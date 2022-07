La semana pasada Roger Waters empez贸 su gira norteamericana con un primer concierto en la ciudad de Pittsburgh donde repas贸 parte del conocido repertorio de Pink Floyd con algunas canciones nuevas de su autor铆a. Segundos antes de comenzar cada concierto un aviso advierte al p煤blico sobre las ideas pol铆ticas del artista que est谩n presentes en el escenario. A su ya conocido posicionamiento anti represivo y anti beligerante se sumaron consignas de apoyo a las disidencias sexuales, por el derecho al aborto, y a las luchas de pueblos originarios. Por Ramiro Giganti (ANRed).

鈥淪i sos de las personas que aman a Pink Floyd pero no soportan las posturas pol铆ticas de Roger Waters, har铆as bien en irte ahora mismo al bar鈥, advierte un audio con la voz del artista subtitulada en las pantallas, segundos despu茅s de que las luces se apaguen.

La provocadora presentaci贸n precede un concierto de quien ha realizado, en los 煤ltimos a帽os, las giras m谩s exitosas y contundentes, repasando el repertorio de la que es, indiscutiblemente, una de las m谩s notables bandas de la historia del rock. Parte de esa gesta fue creada con un fuerte contenido cr铆tico, tanto en The Wall, como en Animals dos discos muy pol铆ticos, y en trabajos anteriores, como la conocida letra de Money, por solo mencionar algunos cl谩sicos. En este siglo el artista fue resignificando aquellas obras incorporando causas pol铆ticas actuales que se relaci贸n: desde la lucha del pueblo Palestino y las guerras en Medio Oriente, hasta la nueva ola de nacionalismos de ultraderecha, o la violencia institucional. Todo esto aparece, con otras causas, en su nuevo espect谩culo titulado This Is Not a Drill (esto no es un taladro).

Tras la advertencia, el espect谩culo comienza con una introducci贸n que es una versi贸n novedosa de Comfortably Numb con im谩genes de un futuro post apocal铆ptico. Dividido en dos partes, el concierto va alternando cl谩sicos de Pink Floyd con algunas nuevas composiciones propias. Una de ellas es la reciente The Bar, donde Waters se sienta en el piano a interpretar una canci贸n clama, mientras las im谩genes muestran a la masiva movilizaci贸n ind铆gena en Dakota del Norte en defensa de la tierra que dieron el brazo a torcer a proyectos extractivistas.

El contenido del concierto cuestiona a todos: desde los 煤ltimos seis presidentes de Estados Unidos hasta las oligarqu铆as opulentas y los neofascistas. Sin embargo, tambi茅n act煤a como un impulso de se帽al tanto para el compromiso emp谩tico como para revelar aspectos de la mitolog铆a de Waters.

La gira continu贸 con dos conciertos en Toronto, Canad谩, para luego continuar en Boston. Recorrer谩 gran parte del territorio estadounidense hasta finalizar a mediados de octubre en M茅xico. Se espera que luego contin煤e su gira en otras regiones alrededor del planeta.

No faltaron las repercusiones en numerosos medios hegem贸nicos con cr铆ticas por el mensaje inicial. No es la primera vez que una figura del rock cuestiona a parte de su p煤blico. Kurt Cobain lo hizo hace 30 a帽os: 鈥渢engo una petici贸n para nuestros fans: si alguno de ustedes odia a los homosexuales, a la gente de otro color o a las mujeres, h谩ganos un favor: dejen nos en paz. No vengan a nuestros conciertos y no compr茅is nuestros discos鈥. Para gran parte de la prensa hegem贸nica sus comentarios eran irracionales, pero el tiempo le fue dando la raz贸n. Su ejemplo se multiplic贸 despu茅s de su muerte. El propio Waters hab铆a enfrentado censuras y ataques cuando en su 煤ltima gira acus贸 a Bolsonaro de neofascista en su paso por Brasil pocos d铆as despu茅s de que el mismo se impuso en la primera vuelta de las elecciones y todo mostraba lo que luego suceder铆a al ganar la segunda vuelta. Tambi茅n hab铆a perdido sponsors por su pronunciamiento contra el accionar del estado de Israel.

Entre algunas de las causas que Roger Waters apoy贸 desde su concierto se suman al ya conocido perfil anti beligerante y antifascista, el apoyo a las disidencias sexuales, el derecho al aborto (de una tremenda actualidad en Estados Unidos por el reciente fallo judicial) la menci贸n a v铆ctimas de la represi贸n policial como George Floyd o Breona Taylor entre muchos otros, y hasta aparece una enorme wiphala formada luego de un juego de colores como mensaje de apoyo a las diversidades.

Todav铆a se desconoce la posibilidad de una nueva visita por Sudam茅rica, y la realidad econ贸mica hace que el sue帽o sea dif铆cil incluso por el acceso a costear una entrada. Pero m谩s all谩 de eso, no deja de ser una noticia que un artista reconocido que convoca a multitudes se manifieste de esta manera desde el escenario, y lo haga en el coraz贸n mismo del imperio.

If Roger Waters, a 78 year old man can be responsible for having his crew put this on those huge led screens as a part of his performance, then you can say it, believe it, and continuously learn how to stand up for trans ppl and not against us. 馃彸锔忊嶁毀锔#transrights#trans pic.twitter.com/BNNpr6ZORH

鈥 馃彸锔忊嶁毀锔 Miles M鈷秞im 馃彸锔忊嶐煂 (@milesofanarchy) July 7, 2022