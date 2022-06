Rojava: Brotes de la revolución

14 jun 2022

Por Mauricio Centurion

Una mirada desde Amer铆ca Latina a la revoluci贸n de Rojava, que hoy est谩 amenazada por Turqu铆a y es defendida en la calle por j贸venes que crecieron en el coraz贸n de ella.

Despu茅s de cinco d铆as de viaje, cruzo desde Sulaymaniyah (Kurdist谩n iraqu铆) hacia Rojava (Kurdist谩n sirio) para registrar una manifestaci贸n de j贸venes que apoyan esta revoluci贸n con 10 a帽os de existencia.

Un precario puente divide la frontera: all铆 est谩 el Tigris, uno de los pocos y m谩s grandes r铆os en la zona. Luego de horas de burocracia presentando papeles y credenciales, e intentando vencer las barreras idiom谩ticas, logro pasar a la siguiente frontera que est谩 a 500 metros

-Bi x锚r hat卯 Rojava- me dice un polic铆a.

Esta es, quiz谩s, la primera vez que tengo confianza al ver a los ojos a un uniformado. Con ayuda de un traductor le pregunto c贸mo llegar a la ciudad donde me tengo que encontrar con periodistas de la zona para cubrir la manifestaci贸n. Despu茅s de preguntarme de d贸nde soy se ofrece llevarme y digo que s铆. Es la segunda vez que c贸mo periodista subo a la camioneta de la polic铆a. La primera vez es mejor olvidarla.

En el camino me mira y sonr铆e. 鈥淎rgentina, Argentina鈥, dice y suelta palabras en kurmanji, su lengua que todav铆a no puedo entender.

Un ni帽o camina de la mano con su abuelo y mira unas letras prendidas en fuego. Levanta su peque帽a mano y con los dedos hace una V. Las letras son las iniciales del Partido de los Trabajadores de Kurdist谩n (PKK). Ese partido, creado hace m谩s de cuarenta a帽os por Abdullah 脰calan, fue la principal influencia para que, en 2012, en el marco de la Primavera 脕rabe que conmocion贸 a todo Medio Oriente y el Magreb, el pueblo de Rojava liberara los territorios del norte del pa铆s. Ese levantamiento que desbord贸 al gobierno de Damasco tuvo sus principales causas en la lucha por las libertades b谩sicas, libertades que hasta ese momento estaban vedadas para los y las kurdas: el derecho a habitar y cultivar sus tierras, hablar su propio idioma, ejercer sus derechos pol铆ticos y culturales.

D茅cadas de luchas tuvieron que pasar los pueblos kurdos, 谩rabes, armenios, asirios, musulmanes, cristianos y yezid铆es frente a los estados-naci贸n y las fronteras que dividen a sus habitantes. A finales de mayo de este a帽o, el presidente de Turqu铆a, Recep Tayyip Erdogan, volvi贸 a amenazar a los pueblos de Rojava: anunci贸 una nueva etapa en la invasi贸n militar contra el norte y el este de Siria. Como ya lo hizo en 2018 y 2019, Erdogan destina todo el poder铆o del Estado turco para destruir el proyecto social y pol铆tico en Rojava, compartido por cinco millones de personas, ya sean kurdos, 谩rabes, armenios, asirios, musulmanes, cristianos o yezid铆es.

Mientras Erdogan invade y destruye, ninguna potencia internacional hace absolutamente nada.

En respuesta a esta amenaza, miles de j贸venes del Movimiento Juvenil Revolucionario y de la Uni贸n de Mujeres J贸venes organizaron una marcha de tres d铆as, desde la ciudad de Qamishlo hasta Derik, otra localidad ubicada a 150 kil贸metros de distancia. Durante la larga marcha se levant贸 una sola consigna: 鈥溍歯ete a la guerra de liberaci贸n contra ocupantes y traidores鈥.

Con los pies entre los pasos de quienes marchan, el sol pega y la tierra se siente en la garganta. Un joven se me acerca y pregunta: 鈥渢u ji ku dere ki?鈥 (驴de d贸nde sos?). Cuando digo 鈥渆z ji Argentina me鈥, me mira y comienza a nombrar al Che Guevara, a Maradona, a Messi. Despu茅s me abraza, me da dos besos y me dice 鈥渟erkeftin鈥 (隆hasta la victoria!).

En la marcha veo c贸mo hombres y mujeres bailan. Hasta hace pocos a帽os, esa costumbre milenaria, como tambi茅n lo es el canto y la m煤sica, estaba prohibida para el pueblo kurdo de Rojava. Las horas caminando por el desierto no desalientan a nadie. Bailes, voces, cantos se funden, otra vez, como resistencia.

Un joven 鈥渃uadro鈥 -como llaman aqu铆 a las personas que forman parte del movimiento kurdo y han estado por varios a帽os form谩ndose pol铆ticamente-, se acerca, se sienta en cuclillas y nos sirve agua a los que estamos ah铆. Cuando termina, no le queda para 茅l. Se r铆e, le queremos dar la nuestra y no acepta. Por suerte hay un internacionalista alem谩n que habla tanto kurdo como espa帽ol y me cuenta lo que dice: 鈥淓mpieza por lo simple, hoy dejas sin agua a alguien, ma帽ana te hacen falta cosas materiales para estar bien, pasado sos tu propio enemigo. Al mundo se lo cambia desde simples gestos, es muy importante que actuemos de esta manera, porque alguien que no act煤a de esta manera y habla de revoluci贸n resulta incoherente. 驴Qui茅n le va a creer a un burgu茅s que predica lo que no hace?鈥

Su sonrisa es atrapante, en sus ojos hay seguridad. Pienso que, cuando la revoluci贸n se desat贸, apenas tendr铆a nueve a帽os.

En el camino me ofrecen m谩s agua y comida, halagan mis tatuajes y me preguntan, con cara de confusi贸n, por qu茅 tengo un aro en la nariz. Los vecinos que no participan de la marcha sacan mangueras para que los j贸venes tomen agua y se mojen la cabeza. El pa帽uelo en el Medio Oriente, tiene muchos significados: uno de ellos es cubrirte del sol; mi cabeza lo comprende enseguida. Al otro d铆a, consegu铆 un pa帽uelo, al que no voy a soltar hasta mis 煤ltimas horas en Rojava.

La revoluci贸n en el norte y el este de Siria es amenazada por diferentes intereses. Adem谩s, es literalmente bombardeada por Turqu铆a. En las 煤ltimas semanas, tanto el ej茅rcito de Ankara como los grupos mercenarios, que son sus aliados en la regi贸n, redoblaron los ataques contra aldeas y ciudades de Rojava.

En la marcha, rodeando a los j贸venes, las unidades de mujeres milicianas custodian nuestros pasos. Ese icono de mujeres con armas luchando contra ISIS, que lleg贸 a Occidente de forma espectacular, se transfigura cuando un par de ni帽as se acercan a saludarlas con dos besos y un abrazo.

No ve铆a tantos j贸venes agrupados luchando por una causa desde el movimiento de mujeres en Argentina. 驴Ser谩 esa la causa por la que es tan dif铆cil para los enemigos acabar con esta revoluci贸n? Con estos diez a帽os de avances, resistencias y miles de desaf铆os por delante, el movimiento pol铆tico que liber贸 Rojava contin煤a plantando las semillas para reforestar la tierra donde crece la esperanza. Esperanza y vida que desde hace d茅cadas intentan aniquilar, pero no lo lograr谩n.

Rebentos da revolu莽茫o

Um olhar desde a Am茅rica Latina sobre a revolu莽茫o em Rojava, hoje amea莽ada pela Turquia e defendida nas ruas por jovens que cresceram no seu seio/no seu cora莽茫o. Por Mauricio Centuri贸n*, para diferentes meios independentes de ambos os lados do oceano.

Ap贸s cinco dias de viagem, atravesso de Sulaymaniyah (no Curdist茫o Iraquiano) para Rojava (o Curdist茫o S铆rio) para registar uma manifesta莽茫o de jovens que apoiam esta revolu莽茫o de 10 anos.

Uma ponte prec谩ria divide a fronteira: ali est谩 o Tigre, um dos poucos e maiores rios da regi茫o. Ap贸s horas de burocracia, apresentando documentos e cart玫es de identifica莽茫o, e tentando ultrapassar as barreiras lingu铆sticas, consigo atravessar para a pr贸xima fronteira, a 500 metros de dist芒ncia.

鈥淏i x锚r hat卯 Rojava鈥, diz-me um pol铆cia.

Esta 茅 talvez a primeira vez que tenho a confian莽a de olhar um homem fardado nos olhos. Com a ajuda de um tradutor, pergunto-lhe como chegar 脿 cidade onde tenho de me encontrar com jornalistas locais para cobrir a manifesta莽茫o. Depois de me perguntar de onde eu era, ofereceu-me uma boleia e eu disse-lhe que sim. 脡 a segunda vez que, como jornalista, entro na carrinha da pol铆cia. A primeira, 茅 melhor esquec锚-la.

No caminho, ele olha para mim e sorri.

鈥淎rgentina, Argentina鈥, diz ele, soltando palavras em Kurmanji, a sua l铆ngua que eu ainda n茫o consigo compreender.

Um rapazinho anda de m茫os dadas com o seu av么 e olha para algumas letras incendiadas. Levanta a sua pequena m茫o e faz um V com os dedos. As letras s茫o as iniciais do Partido dos Trabalhadores do Curdist茫o (PKK). Este partido, criado h谩 mais de quarenta anos por Abdullah 脰calan, foi a principal influ锚ncia para o povo de Rojava na liberta莽茫o dos territ贸rios do norte do pa铆s em 2012, no contexto da Primavera 脕rabe que abalou todo o M茅dio Oriente e o Magrebe. Esta revolta, que saiu do controlo do governo em Damasco, teve as suas principais causas na luta pelas liberdades b谩sicas, liberdades que at茅 ent茫o tinham sido negadas aos Curdos: o direito de habitar e cultivar as suas terras, de falar a sua pr贸pria l铆ngua, de exercer os seus direitos pol铆ticos e culturais.

D茅cadas de lutas foram travadas pelos povos curdos, 谩rabes, arm茅nios, ass铆rios, mu莽ulmanos, crist茫os e yazidis, face aos Estados-na莽茫o e 脿s fronteiras que dividem os seus povos. No final de Maio deste ano, o Presidente da Turquia Recep Tayyip Erdogan voltou a amea莽ar os povos de Rojava: anunciou uma nova etapa na invas茫o militar contra o norte e o leste da S铆ria. Como j谩 fez em 2018 e 2019, Erdogan est谩 a utilizar todo o poder do Estado turco para destruir o projecto social e pol铆tico em Rojava, partilhado por cinco milh玫es de pessoas, sejam elas curdas, 谩rabes, arm茅nias, ass铆rias, mu莽ulmanas, crist茫s ou yazidis.

Enquanto Erdogan invade e destr贸i, nenhuma pot锚ncia internacional faz o que quer que seja.

Em resposta a esta amea莽a, milhares de jovens do Movimento Revolucion谩rio da Juventude e da Uni茫o das Mulheres Jovens organizaram uma marcha de tr锚s dias desde a cidade de Qamishlo at茅 Derik, outra cidade a 150 quil贸metros de dist芒ncia. Durante a longa marcha foi levantado um 煤nico slogan: 鈥淛unta-te 脿 guerra de liberta莽茫o contra ocupantes e traidores鈥.

Com os meus p茅s entre os passos dos caminhantes, o sol bate e a terra sente-se na garganta. Um jovem aproxima-se de mim e pergunta: 鈥渢u ji ku dere ki?鈥 (de onde 茅s?).

Quando lhe digo 鈥渆z ji Argentina me鈥, ele olha para mim e come莽a a nomear Che Guevara, Maradona, Messi. Depois abra莽a-me, beija-me duas vezes e diz 鈥渟erkeftin鈥 (at茅 脿 vit贸ria!).

Na marcha, vejo como homens e mulheres dan莽am. At茅 h谩 alguns anos atr谩s, este costume antigo, como o canto e a m煤sica, era proibido ao povo curdo de Rojava. As horas de caminhada pelo deserto n茫o desencorajam ningu茅m. Dan莽as, vozes, can莽玫es fundem-se, mais uma vez, como resist锚ncia.

Um jovem 鈥渜uadro鈥 鈥 como aqui chamam 脿s pessoas que fazem parte do movimento curdo e que estiveram v谩rios anos a formar-se politicamente 鈥 aproxima-se, agacha-se e serve 谩gua aos que estamos ali. Quando termina, n茫o sobra 谩gua para si. Ele ri-se, n贸s queremos dar-lhe a nossa e ele n茫o aceita. Felizmente, h谩 um internacionalista alem茫o que fala curdo e espanhol e me conta o que ele diz: 鈥淐ome莽a pelas coisas simples, hoje deixas algu茅m sem 谩gua, amanh茫 precisas de coisas materiais para estar bem, no dia seguinte 茅s o teu pr贸prio inimigo. O mundo muda-se com gestos simples, 茅 muito importante que actuemos desta forma, porque algu茅m que n茫o actua desta forma e fala de revolu莽茫o 茅 incoerente. Quem vai acreditar num burgu锚s que prega o que n茫o faz?鈥

O seu sorriso 茅 cativante, nos seus olhos h谩 seguran莽a. Penso que quando a revolu莽茫o eclodiu, ele tinha apenas nove anos de idade.

No caminho, oferecem-me mais 谩gua e comida, elogiam as minhas tatuagens e perguntam-me, com um olhar confuso nos seus rostos, porque tenho um anel no nariz. Os vizinhos que n茫o participam na marcha trazem mangueiras para os jovens beberem 谩gua e molharem as cabe莽as. O v茅u, no M茅dio Oriente, tem muitos significados: um deles 茅 cobrir-te do sol; a minha cabe莽a compreende isto imediatamente. No dia seguinte, consegui um len莽o, e n茫o o vou largar at茅 脿s minhas 煤ltimas horas em Rojava.

A revolu莽茫o no norte e leste da S铆ria est谩 amea莽ada por diferentes interesses. Al茅m disso, este territ贸rio 茅 literalmente bombardeado pela Turquia. Nas 煤ltimas semanas, tanto o ex茅rcito de Ancara como os grupos mercen谩rios, que s茫o seus aliados na regi茫o, redobraram os seus ataques a aldeias e cidades em Rojava.

Na manifesta莽茫o, rodeando os jovens, as unidades de mulheres milicianas guardam os nossos passos. Esse 铆cone de mulheres com armas a lutar contra o ISIS, que chegou ao Ocidente de forma espectacular, 茅 transfigurado quando um par de raparigas se aproxima para as cumprimentar com dois beijos e um abra莽o.

Desde o movimento de mulheres na Argentina que n茫o via tantos jovens juntos para lutar por uma causa. Ser谩 essa a raz茫o pela qual 茅 t茫o dif铆cil para os inimigos acabar com esta revolu莽茫o? Com estes dez anos de progressos, resist锚ncia e milhares de desafios pela frente, o movimento pol铆tico que libertou Rojava continua a plantar as sementes para reflorestar a terra onde cresce a esperan莽a. Esperan莽a e vida que h谩 decadas tentam aniquilar, mas n茫o conseguir茫o/ser茫o bem sucedidos.