En el mismo instante que me comunicaron la noticia de que la justicia argentina ha acordado el procesamiento de Martín Villa por homicidios en el contexto de crímenes contra la humanidad, me asaltaron a la mente cantidad de imágenes de personas que han estado en la lucha por el empeño de conseguir justicia por los crímenes del franquismo. Especial recuerdo para Sabino Arana, la primera persona que nos habló en Pamplona/Iruñea de la querella argentina. Para Carlos Eslepoy que nos convenció de que eso de la justicia universal no es una quimera inalcanzable. De las gentes de CeAQUA, especialmente de Chato Galante que nos inundó con su optimismo. Todos ellos encabezaron esta lucha, aunque desgraciadamente en estos momentos no estén presentes y puedan disfrutar con este triunfo al que tanto contribuyeron.

También imágenes de los compañeras y compañeros de la Plataforma Vasca contra los crímenes del franquismo. De nuestras amigas y amigos de Martxoa 3. Y de tantas y tantas personas que, a lo largo y ancho de la geografía del Estado español, están batallando por la Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No repetición.

La noticia del procesamiento nos embarga de alegría y satisfacción porque ha sido un empeño de once largos años batallando contra las trabas y obstáculos que el Estado español ha ido poniendo en todo momento, y en el que se han involucrado gran cantidad de colectivos, asociaciones, sindicatos, ayuntamientos, parlamentos autonómicos, partidos políticos, y, sobre todo, personas individuales.

En nuestro caso, el empeño por conseguir justicia por la terrible agresión perpetrada en los sucesos de Sanfermines de 1978 por los cuerpos policiales se remonta a cuarenta y tres años. Es imposible no hacer referencia en este momento al esfuerzo prolongado en el tiempo de las Peñas de Iruñea, formando parte de la Comisión de la ciudad para esclarecer los hechos, recabando testimonios, elaborando dosieres…. De hecho, la Federación de las Peñas es una de las entidades ciudadanas que se han personado en la querella argentina, desplazándose a ese país para prestar testimonio, junto con nuestra Asociación y algunas víctimas y que ha servido de base para este procesamiento.

Durante este tiempo han sido cantidad de personas que han mantenido vivo el recuerdo de aquellos sucesos, al igual que en Gasteiz por la masacre del 3 de marzo de 1976, o por las personas asesinadas durante la Semana Pro-Amnistía en mayo de 1977, o por José María Zabala Erasun en septiembre de 1976 en Hondarribia, o por María Norma Menchaca en Santurtzi, o por Francisco Javier Núñez en Bilbao. Todas ellas están contempladas en el auto de procesamiento de la jueza Servini como fruto del empeño y tozudez de miles y miles de personas que no han cejado en su empeño de conseguir justicia por esos crímenes.

La resolución del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 1 de Argentina en la causa abierta en el año 2010 por el que se acuerda el procesamiento de Rodolfo Martín Villa al considerarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado en el contexto de crímenes contra la humanidad, reiterado en al menos cuatro muertes, dejando abierta la investigación de otras ocho más, para las que se solicita más información a los juzgados españoles. Es un triunfo y el resultado de la persistencia de una parte de la sociedad que en ningún momento a lo largo de más de cuarenta años ha dejado de creer en la necesidad de luchar por denunciar estos crímenes y exigir justicia.

Esta resolución es una bofetada a la judicatura española. Es un ejemplo de cómo integrar en el ordenamiento jurídico interno toda la normativa del Derecho Internacional, de los Derechos Humanos, incluyendo la inaplicabilidad de la Ley de Amnistía de 1977, la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, la vigencia del principio de legalidad internacional y la Jurisdicción Universal, frente a la normativa propia que se opongan a estos principios.

Cuestiones a los que los tribunales de justicia españoles se han mostrado totalmente refractarios, apuntalando un muro de impunidad frente a los crímenes de la dictadura y durante la Transición. Defendiendo la aplicación de la Ley de Amnistía, la prescripción de los delitos de la dictadura y la transición y la aplicación prioritaria de la normativa penal propia frente la legalidad internacional y la Justicia Universal.

Cuestiones que no solo chocan con el sentido de la justicia que se hace por el Tribunal Argentino, sino también con las orientaciones de instituciones como el Relator de la ONU, Fabián Salvioli, refrendado la necesidad de la aplicación integral de estos principios en el Estado español, cuando dice “no son cuestiones que un Estado puede elegir, sino obligaciones jurídicas derivadas de los compromisos internacionales asumidos”. Y añade “Cuanto más democrático es un Estado más se ajusta a esos compromisos”

Pero, además, el procesamiento de Martín Villa es un torpedo contra el centro de flotación del régimen del 78 y la Transición, al considerarse, en la resolución judicial, que en esa etapa se produce un proceso de continuidad del régimen franquista, de su estructura y practicas represivas, asegurando, para estas actuaciones, unas garantías de total impunidad.

El procesamiento de Martín Villa ofrece un plus de plasticidad al situar en el centro de la diana a un factótum de la Transición. Un personaje que representa como pocos, el trasvase de las instituciones fascistas más duras (la Falange, jefe Nacional del SEU, procurador de la Cortes franquistas desde 1964), a un sistema democrático a través de un sui generis proceso de transición, único en el mundo, presidido por el olvido, la amnesia y la impunidad por todos los crímenes cometidos. Incluyendo no solo los perpetrados por los golpistas desde 1936, y los de la larga dictadura que les siguió, sino también los que se cometieron durante la misma Transición que, como está demostrado, de pacifica no tuvo nada .

En todo este sangriento proceso represivo, de asesinatos, torturas, guerra sucia, desapariciones, corrupción, encarcelamientos, impunidad, Rodolfo Martín Villa aparece como uno de los mayores responsables políticos. Y en esta resolución se pone en papel, con membrete de un Juzgado, negro sobre blanco, su trayectoria como responsable de estos hechos. Por primera vez, la Justicia se ha hecho eco de los testimonios de las víctimas, reflejando su verdad, las agresiones y el sufrimiento padecido, agravado por el menosprecio y la negativa de los tribunales españoles al acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación a la que tienen derecho. Todo ello contrasta de raíz con las deferencias que el Estado español ha tenido con Martín Villa, que se mueven entre las medallas y altos cargos en empresas. Por no hablar de las muestras de apoyo que ha recibido de personajes como Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Josep Borrell.

Cuestionar la Transición española es muy importante. Porque no solo supuso un cumulo de agresiones y represión social, sino que en si misma encierra una tremenda perversión. Se propuso una salida a la dictadura basada en una ruptura total con cualquier referencia a la Segunda República. En la negativa a tejer un puente con aquella situación democrática precedente, subyace, ni más ni menos, la idea de que la República fue la causante del golpe militar, y por lo tanto que el “glorioso alzamiento” y la dictadura que le siguió, están justificados por los desmanes y sin gobierno ocasionados por la Republica. De ahí la necesidad de borrar su memoria, levantar un régimen desde cero, basado en el perdón mutuo y el olvido porque todos fueron culpables.

Desde siempre el negacionismo de los crímenes del franquismo, la justificación de sus actos, de su barbarie, la negación de su carácter genocida, al margen de quienes ostentasen el Gobierno, ha estado presente en el Régimen del 78. Así se explica las reticencias y obstáculos a llevar a cabo una Memoria integral y reparadora de los crímenes de la dictadura, la persistencia de la impunidad, de las instituciones con una fuerte raigambre franquista como el ejército, los cuerpos policiales o la judicatura. Por eso, la trascendencia de este Auto judicial va más allá del enjuiciamiento de Martín Villa. Pone en entredicho un sistema impuesto para borrar nuestro pasado.

La decisión de la Jueza Servini es un punto y seguido. Tenemos por delante toda la batalla que hay que dar en el sistema judicial del Estado español. Indudablemente nos encontramos en mejor situación que antes. El Auto nos confiere una confirmación y un plus de autoridad en nuestra lucha por la aplicación de la Justicia Universal y de la imprescriptibilidad de los crímenes del franquismo y en la Transición. Tenemos que seguir interpelando y demandando de los tribunales españoles esa Justicia que hasta ahora nos han negado pero que se ha demostrado que es posible.

También el Auto tiene que hacer reflexionar a los partidos políticos y debe tener incidencia en la Ley de Memoria Democrática en debate. El proyecto presentado no garantiza la aplicación de los principios de Justicia Universal, ni el derecho de las victimas al acceso a la Justicia. La persistencia en el mantenimiento de la Ley de Amnistía constituye un obstáculo para conseguir superar una etapa que lleva demasiado tiempo sin cerrarse y que solo con una decidida política de Memoria Integral, que garantice el pleno acceso a la Verdad, Justicia y Reparación, se puede conseguir.

Ese es el reto que tenemos por delante, hoy con esta Resolución judicial nos encontramos con más fuerza y con más puntos de apoyo para afrontarlo.

17/10/2021

Ramón Contreras López, participa en la Iniciativa Popular Sanfermines78. Gogoan, Herri Ekimena

