De parte de Periódico El Roble May 4, 2022 18 puntos de vista

Compartimos las palabras del papá de Rocío Décima López, a un mes de la muerte de su hija, mientras estaba trabajando en una fábrica metalúrgica clandestina en Virrey del Pino, partido de La Matanza.

Si se puede evitar, no es un accidente. Es un asesinato laboral. #BastaDeAsesinatosLaborales

Rocío fue una mujer, para mí una niña que estaba en proceso de independizarse, como toda persona normal, con proyectos y toda una vida por delante, una niña o mujer con proyectos de vida y progresar en esta vida. Hoy ya sin vida, todos esos proyectos que tenía ya no están.

Quien es el culpable de que Roci no esté más en este mundo, es el sistema de gobierno que tenemos los Argentinos que escriben decretos pero ni ellos se los creen, y la mayoría de los decretos que escribe son favorables para pocas personas y no para la totalidad, rocío falleció este 4 de abril del 2022 por fallas de este Gobierno fallas de este Sistema que son vigentes como se darán cuenta en la actualidad, ninguna persona perteneciente a el municipio de la Matanza o el gobierno nacional, y sindicato se molesto por Recio, Rocío es un número más para ellos, y lo más lamentable el sindicato que nunca dijo nada, por que Rocio nunca existió para ellos, este Gobierno prefiere ayudar y dar planes y bolsas de alimento a personas necesitadas, que generar fuentes de trabajo digno. Prefiere que cada ciudadano se mida si compra pan hoy o no, poniendo en contra a la sociedad que es una lucha psicológica entre pobres, fachos pobres contra pobres, se llenan la boca diciendo las pymes las pymes, y las pymes dónde están, Rocío murió gracias a la precarización laboral que sufre la mayoría de los ciudadanos en este país, el famoso trabajo en negro. El dueño de la fábrica donde trabajaba Rocío también es culpable, pero también es víctima de este Sistema tratando de sobrevivir y progresar con sueños como Rocío, no digo q es víctima por dejar morir a mí hija sino donde esté Sistema lo lleva, aprovechando la falta de controles y posibles coimas del famoso Sindicato protector del los trabajadores, que todos los meses llenan sus bolsillos con un 3 por ciento más otro 3 por ciento de obra social, Por cada trabajador que terminen siendo una empresa privada para pocos, usureros que venden a sus colegas, yo no creo lo que se está queriendo hacer llegar que fue una muerte por intento de abuso sexual, y Femicidio, Roci falleció por indigencias de el proyecto de Pyme y del sistema que no apoya ni nunca apoyo a la clase obrera. Cómo puede ser que me avisan a las 13 pm que Rocío falleció yo estando trabajando llegando a Virrey del pino a las 15:30 aproximadamente, o 15 hs de la tarde y la ambulancia que viene a socorrer a mi hija llega después que yo, por que, por qué somos pobres pasa eso, se callo hace días un ciudadano de la farándula que pasea en parapente en Brasil y Scioli viaja en avión para buscar lo, a Rocío la agarra una máquina y nunca llegó un medio para socorrer, por que?, Uno tiene más capital que el otro. Queda en ustedes que quieren pensar sobre lo que sale de mí, o cosas morbosas que siguen diciendo y publicando. Para mí los responsables son: Esteban Cabello secretario general de la UOM seccional La Matanza. Francisco Abel Furlán, quien ocupa el cargo como secretario general de la UOM. La intendenta Verónica Magario, el Gobernador Axel kicilof, Aníbal Fernández, y toda la comitiva de producción interior. Ellos apoyan la precarización laboral y son culpables íntegros de la muerte de Rocío.

Y no voy a descansar hasta que se haga Justicia.

Rocio 08-01-2001 * 04-04-2022

Que en paz descanses hija

Víctor Manuel Décima

