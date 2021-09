Rodolfo Martín Villa y cuatro policías del franquismo, objeto de una querella por la muerte de un joven en 1976

–

Este mi茅rcoles los Juzgados de Instrucci贸n de Plaza Castilla de Madrid han recibido una querella criminal por delitos de lesa humanidad y homicidio en relaci贸n con la muerte en diciembre de 1976 de 脕ngel Almaz谩n Luna, un joven trabajador y estudiante que antes de fallecer recibi贸 golpes y maltrato por parte de agentes policiales en el transcurso de una manifestaci贸n en Madrid.

Su familia, amigos y organizaciones de derechos humanos llevan a帽os denunciando que Almaz谩n fue v铆ctima de un homicidio enmarcado en los cr铆menes de lesa humanidad de la dictadura y a帽os posteriores, y que la investigaci贸n en torno a su muerte estuvo plagada de irregularidades. Un tribunal militar llev贸 el caso, que fue archivado en su momento. La madre de Almaz谩n declar贸 que su hijo hab铆a muerto deformado por los golpes.

El atestado policial entonces afirm贸 que el joven, de 18 a帽os, se hab铆a golpeado la cabeza con una farola, que se hab铆a ca铆do, y que “estaba bebido”. En 1976 hubo personas que atestiguaron c贸mo la polic铆a hab铆a lanzado pelotas y botes de humo contra los manifestantes de la protesta en la que particip贸 Almaz谩n y c贸mo hab铆a cargado en repetidas ocasiones. Tambi茅n hubo testigos que vieron c贸mo el joven recibi贸 golpes por parte de los agentes, c贸mo le tiraron del pelo y se lo llevaron “medio a rastras”.

Mart铆n Villa era responsable de decidir la respuesta policial y el tipo de represi贸n en las manifestaciones. Abogadas querellantes

La querella se dirige contra Rodolfo Mart铆n Villa, ministro de Gobernaci贸n en esa 茅poca, as铆 como contra los integrantes de la Polic铆a Armada Francisco Zambrano Garc铆a, Tom谩s Gonz谩lez Cid y Leoncio Dom铆nguez Rubio, y su capit谩n Jos茅 Gonz谩lez Pagliery. Las letradas que han interpuesto la querella indican que Mart铆n Villa est谩 incluido porque era “responsable de decidir la respuesta policial y el tipo de represi贸n en las manifestaciones”.

“Entendemos que no ha habido prescripci贸n de la muerte de 脕ngel el 20 de diciembre de 1976. Cuando todo ocurri贸 prestaron declaraci贸n dos mujeres que identificaron perfectamente las agresiones, pero curiosamente al pasar a un tribunal militar 茅ste no las tom贸 declaraci贸n”, se帽ala la abogada 脕ngeles L贸pez.

Las letradas que presentan la querella subrayan que el caso nunca se investig贸 y que se enmarca como un crimen de lesa humanidad, porque “estamos ante causas de motivaci贸n pol铆tica, se produjo en el transcurso de una manifestaci贸n contra la Ley para la Reforma Pol铆tica que se votaba al d铆a siguiente, y la protesta hab铆a sido convocada por un partido pol铆tico que luchaba contra el franquismo”.

Seg煤n el derecho internacional este tipo de delitos no prescriben, pueden ser investigados y perseguidos a pesar de la Ley de Amnist铆a. Abogadas querellantes

La Ley de Amnist铆a y el tiempo transcurrido suelen ser los dos argumentos esgrimidos en este tipo de casos para impedir el desarrollo de la investigaci贸n judicial, pero las letradas de Ceaqua recuerdan que este caso, al igual que otros ocurridos en aquellos a帽os, es un delito de lesa humanidad “as铆 contemplado por diversos tratados, por el derecho internacional, ante el que este tipo de delitos no prescribe”.

Adem谩s se帽alan que “hay motivos para investigar un caso que no es aislado, que pertenece a un contexto de represi贸n”. Ante el argumento de que por aqu茅l entonces el C贸digo Penal espa帽ol a煤n no hab铆a incluido los delitos de lesa humanidad, indican que “tampoco hab铆a una ley de delito contra la humanidad cuando se produjeron los juicios Nuremberg, y se aplic贸 ese tipo de delitos igualmente”.

La familia de 脕ngel tuvo acceso a la autopsia tras su fallecimiento. En ella se indicaba el hallazgo de traumatismo craneoencef谩lico y tambi茅n lesiones en varias partes del cuerpo, “lo cual desmonta el argumento ofrecido por aquellos polic铆as en su momento, que afirmaron que muri贸 porque se hab铆a chocado contra una farola”.

Mi hermano era un chaval que estudiaba y trabajaba, estaba lleno de vida, de ilusiones. Su asesinato no se investig贸, el juicio fue una farsa. Javier Almaz谩n

“Mi hermano era un chaval que estudiaba y trabajaba, estaba lleno de vida, de ilusiones, de todo. Para mis padres fue una tragedia, para mi madre 脕ngel era su felicidad. Mi padre se bloque贸 completamente y no pod铆amos hablar con 茅l de ello. Fueron a帽os de llantos y desgracias psicosom谩ticas. Cuando mi padre perdi贸 la memoria por el Alzheimer desaparecieron sus dolores y problemas f铆sicos”, recuerda Javier Almaz谩n, hermano de la v铆ctima.

“Con los a帽os uno empieza a construir su propio territorio, pero lo que vivimos es algo que no le deseo a nadie, es la ruptura completa, la desaparici贸n de toda la esperanza”, se帽ala. “El asesinato de mi hermano no se indag贸, el proceso fue una farsa, los abogados no pudieron asistir ni participar, era una mancha que hab铆a que meter debajo de la alfombra”.

“Yo, ingenuo, pens茅 que la Ley de Amnist铆a era para sacar de la c谩rcel a sindicalistas y comunistas presos, pero para lo que ha servido es para garantizar la impunidad de los cr铆menes franquistas”, lamenta.





“Emprend铆 un viaje judicial durante a帽os, que no me sirvi贸 de nada. Posteriormente con la Ley de Memoria de Zapatero en 2007 conseguimos un reconocimiento, en el que se dice que en el transcurso de una manifestaci贸n mi hermano, cito textualmente, ‘padeci贸 persecuci贸n y violencia por causas pol铆ticas e ideol贸gicas y muri贸 como consecuencia de las heridas sufridas en una manifestaci贸n reprimida violentamente por la polic铆a sin que fueran los hechos adecuadamente investigados’. Yo lo 煤nico que quiero es que se diga que polic铆as asesinaron a mi hermano, pero no se lleg贸 a esa frase”, a帽ade.

Javier Almaz谩n explica que presenta esta querella “sin ning煤n 谩nimo de venganza, lo hago para que no se pierda la memoria, para obtener un poco de justicia, un reconocimiento real, no material, real”. Este mi茅rcoles ha acudido a los juzgados de Instrucci贸n de plaza Castilla en Madrid como querellante, acompa帽ado de abogadas integrantes de CEAQUA, la Coordinadora Estatal de Apoyo a la querella argentina contra cr铆menes del franquismo.

Pens茅 que la Ley de Amnist铆a era para sacar de prisi贸n a sindicalistas y comunistas, pero se ha usado para garantizar la impunidad de los cr铆menes franquistas

El colectivo recuerda que “esta querella se suma a las m谩s de 60 que ya han sido interpuestas por cr铆menes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista al objeto de revertir la situaci贸n de impunidad que se mantiene por el Estado espa帽ol, que se niega a investigar judicialmente los cr铆menes citados”.

y que investiga la querella interpuesta por varias v铆ctimas y familiares. Entre otros delitos, se le adjudica posible responsabilidad en la matanza en Vitoria el 3 de marzo de 1976 en la que fueron asesinados cinco trabajadores a manos de la Polic铆a Armada, as铆 como en el asesinato de Germ谩n Rodr铆guez durante los Sanfermines de 1978 o en el de Arturo Ruiz, asesinado en Madrid en 1977 en la llamada semana negra.