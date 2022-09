–

Robinson Crusoe

Por Nònimo Lustre. LQSomos.

Lastimosamente, el homem do buraco desplaza el debate de la etnografía hacia la especulación y el arbitrio, terrenos donde la superficialidad occidental halla su mejor acomodo

Decae el calorón del verano y la Brigada Mediática se asfixia ante la penuria de noticias impactantes. Hasta que, de repente, aparece el homem do buraco (HB), conocido en España como el “indio del hoyo”, y los titulares rebosan con su noticia. ¿Por qué se destaca tanto la figura de un indígena muerto del que no se sabe nada, ni de él ni de su pueblo? Intentaremos responder a esta pregunta:

En primer lugar, no es imaginable que HB no perteneciera a algún pueblo indígena. Por ello, en ocasiones, se le anexa otra definición: “el último superviviente de su tribu”. Bien, pero ¿cuál sería su etnia? Es razonable creer que tuvo que ser algún pueblo de los alrededores pero no sabemos éste se encuentra dentro o fuera de la actual Terra Indígena Tanaru. Sea como fuere, los candidatos más plausibles serían los Kanoê (también llamados kapixana, dos grupos que suman unas 300 almas) o los Akuntsu (7 sobrevivientes en 1995; 4 en 2021), pueblos apenas estudiados. Tampoco sabemos si HB fue un individuo desgajado de una ‘tribu’ que huyó hasta perderse en la selva –quizá fue exterminada, quizá se disolvió en otras tribus. Y, mientras no averigüemos su adscripción colectiva, la figura de HB no podrá ser abordada antropológica sino psicológicamente. Léase, simplemente no podrá ser abordada porque no tiene sentido examinar a un individuo con los métodos convencionales de la Psicología cuando lo poco que sabemos es que perteneció a una cultura muy alejada de Occidente.

Un fragmento de escasos segundos es el único material fílmico y fotográfico que tenemos de HB.

Se le ve ágil, robusto y celoso de su aislamiento pero no están claros otros detalles físicos:

¿el cabello le llega hasta las posaderas?; ese cordón en su cintura,

¿es el cíngulo prepucial que visten otros pueblos amazónicos?;

¿dónde ha conseguido el hacha con la que corta un árbol?; ¿tiene –tenía- otras herramientas metálicas? Un buraco, una trampa excavada por el homem do buraco

Choza del homem do buraco; a la izquierda, árbol frutal de papaya o lechosa (Carica papaya)

Aunque parezca un dato seguro, no está absolutamente comprobado que la construyera HB.

Antecedentes

HB era un indígena en aislamiento voluntario, un tenaz aislado. La política oficial brasileña para con los ‘índios isolados’ comenzó ignorándolos –léase, masacrándolos-; luego los quiso integrar a través de “frentes de atracción” para, a la postre, optar -no muy decididamente- por descartar todo intento de contacto. Un caso geográficamente cercano al de HB sucedió hace 50 años cuando un frente de atracción dirigido por un sertanista (indigenista de campo) que, años después, dizque se arrepintió de su error, apresó a los Awá Canoeiro.

A la drcha., un haz de arcos y flechas.

El sertanista A.M. ha desarmado a los Awá-Canoeiro.

“Según el relato de los ava-canoeiro y de otros testigos, el equipo de la FUNAI, comandado por el sertanista Apoena Meireles y acompañado por cuatro indígenas xavante, entro disparando y soltando fuegos artificiales en el campamento de los ava-canoeiro. Un niño sufrió un disparo de bala y falleció días después. Seis personas fueron capturadas, atadas y expuestas durante semanas ante la curiosidad de la población local en un patio trasero de la inmensa Hacienda Canoana, de la rica familia paulista Pazzanese” (Daniela Lima et al, sd)

Prisioneros en un zoo humano improvisado en un latifundio. Los Awá, en 1973

Al igual que los demás indígenas, la supervivencia de los isolados depende de que posean tierra. El Brasil colonial y el republicano han sido muy cicateros a la hora de devolver los territorios indígenas a sus legítimos dueños. Veamos cuántas tierras indígenas han sido homologadas por los últimos cinco presidentes: Fernando Henrique Cardoso (1995 – 2002): 145 homologaciones// Luiz Inácio Lula da Silva (2003 – 2010): 79 // Dilma Rousseff (enero de 2011 – agosto de 2016): 21// Michel Temer (agosto de 2016 – diciembre de 2016): 1 // Jair Bolsonaro (enero de 2019 – hasta la fecha): 0.

Huelga señalar que, con Bolsonaro la suerte de los amerindios brasileros ha empeorado gravemente: en 2019, Marcelo Augusto Xavier da Silva, delegado de la Policía Federal y asesor de la bancada ruralista (latifundista), fue nombrado presidente de FUNAI, la agencia estatal cuya obligación es cuidar a los indígenas. Su objetivo estaba muy claro: “criminalizar lideranças e organizações indígenas, organizações das sociedade civil alidadas dos povos indígenas, antropólogos e servidores públicos”. En julio 2022, semejante genocida fue abucheado en Madrid cuando intentó participar en un cónclave indigenista del cual salió huyendo.

Años después de la desastrosa ‘atracción’ de los Awá, otros indigenistas con mejor seso llegaron al rincón del Estado de Rondônia donde, finalmente, ‘descubrieron’ a HB: en 1986, el documentalista Vincent Carelli, acompañado por el sertanista Marcelo Santos, “busca provas não só da presença de índios isolados na área do igarapé Omerê –afluente do rio Corumbiara– mas do genocídio que os fazendeiros da região perpetravam… As marcas dos fazendeiros na floresta vão ganando o campo: áreas de floresta carbonizada consumida pelas queimadas; tratores, escavadeiras e motoniveladoras; enormes troncos de madeira transportados em caminhões… Na mata, vão surgindo objetos encontrados pela equipe: pedaços de cabaça [calabaza], uma borduna [maza, bate], restos de uma cabana, um pote de barro. Posteriormente, veremos também reunidos sobre a mesa no acampamento: um ralador de mandioca, um pilão, panelas de barro, um arco. Todos esses indícios da presença dos índios são encontrados sob escombros que denunciam outra presença, a dos peões, jagunços [pistoleros, guardaespaldas] e fazendeiros – a área fora desmatada pelos tratores e pelas queimadas, cápsulas de balas também foram encontradas ali perto».

En 1998, se produce el ansiado “encontro com o índio do buraco. Momento intenso por excelência, o índio que recusa o contato mantém-se oculto pelas paredes de palha da sua pequeña maloca… não mantendo contato sequer com seus “parentes” Kanoê ou Akuntsu.” (cf. Alvarenga, op. cit. infra) Desde entonces, han transcurrido unos 26 años en los que HB ha escapado del interés occidental e incluso de un atentado a tiros que sufrió en 2009 –se encontraron dos cartuchos de escopeta o espingarda. Nos negaríamos a debatir si HB era agorafóbico o esquizofrénico o que pudiera ser encasillado en cualquier categoría psicológica. Pero, quien esté interesado, puede ver el documental donde se narra no sólo el encuentro con HB sino también con otros pueblos vecinos (cf. Vincent Carelli. 2009. Corumbiara)

Hasta que, el 23.agosto.2022, los sertanistas encuentran en el territorio indígena de Tanaru (Rondônia) que HB ha fallecido en su hamaca (rede) sin signos de violencia. Los medios de medio mundo se apresuran a informarnos sobre la suerte final del ‘hombre más solitario del mundo’ –en realidad, todas esas noticias son la misma, escueta y paupérrima.

Individuo y sociedad

Curiosamente, en el caso de HB la primera señal de que existía gente sin contactar no se produjo como era habitual: unos adelantados guiados por indígenas –yanaconas en las Crónicas- atraviesan la selva hasta darse de bruces con unos ‘indios’ inesperados. Pues no, comenzó electrónicamente gracias a una imagen satelital: “Tudo comeca com Marcelo e o tambem sertanista Altair Algayer, conhecido como Alemao, que examinam uma foto de satelite e identificam um desmatamento feito no periodo das chuvas, o que e considerado atipico ja que nesse periodo a mata nao queima e o trabalho logo se perde.” [cf. Clarisse Alvarenga. 2017. Da cena do contato ao inacabamento da História. Os ultimos isolados (1967-1999), Corumbiara (1986-2009) e Os Arara (1980-); EDUFBA Salvador, Bahía; p. 204]Moraleja: la deforestación de la selva amazónica destruye montes y pueblos enteros pero, muy de tarde en tarde, descubre tesoros ocultos –lástima, de valor desconocido.

Popularizado con el nombre de “homem do buraco”, los prejuicios occidentales tienden a crear la imagen de un indígena que vive sepultado en un hoyo. Equívoca estampa pues HB vive en una choza y cava trampas con forma de agujeros –algunas con estacas puntiagudas, en el popular estilo de Jólibu. A menudo, alguna de sus chozas es arrasada por los tractores – avanzadilla del genocidio que representa el ‘progreso’ de la frontera agraria. Más raramente, los sertanistas del Frente de Proteção Etnoambiental Guaporé –ahora protección, ayer, atracción- le dejan herramientas y semillas de las que apenas sabemos si las usó mucho, poco o nada.

No ocultaremos lo mucho que nos irrita que, habiendo tantos casos de pueblos exterminados, la prensa dedique más espacio mediático a un individuo anónimo hasta extremos insólitos pues ni siquiera sabemos qué lengua hablaba –jamás se le oyó ni una palabra. Lastimosamente, HB desplaza el debate de la etnografía hacia la especulación y el arbitrio, terrenos donde la superficialidad occidental halla su mejor acomodo. Pero detestamos que la frivolidad de los países explotadores e históricamente invasores –racistas hasta la médula- progrese gracias a un amerindio que, fuera o no ‘el último de su tribu’, es evidente que sufrió el violento despojo de su territorio.

Otra lección más bien perniciosa estriba en que, al haber sido encontrado HB escondido –pero asistido a distancia- en un profundo rincón de la selva amazónica, nadie puede esconderse de la Civilización. Por mucho que haya individuos proclives a mutar en robinsones, el saber convencional les exige que dejen toda esperanza porque, antes o después, serán localizados. Lasciate ogni speranza o voi che entrate, rezaba la puerta del Infierno del Dante. Sentencia que también sirve para el Amazonas aunque, para algunos, no sea Infierno sino Paraíso.

