De parte de Sare Antifaxista July 31, 2021

MENSAJE DE ROCK CONTRA EL FASCISMO ANTE EL CONCIERTO DE LOS BARONES EN MADRID EN OCTUBRE Y 21 MAYO 2022 BILBAO

No es agradable ni fácil escribir estas líneas. Tampoco sería de recibo no escribirlas. Se ha anunciado un concierto en Madrid en octubre en la Riviera. Fuese cual fuese la banda que lo anunciase, sería motivo de gran alegría. La música en vivo debe retomar la actividad, siempre respetando las medidas necesarias en el momento en que se haga el concierto. Pero este concierto no lo es. No es una alegría, lo cierto es que es una auténtica pena. Y no lo es porque no podemos permitir que haya conciertos que normalicen un discurso rancio, profundamente racista, xenófobo y homófobo que NO DEBE SER NORMALIZADO.

En ese concierto se anuncian “Los Barones”, es decir, Sherpa. Sherpa, después de amenazar con denuncias a diestro y siniestro (típico lo de judicializar la libertad de expresión para luego exigir el derecho a la suya) aseguró públicamente en sus redes que iba a votar a la extrema derecha. Esto, que ya de por sí nos parece gravísimo para alguien que dice ser rockero, no sería motivo suficiente para que nos pronunciásemos. Simplemente, nos limitaríamos a ignorar ese concierto, a no acudir, a no apoyarle ni a publicitarle y allá cada quien. El problema es que Sherpa, de manera reiterada, ha solicitado que se reciba a los inmigrantes con metralletas y que se bombardeen los cayucos con nuestros F18. Sí, es literal. Amén de insultar una y mil veces a los inmigrantes a los que llama “moritos” entre otras muchas “lindezas” que ha lanzado desde su twitter, tan gordas, que una gran mayoría de rockerxs aseguraban y porfiaban que esa cuenta era fake, pero no lo era. Era Sherpa sin máscara, eran los pensamientos de un fascista racista, xenófobo y homófobo, de alguien que confrontaba los derechos humanos.

Muchas de las bandas que firman el “Manifiesto Rock contra el fascismo” han padecido persecución y censura en sus conciertos por sus ideas. Y nosotrxs no queremos ser como lxs que combatimos. NO, que quede claro, NO pedimos que se censure ese concierto. Tan solo ponemos sobre la mesa que un miembro de una de las bandas que participa hace un flaco favor al rock con su comportamiento fascista, racista, xenófobo y homófobo y ahora, como siempre debió ser y muchas veces no fue con nuestras bandas, decides tú.

¡Que sea rock!