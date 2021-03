–

Transcribo, para ayudar a que no quede en olvido, y no prevalezca solamente lo que trasmiten poderosos y medios de comunicación al uso, un testimonio de lo que pasó en la jornada del 25 de septiembre de 2012, Rodea el Congreso.

RODEA EL CONGRESO.

Jornada del 25 de septiembre de 2012 y los hechos que allí acaecieron. Recuerdo de Miguel Angel F.

Partimos en autob√ļs, desde Sevilla hacia las cuatro y diez de la ma√Īana, cincuenta y tres personas, despu√©s de revisar las listas de quienes ten√≠an que ir y de ausencias de √ļltima hora. Llegamos a la capital a eso de las once de la ma√Īana, tras un extenuante viaje sin apenas dormir.

Nos bajamos en Atocha y all√≠ nos encontramos, justo al lado del Ministerio de Agricultura,a siete furgonetas de la Polic√≠a Nacional o “lecheras”. Fuimos a despejarnos y tomar un tentempi√© en un bar, cruzando la calle, llamado “El Brillante”. Despu√©s de varios caf√©s (Colacao en mi caso) observamos que aumenta el trasiego de coches de la Polic√≠a Nacional por la entrada principal del bar, y por la entrada trasera, que da a una plaza donde se sit√ļa el Centro de Arte Reina Sof√≠a. Llegan un par de polic√≠as con un perro Pastor Alem√°n, un autom√≥vil de la Polic√≠a Local y un par de polic√≠as secretas, que se sientan discretamente cerca de nosotros; estos √ļltimos al notar que los reconocimos y empezamos a hablar de ellos, se marchan como han venido.

Al poco, entró en el local una chica, explicándonos que era del 15M y rogándonos que no fuéramos en dirección al Paseo del Prado, ya que había fuerte presencia policial y se realizaban cacheos y detenciones.

Con tan desalentador panorama decidimos ir en dirección contraria y hacer tiempo hasta que fueran las seis de la tarde, hora de la concentración, tanto en la Plaza de Neptuno como el Puerta del Sol.



Pasamos unas horas dando vueltas, donde nos encontramos a una concentración del Sindicato LAB protestando por unos despidos en una empresa.

Desplegamos nuestras banderas de la CNT, lo cual fue recibido por los protestantes por gritos de apoyo y saludos. Charlamos un rato con ellos y les regalamos unas imitaciones de billetes de 500 con las efigies de los Secretarios Generales de UGT y CCOO con el t√≠tulo de “Las bien Pag√°s”.

Después de almorzar y yendo en dirección a la Puerta del Sol, un chico se nos acercó, identificándose como miembro de prensa del 15M, explicándonos que la Carrera de San Jerónimo está cortada, que diéramos un rodeo y que la mayoría de los autobuses que venían del Norte de Madrid para el acto de ese día (Valladolid, Salamanca, País Vasco, etc.) habían sido detenidos, cacheados y retenidos sus ocupantes.

Finalmente llegamos al Paso del Prado sobre las tres de la tarde, donde hab√≠a una peque√Īa concentraci√≥n de protesta y una creciente presencia policial, concretamente de los llamados antidisturbios. Despu√©s de haber descansado y charlar con distintas personas que poco a poco iban llegando, nos decidimos por dar una vuelta y repartir los billetes, m√°s arriba mencionados, entre los asistentes y gente que simplemente paseaba.

En el edificio del Ministerio de Sanidad, justo en un lateral estaba una sede y una biblioteca (creo recordar) de CCOO. Nos encaminamos por all√≠ y arrojamos los billetes por el aire. Al principio los que estaban en la puerta de la biblioteca se lo tomaron con humor y nos preguntaban que pon√≠a en ellos, hasta que lo pudieron comprobar. Uno de los ¬Ņsindicalistas? de Comisiones nos grit√≥ que no ten√≠amos “huevos” de protestar contra los empresarios, al mismo tiempo que se agarraba la entrepierna. Se produjo un momento de tensi√≥n cuando uno de los compa√Īeros le respondi√≥ e hizo amago de encararse, pero no pas√≥ del simple gesto.

Lo verdaderamente grave llegar√≠a despu√©s: mientras √≠bamos por esa calle nos sigui√≥ una furgoneta policial, pero al ser un grupo de unas catorce personas no nos incordiaron, a√ļn a pesar de haber lanzado los billetes frente a la sede de ese sindicato amarillo; no ocurri√≥ lo mismo con una pareja de viandantes que estaban en una esquina al final de la calle. La furgoneta par√≥, les pregunt√≥ d√≥nde iban y al contestar el hombre, una persona en torno a la cincuentena, que iban a la derecha (cerca de la Carrera de San Jer√≥nimo), le dijeron que estaba prohibido; extra√Īado el hombre les pregunt√≥ el porqu√©.

Los polic√≠as, exaltados, le gritaron que “eso” era resistencia a la autoridad y que deb√≠a acompa√Īarlos. Acto seguido, lo tomaron detenido y lo introdujeron en el veh√≠culo.

Volvimos al Paseo del Prado a tiempo para ver que la afluencia de personas era constante y que se estaba formando una asamblea. A las seis nos dirigimos a la Plaza de Neptuno, donde ya hab√≠a gran multitud de personas. Media hora m√°s tarde, situ√°ndonos mi grupo y yo entre la Fuente de Neptuno y la mencionada Carrera. No cab√≠a un alfiler y lo digo sin exagerar: la fuente estaba rodeada, hab√≠a ancianos, profesores en defensa de la ense√Īanza p√ļblica, sanitarios, bomberos, padres con hijos peque√Īos y carritos, etc.

La gente se apretujaba ante el doble vallado que había en la calle donde están Las Cortes, la mitad del Paseo del Prado estaba lleno de personas que protestaban contra los recortes y una calle lateral del edificio donde está el Palace Hotel, en la Plaza Cánovas del Castillo (Fuente de Neptuno) también; por lo que dudo mucho que estuvieran, en esa zona, unas 6000 personas protestando, como han dicho los medios de comunicación y máxime cuando personas que venían de allá, nos dijeron que La Puerta del Sol estaba absolutamente llena.

En definitiva, que las dos entradas principales a Las Cortes estaban cortadas y ocupadas por gentes que estaban hartas de la situaci√≥n del pa√≠s. El cerco estaba hecho, aunque no nos dimos cuenta hasta m√°s adelante (al menos yo), que nosotros est√°bamos completamente rodeados por la polic√≠a; por lo que niego que “s√≥lo” hubiera 1300 efectivos de las unidades de antidisturbios.

Hacia las siete hubo un “amago” de carga policial, tanto en Neptuno, como en Sol (como nos enteramos m√°s tarde), aunque qued√≥ en un peque√Īo susto. Supongo que lo hicieron para ver si se respond√≠a de forma violenta y calibrar la capacidad de respuesta. Nada pas√≥, se apel√≥ a la calma, a no dejarnos intimidar y a no movernos del lugar.

Más tarde hubo otro intento cuando varios vehículos policiales accedieron hasta la calle de Las Cortes (creo que cinco o seis) y ahí empecé a preocuparme, porque de estar de pie en mitad de la Plaza de Cánovas del Castillo (Entre La Fuente de Neptuno y la Carrera de San Jerónimo), acabé frente a las vallas que protegían la Fuente, por la presión de la masa de personas y los empujones, y temiendo caerme (de hecho tropecé), siendo posiblemente aplastado y pisoteado, si se producía una carga real. Estaba bastante alejado de mi grupo, unos habían vuelto a la posición que teníamos en mitad de la Plaza y otros habían acabado frente al Palace Hotel.

Trat√© de regresar a mi antiguo emplazamiento y me encontr√© a una compa√Īera que reside en Madrid, Elisa, dici√©ndome que hab√≠a visto a un chico at√°ndose un coj√≠n en el brazo, esperando una m√°s que probable acci√≥n de la polic√≠a. Me gir√© y vi a otro chaval poni√©ndose un casco de una moto en la cabeza (no era integral, no ten√≠a visera, ni protecci√≥n en la barbilla). Con semejante perspectiva nos fuimos hacia el lugar donde estaban una parte del grupo con el que hab√≠a venido, frente al edificio del Palace.

Una vez en ese lugar, hablamos de lo que podr√≠a pasar cuando se produjera la intervenci√≥n de la polic√≠a. Uno de los compa√Īeros del Sindicato fue a hablar con el otro grupo que segu√≠a en medio de la Plaza y seg√ļn nos dijo, no quer√≠an moverse de all√≠. Al cabo de un rato, otro intento por parte de los agentes, hizo que alguna de la personas all√≠ congregadas acabaran chocando en el muro del hotel. Despu√©s de discutirlo, decidimos marcharnos.

Por el camino, mientras busc√°bamos un lugar para comer y beber algo, observamos c√≥mo segu√≠a afluyendo gente de lo m√°s diverso y se iba estrechando el cerco de la polic√≠a en la zona, aunque a√ļn se pod√≠a pasar por algunas partes.

Finalmente llegamos a un bar, en la esquina de la Calle Santa Mar√≠a y nos dispusimos a comer. Alrededor de las nueve escuchamos jaleo fuera y como circulaban veinte “lecheras” por la Calle Jes√ļs Fucar (las cont√©) con antidisturbios a pie. La gente les increp√≥ y algunos les arrojaron objetos. Ante ese hecho, los veh√≠culos pasaron, pero seis agentes cortaron el cruce de las Calles Santa Mar√≠a y Jes√ļs Fucar.

Preguntamos a los que estaban por la zona qué ocurría y dijeron que se había producido una carga en Sol y en Neptuno, de donde habíamos venido; de ahí la afluencia de vehículos de la Policía en esa dirección.

Los “amables” agentes all√≠ apostados no dejaban pasar a nadie, ni a los vecinos que viv√≠an m√°s abajo, ni a turistas que volv√≠an a su hotel, ni a un toxic√≥mano que iba a por su dosis de metadona en un centro situado unos metros m√°s abajo.

Hablamos con el due√Īo del bar para pedirle que pusiera La Sexta, por si retransmit√≠an los hechos que se estaban produciendo, y aunque al principio pusieron im√°genes de los agentes arrasando con los manifestantes, lo cortaron y en su lugar proyectaron un partido de f√ļtbol. A las 10 y cuarto nos dirigimos a la Estaci√≥n de Atocha, ya que el autob√ļs, como hab√≠amos convenido, ten√≠a que pasar a recogernos a las 23h.

Por las Calle Atocha y despu√©s de un gran rodeo vimos a multitud de grupos de antidisturbios armados con casco, escudo, porras y algunos con escopetas de pelotas de goma, que cargaban y disparaban contra todo el mundo que corr√≠a. Con calma fuimos bajando la calle, hasta encontrarnos de frente a un grupo de cuatro polic√≠as armados, que nos conminaron con rudeza, a√ļn a pesar del “por favor” a pasar a la acera de enfrente. As√≠ lo hicimos.

Unos metros m√°s abajo nos encontramos a personas que corr√≠an porque hab√≠a habido una carga frente a la Estaci√≥n. Al mismo tiempo escuchamos disparos y gritos por otra carga que se produc√≠a m√°s arriba. Nos dirigimos a una calle situada a la derecha para evitar ser atrapados entre dos fuegos y cuando ya est√°bamos llegando al final de la plaza donde est√° el Reina Sof√≠a, nos cortaron el paso cinco agentes que le reclamaron y quitaron con malas formas, las banderas, que portaba uno de mis compa√Īeros. Uno de ellos rompi√≥ los m√°stiles con el pie y esperaron una reacci√≥n por nuestra parte.

S√© que fue as√≠ porque acercaron los escudos para s√≠ y uno de ellos bajo la escopeta para disparar, a√ļn a pesar de que, los que √≠bamos detr√°s de la persona que portaba las banderas, s√≥lo estuvi√©ramos a unos cuatro o cinco metros de ellos. No hicimos nada y como mi compa√Īero antes mencionado tampoco, nos dejaron pasar.

Cruzando la calle para llegar a la Estaci√≥n se produjo otra carga y hubo multitud de personas corriendo, y cruzando con los sem√°foros en rojo. Nos dispersamos y yo acab√© con un compa√Īero, junto con dos chicas dando vueltas por la Estaci√≥n para ver si pod√≠amos entrar, pero por lo que pudimos comprobar hab√≠an cerrado las puertas para impedir la entrada de manifestantes (aunque las abrieron m√°s tarde) y nos refugiamos en un restaurante situado en la parte baja del edificio. Despu√©s de rogarle las dos chicas al gerente o al ma√ģtre que nos dejara quedarnos, esperamos hasta que llegara el autob√ļs de vuelta a Sevilla (lleg√≥ a las 11y media, ya que vista la situaci√≥n se consider√≥ que era m√°s seguro que fuera m√°s tarde, para as√≠ reunir a todo el mundo), viendo como bajaba una furgoneta a toda pastilla para detener a un grupo que estaba en la entrada del metro en Atocha.

Me dejo muchas cosas en el tintero y experiencias de las personas que iban conmigo en el autob√ļs, pero eso ya no lo viv√≠ en primera persona.

S√≥lo me resta decir que NADA de lo que han dicho los medios de comunicaci√≥n de este pa√≠s es verdad y que si no se han producido muertos es porque Dios no lo ha querido (es una forma de hablar). Se me olvid√≥ escribir en la cr√≥nica que hice que, detr√°s de las vallas que supuestamente proteg√≠an el Congreso, hab√≠a polic√≠a a caballo. Afortunadamente no cargaron, porque estoy convencido que, de haberlo hecho, si habr√≠a habido muertos y no s√≥lo el chaval con posible lesi√≥n medular (no es ninguna broma esto √ļltimo; lo escuchamos la madrugada del martes 25 al mi√©rcoles 26 y yo lo le√≠, personalmente, cuando llegu√© a Sevilla en dos peri√≥dicos gratuitos que a√ļn conservo).

Recuerdo también que, después del primer intento de carga se oyeron voces pidiéndonos que nos sentáramos en el suelo, porque de esa forma la UIP (antidisturbios) no cargaría; no lo hice, ni la mayoría de los allí congregados tampoco. Yo, porque rememoré que durante el 15M en Barcelona, los que se sentaron fueron los primeros detenidos y golpeados por la policía. El resto lo ignoro, pero sí vi las caras de duda y de no saber qué hacer en todos.

Lo que m√°s rabia me da de todo aquello es que, en la gran mayor√≠a de medios de comunicaci√≥n espa√Īoles, se nos haya tachado de violentos, de terroristas y que pretend√≠amos subvertir un estado democr√°tico.