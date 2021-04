–

De parte de SAS Madrid April 23, 2021 90 puntos de vista

Pablo Iglesias decide marcharse despu茅s de un rifirrafe con la candidata del partido de extrema derecha.

– 脕ngel Gabilondo y M贸nica Garc铆a han preferido no seguir debatiendo con Roc铆o Monasterio por su “intolerancia”.

– 脌ngels Barcel贸 cierra el debate, que ha terminado antes de tiempo: “Los dem贸cratas somos muchos m谩s en todo el pa铆s, y los dem贸cratas van a decidir lo que pase en todas las elecciones, esto va de democracia”.

Debate en la SER previo a las elecciones de Madrid del pr贸ximo 4 de mayo, marcado tanto por la ausencia de Isabel D铆az Ayuso, que no ha querido debatir, como por el abandono del debate por parte de Pablo Iglesias, al no considerar suficiente la condena de la violencia realizada por Roc铆o Monasterio ante las cartas amenazantes con balas en su interior recibidas por Iglesias, Marlaska y la directora general de la Guardia Civil. En declaraciones previas al debate de la SER (en RNE), hab铆a puesto en duda la veracidad de las amenazas de muerte referidas.

Pablo Iglesias se sent贸 en el debate amenazando con abandonarlo si la condena por parte de la candidata de Vox no era suficiente. Monasterio respondi贸 con una provocaci贸n: “Si usted es tan valiente lev谩ntese y l谩rguese”, lo que dio lugar a una seria amonestaci贸n a la candidata de Vox por parte de la moderadora, 脌ngels Barcel贸, que intent贸 en vano retener en el debate a Iglesias.

Iglesias no regres贸 a la mesa de debate pese a los llamamientos tanto de la moderadora como de los candidatos de PSOE, M谩s Madrid y Ciudadanos, que permanecieron debatiendo durante una hora. Finalmente, tras un corte publicitario en el que los candidatos hablaron con sus asesores, los representantes de la izquierda, 脕ngel Gabilondo y M贸nica Garc铆a, anunciaron que ped铆an que no siguiera el debate en respuesta a las “provocaciones” de la candidata de Vox. Edmundo Bal (Ciudadanos) pidi贸 a ambos que siguieran debatiendo por el inter茅s de los ciudadanos pero 脌ngels Barcel贸, tras la negativa a seguir de Gabilondo y Garc铆a, decidi贸 poner fin al debate.

Iglesias se va al no ver suficiente la condena de Monasterio sobre la violencia

Pablo Iglesias: “No es aceptable que cuando el ministro del Interior ha sido amenazado de muerte con cuatro balas la candidata de la ultraderecha no se retracte. Si no rectifica abandonamos el debate”.

M贸nica Garc铆a: “Es deplorable y aberrante. A Iglesias le han mandado balas, pero 驴de qu茅 se r铆e? Es deplorable”.

Roc铆o Monasterio: “Condenamos todo tipo de violencia y le animo a que vaya a una comisaria a denunciar estas amenazas: Si usted es tan valiente lev谩ntese y l谩rguese”.

El candidato de Podemos abandona el debate electoral.

脕ngel Gabilondo y Edmundo Bal condenan las palabras de Monasterio, lamentan la ausencia de Iglesias y le pide que regrese al debate.

Roc铆o Monasterio, a M贸nica Garc铆a: “Hemos echado a Pablo Iglesias de la SER y le echaremos de la pol铆tica”. “Y usted, (a M贸nica Garc铆a) Quite esa cara de amargada”.

脕ngel Gabilondo, a Roc铆o Monasterio: “Pruebe a ser educada, a ver qu茅 pasa”.

La pandemia de COVID-19

M贸nica Garc铆a: “Nunca hemos dicho que cerrar铆amos el hospital Zendal, pero no ha cumplido las expectativas que se esperaban”.

Roc铆o Monasterio: “Cuando ped铆 el control de Barajas me llamaron xen贸foba. Yo apoyo la construcci贸n del Zendal que s铆 quer铆a cerrar la se帽ora Garc铆a”.

脕ngel Gabilondo: “Las medidas que se han adoptado eran poco claras y laxas. Este desaf铆o necesita otro tipo de medidas, potenciar rastreadores y centros de atenci贸n primaria. Hay que adoptar restricciones claras. No me parece bien la fiesta de Madrid entendida como un efecto llamada, ha sido muy mal mensaje”.

Edmundo Bal: “No se deben utilizar las cifras para enfrentar a unas comunidades aut贸nomas y otras. No se trata de comparar. 驴Por qu茅 tenemos que elegir entre salud y econom铆a?”.

脕ngel Gabilondo: “Hay 0 euros de ayudas a la hosteler铆a. Siempre he dicho que si sub铆a de 300 la incidencia acumulada, habr铆a que plantearse adelantar el toque de queda. Hay que buscar restricciones si lo dicen los cient铆ficos”.

Roc铆o Monasterio: “驴Qu茅 informe cient铆fico?, 驴d铆game que informe? Me gustar铆a que los cient铆ficos que est谩n aqu铆 sacaran un informe y que nos dijeran por qu茅 nos contagiamos menos a las 22:30 que a las 23:30 h. Nosotros defendemos levantar el toque de queda”.

Edmundo Bal, a Garc铆a: “Est谩 usted diciendo que los hosteleros son unos irresponsables. Los hosteleros y ciudadanos cumplen con la medida. Yo voy a los bares y me encuentro seguro porque las mesas est谩n separadas y solo podemos estar cuatro por mesa”.

Presupuestos: 驴d贸nde invertir dinero p煤blico?

脕ngel Gabilondo: “Los presupuestos hay que hacerlos de una manera singular. Hay que fortalecer los servicios p煤blicos, la Sanidad y la Educaci贸n y hacerlo con dimensi贸n social”.

Edmundo Bal: “El dinero debe ir a sanidad y educaci贸n. Plan de vacunaci贸n 24 horas al d铆a 7 d铆as a la semana, se reforzar谩 la atenci贸n temprana, el 2% de PIB de Madrid se invertir谩 en ciencia e innovaci贸n鈥”

Roc铆o Monasterio: “El dinero no debe ir al bolsillo de los pol铆ticos. Las administraciones no se han apretado el cintur贸n, y con esos recursos podemos ayudar a las familias, invertir en educaci贸n y sanidad y bajar impuestos”.

脕ngel Gabilondo, a Monasterio: “Habla de los pol铆ticos como si usted fuera una emperadora japonesa. 驴Cu谩l es su n煤mero ideal de diputados? Desde la antipol铆tica ser铆a que hubiera 6, desde su sue帽o, 1″. Haga el favor de no hacer discursos de antipol铆tica, porque son incipientes nidos de dictadura. Y no le acuso de eso, pero esos discursos son inquietantes”.

M贸nica Garc铆a: “Los principales recursos deben ir a la vacunaci贸n. Hay que empezar la desescalada de la mascarilla donde no hay riesgo. Tenemos un reto sanitario por delante, necesitamos blindar la atenci贸n primaria, a la atenci贸n temprana, hay que reconvertir el modelo productivo”.

Un final abrupto

脕ngel Gabilondo: “Yo me hab铆a quedado por respeto a la democracia pero no se puede consentir este no reconocimiento y me voy. Esperaba que el se帽or Iglesias volviera pero no lo ha hecho. No podemos permitir la amenaza del odio”.

M贸nica Garc铆a: “No voy a pasar un minuto m谩s con usted en un estudio ni en ning煤n sitio (a Roc铆o Monasterio). Este pod铆a haber sido un debate bonito e ilustrativo. Yo pido no seguir con este debate. No se puede debatir cuando alguien te est谩 chillando”.

Edmundo Bal: “Os pido, 脕ngel y M贸nica, que no os vay谩is, no hag谩is el juego… no nos dirigimos a la se帽ora Monasterio, nos dirigimos a la ciudadan铆a”.

Roc铆o Monasterio: “隆No quer茅is debatir! No me dejan cerrar. Esto es una dictadura, la dictadura de la SER”.

脌ngels Barcel贸 cierra el debate: “Los dem贸cratas somos muchos m谩s en todo el pa铆s, y los dem贸cratas van a decidir lo que pase en todas las elecciones, esto va de democracia, y nos ha constado mucho conseguirla”.

Foto de familia sin Pablo Iglesias

PABLO IGLESIAS SE AUSENTA DE LA FOTO DE FAMILIA DEL DEBATE. El candidato de Podemos se ha negado a posar junto a la candidata de Vox en la foto de familia del debate porque Monasterio ha puesto en duda laamenaza de muerte a los pol铆ticos que recibieron una carta amenazante con balas. La candidata de Vox ha asegurado en RNE que de Pablo Iglesias se cree poco: “Los ciudadanos, cada vez que dice algo Iglesias, lo ponemos en duda“.

9:32 M贸nica Garc铆a (M谩s Madrid) ha sido la primera en llegar. En la Gran V铆a de Madrid, una persona que la ha visto llegar le ha dicho: “M贸nica, vas a ser la presidenta”. Tras pasar por el photocall se reunir谩 con sus asesores para ultimar su intervenci贸n en el debate electoral.

9:57 脕ngel Gabilondo entra en el edificio de la SER. El candidato del PSOE ha asegurado a su llegada que Isabel D铆az Ayuso “deber铆a participar” en este debate. La candidata el PP es la 煤nica que ha rechazado confrontar con sus contrincantes.

10:26 Edmundo Bal (Ciudadanos) es el tercer candidato en llegar al debate en la SER.

10:28 Llega Pablo Iglesias a la sede de la SER en la Gran V铆a. El candidato de Podemos ha llegado acompa帽ado de su equipo y ha hablado con los periodistas que le esperaban. Ha condenado el env铆o de cartas amenazantes con balas en su interior a Marlaska, Mar铆a G谩mez y 茅l mismo y ha asegurado que si alguna fuerza pol铆tica pone en duda una amenaza terrorista es una prueba de que est谩n fuera de los marcos constitucionales.

Enlace relacionado CadenaSer.com 23/04/2021.