundial de la 芦modernizaci贸n recuperadora禄 tuviese que dejarse inscribir en unas Naciones Unidas indiscutiblemente dominadas por los pa铆ses occidentales bajo liderazgo de los EEUU, fue solo la consecuencia l贸gica, en el plano pol铆tico, del hecho econ贸mico de que el capitalismo de Estado, como sistema productor de mercanc铆as, participaba por su propia naturaleza en el mercado mundial y ten铆a que adaptarse a sus criterios. Con el colapso de la contrapotencia mundial desde 1989 y el ascenso de los EEUU a 煤ltima potencia mundial, su papel de 芦imperialista global ideal禄 de un sistema capitalista mundial de ahora en adelante unificado se alter贸 una vez m谩s.

A pesar de todos los desmentidos, de todas las idealizaciones y falsas esperanzas, la crisis mundial progresiva y la globalizaci贸n del capital ligada a ella constituyen el tel贸n de fondo que explica la raz贸n por la que la pax americana, ahora efectivamente universal, no da lugar a un mundo pacificado. Mucho antes de que se volvieran superfluos para la dominaci贸n capitalista universal, la importancia de los EEUU como polic铆a mundial, por el contrario, aument贸, como demuestran sus dos guerras por el orden mundial de los a帽os 90. No se trata ahora ya de combatir una supuesta contrapotencia claramente definida, sino de conseguir mantener, bien o mal, el sistema capitalista unificado, aunque 茅l no pueda ser ya reproducido en el 谩mbito global, para la gran mayor铆a de la humanidad. Con otras palabras: la propia lucha del 芦polic铆a mundial禄 y de sus cherifs ayudantes europeos contra la crisis de las categor铆as capitalistas tiene forzosamente que asumir el car谩cter de una batalla contra espectros o, ya casi al estilo de Don Quijote contra molinos de viento.

En esta refriega globalizada contra los demonios de la crisis capitalista mundial, se desvanece, todav铆a m谩s que en los tiempos de la guerra fr铆a, el paradigma de los 芦Estados de expansi贸n territorial禄. Esta metamorfosis en curso tiene tambi茅n un momento pol铆tico-militar y un momento econ贸mico. De forma mucho m谩s fuerte que en el caso del estrangulamiento del sistema del capitalismo de estado, la 芦geopol铆tica禄 centrada en cualquier estado nacional se volvi贸 irrelevante y contraproducente en la lucha sin esperanza por una 芦pacificaci贸n禄 del proceso de crisis mundial del capitalismo. El mundo fue supranacionalmente unificado por el capital, pero por debajo de la fina capa de barniz del sistema mundial com煤n se propaga la crisis que conduce, hoy aqu铆 y ma帽ana acull谩, a las erupciones catastr贸ficas. Tanto pol铆tica como militarmente ya solo es posible una estrategia de 芦intervenci贸n flexible禄 en el 谩mbito mundial, a trav茅s de una diplomacia ambulante de crisis, de 芦fuerzas m贸viles de intervenci贸n禄 y de ataques a茅reos.

A esto corresponde simult谩neamente la metamorfosis del capital, consecuente con la econom铆a de crisis, en una globalizaci贸n directa de la econom铆a empresarial, m谩s all谩 de la mera exportaci贸n de capital. Donde la gran mayor铆a de los 芦brazos禄 se vuelven superfluos desde el punto de vista capitalista, la 芦apropiaci贸n禄 de territorios y de sus pueblos ya no constituye, ni so帽ando, una opci贸n para la acumulaci贸n; las anexiones territoriales perdieron definitivamente el sentido en la l贸gica capitalista y solo podr铆an constituir un peso, en vez de un lucro. Al mismo tiempo que la reproducci贸n del capital en t茅rminos de econom铆a empresarial entra en conflicto con los estados nacionales, el capital financiero y real transnacional, expandido por todo el globo (naturalmente con densidades extraordinariamente diversas), ya no permite la formulaci贸n de una estrategia de expansi贸n capitalista centrada nacionalmente.

En consonancia con esta nueva situaci贸n mundial, la ideolog铆a intervencionista occidental de 芦freedom and democracy禄 (originariamente enraizada en el pacifismo 芦de los hombres buenos禄 de los EEUU) desarrollada durante la guerra fr铆a, fue de la noche a la ma帽ana, transmutada en la parad贸jica 芦guerra de mantenimiento de la paz禄 de la OTAN bajo el liderazgo de los EEUU. Y es as铆 como el actual discurso hegem贸nico liberal interpreta las reacciones de Occidente a la crisis global causada por su propio terrorismo econ贸mico 芦objetivo禄, con el repertorio fraseol贸gico de la misma filosof铆a charlatana que ya domin贸 la 茅poca precedente.

En Europa, en pocos a帽os, el pacifismo idealista 芦de los hombres buenos禄 de los movimientos por la paz fue substituido consecuentemente por un belicismo favorable al intervencionismo global. De esta forma, las 芦buenas personas禄 de la izquierda europea solo repiten aquel cambio y metamorfosis seguida por sus primos norteamericanos, desarrollada desde los tiempos del Presidente Wilson. La contradicci贸n ideol贸gica interna del capitalismo entre pol铆ticos nacional-imperiales de inter茅s intervencionista e idealistas anti-intervencionistas se desmorona definitivamente con la crisis mundial: la inexorable sustentaci贸n del sistema, la afirmaci贸n del capitalismo a cualquier precio y las manoseadas frases democr谩tico-idealistas son id茅nticas en la 芦doctrina de polic铆a mundial禄, contra los frutos aparentemente generados en los abismos de la historia.

Las expediciones punitivas conducidas por Occidente contra la periferia capitalista sumergida en el caos a partir del salto hist贸rico de 1989 son presentadas, de acuerdo con ese esp铆ritu, como acciones leg铆timas de la 芦comunidad internacional禄, de la 芦comunidad democr谩tica de los pueblos禄, etc. El consenso mundial, de forma fraudulenta, omite sistem谩ticamente el hecho de que es la maravillosa econom铆a mundial de mercado la que es el regazo que, conjuntamente con la crisis y el colapso de la reproducci贸n socio-econ贸mica, abriga aquel 芦belicismo禄 contra el que entonces la amistosa humanidad dominante, impregnada de idealismo y con bombardeos extensivos, impone a econom铆a de mercado mundial. La falsedad de esta legitimaci贸n se revela, desde luego, por el hecho de estar acompa帽ada de un hist茅rico esp铆ritu de cruzada, sobre el cual los medios de comunicaci贸n democr谩tico-capitalistas gritan al un铆sono, como si estuviesen todos bajo las 贸rdenes de un censor todopoderoso.

La OTAN como prolongaci贸n supranacional del 芦imperialista global ideal禄

La OTAN constituye el encuadramiento pol铆tico-militar de la pax americana y de la globalizaci贸n de la crisis del capital que se inicia en esta 茅poca. En este campo de referencia, ella tiene que distinguirse, desde luego de una forma fundamental, de las constelaciones de las alianzas imperiales anteriores. No pod铆a tratarse de una relaci贸n solo exterior, entre una potencia hegem贸nica y los respectivos vasallos en el sentido imperial tradicional, ni de una alianza entre potencias imperialistas nacionales, que se encuentran m谩s o menos en pi茅 de igualdad. Antes el contradictorio estatuto doble de los EEUU, como estado-naci贸n o econom铆a nacional por un lado y como 芦capitalista global ideal禄 por otro, exig铆a una metamorfosis an谩loga de los estados europeos del centro capitalista que se hab铆an vuelto secundarios, dotados de un car谩cter igualmente contradictorio: por un lado, tal como los EEUU, no pueden dejar de ser estados-naciones; por otro lado, tienen que integrarse todav铆a en la nueva estructura de una pretensi贸n de control a nivel global, sin poder volverse pura y simplemente una parte integrante de los EEUU.

De este modo contradictorio la OTAN se transform贸, m谩s all谩 de la funci贸n meramente militar, en la instancia pol铆tica com煤n de todo Occidente, con el fin de integrar los estados europeos del centro capitalista en el sistema hegem贸nico del nuevo 芦capitalista global ideal禄 y, es decir, encuadrarlos en este sistema, o sea, para hacer tambi茅n que 芦potencias禄 solo de segundo orden del viejo tipo se transformen, ellas mismas, en partes integrantes de un 芦imperialismo global ideal禄. La alternativa ya no consiste en escoger entre un estatuto independiente como vieja potencia imperialista nacional y un estatuto de vasallo frente a la superpotencia de los EEUU, sino entre un estatuto de mayor o menor peso en el seno de la OTAN, como prolongaci贸n pol铆tica y legitimadora de la hegemon铆a mundial de nuevo tipo de los EEUU.

De este modo, por un lado la OTAN demuestra ser de hecho una estructura supranacional con una pretensi贸n de control capitalista global, frente a un mundo tomado al asalto por una globalizaci贸n econ贸mico-industrial y una simultanea disgregaci贸n de crisis. Por otro lado, la OTAN ni siquiera puede ser imaginada sin el aparato de administraci贸n de la violencia de alta tecnolog铆a de los EEUU, que continua centrado en y controlado por un estado-naci贸n, y cuya falta de paralelo mantiene en pi茅 la hegemon铆a de los EEUU en el seno de la obra de arte integral del imperialismo mundial. En un orden b谩rbaro, en 煤ltima instancia, quien manda acaba siendo siempre aquel que ha sido capaz de blandir la mejor espada. Y en el 谩mbito de los criterios capitalistas y de la tecnolog铆a capitalista, Europa nunca m谩s podr谩 tener la mejor espada.

El raciocinio burgu茅s europeo enjuicia este asunto de una forma lapidaria y sobria; por ejemplo en el diario econ贸mico 芦Handelsblatt禄: 芦Una identidad europea en t茅rminos de seguridad es en principio deseable, pero no es realizable de momento. Los programas armamentistas que para esto ser铆an necesarios no pueden ser financiados鈥 La reciente intervenci贸n en Kosovo revel贸, una vez m谩s, hasta qu茅 punto los europeos son inferiores a los EEUU cuando se trata de proyectar poder militar m谩s all谩 de las propias fronteras nacionales. Casi el 80% de todas las misiones de combate y el 90% de las bombas y m铆siles utilizados lo fueron por cuenta de los EEUU. Hasta delante de sus propias puertas los europeos no conseguir谩n aportar m谩s que una contribuci贸n marginal para derrotar a una potencia militar de tercer orden鈥 Mientras los EEUU contin煤en siendo un socio de seguridad fiable, no debe proseguirse ninguna pol铆tica armamentista europea que perjudique la consolidaci贸n alcanzada禄 (Wolf 1999).

En efecto, los estados europeos del centro capitalista no tienen capacidad de intervenci贸n militar en una escala mayor, ni uno ni otro por s铆 solo, ni todos en conjunto. Para ello faltan pura y simplemente los medios militares, como pueden ser flotas de bombarderos estrat茅gicos, portaviones y arsenales de m铆siles; y eso no se verifica solo en t茅rminos cuantitativos, sino igualmente en lo que respecta al nivel tecnol贸gico. Si hoy Alemania, por ejemplo, se encuentra a este respecto aproximadamente al nivel de un guarda de aldea global, Gran-Breta帽a y Francia, a pesar de sus experiencias con guerras post-coloniales y de las pretensiones militares desde entonces hasta ahora, no se encuentran en situaci贸n mucho mejor. En la absurda guerra de las Malvinas, los brit谩nicos consiguieron imponerse a la marina argentina por muy poco; y las diversas mini-intervenciones francesas en 脕frica mal merecen el ep铆teto de militares. La prensa francesa se burl贸 del desastre del portaviones 芦Charles de Gaulle禄, que sufri贸 una aver铆a cuando apenas hab铆a entrado en servicio, teniendo que ser remolcado con mucho coste por su predecesor ya retirado, el 芦Clemenceau禄.

Si tenemos en cuenta que en el seno de la UE entre el 60 y el 70 por ciento de todos los medios gastados en el desarrollo y aprovisionamiento militar son responsabilidad de Gran-Breta帽a y Francia, queda claro el estrecho margen europeo para un programa armamentista e intervencionista. No es extra帽o que la planeada fuerza militar de la UE sea luego de entrada designada como 芦tropa de papel禄.

Una alteraci贸n fundamental de la relaci贸n de fuerzas militares 鈥揺n caso de pretenderse- es de hecho ut贸pica, incluso bajo el punto de vista financiero. Ser铆a la ruina econ贸mica si la UE quisiera, en un tour de force en t茅rminos de pol铆tica armamentista (para lo cual, adem谩s, nunca conseguir铆a estar suficientemente unificada), igualar el poder铆o militar de los EEUU. En ninguna parte se vislumbra factor alguno que demuestre como habr铆a de conseguirse la inversi贸n del sentido de los flujos globales de capitales que para ello seria necesario; y, si a pesar de todo se consiguiera, la econom铆a mundial seria desestabilizada todav铆a m谩s, y el ya fr谩gil edificio del capitalismo financiero global ser铆a llevado a la ruina.

Ni los opinion makers pol铆ticos predominantes se hacen ilusiones sobre la posibilidad de que la relaci贸n de fuerzas actuales pueda ser a煤n alterada un d铆a: 芦No existe ninguna se帽al de una alteraci贸n fundamental de los pesos relativos鈥 La base econ贸mica de Europa para desafiar eventualmente a los EEUU y a sus concepciones de ordenamiento mundial鈥 no se ha extendido sino que ha disminuido鈥 En el 谩rea militar, la diferencia transatl谩ntica se destaca a煤n con mayor nitidez. As铆, los estados europeos de la OTAN gastaron con el aprovisionamiento militar, en los 煤ltimos cinco a帽os, solo aproximadamente la mitad de lo que fue gastado por los EEUU en el mismo per铆odo. En la categor铆a de investigaci贸n y desarrollo, la fosa a煤n se ensanch贸 m谩s禄 (Wolf 2001). Pero estas son de cualquier modo consideraciones meramente hipot茅ticas, puesto que, para ir m谩s all谩 de todo esto, ya ni siquiera existe un motivo econ贸mico y 芦materialista禄 para estrategias de anexi贸n e 芦influencia禄 territorial en el 谩mbito de un gran conflicto entre capitalistas.

Esto no significa que no existan algunas tentativas europeas que se destaquen frente a la 煤ltima potencia mundial que son los EEUU, aunque, en caso de duda, estas vienen m谩s de Francia que de Alemania. Pero estas actitudes no pasan de disputas de competencias y de guerras de capillas en el seno del orden establecido del 芦imperialismo global ideal禄, sujeto a una hegemon铆a de los EEUU que est谩 por encima de cualquier duda, no configurando la afirmaci贸n de una pretensi贸n imperial aut贸noma. Tambi茅n cada vez m谩s vuelven a surgir las contradicciones econ贸micas y sobretodo comerciales entre la UE y los EEUU, pero sin que sea seriamente puesto en causa alguna vez el techo global com煤n de la pax americana.

John C. Kornblum, hasta 2001 embajador de los EEUU en Alemania, de un trazo expresa tanto a la inevitabilidad capitalista de la alianza encarnada en la OTAN como el problema de la misma: 芦El miedo de que los europeos y los americanos se dividan en campos mutuamente competitivos carece de cualquier justificaci贸n. Los lazos que unen Europa con los Estados Unidos son tan fuertes que una ruptura es inimaginable鈥 驴Qu茅 es lo que es tan especial en la situaci贸n actual? Raramente un nuevo gobierno americano asumi贸 funciones en un tiempo tan vol谩til. Y fueron igualmente raras las veces en que los europeos y los americanos sintieran una perplejidad semejante ante este bullicio planetario禄 (Kornblum 2001). El 芦tiempo vol谩til禄 y el 芦bullicio planetario禄, una formulaci贸n en t茅rminos conceptuales tan vacua como babosa, para la ca铆da del moderno sistema productor de mercanc铆as en base a sus propias contradicciones internas, hace de la OTAN, despu茅s del fin de la guerra fr铆a, todav铆a m谩s la instancia del capitalismo global, cuya raz贸n obliga a todos los conflictos internos y a todos los temas a pasar a un segundo plano.

Esto tambi茅n se aplica a los puntos pol茅micos, como el nuevo bombardeo injustificado de Irak por los EEUU bajo el nuevo liderazgo del presidente ultraconservador Bush, los planes de Washington para una 芦defensa nacional contra m铆siles禄 (NMD) o, inversamente, el proyecto de una pol铆tica europea com煤n de seguridad y defensa (PECSD). En este contexto, cada vez que se habla de 芦ri帽as禄 en la relaci贸n entre los EEUU y la UE, este concepto, que designa una peque帽a diferencia, apunta m谩s hacia la necesidad objetiva de una pol铆tica hegem贸nica imperial global que hacia una ruptura de esa cohesi贸n.

Todas esas especulaciones de que semejantes 芦desavenencias禄 mutuas podr铆an constituir el inicio de una alteraci贸n profunda en la constelaci贸n mundial capitalista carecen de cualquier fundamento: 芦Con estas reflexiones orientadas por la pol铆tica cotidiana, los esc茅pticos no aprecian debidamente鈥 el significado fundamental de los factores estructurales que act煤an a medio y largo plazo y que trabajan inequ铆vocamente a favor de la continuidad de la asociaci贸n transatl谩ntica. Aunque suele haber ri帽as, estas no conducir谩n a conflictos duraderos o a una rivalidad geopol铆tica禄 (Wolf 2001).

Aunque las desavenencias, las llamadas ri帽as, las tentativas de ganar protagonismo y las muestras de un poder arbitrario pongan en cuesti贸n la existencia continuada de la forma del estado-naci贸n, insustituible para la relaci贸n del capital, con su l贸gica intr铆nseca y con ello simult谩neamente para las contradicciones inherentes a la estructura del 芦imperialismo global ideal禄, as铆 y todo este asumi贸 como tal, irreversiblemente, la forma supranacional de la OTAN. Esta inevitabilidad de la OTAN como fuerza de intervenci贸n occidental global bajo el liderazgo de los EEUU tambi茅n corresponde a los intereses del capital dominante que, en el marco de la crisis y de la globalizaci贸n, al final tambi茅n se vuelven directamente transnacionales. As铆 芦la integraci贸n global de los mercados da m谩s fuerza a aquellos que sacan provecho de la globalizaci贸n y que por eso se encuentran interesados en la cooperaci贸n entre estados. Esto se aplica sobre todo a las grandes empresas transnacionales, as铆 como a los inversores de capital financiero禄 (Wolf 2001). Si traducimos la f贸rmula eufem铆stica de la 芦cooperaci贸n entre estados禄 por la de la 芦guerra de ordenamiento mundial imperial global禄, tenemos as铆 designado el tel贸n de fondo real de los intereses del capital hoy dominante. Si las contradicciones en el 谩mbito del sistema mundial se agravaran de una forma dram谩tica, hay que contar mucho m谩s con acciones unilaterales de un gobierno de los EEUU cediendo al p谩nico que con un desaf铆o europeo a los EEUU.

El contexto imperial global y el contexto econ贸mico de la globalizaci贸n tambi茅n se aplican estrictamente a la propia industria armamentista que, tal como todos los dem谩s capitales, se ha integrado a toda velocidad en estructuras transnacionales. Las f谩bricas de material b茅lico, antes dotadas de una orientaci贸n estrictamente nacional y estrechamente asociadas al respectivo aparato de estado nacional y a sus pretensiones de control y de expansi贸n territorial, se volvieron en gran parte 芦global players禄 dotados de una amplia diversificaci贸n econ贸mico-industrial con ramificaciones tanto en los EEUU como en la UE (y en parte en el espacio asi谩tico). En el sector armamentista existe, por eso, tal como en todas las otras 谩reas, participaciones transatl谩nticas cruzadas, 芦alianzas estrat茅gicas禄, fusiones y adquisiciones, teniendo en cuenta que la industria armamentista de los EEUU est谩 dominando claramente la escena.

As铆, por ejemplo, bas谩ndose en motivos econ贸micos, todas las agujas econ贸micas fueron puestas en el sentido de la gran empresa armamentista espa帽ola Santa B谩rbara Blindados (SBB); en el 谩mbito de su privatizaci贸n, no fue controlada por una empresa armamentista europea, sino por el gigante armamentista americano General Dynamics que, a trav茅s de esta adquisici贸n, podr谩 tambi茅n obtener una participaci贸n en la f谩brica de tanques de Munich Krauss-Maffei-Wegmann (KMW); SBB controla bajo licencia el tanque Leopard de la KMW. Inversamente la gran empresa europea de material aeron谩utico y espacial EADS (la casa madre de Airbus) quiere ir a construir aviones militares a los EEUU juntamente con un socio de los EEUU (Lockheed Martin o Northrop) a fin de conseguir acceder a los lucrativos pedidos del Pent谩gono. Entre tanto la EADS ya colabora con Boeing en la defensa anti-misil. Tambi茅n se encuentra decidida a tomar el control de los astilleros n谩uticos militares alemanes HDW a trav茅s de una participaci贸n mayoritaria del inversor financiero de los EEUU One Equity Partners (OEP), lo que es interpretado como una adquisici贸n encubierta del gigante armamentista norteamericano General Dynamics. HDW construye y vende submarinos, desde el oto帽o de 2002, juntamente con la empresa armamentista norteamericana Northrop-Grumman. Aunque existan reservas por parte de la Comisi贸n de la UE, seg煤n un lobista armamentista alem谩n, m谩s pronto o m谩s tarde toda la industria armamentista europea depender谩 del mercado de aprovisionamiento de los EEUU y tendr谩 que adaptarse a la situaci贸n a trav茅s del establecimiento de participaciones transnacionales: 芦Sin Am茅rica nada es posible禄 ([semanario econ贸mico] Wirtschaftswoche 40/2001).

Contrariamente a todas las 芦ri帽as禄 y tentativas de obstrucci贸n de las clases pol铆ticas nacionales, proseguir谩 la transnacionalizaci贸n de la industria armamentista entre los centros capitalistas occidentales; existen ya proyectos para un mercado de aprovisionamiento electr贸nico transnacional para las grandes empresas armamentistas y aeron谩uticas.

Al final ya no hay ning煤n motivo esencial para que las empresas armamentistas se ci帽an al plano nacional, o incluso al de la UE; los debates y las reservas a este prop贸sito ya no son de car谩cter estrat茅gico y, por eso, ya no son de primer orden, pero se desarrollan en el 谩mbito de disputas secundarias de competencias. No solo en lo se dice respecto a las bases econ贸micas generales del capitalismo de crisis globalizado, sino tambi茅n en t茅rminos inmediatos de la tecnolog铆a y de la econom铆a armamentista, la OTAN constituye una fuerza de intervenci贸n imperial global y una concepci贸n capitalista global de ordenamiento mundial.

El concepto de 芦imperialista global ideal禄, elaborado por analog铆a con la formulaci贸n de Marx, seg煤n la cual el estado nacional constituye el 芦capitalista global ideal禄, evidentemente, este 煤ltimo, no remite quiz谩s a una toma de influencia meramente 芦inmaterial禄; se trata m谩s bien de un aparato repleto de violencia de alta tecnolog铆a y de intervenci贸n pol铆tica en todo el mundo que intenta establecer un encuadramiento para la acci贸n capitalista con validez universal y, en este sentido, tiene que adoptar una pretensi贸n de control igualmente universal. Sin embargo el 芦imperialista global ideal禄 mundializado se encuentra mucho m谩s circunscrito al plano pol铆tico-militar de lo que antes lo fue el 芦capitalista global ideal禄 en el seno del estado-naci贸n: el imperialismo global no re煤ne los capitales de su 谩rea de poder en un encuadramiento ordenador tambi茅n econ贸mico, sino que inversamente tiene que obedecer a la competencia desenfrenada de los capitales que transvasa cualquier marco ordenador y sobre el cual ya solo puede reaccionar de forma superficial y sin capacidad de ingerencia pol铆tico-econ贸mica aut贸noma.

La OTAN, igual que los EEUU, no constituye un 芦estado mundial禄 que pueda pedir cuentas de las viejas funciones del estado-naci贸n a un nivel superior, supranacional. La OTAN no es m谩s que el 芦capitalista global ideal禄 (ampliado), o sea, una pura instancia de violencia y de presi贸n pol铆tica, y no la instancia para una regulaci贸n m谩s abarcadora. Siendo as铆, la OTAN no puede resolver la contradicci贸n del capitalismo de crisis global, pudiendo solo, en su propia estructura contradictoria, como organismo supranacional bajo la hegemon铆a del estado-naci贸n de la 芦煤ltima potencia mundial禄, expresarla en muestras peri贸dicas de violencia.

A primera vista este 芦imperialismo global ideal禄 monoc茅ntrico de inicios del siglo XXI podr铆a recordar el concepto casi olvidado de un llamado 芦ultra-imperialismo禄, tal como el viejo ide贸logo-mayor de los social-dem贸cratas alemanes Karl Kautsky lo ten铆a cre铆do a inicios del siglo XX, en el 谩mbito del debate sobre el imperialismo con Rosa Luxemburgo y Lenin. Pero la analog铆a no pasa de ser muy superficial. Kautsky escribi贸 en 1914 en 芦Neue Zeit禄: 芦Una necesidad econ贸mica para proseguir la carrera armamentista despu茅s de la guerra mundial no se confirma, ni siquiera desde el punto de vista de la propia clase capitalista, sino como m谩ximo, desde el punto de vista de algunos intereses armamentistas. Inversamente la econom铆a capitalista es la primera que se ve amenazada de manera extrema por las contradicciones entre los respectivos estados. Cualquier capitalista un poco perspicaz hoy deber铆a dirigir a sus cong茅neres las siguientes vibrantes palabras: 隆Capitalistas de todos los pa铆ses, unios!鈥 Como es evidente, si la pol铆tica actual del imperialismo fuese imprescindible para proseguir el modo de producci贸n capitalista, los factores acabados de enunciar no conseguir铆an causar una impresi贸n duradera sobre las clases gobernantes, ni llev谩ndolas a imprimir otra direcci贸n a sus tendencias imperialistas. Sin embargo eso es posible si el imperialismo, el esfuerzo de cada gran estado capitalista en el sentido de expandir su propio imperio colonial en detrimento de otros imperios de tipo semejante, establece solo uno de los diversos medios de promover la expansi贸n del capitalismo鈥 La competencia furiosa entre empresas gigantescas, bancos enormes y multimillonarios cre贸 la idea del cartel de las grandes potencias financieras que engullir铆an a las peque帽as. Del mismo modo tambi茅n ahora puede resultar de la guerra mundial de las grandes potencias imperialistas una uni贸n entre las m谩s fuertes que pondr谩 termino a su carrera armamentista. Por lo tanto no est谩 excluido desde el punto de vista puramente econ贸mico que el capitalismo conozca todav铆a una nueva fase, una transferencia de la pol铆tica de cartel hacia la pol铆tica exterior, una fase de ultra-imperialismo, contra el cual evidentemente tendr铆amos que luchar con la misma energ铆a que contra el imperialismo, pero cuyos peligros ser铆an de otra 铆ndole que la carrera armamentista y la amenaza a la paz mundial禄 (Kautsky 1914, 920 s.).

Queda patente que la argumentaci贸n de Kautsky estaba lejos de la realidad de su tiempo (y as铆 continuar铆a todav铆a a lo largo de d茅cadas), porque la 茅poca de la expansi贸n nacional imperial a esas alturas todav铆a no se hab铆a agotado. Pero si miramos m谩s de cerca, Kautsky tampoco es un buen profeta de un futuro todav铆a lejano. Aunque hab铆a visto con bastante acierto (de forma semejante a Lenin, sin apenas profundidad conceptual de las formas sociales capitalistas en expansi贸n) la posibilidad abstracta de otra constelaci贸n imperial global pero est谩 estaba para ellos no bajo el espectro de una desintegraci贸n social mundial debida a los limites intr铆nsecos del modo de producci贸n capitalista, sino solo como 芦otros medios de promover la expansi贸n del capitalismo禄. La posici贸n de Kautsky se encontraba enteramente determinada por el discurso social-dem贸crata del cambio del siglo XIX para el siglo XX, que hab铆a puesto oficialmente de lado la teor铆a de la crisis y del colapso y apostaba por una capacidad de desarrollo ulterior del capitalismo, para ser coronada por el movimiento obrero como una transici贸n pac铆fica y parlamentaria hacia el socialismo de estado.

Tal como en Lenin, tambi茅n en Kautsky el tema no es la crisis (a esas alturas 芦impensable禄) ni la cr铆tica de las formas sociales que trascend铆an los l铆mites entre las clases, sino la 芦voluntad de clase禄 solo sociol贸gicamente fundamentada y que se manifestaba de forma pol铆tica en el sentido de la 芦explotaci贸n禄, por un lado, y de la respectiva superaci贸n, por otro. Contrariamente a Lenin, sin embargo Kautsky no desarrolla este an谩lisis abusivamente simplificado en el terreno de los hechos hist贸ricos efectivos, o sea, de la real competencia entre potencias expansivas imperialistas nacionales, sino como una fantasmagor铆a vergonzosamente oportunista. No queda duda de que es necesaria una mezcla de ilusionismo y auto-enga帽o para postular, incluso en medio del tronar de los ca帽ones que anunciaba el inicio de la guerra mundial industrial, una alianza pac铆fica del imperialismo global o del ultra-imperialismo para una 芦explotaci贸n del mundo禄 com煤n despu茅s de la guerra mundial, como si la realidad de esta 煤ltima ni siquiera existiese o ya hubiese pasado a la historia (una actitud hasta hoy t铆pica del raciocinio democr谩tico reformista a prop贸sito de cuestiones 芦peligrosas禄).

Sin embargo es precisamente por eso que la 芦visi贸n de Nostradamus禄 de Kautsky, de un democr谩tico caga-sentencias de sof谩, se aplica mucho menos al hoy real 芦imperialismo global ideal禄 de la OTAN. En primer lugar lo que est谩 en causa ya no es una 芦explotaci贸n com煤n禄 flem谩tica de regiones del mundo todav铆a no accesibles al capitalismo, pero si el problema de una crisis mundial en continua progresi贸n y que se define precisamente por el hecho de que el capitalismo del centro, a las alturas alcanzadas por su propio est谩ndar de productividad y rentabilidad, se va volviendo cada vez m谩s 芦incapaz de explotar禄; y el mercado mundial va dejando tras de s铆 crecientes zonas de 芦tierra quemada禄 en t茅rminos econ贸micos, que ya perdieron la capacidad de ser explotadas por el capitalismo.

Y, en segundo lugar, la OTAN tambi茅n constituye una alianza poco o nada pac铆fica del imperialismo global, precisamente porque est谩 de lleno entrometida en bregar con las consecuencias pol铆tico-militares y barbarizantes de la crisis sin soluci贸n posible. En este caso, todav铆a corresponde a la realidad que ochenta a帽os despu茅s de las tesis de Kautsky ya no exista ning煤n conflicto inter-imperial semejante al de la primera guerra mundial; el contradictorio car谩cter supranacional de la OTAN se basa en desarrollos totalmente diferentes de los que Kautsky tuvo en mente y, as铆, est谩 a la vista que no se trata de una era de paz capitalista que pueda ser transformada por la v铆a parlamentaria, sino una guerra b谩rbara de ordenamiento mundial sin ninguna perspectiva civilizadora. La analog铆a entre la construcci贸n de Kautsky del 芦ultra-imperialismo禄 y el real 芦imperialismo global ideal禄 de la OTAN es perfectamente superficial y est谩 despose铆da de cualquier veracidad.

Pero lo que hace creer que en el siglo XXI no vamos a asistir a una reedici贸n de las anteriores luchas de influencia territorial imperialistas nacionales por la hegemon铆a mundial no son solo los factores econ贸micos y pol铆tico-militares en el contexto de la pax americana y de la globalizaci贸n. Tambi茅n el desarrollo cultural e ideol贸gico no aporta las m铆nimas se帽ales de que las viejas potencias de la 茅poca de las guerras mundiales vendr谩n en breve a prepararse para iniciar el tercero round y que la OTAN podr铆a haber sido solo una manifestaci贸n transitoria circunscrita a la 茅poca de la guerra fr铆a.

En una constelaci贸n de conflicto, ocurre que las sociedades involucradas tienen que ser formadas y preparadas no solo en los planos pol铆tico, econ贸mico y militar, sino igualmente en el 谩mbito cultural e ideol贸gico. Basta ver con que enorme esfuerzo y alcance hist贸rico fueron montadas y cultivadas las im谩genes de los respectivos enemigos, tanto en la 茅poca de las guerras mundiales entre 1870 y 1945 como en la constelaci贸n bipolar de la post-guerra entre 1945 y 1989. La 芦p茅rfida Albi贸n禄, Francia como 芦enemigo hereditario禄 e, inversamente, los 芦hunos禄 alemanes etc. o posteriormente el 芦totalitario imperio del mal禄 en el Este, no fue solo objeto de un cultivo y de una coloraci贸n propagand铆sticos, sino igualmente art铆sticos en el plano de la cultura tanto nacional como popular, que se prolong贸 hasta en los pormenores de la vivencia cotidiana. Para tal fin fueron aprovechados todos los registros medi谩ticos, desde las discusiones acad茅micas hasta el libro infantil, desde la conservaci贸n del patrimonio a la poes铆a l铆rica patri贸tica. Nada parecido se podr铆a decir hoy sobre una construcci贸n sistem谩tica de nuevas y mutuas im谩genes del enemigo en el interior del campo imperialista. Hasta el tradicional antiamericanismo europeo no solo es marginal, sino que 茅l mismo se ha 芦americanizado禄.

Esto no quiere decir de ninguna manera que los patrones culturales e ideol贸gicos nacionalistas, antisemitas, racistas etc. no regresen o que el recurso a los mismos no se vuelva m谩s frecuente en los procesos de crisis de la globalizaci贸n. Pero, contrariamente a la 茅poca de las guerras mundiales, estos patrones no encajan en el contexto de una formaci贸n imperialista nacional para la lucha de exterminio mutuo entre las grandes potencias capitalistas en torno a 芦grandes espacios geo-estrat茅gicos禄. Ya la imagen del enemigo del 芦imperio del mal禄 sovi茅tico hab铆a sido formada sobre una l铆nea de base diferente; ya no reflejaba la competencia mutua entre los estados imperialistas nacionales del centro occidental del capitalismo industrial, sino la competencia del centro como un todo con los retrasados hist贸ricos de la periferia y el respectivo 芦contra-sistema禄, que no dejaba de mantenerse encuadrado en el paradigma capitalista.

Despu茅s del colapso de la Uni贸n Sovi茅tica y del fin de la guerra fr铆a ya no regresan las viejas im谩genes anteriores del enemigo, sino que se va construyendo una imagen nueva del enemigo, substancialmente m谩s difusa, que ya no se encuentra determinada en primera l铆nea por alguna competencia prolongada, como pol铆tica imperial en el seno del modo de producci贸n capitalista (tan solo se aplicaba al proceso de ascensi贸n hist贸rico del mismo), sino, y de forma inmediata, por las manifestaciones de desintegraci贸n que punt煤an la crisis mundial capitalista: se trata de exteriorizar y personificar ideol贸gicamente estas 煤ltimas, a fin de mantener obnubilado el car谩cter de las manifestaciones de la crisis y encubrir las respectivas causas.

Robert Kurz

Enero 2003

Cap铆tulo I del Libro La guerra de ordenamiento mundial

