–

De parte de Lobo Suelto May 8, 2023 353 puntos de vista

Generalmente, se lee a Pacheco en la calle. No hay demasiada mediaci贸n entre este erizo ensay铆stico que en alg煤n momento fue parte de su Kamchatka鈥 (2013) y uno de los ensayos m谩s reivindicativos de una escuela, como el de Roberto Arlt. Por la senda de Nietzsche y Freud que, con honores, se reedita por el sello Clara Beter: una escuela en un mundo sin referencias, en un collage de supervivencia, en un mont贸n de curr铆culum para tan poca vida. Insisto: se lee a Pacheco en el tr谩nsito hacia una 贸rbita de sentidos. Como 茅l logra leer al Nietzsche de la apor铆a en el bosque (de los Caminos de Bosque, dir谩 luego, t铆midamente, Heidegger); al Freud de la apor铆a de la cl铆nica (cocain贸manamente, un superviviente de las instituciones); al Arlt de las calles (y no precisamente de los trenes, como lo ha repetido de manera aburrida y pol铆ticamente correcta la cr铆tica de los pasajes internos, esos que no terminaban en Par铆s). En este curioso recorrido, en el transe煤nte que Pacheco encarna, se interseccionan la academia y la pueblada, de esa calle, de esa turba evang茅lica y negra (a lo Almafuerte) que no sabe distinguir entre desclasados y descerebrados. Hay un Pacheco para el bosque, entonces, uno dionis铆aco. Uno para la cl铆nica, para la instituci贸n. Y uno para la calle, entre humillados y criminales. A煤n quienes cortamos las calles somos criminales, claro, pero con sentido. Ese Arlt que camina con Pacheco, atravesado por aquellas l煤cidas notas (ni libro, notas) de Masotta en 1965, se permite entrar y salir de formas molares, nosocomios, eso que dec铆a antes: escuelas. El v茅rtigo de formar parte de esta escuela -una forma de vida que defiende el psicoan谩lisis en la calle -y que de Literal a la fecha no ha dado tregua- ha internalizado la posibilidad de refutar a Foucault: es Freud, dice Pacheco, el 鈥済ran pensador del siglo XX鈥. El mismo que no se 鈥渢urbaba (鈥) por invadir desde el psicoan谩lisis los campos del arte鈥. Ahora bien, dig谩moslo con Nicol谩s Rosa o con Germ谩n Garc铆a y sin que nos escuche Masotta: es Freud un gran escritor y, en consecuencia, el psicon谩lisis la mejor literatura para los o铆dos del siglo. M煤sica para nuestros o铆dos. Embellece una nota al pie de Lou Salom茅 entre el lecho de Freud y Nietzsche. Y no es decoro, artificio. Es la necesidad de ponerle m煤sica a este descomunal ensayo que tambi茅n se hace literatura en su af谩n de expropiarle a la universidad -a sus lecturas represivas y naftalinosas- el bosque, la cl铆nica y la calle. Arlt fue un gran bandido en los ojos de Astier o Erdosain. Un bandido a contrapelo, como se帽alaba Roberto Carri, para separar el morbo de ver a la gran masa obrera feliz y contenta ese gran Otro morbo: de verla llorona, afiliada, forzada a la angustia de su propio reflejo. Dec铆a Osvaldo Lamborghini, en una entrevista de 1976 -quien tampoco se turbaba para invadir al psicoan谩lisis desde la literatura y luego perderse, devenir, como le gusta a este Pacheco- que el gran enemigo era Gonz谩lez Tu帽贸n, 鈥渓os alba帽iles que se caen de los andamios, toda esa sanata (鈥) de lamentarse鈥. El lamento, reescribe con lucidez Pacheco, se transforma en ir un poco m谩s all谩 de la nomenclatura. Del 鈥渞ealismo鈥 al 鈥渟ocialista鈥, vaya a saber uno. Porque en la trinidad poco sacra que conforman Arlt, Nietzsche y Freud la cultura es implementaci贸n de elementos demi煤rgicos. No ocultos, sino ya dise帽ados. La lengua, esa lengua rapaz que atraviesa el periodismo (en Arlt), la ciencia (en Freud) y la metaf铆sica (en Nietzsche) trasciende a cualquier hermen茅utica. Se hace combate. Se pide en la lengua un elemento de lucha, una guerra prolongada de expropiaci贸n. Extirparle la humillaci贸n al humillado; la ley al t贸tem; el sentido a la verdad. 驴D贸nde est谩 la verdad? En el delito de la lengua. En la estesis que se infiere de ese delito. Dec铆a Masotta y con justicia lo trae Pacheco: Arlt construye bandidos 鈥渟ubversivos al rev茅s鈥. No hay que aplicarle justicia po茅tica a la clase, sino beber sin m茅todo鈥 Como Mansilla, como Quiroga, como Baudelaire, como aquel Guattari que Pacheco desoculta en Brasil por el 82. Este encuentro rom谩ntico, seductor, en la trinidad de un corpus desmembrado pero que se vincula. Confiesa Pacheco la necesidad de un 鈥渧铆nculo鈥. Yo prefiero ver all铆 una constelaci贸n. Algo no buscado, no requerido, que no conviene. En la estrategia m铆stica de Gurdjieff, en esa apor铆a, Pacheco busca el 鈥渆ncuentro con sus propios hombres notables鈥. Hombres que forman un 鈥渢r铆o de tres unidades鈥 (citado de alg煤n Pappo鈥檚 Blues). Inseparables, pero desarmoniosos. Porque, volviendo a Lamborghini -que, a esta altura, es volver tambi茅n a Masotta- Pacheco logra hallar una arqueolog铆a punk en las lenguas d铆scolas de su trinidad. En ese estadio muy poco universitario, por cierto, en el que lo no dicho no es lo que hay que relevar; sino lo que hay que disfrutar. Ese enjambre dionis铆aco (en la modulaci贸n nietzscheana) y apol铆neo (en la freudiana) que atraviesan las obras de Roberto Arlt aqu铆 caminadas (no le铆das, transitadas, pisadas, 12 路 Roberto Arlt. Por la senda de Nietzsche y Freud sucias, antihigi茅nicas) expresa el v茅rtigo de otra lengua, extranjera, que rompe la trinidad. Es el propio Pacheco el que se permite recuperar las tesis de Masotta para cantarle re truco a los sistemas binomiales. Es en la verborragia, en el exceso del Astier le铆do por la pulcritud acad茅mica (鈥渋nventar o trabajar鈥) donde Pacheco instala el problema de la inmigraci贸n y, peor a煤n, de ser hijo. De lo que no se puede dejar de ser, y con lamentaci贸n, siempre volviendo a Astier, marcharse al sur: el largo camino de estos hombres notables por sus desiertos. El sur de la lengua: 驴d贸nde se localiza? 驴En el Nietzsche hiperb贸reo negado durante el descenso de aquella monta帽a? 驴En el Freud escita que auricularmente muere en la voz de Salom茅? 驴En el Arlt de los hijos sin padres, del que pasaba a saludar por las oficinas de Zamora y recib铆a alguna puteada de Castelnuovo? 驴Del inorg谩nico Arlt? 鈥淟a escritura como devenir鈥, sentencia Pacheco y me permito este envido: 驴encontr贸 Pacheco en estas p谩ginas ese otro cruce peatonal entre lo que llamo 鈥渓a zona Deleuze鈥 (desprotegida de asambleas y cortes de ruta) y 鈥渓a zona Guattari鈥 (bienaventurada de sacar la tesis al barro del lenguaje)? Conviven en constante tensi贸n, en todo este libro, esas dos zonas en pugna. Como conviven lo dionis铆aco y lo apol铆neo; Vi帽as y Piglia; Dostoievski y Turgueniev. Sin aflojar tensiones, sin conformar, sin moderar. Una rabia, Mariano, que no deb铆a extra帽arse ni cajonearse, para que entre los excesos de tu lengua literaria y ensay铆stica tambi茅n hallemos alg煤n numen digno de ser vivido. Roberto Arlt. Por la senda de Nietzsche y Freud.

PRESENTACI脫N

El libro se presenta el jueves 18 de mayo, a las 19 horas, en el 3潞 piso del Centro Cultural Floreal Gorini (Corrientes 1545). Estar谩n presentes, junto al autor Emiliano Scaricaciottoli (prologuista), Gito Minore (editor) y Susana Cella (directora del Departamento de Literatura y Sociedad del CCC).

Me gusta esto: Me gusta Cargando…

Relacionado