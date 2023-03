El referente de la legendaria banda The Cure, alz贸 la voz contra la empresa Ticketmaster, que gestiona la venta de las entradas para los conciertos en Estados Unidos, al ver el elevado precio de las entradas para sus conciertos en la gira norteamericana que la banda brit谩nica comenzar谩 en mayo de este a帽o. 鈥淓s una estafa codiciosa鈥, fueron algunas de sus palabras para calificar el accionar de la empresa. Tras sus denuncias logr贸 que la empresa devuelva el dinero a quienes ya hab铆an pagado mientras se relanzan a la venta entradas con un precio menor reduciendo su elevada comisi贸n. Si bien algunos medios se帽alan que es la primera vez que un artista se pronuncia, desde los a帽os 90 que hay fuertes cuestionamientos a la empresa, cuando Pearl Jam se enfrent贸 a la empresa, retir谩ndose por a帽os de los circuitos comerciales que la misma monopolizaba. Por Ramiro Giganti (ANRed).

Robert Smith alz贸 la voz contra la empresa desde su cuenta de Twitter donde el m煤sico se mostr贸 desconcertado sobre el mecanismo que se opt贸 para que los fans pudieran adquirir sus boletos.

En un principio la banda y el mismo cantante alertaron por la necesidad de evitar reventas, por lo que la empresa les habr铆a ofrecido una estrategia de control.

I AM AS SICKENED AS YOU ALL ARE BY TODAY’S TICKETMASTER ‘FEES’ DEBACLE. TO BE VERY CLEAR: THE ARTIST HAS NO WAY TO LIMIT THEM. I HAVE BEEN ASKING HOW THEY ARE JUSTIFIED. IF I GET ANYTHING COHERENT BY WAY OF AN ANSWER I WILL LET YOU ALL KNOW. X

鈥 ROBERT SMITH (@RobertSmith) March 16, 2023