–

De parte de La Haine March 26, 2021 39 puntos de vista

Mientras un tal Roberto Vaquero, que dice ser presidente de algo llamado Frente Obrero, se dedica en twitter a decir no se que de que Cuba es revisionista y sandeces varias, en la isla, que recordemos lleva 50 a帽os de bloqueo, embargos y sanciones, est谩n a punto de aprobar su vacuna, que ser谩 no solo suministrada a su poblaci贸n, sino a la de otros pa铆ses pobres. A esos pa铆ses donde las vacunas de los ricos, no llegaran porque no pueden pagarlas.

Lo primero que un marxista-leninista hace cuando analiza una situaci贸n es hacerlo de la situaci贸n concreta y del momento y contextos tambi茅n concretos. Cuba no ha podido desarrollar de manera libre su modelo de construcci贸n del socialismo, atendiendo a sus condiciones materiales, porque ha estado en constante acoso y derribo por la mayor potencia imperialista que existe, de la que solo la separan 90 millas.

Pero aun con todas las condiciones adversas, errores, correcciones, contextos internaciones y coyunturas geopol铆ticas, el avance de la clase trabajadora y capas populares cubanas desde 1959, en comparaci贸n con su situaci贸n anterior y su entorno, ha sido ejemplar. No me voy a extender en enumerar los numerosos logros sociales del proceso revolucionario cubano porque se har铆a muy largo este texto, pero podr铆amos apuntar su sistema sanitario y educativo por poner solo dos ejemplos. Pero tambi茅n podr铆amos hablar del desarrollo de su industria farmac茅utica y biotecnol贸gica o mencionar la cohesi贸n social de la isla, algo que no ocurre en pr谩cticamente ning煤n otro pa铆s de su entorno.

En unos a帽os el se帽or Vaquero ser谩 solo un tertuliano titular en Intereconom铆a, mientras Cuba seguir谩 siendo un ejemplo de lucha y dignidad.

https://baserrigorri.blogspot.com/2021/03/roberto-vaquero-y-cuba-por-pablo-gartzia.html?m=1&s=09