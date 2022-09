–

鈥淟as mujeres podr谩n parecer fr谩giles,

pero podr谩n desarrollar espinas que crezcan

para su autoprotecci贸n en singular o en colectivo鈥

Teor铆a de la rosa

A d铆a de hoy, los movimientos revolucionarios de Kurdist谩n se agrupan en la KCK (Uni贸n de Comunidades de Kurdist谩n). Una de las comunidades que tiene numerosa presencia en las cuatro jurisdicciones, es la Jineoloj卯, una puesta en marcha te贸rica y pr谩ctica del proceso revolucionario donde las mujeres son el epicentro de uno de los motores principales del proceso revolucionario feminista en Kurdist谩n.

El t茅rmino, lanzado en 2008, fue la consecuencia de d茅cadas de experiencias de autoorganizaci贸n que nacieron, entre otros conceptos (semimma), del t茅rmino desarrollado por Abdullah 脰calan, 鈥淢atar al macho鈥, y prosigue con la fundamental 鈥淭eor铆a de la separaci贸n鈥, en las cuales se argumenta la absoluta necesidad y capacidad femenina de tomar el control de sus propias organizaciones. El principal argumento se nutre y edifica la idea sobre la Revoluci贸n y el hecho de que no podr谩 ser realizada para, sino por la gente; a lo que se suma que la Revoluci贸n no podr谩 ser hecha para, sino por las mujeres.

El trabajo de la 鈥淭eor铆a de la separaci贸n鈥 radica en el desarrollo de estas organizaciones feministas, en base a construirse sin relaciones jer谩rquicas, por lo que comenzando desde un contexto cultural como el de Rojava, su aplicaci贸n est谩 dentro del cuadro que enmarca las relaciones rom谩nticas y matrimoniales, y lleva hacia la protecci贸n de las mismas organizaciones hacia la adaptaci贸n de esta independencia en contextos vitales y laborales.

Los inicios del desarrollo del t茅rmino en paralelo a la creaci贸n y estructuraci贸n de su puesta en pr谩ctica surgieron en la d茅cada de 1990, tratando de investigar el rol de la mujer alrededor de la Historia, centr谩ndose en cu谩nto contribuy贸 en la Mesopotamia a todo avance de la civilizaci贸n actual. Especialmente, en 1999, tras el arresto del l铆der del PKK, fue creado el PJK como partido femenino, y en la primera d茅cada del 2000, reemplazado por estructuras aut贸nomas. Coet谩neamente, nacen nuevas importantes teor铆as, como lo fue 鈥淟a teor铆a de la Rosa鈥, argumentando: 鈥淟as mujeres podr谩n parecer fr谩giles, pero podr谩n desarrollar espinas que crezcan para su autoprotecci贸n en singular o en colectivo鈥. El avance de organizaciones feministas es paralelo a c贸mo el Confederalismo Democr谩tico se adapta a la ideolog铆a que envuelve al PKK y sus pasos en creaciones que, aunque aut贸nomas, est谩n inmersas en el mencionado KCK, tras su inicio en 2005, y dentro de un paradigma hacia la democracia radical de una sociedad ecologista con principal base en la libertad de la Mujer.

Autodefensa: contra el feminismo liberal y el orientalismo

La llave que abre la comprensi贸n de la Jineoloj卯 es la autodefensa, la cual no se reduce a la toma de las armas, sino a la praxis en continua manifestaci贸n de construcci贸n de estructuras amparadas por la autoorganizaci贸n y extrema horizontalidad. 鈥淟a autodefensa comienza en la mente. Si te ves como oprimida: lucha y supera la opresi贸n鈥. 鈥淣os oponemos a luchas como las de FEMEN. No se puede tomar el Islam como herramienta opresora con argumentos de tan poca solidez. Sin duda, las jerarqu铆as de toda religi贸n han sido cisma de la creaci贸n de las m谩s duras 茅pocas de opresi贸n. Pero por ser mujer y llevar hiyab en mi cabeza, creo que el an谩lisis de ver que llevo sobre mi cabeza no tiene nada que ver con qu茅 hay dentro de mi cabeza鈥.

Los cinco principios ideol贸gicos hacia la liberaci贸n de la mujer

Los puntos del Comit茅 de Jineoloj卯 respecto a una programaci贸n pol铆tico-social hacia la construcci贸n de la libertad por las mujeres hacia toda la sociedad tienen unos conceptos te贸ricos de m谩s desarrollo y profundidad. No obstante, la base principal se encuentra en la defensa de los siguientes principios.

Welatparezi

鈥淧rotecci贸n del pa铆s鈥. Entendido como una protecci贸n ante intromisiones extranjeras coloniales de asimilaci贸n. La lucha contra todo tipo de imposici贸n.

Libertad de pensamiento y opini贸n

Todas las mujeres deben hacer y tomar sus propias decisiones de manera aut贸noma. Y desde la reflexi贸n hacia la pr谩ctica, tomar esas experiencias como elemento de ruptura hacia toda dominaci贸n.

Organizaciones Aut贸nomas

Si las mujeres se organizan y act煤an en conjunto, el elemento patriarcal desaparecer谩. Por ello, la lucha no est谩 en la profundidad de los hechos y los avances; sino en la reflexi贸n de cada hecho y avance y la unidad en cada asamblea femenina.

Lucha por el cambio

Con el elemento opresor no se discute. Las mujeres deben tomar sus derechos desde la profunda redacci贸n y elaboraci贸n en paralelo a la creaci贸n de alternativas asamblearias/organizativas.

Est茅tica y 脡tica

Las mujeres no deben someterse a los patrones de belleza dictados por la sociedad, por ning煤n hombre ni por ning煤n canon de belleza.

De la teor铆a a la pr谩ctica

Desde un principio, tras el nacimiento de estas estructuras y especialmente, la entrada masiva de compa帽eras en las estructuras armadas del PKK, en Bakur, supuso una negativa reacci贸n masculina. En esta reacci贸n, incluso desde las m谩s altas instancias militares, fue un rechazo acompa帽ado de argumentos como la falta de capacidad f铆sica y emocional de las mujeres para entrar en ninguna estructura de la Guerrilla.

Sin embargo, fue Heval Beritan, una adolescente envuelta en la lucha desde casi la infancia, quien tras escuchas este argumento, sugiri贸 la creaci贸n de una guerrilla totalmente separada del elemento masculino. La organizaci贸n aut贸noma y separaci贸n total supuso que las mujeres tomasen el control en sus propias milicias e hiciesen pr谩ctica su revoluci贸n en un abanico del que la autodefensa armada ocupa un porcentaje cada vez m谩s peque帽o, y no por la falta de compa帽eras que asuman hasta las 煤ltimas consecuencias el dejar su vida civil para ligarse a lo militar; sino porque son much铆simas experiencias que nacen desde la econom铆a, la cultura, la ecolog铆a y cientos de aspectos en que, como ocurre ahora mismo en Rojava, cualquier avance no es concebido sin la paridad entre mujeres y hombre y la horizontalidad de ambas estructuras en toma de decisiones, resoluci贸n de conflictos y puesta en marcha de todo proyecto.

隆Mizg卯nya Serkeftin锚! (Deseos de victoria)

